ट्रायम्फ ने वैश्विक स्तर पर नई 'स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS' से पर्दा उठाया है और भारत में इसकी कीमत रु.14.39 लाख (एक्स-शोरूम) तय की है. जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें सबसे बड़ा बदलाव 798 cc का नया इंजन है, जिसने पिछले मॉडल के 765 cc इंजन की जगह ली है. इसके अलावा, एक नए और हल्के चेसिस की बदौलत बाइक का वजन भी कुछ कम हुआ है.

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ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS: इंजन

नए 798cc ट्रिपल इंजन को अभी भी 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, लेकिन अब यह 11,500 rpm पर 133 bhp की ताकत और 9,250 rpm पर 86 Nm का टॉर्क बनाता है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 4.9 bhp और 6 Nm ज़्यादा है. कंपनी का कहना है कि नया इंजन पूरे रेव रेंज में 10% ज़्यादा टॉर्क बनाती है, न कि सिर्फ पीक ताकत पर. अपडेट की गई यह मोटरसाइकिल 5 kg हल्की भी हो गई है, जिसका कर्ब वेट अब 183 kg है.

इंजन के अंदर भी कई बदलाव किए गए हैं. इसमें DLC-कोटेड फिंगर फॉलोअर्स के साथ लो-इनर्शिया वाल्वट्रेन, अधिक अग्रेसिव कैम प्रोफाइल, बड़े वाल्व और उच्च कंप्रेशन रेशियो दिया गया है. एयरफ्लो और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए ट्रायम्फ ने इनटेक, कंबशन चैंबर और एग्जॉस्ट सिस्टम में भी सुधार किए हैं. अतिरिक्त परफॉरमेंस को संभालने के लिए गियरबॉक्स, क्रैंककेस, क्लच और प्राइमरी-ड्राइव कंपोनेंट्स में भी बदलाव किए गए हैं.

2027 ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS: इंजन

यह तो रही इंजन की बात, लेकिन इसमें कई और बदलाव भी किए गए हैं. ट्रायम्फ ने पूरी तरह से नया एल्युमिनियम फ्रेम और सबफ्रेम तैयार किया है, साथ ही स्विंगआर्म को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया है. चेसिस की (जियोमेट्री) में भी बदलाव किया गया है—इसमें 'रेक' को अधिक सीधा (स्टीपर) रखा गया है और 'ट्रेल' को कम किया गया है, ताकि बाइक तेज़ी से मुड़ सके. इसके अलावा, ग्राउंड क्लीयरेंस को भी बढ़ाया गया है, जिससे ट्रैक पर बाइक को ज़्यादा झुकाकर (लीन एंगल के साथ) मोड़ा जा सकता है.

सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले 41 mm के शोवा बिग पिस्टन फोर्क्स दिए गए हैं, और पीछे की तरफ ओलिन्स STX46 मोनोशॉक लगा है. ब्रेकिंग का काम ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स संभालते हैं, जो आगे के 310 mm डिस्क को पकड़ते हैं, जबकि पीछे 220 mm की डिस्क दी गई है. टायरों का साइज़ भी बढ़ा दिया गया है; अब पीछे की तरफ पहले वाले 180-सेक्शन टायर की जगह 190-सेक्शन का चौड़ा टायर मिलता है. इसमें पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा SP V3 टायर स्टैंडर्ड तौर पर आते हैं.

2027 ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS: एर्गोनॉमिक्स

ट्रायम्फ ने राइडिंग पोजीशन में भी कुछ बदलाव किए हैं. हैंडलबार 20 mm चौड़े हैं, जिससे राइडर को बेहतर कंट्रोल मिलता है, और स्टैंडर्ड सीट की ऊंचाई 836 mm है. जिन्हें यह ऊंचाई थोड़ी ज्यादा लगती है, वे ऑप्शनल 'लो सीट' और सस्पेंशन लिंकेज की मदद से इसे 45 mm तक कम कर सकते हैं.

2027 ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS: फीचर्स

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब 7-इंच की बड़ी बॉश टचस्क्रीन यूनिट है. यह वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है, जिससे आप नेविगेशन, म्यूजिक और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. टचस्क्रीन का इस्तेमाल गाड़ी खड़ी होने पर या 2 kmph से कम की स्पीड पर ही किया जा सकता है, जबकि गाड़ी चलते समय आप स्विचगियर या वॉयस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भी काफी बढ़ गया है. इसमें सात राइडिंग मोड हैं - इको, रेन, रोड, स्पोर्ट और ट्रैक, साथ ही दो कॉन्फ़िगर करने योग्य राइडर मोड भी दिए गए हैं. राइडर एड्स में लॉन्च कंट्रोल, फ्रंट व्हील लिफ्ट कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें रियर-व्हील स्लाइड कंट्रोल के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल+ सिस्टम भी दिया गया है.

ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट की मदद से क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर ऊपर या नीचे (अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट) किए जा सकते हैं, वहीं क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा से राइडर सेट की गई स्पीड को हटाए बिना गियर बदल सकते हैं. अन्य फीचर्स में एडेप्टिव कॉर्नरिंग लाइट्स और USB-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं, जबकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध है.

स्ट्रीट ट्रिपल के जाने-पहचाने ट्विन-हेडलैम्प लुक को बरकरार रखा गया है, लेकिन नई RS में नए डिज़ाइन वाले DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप दिए गए हैं. पिछले इंडिकेटर्स में कई तरह के फंक्शन्स शामिल हैं.

2027 ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 798 RS: कलर विकल्प

यह नेकेड मॉडल तीन रंगों में उपलब्ध होगा, जिनमें से 'सैफायर ब्लैक' स्टैंडर्ड है, जबकि बाकी दो विकल्पों – 'इंटरस्टेलर ब्लू' और 'कार्निवल रेड' – के लिए एक्स-शोरूम कीमत पर रु.30,000 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. अपडेटेड मॉडल के साथ वैकल्पिक एक्सेसरीज की एक लंबी सूची भी उपलब्ध है.