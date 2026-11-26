2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: कीमतें, वेरिएंट और फीचर्स की जानकारी
- भारत की पहली फ्लेक्स हाइब्रिड EV, जो E20–E85 ईंधन के साथ काम कर सकती है
- इसमें नई स्टाइलिंग और अपडेटेड केबिन फीचर्स दिए गए हैं
- कीमत रु.19.99 लाख से शुरू होती है; बुकिंग 26 नवंबर से शुरू होगी
टोयोटा ने भारत में फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ अपडेटेड इनोवा हाइक्रॉस लॉन्च की है. इसकी कीमत रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, और नया मॉडल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-ईंधन मिश्रणों के साथ काम कर सकता है.
यह भी पढ़ें: 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट लॉन्च: 5 प्रमुख बदलाव
इस MPV के बाहरी हिस्से में अपडेट किए गए हैं, कैबिन में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं और इसके पावरट्रेन में भी बदलाव किया गया है. इस अपडेटेड लाइनअप में दो नए हाइब्रिड वेरिएंट - G हाइब्रिड और GX हाइब्रिड - भी शामिल किए गए हैं. आइए, हर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं.
GX (केवल पेट्रोल)
कीमत: रु.19.59 लाख – 19.64 लाख
- 17-इंच के अलॉय व्हील
- डुअल LED हेडलाइट्स
- 8-इंच की टचस्क्रीन
- चार स्पीकर
- मैनुअल एसी
G हाइब्रिड
कीमत: रु.19.99 लाख
- 17-इंच के अलॉय व्हील
- प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स
- ईवी मोड
- ईको, नॉर्मल और पावर ड्राइव मोड
- एनर्जी मॉनिटर
- चार स्पीकर
- मैनुअल एसी
- काले रंग की फैब्रिक सीटें
- 7 और 8 सीटों का विकल्प
GX हाइब्रिड
कीमत: रु.23.99 लाख – रु.24.04 लाख
G हाइब्रिड की विशेषताओं के अलावा
- पांचवीं पीढ़ी की सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड तकनीक
- टेलीमैटिक्स सुविधा
VX हाइब्रिड
कीमत: रु.28.79 लाख– रु.28.84 लाख
GX हाइब्रिड की विशेषताओं के अलावा:
- पैनोरमिक सनरूफ
- 12.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन
- 12.2-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
- 6 स्पीकर
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- पैडल शिफ्टर्स
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- पीछे की खिड़कियों पर सनशेड
- लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील
- ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
- सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड
- आगे की वेंटिलेटेड सीटें
- LED फ्रंट फॉग लैंप
ZX हाइब्रिड
कीमत: रु.31.99 लाख
VX हाइब्रिड की विशेषताओं के अलावा:
- 18-इंच के अलॉय व्हील
- ऑटो हाई बीम के साथ प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स
- डुअल वर्क वाली LED DRLs
- पावर बैक डोर
- सबवूफर के साथ 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम
- 360-डिग्री कैमरा सिस्टम
- टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0
- मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- पावर एडजस्टेबल दूसरी रो की ओटोमन सीटें
- डार्क चेस्टनट रंग की क्विल्टेड आर्ट-लेदर सीटें
- इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM (ऑटो-डिमिंग रियर-व्यू मिरर)
- PM 2.5 फिल्टर के साथ डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
इनोवा हाइक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड में 2.0-लीटर का TNGA इंजन लगा है, जो टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम (THS) और ई-ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ आता है. यह कुल 194.5 BHP की ताकत पैदा करता है. इसमें EV, इको और पावर ड्राइव मोड दिए गए हैं, और E20 फ्यूल के साथ इसकी माइलेज 22.58 kmpl होने का दावा किया गया है. इसका फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल मिश्रण को सपोर्ट करता है.
कलर ऑप्शन
नई इनोवा हाइक्रॉस पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध है: सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल माइका, सिल्वर मेटैलिक, ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक और एटीट्यूड ब्लैक माइका.
