2027 ट्रायम्फ टाइगर 1200 की कीमत का ख़ुलासा हुआ, रु 20.99 लाख से शुरू होगी एडवेंचर बाइक
- ट्रायम्फ की टाइगर 1200 अब और ज़्यादा ताकतवर हो गई है.
- बाइक रुकने पर इसका 'सेल्फ-लोअरिंग सस्पेंशन' सीट की ऊंचाई को घटाकर 790mm तक कर सकता है.
- भारत में मार्च 2027 से GT प्रो और रैली एक्सप्लोरर वेरिएंट्स उपलब्ध होंगे.
ट्रायम्फ ने भारत में नई टाइगर 1200 की कीमतों का खुलासा कर दिया है. इस फ्लैगशिप एडवेंचर बाइक में अब ज़्यादा ताकत, बेहतर सस्पेंशन, कम सीट हाइट और बड़े तकनीकी अपग्रेड दिए गए हैं. भारत में यह बाइक GT प्रो और रैली एक्सप्लोरर वेरिएंट्स में मिलेगी, जिनकी कीमत रु 20.99 लाख और रु 23.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. बाइक में लगा 1,160cc का थ्री-सिलेंडर इंजन अब 9,250rpm पर 155.8 bhp बनाता है जो पहले से 7.8 bhp ज़्यादा है, जबकि पीक टॉर्क 6,750rpm पर 130 Nm है. ट्रायम्फ ने बाइक के कंबशन और गैस फ्लो को बेहतर बनाने के लिए सिलेंडर हेड, पिस्टन, वाल्व, फ्यूल इंजेक्शन और एग्जॉस्ट सिस्टम में बदलाव किए हैं.
वहीं इंजन के लो-स्पीड टॉर्क का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए पहले तीन गियर के रेशियो में भी बदलाव किए गए हैं. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट भी दिया गया है, जिससे क्लच दबाए बिना ही गियर ऊपर या नीचे किए जा सकते हैं. नई टाइगर 1200 में शोवा का सेमी-एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है, जो बाइक रुकने पर सीट की ऊंचाई को अपने आप 30mm तक कम कर देता है. साथ ही, इसमें एक नया 'सेंटर स्टैंड असिस्ट' फीचर भी है, जो कुछ समय के लिए प्रीलोड को बढ़ा देता है, जिससे बाइक को स्टैंड पर खड़ा करना आसान हो जाता है.
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दोनों वेरिएंट्स में अब आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए दिए गए हैं, और दोनों तरफ 200mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. GT Pro में कास्ट-अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि रैली एक्सप्लोरर में स्पोक वाले पहिए मिलते हैं. टाइगर 1200 में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ एक नई 7-इंच की टचस्क्रीन दी गई है. इसके अलावा, इसमें फोन को ठंडा रखने वाला एक कंपार्टमेंट और USB-C चार्जिंग भी है. इसमें लगे नए फ्रंट और रियर रडार सिस्टम की मदद से कई तरह के ऐडास फीचर्स मिलते हैं, जिनमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट असिस्ट और रियर डिस्टेंस वॉर्निंग शामिल हैं.
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