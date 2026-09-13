आईफोन डुओ और 18 प्रो मैक्स की कीमत रु.3 लाख से ज़्यादा? इतनी रक़म चुका कर आप खरीद सकते हैं ये 4 भरोसेमंद पुरानी कारें
- ऐप्पल के ₹3 लाख वाले iPhone के बजट में एक अच्छी इस्तेमाल की हुई कार भी खरीदी जा सकती है
- एटिऑस, सिटी, कोरोला अल्टिस और स्विफ्ट जैसी कारें इस बजट में आ सकती हैं
- कार की उम्र, हालत और रखरखाव, उसकी मांगी जा रही कीमत से ज़्यादा मायने रखते हैं
नए आईफोन डुओ के लॉन्च के साथ भारतीय खरीदारों को ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन मिल गया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 है. वहीं, नए आईफोन 18 प्रो मैक्स के लॉन्च के साथ ऐप्पल का लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन ₹1,79,900 की शुरुआती कीमत पर भारत में आ गया है, और इसके 2TB वाले वर्जन की कीमत ₹3,14,900 है.
यह भी पढ़ें: कार खरीदने से पहले जानिए: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और पेट्रोल में किससे होगा ज्यादा फायदा?
कुछ खरीदारों के लिए, ऐप्पल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर इतना खर्च करना सही हो सकता है. लेकिन अगर आप इसी बजट को ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें, तो एक और सवाल उठता है: ₹3 लाख के आस-पास आप किस तरह की पुरानी कार खरीद सकते हैं?
कुछ खास लोगों के लिए, ऐप्पल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए यह कीमत चुकाना सही हो सकता है. लेकिन बाकी लोगों के लिए एक दिलचस्प सवाल है: ₹3 लाख में और क्या मिल सकता है? इसका जवाब एक भरोसेमंद पुरानी कार हो सकती है.
ध्यान दें: ये कीमतें अनुमान पर आधारित हैं; गाड़ी की उम्र, टूट-फूट, हालत और माइलेज के आधार पर असल कीमत में थोड़ा फ़र्क हो सकता है.
1. टोयोटा एटिऑस: विश्वसनीयता के मामले में सर्वश्रेष्ठ विकल्प
पुराने मॉडल की कीमत: ₹2.79 लाख-₹2.89 लाख
मॉडल का साल: 2015-2016
अगर आपके लिए भरोसेमंद होना सबसे ज़रूरी है, तो टोयोटा एटिऑस आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए. एटिऑस को सादगी और काम की चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिससे खरीदारों को एक बड़ा कैबिन, बड़ा बूट और आसान मैकेनिकल सिस्टम मिलता है. सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी पुरानी कारों के बाज़ार में यह लगभग ₹3 लाख की कीमत में मिल सकती है.
अभी लिस्टिंग में 2016 मॉडल की एटिऑस पेट्रोल-मैनुअल कारें लगभग ₹2.79-₹2.89 लाख में मिल रही हैं, जबकि दूसरे साल के मॉडल उनकी उम्र, माइलेज और कंडीशन के हिसाब से कम कीमत पर मिल सकते हैं. इस तरह, आईफोन 18 Pro/डुओ की कीमत के मुकाबले एटिऑस एक दिलचस्प विकल्प बन जाती है. अपनी जेब में रहने वाले डिवाइस पर ₹3 लाख खर्च करने के बजाय, आप लगभग उतनी ही रकम एक प्रैक्टिकल टोयोटा सेडान पर खर्च कर सकते हैं.
इनके लिए सबसे अच्छा: ऐसे खरीदार जो भरोसेमंदता, जगह और समझदारी भरी ओनरशिप कॉस्ट चाहते हैं.
2. होंडा सिटी: एक बेहतरीन फ़ैमिली सेडान
पुराने मॉडल की कीमत: ₹2.10 लाख-₹2.90 लाख
मॉडल का साल: 2013-2014
होंडा सिटी की वजह से यह तुलना और भी आकर्षक हो जाती है. दिल्ली में पेट्रोल वाली पुरानी होंडा सिटी लगभग ₹3 लाख में मिल जाती है; अभी की लिस्टिंग में 2013 और 2014 मॉडल की कारें लगभग ₹2.10 लाख से ₹2.90 लाख के बीच उपलब्ध हैं. पुरानी होंडा सिटी आपको वह सब देती है जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन नहीं दे सकता—जैसे कि पांच लोगों के बैठने के लिए आरामदायक और बड़ी जगह, सामान रखने के लिए अच्छी-खासी जगह (बूट स्पेस) और शहर से बाहर आराम से यात्रा करने की सुविधा.
