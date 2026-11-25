टोयोटा ने भारत में अपडेटेड इनोवा हाइक्रॉस लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.19.99 लाख है. नवंबर 2022 में पेश किए जाने के बाद से, इस गाड़ी में यह पहला बड़ा अपडेट है. यह अपने सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय विकल्प बन गई है (ठीक अपने पिछले मॉडल्स की तरह), और जैसा कि कहा जाता है, जब कोई चीज़ एकदम सही काम कर रही हो, तो उसे बदलने की क्या ज़रूरत है? तो, यहाँ 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में किए गए वे मुख्य बदलाव दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.

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बाहरी बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव इसकी ग्रिल में किया गया है, जो अब पहले से बड़ी है. इसमें एक ब्लैक मेश (जालीदार डिज़ाइन) है जो बंपर तक फैली हुई है. इसके साथ ही, इसमें एक स्लीक LED DRL सिग्नेचर दिया गया है, जो इसके छोटे मॉडल्स - हाईराइडर (Hyryder) और टैजर (Taisor) - जैसा ही है.

इसी तरह, टेल लैंप का डिज़ाइन भी मिलता-जुलता है. हालांकि, अलॉय व्हील के डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें चुनने के लिए पांच रंग उपलब्ध हैं - सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक.

कैबिन बदलाव

अंदर की तरफ, सबसे बड़ा बदलाव एक बड़े 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के रूप में देखने को मिलता है, जो अब मौजूदा सेंटर कंसोल के ऊपर उभरा हुआ है. इस अपडेट में नई अपहोल्स्ट्री, कैप्टन सीट वाले वर्ज़न में दूसरी रौ के लिए एक टेबल और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स भी शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें एक नया पूरी तरह से डिजिटल 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है.

वैरिएंट बदलाव

टोयोटा ने अपने नए मॉडल (फेसलिफ्ट) में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन को और अधिक सस्ता बनाने की कोशिश की है. अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का विकल्प बेस ट्रिम से ही मिलने लगा है और यह G, GX, VX और ZX - सभी ट्रिम्स में उपलब्ध है. असल में, अब सभी वेरिएंट्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन स्टैंडर्ड तौर पर दिया जा रहा है. पहले, हाइब्रिड का विकल्प केवल ऊंचे ट्रिम्स में ही मिलता था. साथ ही, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि नॉन-हाइब्रिड पावरट्रेन केवल GX ट्रिम में ही उपलब्ध है.

पावरट्रेन बदलाव

टोयोटा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जो e-CVT यूनिट के साथ आता है. इसके नॉन-हाइब्रिड वर्ज़न में भी 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो CVT यूनिट के साथ जुड़ा है. लेकिन इस पावरट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह देश का पहला फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड मॉडल बन गया है, क्योंकि यह E20 से लेकर E85 तक के फ्लेक्स-फ्यूल को सपोर्ट कर सकता है.

कीमत बदलाव

यहाँ नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की कीमतों का विवरण दिया गया है: