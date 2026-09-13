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आईफोन डुओ और 18 प्रो मैक्स की कीमत रु.3 लाख से ज़्यादा? इतनी रक़म चुका कर आप खरीद सकते हैं ये 4 भरोसेमंद पुरानी कारें

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
6 मिनट पढ़े
Sep 13, 2026, 12:16 PM
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आईफोन डुओ और 18 प्रो मैक्स की कीमत रु.3 लाख से ज़्यादा? इतनी रक़म चुका कर आप खरीद सकते हैं ये 4 भरोसेमंद पुरानी कारें
हाइलाइट्स
  • ऐप्पल के ₹3 लाख वाले iPhone के बजट में एक अच्छी इस्तेमाल की हुई कार भी खरीदी जा सकती है
  • एटिऑस, सिटी, कोरोला अल्टिस और स्विफ्ट जैसी कारें इस बजट में आ सकती हैं
  • कार की उम्र, हालत और रखरखाव, उसकी मांगी जा रही कीमत से ज़्यादा मायने रखते हैं

नए आईफोन डुओ के लॉन्च के साथ भारतीय खरीदारों को ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन मिल गया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 है. वहीं, नए आईफोन 18 प्रो मैक्स के लॉन्च के साथ ऐप्पल का लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन ₹1,79,900 की शुरुआती कीमत पर भारत में आ गया है, और इसके 2TB वाले वर्जन की कीमत ₹3,14,900 है.

यह भी पढ़ें: कार खरीदने से पहले जानिए: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और पेट्रोल में किससे होगा ज्यादा फायदा?

कुछ खरीदारों के लिए, ऐप्पल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर इतना खर्च करना सही हो सकता है. लेकिन अगर आप इसी बजट को ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें, तो एक और सवाल उठता है: ₹3 लाख के आस-पास आप किस तरह की पुरानी कार खरीद सकते हैं?

कुछ खास लोगों के लिए, ऐप्पल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए यह कीमत चुकाना सही हो सकता है. लेकिन बाकी लोगों के लिए एक दिलचस्प सवाल है: ₹3 लाख में और क्या मिल सकता है? इसका जवाब एक भरोसेमंद पुरानी कार हो सकती है.

ध्यान दें: ये कीमतें अनुमान पर आधारित हैं; गाड़ी की उम्र, टूट-फूट, हालत और माइलेज के आधार पर असल कीमत में थोड़ा फ़र्क हो सकता है.

1. टोयोटा एटिऑस: विश्वसनीयता के मामले में सर्वश्रेष्ठ विकल्प

पुराने मॉडल की कीमत: ₹2.79 लाख-₹2.89 लाख

मॉडल का साल: 2015-2016

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अगर आपके लिए भरोसेमंद होना सबसे ज़रूरी है, तो टोयोटा एटिऑस आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए. एटिऑस को सादगी और काम की चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिससे खरीदारों को एक बड़ा कैबिन, बड़ा बूट और आसान मैकेनिकल सिस्टम मिलता है. सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी पुरानी कारों के बाज़ार में यह लगभग ₹3 लाख की कीमत में मिल सकती है.


अभी लिस्टिंग में 2016 मॉडल की एटिऑस पेट्रोल-मैनुअल कारें लगभग ₹2.79-₹2.89 लाख में मिल रही हैं, जबकि दूसरे साल के मॉडल उनकी उम्र, माइलेज और कंडीशन के हिसाब से कम कीमत पर मिल सकते हैं. इस तरह, आईफोन 18 Pro/डुओ की कीमत के मुकाबले एटिऑस एक दिलचस्प विकल्प बन जाती है. अपनी जेब में रहने वाले डिवाइस पर ₹3 लाख खर्च करने के बजाय, आप लगभग उतनी ही रकम एक प्रैक्टिकल टोयोटा सेडान पर खर्च कर सकते हैं.

इनके लिए सबसे अच्छा: ऐसे खरीदार जो भरोसेमंदता, जगह और समझदारी भरी ओनरशिप कॉस्ट चाहते हैं.

2. होंडा सिटी: एक बेहतरीन फ़ैमिली सेडान

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पुराने मॉडल की कीमत: ₹2.10 लाख-₹2.90 लाख

मॉडल का साल: 2013-2014

होंडा सिटी की वजह से यह तुलना और भी आकर्षक हो जाती है. दिल्ली में पेट्रोल वाली पुरानी होंडा सिटी लगभग ₹3 लाख में मिल जाती है; अभी की लिस्टिंग में 2013 और 2014 मॉडल की कारें लगभग ₹2.10 लाख से ₹2.90 लाख के बीच उपलब्ध हैं. पुरानी होंडा सिटी आपको वह सब देती है जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन नहीं दे सकता—जैसे कि पांच लोगों के बैठने के लिए आरामदायक और बड़ी जगह, सामान रखने के लिए अच्छी-खासी जगह (बूट स्पेस) और शहर से बाहर आराम से यात्रा करने की सुविधा.