1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल वर्ज़न पर खास तौर पर विचार किया जा सकता है, हालांकि इतनी पुरानी गाड़ी की हालत बहुत मायने रखती है. खरीदारों को ऑफर देने से पहले क्लच, सस्पेंशन, एयर-कंडीशनिंग, टायर, सर्विस हिस्ट्री और एक्सीडेंट रिपेयर के निशानों की जांच करनी चाहिए. बात यह नहीं है कि एक दशक पुरानी होंडा टेक्नोलॉजी के मामले में आईफोन से बेहतर है. बात यह है कि जब आप ₹3 लाख किसी पुरानी कार पर खर्च करते हैं, तो आपको कहीं ज़्यादा फिजिकल यूटिलिटी मिलती है.
इनके लिए सबसे अच्छा: ऐसे परिवार और ड्राइवर जो ज़्यादा खर्च किए बिना आराम चाहते हैं.
3. टोयोटा कोरोला अल्टिस: ₹3 लाख में एक पुरानी प्रीमियम कार
पुराने मॉडल की कीमत: ₹2.17 लाख-₹2.94 लाख
मॉडल का साल: 2012-2014
एक नए फोल्डेबल आईफोन की कीमत लगभग ₹3 लाख हो सकती है, जबकि टोयोटा कोरोला अल्टिस – जिसे कभी भारत में एक प्रीमियम सेडान के तौर पर पेश किया गया था, अब पुरानी कारों के बाज़ार में लगभग उतनी ही कीमत पर मिल सकती है. अल्टिस में काफी जगह वाला कैबिन, आरामदायक राइड और टोयोटा की मज़बूती वाली ख्याति मिलती है. लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात है: ये पुरानी कारें हैं.
उम्र के साथ होने वाली टूट-फूट का मतलब है सस्पेंशन, टायर, फ्लूइड, एयर कंडीशनिंग या दूसरी मरम्मत पर ज़्यादा खर्च करना. अच्छी तरह से मेंटेन की गई पेट्रोल-मैनुअल कार एक बेहतरीन डील हो सकती है, लेकिन खराब रखरखाव वाली सस्ती अल्टिस जल्दी ही महंगी पड़ सकती है.
इनके लिए सबसे अच्छी: ऐसे खरीदार जो अपनी कीमत के बदले ज़्यादा से ज़्यादा जगह और आराम चाहते हैं.
4. मारुति स्विफ्ट: रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आसान कार
पुराने मॉडल की कीमत: ₹2.30 लाख-₹2.99 लाख
मॉडल का साल: 2014-2017
अगर कोई ऐसी पुरानी कार चाहता है जिसे इस्तेमाल करना आसान हो, तो मारुति स्विफ्ट यकीनन सबसे सही विकल्प है. स्विफ्ट कई सालों से भारतीय सड़कों पर काफी लोकप्रिय रही है, जिसका मतलब है कि इसका एक बड़ा सेकंड-हैंड मार्केट है और इसकी देख-रेख या सर्विसिंग के बारे में भी लोगों को अच्छी जानकारी है.
दिल्ली-NCR में अभी की लिस्टिंग में ₹2.30 से ₹3 लाख के आस-पास के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें ₹2.99 लाख में 2016 VXi और उससे कम कीमत वाली कई दूसरी पेट्रोल-मैनुअल कारें शामिल हैं. इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से यह भीड़-भाड़ वाले शहरों के लिए बहुत अच्छी है, और मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए काफ़ी सुविधाजनक बनाता है.
हो सकता है कि इसमें कोरोला अल्टिस जैसी सड़क पर दमदार मौजूदगी या सिटी जैसी कैबिन की जगह न हो, लेकिन असल बात यही है. अगर आपका ₹3 लाख का बजट किसी को प्रभावित करने के बजाय रोज़ाना आने-जाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, तो एक अच्छी हालत वाली स्विफ्ट ज़्यादा समझदारी भरा फ़ैसला हो सकती है.
इनके लिए सबसे अच्छी: शहर में गाड़ी चलाने वाले ऐसे लोग जो एक प्रैक्टिकल, जानी-पहचानी और किफायती हैचबैक की तलाश में हैं.
