2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट लॉन्च: 5 प्रमुख बदलाव
- भारत की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार जो E85 के अनुकूल है
- नए फीचर्स के अलावा, इसके अंदर और बाहर की स्टाइलिंग में भी बदलाव किए गए हैं
- रु.19.99 लाख की कीमत पर लॉन्च की गई
टोयोटा ने भारत में अपडेटेड इनोवा हाइक्रॉस लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.19.99 लाख है. नवंबर 2022 में पेश किए जाने के बाद से, इस गाड़ी में यह पहला बड़ा अपडेट है. यह अपने सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय विकल्प बन गई है (ठीक अपने पिछले मॉडल्स की तरह), और जैसा कि कहा जाता है, जब कोई चीज़ एकदम सही काम कर रही हो, तो उसे बदलने की क्या ज़रूरत है? तो, यहाँ 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में किए गए वे मुख्य बदलाव दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.
यह भी पढ़ें: 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट रु.19.59 लाख में हुई लॉन्च
बाहरी बदलाव
सबसे बड़ा बदलाव इसकी ग्रिल में किया गया है, जो अब पहले से बड़ी है. इसमें एक ब्लैक मेश (जालीदार डिज़ाइन) है जो बंपर तक फैली हुई है. इसके साथ ही, इसमें एक स्लीक LED DRL सिग्नेचर दिया गया है, जो इसके छोटे मॉडल्स - हाईराइडर (Hyryder) और टैजर (Taisor) - जैसा ही है.
इसी तरह, टेल लैंप का डिज़ाइन भी मिलता-जुलता है. हालांकि, अलॉय व्हील के डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें चुनने के लिए पांच रंग उपलब्ध हैं - सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक.
कैबिन बदलाव
अंदर की तरफ, सबसे बड़ा बदलाव एक बड़े 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के रूप में देखने को मिलता है, जो अब मौजूदा सेंटर कंसोल के ऊपर उभरा हुआ है. इस अपडेट में नई अपहोल्स्ट्री, कैप्टन सीट वाले वर्ज़न में दूसरी रौ के लिए एक टेबल और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स भी शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें एक नया पूरी तरह से डिजिटल 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है.
वैरिएंट बदलाव
टोयोटा ने अपने नए मॉडल (फेसलिफ्ट) में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन को और अधिक सस्ता बनाने की कोशिश की है. अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का विकल्प बेस ट्रिम से ही मिलने लगा है और यह G, GX, VX और ZX - सभी ट्रिम्स में उपलब्ध है. असल में, अब सभी वेरिएंट्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन स्टैंडर्ड तौर पर दिया जा रहा है. पहले, हाइब्रिड का विकल्प केवल ऊंचे ट्रिम्स में ही मिलता था. साथ ही, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि नॉन-हाइब्रिड पावरट्रेन केवल GX ट्रिम में ही उपलब्ध है.
पावरट्रेन बदलाव
टोयोटा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जो e-CVT यूनिट के साथ आता है. इसके नॉन-हाइब्रिड वर्ज़न में भी 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो CVT यूनिट के साथ जुड़ा है. लेकिन इस पावरट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह देश का पहला फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड मॉडल बन गया है, क्योंकि यह E20 से लेकर E85 तक के फ्लेक्स-फ्यूल को सपोर्ट कर सकता है.
कीमत बदलाव
यहाँ नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की कीमतों का विवरण दिया गया है:
|वैरिएंट
|पेट्रोल
|फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|G
|---
|रु.19.99 लाख
|GX
|रु.19.59 लाख
|रु.23.99 लाख
|VX
|---
|रु.28.79 लाख
|ZX
|---
|रु.31.99 लाख
लोकप्रिय टोयोटा मॉडल
- टोयोटा
फॉर्च्यूनरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 35.11 - 51.17 लाख
- टोयोटा
इनोवा क्रिस्टाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.95 - 27.1 लाख
- टोयोटा
रुमियनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 14.21 लाख
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर टैसरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.43 - 12.94 लाख
- टोयोटा
लैंड क्रूज़रएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.18 - 2.25 करोड़
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर हाइराइडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.31 - 19.76 लाख
- टोयोटा
इनोवा हायक्रॉसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.33 - 31.99 लाख
- टोयोटा
कैमरीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.62 - 48.89 लाख
- टोयोटा
गलांज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 10.98 लाख
- टोयोटा
वेल्लफायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.3 करोड़
- टोयोटा
फॉर्च्यूनर लीजेंडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 36.51 - 48.77 लाख
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 लाख
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर एबेलाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.6 - 23.8 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट लॉन्च: 5 प्रमुख बदलावइनोवा हाइक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड को भारत में रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है.1 मिनट पढ़ें
- 3-सिलेंडर Vs 4-सिलेंडर इंजन: माइलेज, परफॉरमेंस और वाइब्रेशन का पूरा सच यहां जानें3-सिलेंडर इंजन बेहतर माइलेज दे सकते हैं, जबकि 4-सिलेंडर इंजन आमतौर पर ज़्यादा स्मूथ होते हैं. आपकी कार के लिए कौन सा सही है?8 मिनट पढ़े
- फ्रंट व्हील ड्राइव vs रियर व्हील ड्राइव SUV: भारतीय सड़कों पर कौन सी बेहतर और आपके लिए कौन सी सही?FWD रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए उपयुक्त है, जबकि RWD भारी भार के साथ बेहतर काम करता है और अक्सर पारंपरिक मज़बूत SUV में देखने को मिलता है.10 मिनट पढ़े
- 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट रु.19.59 लाख में हुई लॉन्चहाइक्रॉस के बदलावों में स्टाइलिंग में मामूली बदलाव, E85-अनुकूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और कुछ नए फीचर्स शामिल हैं.3 मिनट पढ़े
- फ्लाइंग फ्ली C6 अब गोवा में उपलब्धरॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक अब गोवा में तीन जगहों पर उपलब्ध है। इससे पहले, 'फ्लाइंग फ्ली C6' (Flying Flea C6) दक्षिण और पश्चिम भारत के केवल पांच शहरों में उपलब्ध थी.1 मिनट पढ़ें
- भारत में लॉन्च से पहले, नए स्केच में होंडा अल्फा के कैबिन की झलक दिखीआने वाली इलेक्ट्रिक SUV में एक मिनिमलिस्ट केबिन होगा, जिसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- बेंटले टॉर्कल EV भारत में 2027 में होगी लॉन्चबेंटले की पहली EV में 113 kWh की बैटरी है और यह 600 km तक की रेंज देती है.1 मिनट पढ़ें
- होंडा एक्टिवा vs टीवीएस जुपिटर vs सुजुकी एक्सेस: परिवार के लिए कौन सा स्कूटर खरीदना रहेगा सही?इन तीन लोकप्रिय फैमिली स्कूटरों में से कौन-सा परफॉरमेंस, आराम, उपयोगिता और पैसे की सही कीमत का सबसे बेहतरीन मेल पेश करता है?1 मिनट पढ़ें
- ₹15 लाख से कम में 7 कारें, जिनकी पिछली सीट पर 3 एडल्ट आराम से कर सकते हैं सफरक्या आप एक ऐसी किफायती कार की तलाश में हैं, जिसकी दूसरी पंक्ति में तीन लोग आराम से बैठ सकें? यहाँ हम आपके लिए कुछ बेहतरीन विकल्प बता रहे हैं.1 मिनट पढ़ें