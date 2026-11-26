टोयोटा ने भारत में फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ अपडेटेड इनोवा हाइक्रॉस लॉन्च की है. इसकी कीमत रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, और नया मॉडल E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-ईंधन मिश्रणों के साथ काम कर सकता है.

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इस MPV के बाहरी हिस्से में अपडेट किए गए हैं, कैबिन में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं और इसके पावरट्रेन में भी बदलाव किया गया है. इस अपडेटेड लाइनअप में दो नए हाइब्रिड वेरिएंट - G हाइब्रिड और GX हाइब्रिड - भी शामिल किए गए हैं. आइए, हर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं.

GX (केवल पेट्रोल)

कीमत: रु.19.59 लाख – 19.64 लाख

17-इंच के अलॉय व्हील

डुअल LED हेडलाइट्स

8-इंच की टचस्क्रीन

चार स्पीकर

मैनुअल एसी

G हाइब्रिड

कीमत: रु.19.99 लाख

17-इंच के अलॉय व्हील

प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स

ईवी मोड

ईको, नॉर्मल और पावर ड्राइव मोड

एनर्जी मॉनिटर

चार स्पीकर

मैनुअल एसी

काले रंग की फैब्रिक सीटें

7 और 8 सीटों का विकल्प

GX हाइब्रिड

कीमत: रु.23.99 लाख – रु.24.04 लाख

G हाइब्रिड की विशेषताओं के अलावा

पांचवीं पीढ़ी की सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड तकनीक

टेलीमैटिक्स सुविधा

VX हाइब्रिड

कीमत: रु.28.79 लाख– रु.28.84 लाख

GX हाइब्रिड की विशेषताओं के अलावा:

पैनोरमिक सनरूफ

12.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन

12.2-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले

6 स्पीकर

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

पैडल शिफ्टर्स

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

पीछे की खिड़कियों पर सनशेड

लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील

ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड

आगे की वेंटिलेटेड सीटें

LED फ्रंट फॉग लैंप

ZX हाइब्रिड

कीमत: रु.31.99 लाख

VX हाइब्रिड की विशेषताओं के अलावा:

18-इंच के अलॉय व्हील

ऑटो हाई बीम के साथ प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स

डुअल वर्क वाली LED DRLs

पावर बैक डोर

सबवूफर के साथ 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम

360-डिग्री कैमरा सिस्टम

टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0

मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

पावर एडजस्टेबल दूसरी रो की ओटोमन सीटें

डार्क चेस्टनट रंग की क्विल्टेड आर्ट-लेदर सीटें

इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM (ऑटो-डिमिंग रियर-व्यू मिरर)

PM 2.5 फिल्टर के साथ डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

इनोवा हाइक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड में 2.0-लीटर का TNGA इंजन लगा है, जो टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम (THS) और ई-ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ आता है. यह कुल 194.5 BHP की ताकत पैदा करता है. इसमें EV, इको और पावर ड्राइव मोड दिए गए हैं, और E20 फ्यूल के साथ इसकी माइलेज 22.58 kmpl होने का दावा किया गया है. इसका फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल मिश्रण को सपोर्ट करता है.

कलर ऑप्शन

नई इनोवा हाइक्रॉस पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध है: सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल माइका, सिल्वर मेटैलिक, ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक और एटीट्यूड ब्लैक माइका.