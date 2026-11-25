टोयोटा ने भारत में इनोवा हाइक्रॉस का नया (फेसलिफ्टेड) ​​वर्ज़न लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.19.59 लाख (एक्स-शोरूम) है. पहले की तरह, हाइक्रॉस में स्टैंडर्ड पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं, हालाँकि अब स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्ज़न E85-कम्प्लायंट (E85 ईंधन के अनुकूल) है. पूरी कीमतें इस प्रकार हैं:

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वैरिएंट पेट्रोल फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड G --- रु.19.99 लाख GX रु.19.59 लाख रु.23.99 लाख VX --- रु.28.79 लाख ZX --- रु.31.99 लाख

कीमतें एक्स-शोरूम हैं और शुरुआती हैं

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: स्टाइलिंग में बदलाव

स्टाइलिंग की बात करें तो, हाइक्रॉस के फ्रंट हिस्से को नया रूप दिया गया है. इसमें नए डिज़ाइन का बम्पर और ग्रिल है, जिससे सामने का हिस्सा कई परतों वाला (लेयर्ड) लगता है. नए LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के बीच क्रोम ट्रिम वाला एक पतला पैनल लगा है, जबकि इसके नीचे पूरे फ्रंट हिस्से की चौड़ाई में काले रंग का एक टेक्सचर्ड पैनल दिया गया है.

अब फॉग लैंप फ्रंट फेसिया पर थोड़ी और ऊंचाई पर नए हाउसिंग में लगे हैं, जबकि LED DRLs अब बंपर पर होने के बजाय हेडलैंप के अंदर ही शामिल कर दिए गए हैं.

साइड से देखने पर, बदलाव मुख्य रूप से अलॉय व्हील्स में नज़र आते हैं. टॉप वेरिएंट्स में अब मशीन-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, हालाँकि इनका डिज़ाइन पहले वाली MPV जैसा ही है. पीछे की तरफ, टेल लैंप्स को भी अपडेट किया गया है और इनमें नए LED एलिमेंट्स दिए गए हैं.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: केबिन अपडेट्स

कैबिन के अंदर मुख्य बदलाव तकनीक से जुड़े हैं. सबसे महंगे वेरिएंट्स में अब एक नया 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही 12.3-इंच की नई सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है. ट्रिम इंसर्ट्स और अपहोल्स्ट्री के रंगों को भी अपडेट किया गया है. पहले की तरह, कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में दूसरी रो (second row) के लिए कैप्टन सीट्स का विकल्प भी मिलता है. इसमें मिलने वाले फीचर्स में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, ड्राइव मोड्स (हाइब्रिड), पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और दूसरी रो में पावर्ड ओटोमन सीट्स शामिल हैं.

सुरक्षा के मोर्चे पर, नई हाइक्रॉस में टोयोटा सेफ्टी सेंस ADAS फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें रडार-आधारित डायनेमिक क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट शामिल हैं. इसके सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो, टोयोटा ने 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.0-लीटर पेट्रोल-स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन को बरकरार रखा है. दोनों में ही स्टैंडर्ड तौर पर CVT मिलता है. यहाँ बड़ा अपडेट यह है कि हाइब्रिड पावरट्रेन अब एक फ्लेक्स-फ्यूल यूनिट है, जो E85 ब्लेंड वाले पेट्रोल पर चल सकती है.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: वेरिएंट्स

वेरिएंट्स की बात करें तो, टोयोटा ने इस फेसलिफ्ट के ज़रिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को ज़्यादा लोगों की पहुँच में लाने की कोशिश की है. यह MPV चार ट्रिम लेवल्स - G, GX, VX और ZX में आती है, और अब इसके सभी वेरिएंट्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है - जबकि पहले हाइब्रिड का विकल्प केवल ऊंचे ट्रिम्स में ही मिलता था.

स्टैंडर्ड पेट्रोल विकल्प केवल मिड-स्पेक GX ट्रिम तक ही सीमित है.