तो, आपको iPhone खरीदना चाहिए या कार?
नया आईफोन डुओ निस्संदेह इन सभी पुरानी कारों की तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है. इसमें 7.6-इंच का फ़ोल्ड होने वाला डिस्प्ले, ऐप्पल की A20 प्रो चिप और 2TB तक का स्टोरेज मिलता है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स में ऐप्पल का लेटेस्ट फ़्लैगशिप हार्डवेयर दिया गया है.
लेकिन लगभग ₹3 लाख में, टोयोटा एटिऑस भरोसेमंद है, होंडा सिटी आरामदायक है, कोरोला अल्टिस में काफी जगह मिलती है, और मारुति स्विफ्ट शहर में चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल कार है. बस याद रखें कि पुरानी कार कभी भी सिर्फ़ कीमत देखकर नहीं खरीदनी चाहिए. आखिर, आईफोन भले ही आपकी जेब में आ जाए, लेकिन ₹3 लाख में आप कार के मालिक भी बन सकते हैं.
संबंधित समाचार
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-21
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- भारत में बेहतरीन फ़ैक्ट्री वारंटी पैकेज वाली टॉप कारेंभारत में फ़ैक्टरी वारंटी पैकेज के मामले में किआ और एमजी प्रमुख कंपनियों के तौर पर सामने आती हैं.1 मिनट पढ़ें
- अमिताभ बच्चन के 1980 के दशक के शानदार कार कलेक्शन की झलकमज़बूत जापानी 4x4 गाड़ियों से लेकर शानदार जर्मन लग्ज़री सेडान तक, 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन का गैराज बिल्कुल भी आम नहीं था.5 मिनट पढ़े
- क्या आप फ़्लैगशिप आईफोन के लिए हर महीने ₹15,000 देंगे या आप इन बाइक्स को खरीदना करेंगे पसंदआईफोन की ₹15,000 की महीने की EMI तब बिल्कुल अलग लग सकती है, जब आपको पता चलेगा कि उतने पैसे में दो पहियों वाली गाड़ी (बाइक या स्कूटर) क्या-क्या दिला सकती है.1 मिनट पढ़ें
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़, i7 फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों मेंबीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ में अब डीज़ल इंजन नहीं होगा और यह सिर्फ़ एक पेट्रोल वैरिएंट में मिलेगी, जबकि i7 दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी. i7 M70 xDrive पूरी तरह से इम्पोर्ट (CBU) होकर आएगी.1 मिनट पढ़ें
- 5 कारें जो 1980 के दशक की ज़्यादातर बॉलीवुड एक्शन फ़िल्मों में आई नज़र1980 के दशक का ट्रेंड हर जगह छाया हुआ है और CGI से कारों को उड़ाने से पहले, बॉलीवुड के पास एक आसान फ़ॉर्मूला था: एक हीरो, एक विलेन और तबाही मचाने के लिए तैयार एक कार.1 मिनट पढ़ें
- आईफोन डुओ और 18 प्रो मैक्स की कीमत रु.3 लाख से ज़्यादा? इतनी रक़म चुका कर आप खरीद सकते हैं ये 4 भरोसेमंद पुरानी कारें₹3 लाख के बजट में आपको Apple का लेटेस्ट फोल्डेबल iPhone मिल सकता है या फिर एक ऐसी पुरानी कार जो आपके रोज़ाना के सफ़र, फ़ैमिली ट्रिप और कई दूसरी ज़रूरतों के लिए काम आ सके.6 मिनट पढ़े
- हीरो की नई डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल दिखी: क्या इंपल्स 160 आने वाली है?हीरो की प्रोडक्शन-रेडी डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल बिना किसी कवर के देखी गई है.1 मिनट पढ़ें
- हीरो ग्लैमर X 125 को मिला ABS, कीमत ₹1.01 लाखग्लैमर X 125 में इंटीग्रेटेड IBS के साथ ABS होने का दावा किया गया है, जो इस सेगमेंट में पहली बार है.1 मिनट पढ़ें
- नई मारुति सुज़ुकी वैगन आर टैस्टिंग के दौरान आई नज़रवैगन आर को आखिरी बार 2025 में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स के साथ अपडेट किया गया था और जब से इसका थर्ड-जेनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ है, तब से यह लगभग वैसी ही बनी हुई है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 8 सित॰ 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | 7 सित॰ 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 1 सित॰ 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 19 अग॰ 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | 1 अग॰ 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े