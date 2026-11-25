अगर आप नई कारों के लॉन्च पर नज़र रख रहे हैं, तो आपने कुछ जाने-पहचाने पेट्रोल इंजनों में बदलाव देखा होगा. 2024 में मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट में 4-सिलेंडर इंजन की जगह 3-सिलेंडर इंजन आ गया. बलेनो और टोयोटा ग्लांज़ा ने भी अपने 2026 के अपडेट्स में यही रास्ता अपनाया है.

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इससे एक वाजिब सवाल उठता है: कार निर्माता 3-सिलेंडर इंजन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, और क्या इसका मतलब यह है कि खरीदारों को कम मिल रहा है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है कि एक इंजन दूसरे से बेहतर है. दोनों के अपने-अपने फायदे हैं, और जब आप माइलेज, परफॉरमेंस और केबिन के आराम को देखते हैं, तो यह अंतर और भी साफ हो जाता है.

3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर इंजन के बीच क्या अंतर है?

फर्क इंजन के अंदर सिलेंडरों की संख्या का होता है। हर सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, जो पावर पैदा करने के लिए ऊपर-नीचे चलता है.

3-सिलेंडर इंजन में तीन पिस्टन एक साथ काम करते हैं, जबकि 4-सिलेंडर इंजन में चार पिस्टन होते हैं. आसान शब्दों में कहें तो, इंजन इन पिस्टन का इस्तेमाल ईंधन जलाने और कार को चलाने के लिए ज़रूरी पावर पैदा करने के लिए करता है.

भारत के फैमिली कार मार्केट में आपको दोनों तरह के विकल्प मिल जाएंगे. मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बलेनो और टोयोटा ग्लांजा में अब 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल होता है. टाटा टियागो में भी 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है.

दूसरी ओर, ह्यून्दे एक्सटर में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल होता है. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के 1.5-लीटर वेरिएंट्स में भी 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है.

एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि सिलेंडरों की संख्या से यह पता नहीं चलता कि इंजन कितना शक्तिशाली या कितना ईंधन-कुशल (फ्यूल-एफिशिएंट) होगा. इंजन की क्षमता, ट्यूनिंग, टर्बोचार्जिंग, गाड़ी का वज़न और गियरबॉक्स का चुनाव भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं.

3-सिलेंडर बनाम 4-सिलेंडर इंजन: माइलेज

माइलेज उन मुख्य कारणों में से एक है, जिनकी वजह से कार निर्माता 3-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल करते हैं. एक सिलेंडर कम होने से, इंजन में चलने वाले पुर्जे (मूविंग पार्ट्स) कम हो जाते हैं और अंदरूनी घर्षण (फ्रिक्शन) भी कम हो जाता है. इससे ईंधन की खपत कम करने में मदद मिल सकती है, खासकर छोटी कारों में.

हालाँकि, 3-सिलेंडर इंजन होने से बेहतर माइलेज की गारंटी नहीं मिलती. इसका माइलेज इस बात पर निर्भर करता है कि इंजन को कैसे डिज़ाइन और ट्यून किया गया है, साथ ही कार का वज़न कितना है और उसे किस तरह से चलाया जा रहा है.

इसका एक अच्छा उदाहरण 2026 मारुति सुजुकी बलेनो है. इसके नए 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन के लिए मैनुअल वेरिएंट में 23.80 kmpl और AMT वेरिएंट में 24.77 kmpl माइलेज का दावा किया गया है. इसके पुराने 4-सिलेंडर वर्ज़न में क्रमशः 22.35 kmpl और 22.94 kmpl का माइलेज मिलता था.

कागज़ पर तो यह एक सुधार है, हालाँकि नए इंजन की पावर थोड़ी कम है. इससे पता चलता है कि कार को रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त बनाए बिना, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पाने के लिए निर्माता किस तरह छोटे और हल्के इंजन डिज़ाइन का उपयोग कर सकते हैं.

4-सिलेंडर वाला इंजन भी काफी एफिशिएंट हो सकता है. ह्यून्दे एक्सटर और 4-सिलेंडर इंजन वाली अन्य छोटी कारें इस बात का अच्छा उदाहरण हैं कि इंजन की ट्यूनिंग और गाड़ी का वज़न भी उतना ही मायने रखता है, जितना कि सिलेंडरों की संख्या.

माइलेज के लिए कौन सा बेहतर है? 3-सिलेंडर इंजन में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी (ईंधन दक्षता) देने की क्षमता होती है, लेकिन आप जिन कार वेरिएंट्स पर विचार कर रहे हैं, उनके बताए गए माइलेज की तुलना करें. असल में मिलने वाला माइलेज ट्रैफ़िक, ड्राइविंग के तरीके और मेंटेनेंस पर भी निर्भर करेगा.

3-सिलेंडर बनाम 4-सिलेंडर इंजन: परफॉरमेंस

सिलेंडरों की संख्या से सीधे तौर पर यह तय नहीं होता कि कोई इंजन कितना शक्तिशाली है. मायने यह रखता है कि वह कितनी ताकत और टॉर्क पैदा करता है, और उस आउटपुट को किस तरह डिलीवर करता है.