1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल वर्ज़न पर खास तौर पर विचार किया जा सकता है, हालांकि इतनी पुरानी गाड़ी की हालत बहुत मायने रखती है. खरीदारों को ऑफर देने से पहले क्लच, सस्पेंशन, एयर-कंडीशनिंग, टायर, सर्विस हिस्ट्री और एक्सीडेंट रिपेयर के निशानों की जांच करनी चाहिए. बात यह नहीं है कि एक दशक पुरानी होंडा टेक्नोलॉजी के मामले में आईफोन से बेहतर है. बात यह है कि जब आप ₹3 लाख किसी पुरानी कार पर खर्च करते हैं, तो आपको कहीं ज़्यादा फिजिकल यूटिलिटी मिलती है.


इनके लिए सबसे अच्छा: ऐसे परिवार और ड्राइवर जो ज़्यादा खर्च किए बिना आराम चाहते हैं.


3. टोयोटा कोरोला अल्टिस: ₹3 लाख में एक पुरानी प्रीमियम कार

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पुराने मॉडल की कीमत: ₹2.17 लाख-₹2.94 लाख

मॉडल का साल: 2012-2014

एक नए फोल्डेबल आईफोन की कीमत लगभग ₹3 लाख हो सकती है, जबकि टोयोटा कोरोला अल्टिस – जिसे कभी भारत में एक प्रीमियम सेडान के तौर पर पेश किया गया था, अब पुरानी कारों के बाज़ार में लगभग उतनी ही कीमत पर मिल सकती है. अल्टिस में काफी जगह वाला कैबिन, आरामदायक राइड और टोयोटा की मज़बूती वाली ख्याति मिलती है. लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात है: ये पुरानी कारें हैं.

उम्र के साथ होने वाली टूट-फूट का मतलब है सस्पेंशन, टायर, फ्लूइड, एयर कंडीशनिंग या दूसरी मरम्मत पर ज़्यादा खर्च करना. अच्छी तरह से मेंटेन की गई पेट्रोल-मैनुअल कार एक बेहतरीन डील हो सकती है, लेकिन खराब रखरखाव वाली सस्ती अल्टिस जल्दी ही महंगी पड़ सकती है.


इनके लिए सबसे अच्छी: ऐसे खरीदार जो अपनी कीमत के बदले ज़्यादा से ज़्यादा जगह और आराम चाहते हैं.

4. मारुति स्विफ्ट: रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आसान कार

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पुराने मॉडल की कीमत: ₹2.30 लाख-₹2.99 लाख

मॉडल का साल: 2014-2017

अगर कोई ऐसी पुरानी कार चाहता है जिसे इस्तेमाल करना आसान हो, तो मारुति स्विफ्ट यकीनन सबसे सही विकल्प है. स्विफ्ट कई सालों से भारतीय सड़कों पर काफी लोकप्रिय रही है, जिसका मतलब है कि इसका एक बड़ा सेकंड-हैंड मार्केट है और इसकी देख-रेख या सर्विसिंग के बारे में भी लोगों को अच्छी जानकारी है.

दिल्ली-NCR में अभी की लिस्टिंग में ₹2.30 से ₹3 लाख के आस-पास के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें ₹2.99 लाख में 2016 VXi और उससे कम कीमत वाली कई दूसरी पेट्रोल-मैनुअल कारें शामिल हैं. इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से यह भीड़-भाड़ वाले शहरों के लिए बहुत अच्छी है, और मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए काफ़ी सुविधाजनक बनाता है.

हो सकता है कि इसमें कोरोला अल्टिस जैसी सड़क पर दमदार मौजूदगी या सिटी जैसी कैबिन की जगह न हो, लेकिन असल बात यही है. अगर आपका ₹3 लाख का बजट किसी को प्रभावित करने के बजाय रोज़ाना आने-जाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, तो एक अच्छी हालत वाली स्विफ्ट ज़्यादा समझदारी भरा फ़ैसला हो सकती है.

इनके लिए सबसे अच्छी: शहर में गाड़ी चलाने वाले ऐसे लोग जो एक प्रैक्टिकल, जानी-पहचानी और किफायती हैचबैक की तलाश में हैं.

तो, आपको iPhone खरीदना चाहिए या कार?

नया आईफोन डुओ निस्संदेह इन सभी पुरानी कारों की तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है. इसमें 7.6-इंच का फ़ोल्ड होने वाला डिस्प्ले, ऐप्पल की A20 प्रो चिप और 2TB तक का स्टोरेज मिलता है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स में ऐप्पल का लेटेस्ट फ़्लैगशिप हार्डवेयर दिया गया है.

लेकिन लगभग ₹3 लाख में, टोयोटा एटिऑस भरोसेमंद है, होंडा सिटी आरामदायक है, कोरोला अल्टिस में काफी जगह मिलती है, और मारुति स्विफ्ट शहर में चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल कार है. बस याद रखें कि पुरानी कार कभी भी सिर्फ़ कीमत देखकर नहीं खरीदनी चाहिए. आखिर, आईफोन भले ही आपकी जेब में आ जाए, लेकिन ₹3 लाख में आप कार के मालिक भी बन सकते हैं.

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