लोकप्रिय टोयोटा मॉडल
- टोयोटा
फॉर्च्यूनरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 35.11 - 51.17 लाख
- टोयोटा
इनोवा क्रिस्टाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.95 - 27.1 लाख
- टोयोटा
रुमियनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 14.21 लाख
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर टैसरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.43 - 12.94 लाख
- टोयोटा
लैंड क्रूज़रएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.18 - 2.25 करोड़
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर हाइराइडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.31 - 19.76 लाख
- टोयोटा
इनोवा हायक्रॉसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.33 - 31.99 लाख
- टोयोटा
कैमरीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.62 - 48.89 लाख
- टोयोटा
गलांज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 10.98 लाख
- टोयोटा
वेल्लफायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.3 करोड़
- टोयोटा
फॉर्च्यूनर लीजेंडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 36.51 - 48.77 लाख
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 लाख
- टोयोटा
अर्बन क्रूजर एबेलाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.6 - 23.8 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शीतल देवी को ह्यून्दे ने गिफ्ट की बेयॉन एसयूवीपैरा-आर्चर शीतल देवी को ह्यून्दे की ओर से उपहार के तौर पर एक 'ह्यून्दे बेयॉन' SUV मिली है, जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था.1 मिनट पढ़ें
- मारुति सुजुकी स्विफ्ट बनाम बलेनो बनाम वैगनआर: आपको कौन सी हैचबैक खरीदनी चाहिए?स्विफ्ट, बलेनो या वैगनआर? हम मारुति सुजुकी की इन तीन लोकप्रिय हैचबैक कारों की तुलना डिज़ाइन, फीचर्स, स्पेस, आराम, माइलेज और कीमत के आधार पर करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि इनमें से कौन सी कार पैसे की सबसे अच्छी वैल्यू देती है.1 मिनट पढ़ें
- 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट: कीमतें, वेरिएंट और फीचर्स की जानकारीइनोवा हाइक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड को भारत में रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है.1 मिनट पढ़ें
- 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट लॉन्च: 5 प्रमुख बदलावइनोवा हाइक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड को भारत में रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है.2 मिनट पढ़े
- 3-सिलेंडर Vs 4-सिलेंडर इंजन: माइलेज, परफॉरमेंस और वाइब्रेशन का पूरा सच यहां जानें3-सिलेंडर इंजन बेहतर माइलेज दे सकते हैं, जबकि 4-सिलेंडर इंजन आमतौर पर ज़्यादा स्मूथ होते हैं. आपकी कार के लिए कौन सा सही है?8 मिनट पढ़े
- फ्रंट व्हील ड्राइव vs रियर व्हील ड्राइव SUV: भारतीय सड़कों पर कौन सी बेहतर और आपके लिए कौन सी सही?FWD रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए उपयुक्त है, जबकि RWD भारी भार के साथ बेहतर काम करता है और अक्सर पारंपरिक मज़बूत SUV में देखने को मिलता है.10 मिनट पढ़े
- 2027 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट रु.19.59 लाख में हुई लॉन्चहाइक्रॉस के बदलावों में स्टाइलिंग में मामूली बदलाव, E85-अनुकूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और कुछ नए फीचर्स शामिल हैं.3 मिनट पढ़े
- फ्लाइंग फ्ली C6 अब गोवा में उपलब्धरॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक अब गोवा में तीन जगहों पर उपलब्ध है। इससे पहले, 'फ्लाइंग फ्ली C6' (Flying Flea C6) दक्षिण और पश्चिम भारत के केवल पांच शहरों में उपलब्ध थी.1 मिनट पढ़ें
- भारत में लॉन्च से पहले, नए स्केच में होंडा अल्फा के कैबिन की झलक दिखीआने वाली इलेक्ट्रिक SUV में एक मिनिमलिस्ट केबिन होगा, जिसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया जाएगा.1 मिनट पढ़ें