शहर की रफ़्तार पर एक नैचुरली एस्पिरेटेड 3-सिलेंडर इंजन काफी फुर्तीला लग सकता है, लेकिन तेज़ एक्सीलरेट करने पर या गाड़ी पूरी तरह लोड होने पर यह उतना सहज महसूस नहीं हो सकता है. कुछ निर्माता छोटे 3-सिलेंडर इंजनों को ज़्यादा पावर और टॉर्क देने में मदद करने के लिए टर्बोचार्जर का इस्तेमाल करते हैं.

4-सिलेंडर इंजन आमतौर पर ज़्यादा स्मूथ तरीके से पावर देता है. इंजन की ट्यूनिंग और क्षमता के आधार पर, इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ाते समय या हाइवे पर चलते समय ज़्यादा आराम महसूस हो सकता है.

उदाहरण के लिए, नई बलेनो में लगा 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन 83 PS की ताकत और 112.4 Nm का टॉर्क बनाता है. इसके पुराने 4-सिलेंडर वर्ज़न से लगभग 90 PS की ताकत और 113 Nm का टॉर्क मिलता था. नया इंजन ज़्यादा माइलेज पर केंद्रित है, जबकि पुराने इंजन में थोड़ी ज़्यादा पीक पावर मिलती थी.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर 3-सिलेंडर इंजन कमज़ोर होता है या हर 4-सिलेंडर इंजन तेज़ होता है. एक टर्बोचार्ज्ड 3-सिलेंडर इंजन, बिना टर्बो वाले (नेचुरली एस्पिरेटेड) बड़े 4-सिलेंडर इंजन से ज़्यादा पावर दे सकता है.

परफॉरमेंस के लिए कौन सा बेहतर है? आराम से ड्राइविंग करने के लिए 4-सिलेंडर इंजन अक्सर ज्यादा स्मूथ विकल्प होता है, लेकिन परफॉरमेंस का अंदाजा लगाने से पहले पावर और टॉर्क के आंकड़े जरूर देख लें. अगर आप अक्सर हाइवे पर गाड़ी चलाते हैं या यात्रियों और सामान के साथ सफर करते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार की टेस्ट ड्राइव जरूर लें.

3-सिलेंडर बनाम 4-सिलेंडर इंजन: कंपन और रिफाइनमेंट

यहीं पर ज़्यादातर ड्राइवर अंतर महसूस कर सकते हैं. 3-सिलेंडर इंजन के घूमने वाले हिस्सों का बैलेंस एक जैसा नहीं होता। इसमें फायरिंग इवेंट्स के बीच 240 डिग्री का अंतर होता है, जबकि 4-सिलेंडर इंजन में यह अंतर 180 डिग्री का होता है। इससे ज़्यादा कंपन (वाइब्रेशन) पैदा हो सकता है, खासकर तब जब इंजन आइडलिंग मोड में हो या कम स्पीड पर चल रहा हो.

जब कार रुकी हुई हो, तो आपको स्टीयरिंग व्हील, पैडल या कैबिन में हल्का कंपन महसूस हो सकता है. तेज़ एक्सीलरेट करने पर कुछ 3-सिलेंडर इंजन की आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा खुरदरी लग सकती है.

4-सिलेंडर वाला इंजन आमतौर पर ज़्यादा स्मूथ चलता है, क्योंकि इसमें फायरिंग सीक्वेंस का अंतराल ज़्यादा समान होता है. इससे कैबिन के अंदर महसूस होने वाले वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, जो इसे उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है, जिन्हें एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव की तलाश होती है.

इसके बावजूद, आधुनिक 3-सिलेंडर इंजन पुराने डिज़ाइनों की तुलना में कहीं बेहतर हैं. निर्माता कंपन (वाइब्रेशन) को नियंत्रित करने के लिए इंजन माउंट, बैलेंस शाफ्ट और अन्य उपायों का इस्तेमाल करते हैं. एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई कार में, सामान्य गति पर गाड़ी चलाते समय यह अंतर बहुत कम महसूस हो सकता है.

कौन सा ज़्यादा स्मूथ है? आम तौर पर 4-सिलेंडर इंजन बेहतर होते हैं, लेकिन किसी कार को सिर्फ उसके सिलेंडरों की संख्या से न परखें. टेस्ट ड्राइव के दौरान इंजन स्टार्ट करें, उसे आइडल (खाली) चलने दें और फिर धीमी रफ़्तार वाले ट्रैफ़िक में चलाकर देखें.

3-सिलेंडर बनाम 4-सिलेंडर इंजन: मुख्य अंतर

नीचे दी गई तालिका दिखाती है कि 3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर इंजन माइलेज, परफॉरमेंस, रिफाइनमेंट और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के मामले में एक-दूसरे से कैसे अलग हैं.

पैरामीटर 3-सिलेंडर इंजन 4-सिलेंडर इंजन पिस्टन का नंबर 3 4 माइलेज बेहतर माइलेज की अच्छी संभावना यह बहुत कुशल भी हो सकता है वाइब्रेशन आमतौर पर आइडल (idle) स्थिति में अधिक ध्यान देने योग्य होता है आमतौर पर अधिक स्मूथ पावर डिलीवरी यह ट्यूनिंग पर निर्भर करता है; टर्बोचार्जिंग से परफॉरमेंस बेहतर हो सकती है अक्सर ज़्यादा सुचारू पावर देता है इंजन का आकार और वज़न आमतौर पर अधिक कॉम्पैक्ट और हल्का आमतौर पर बड़ा और भारी रखरखाव अपने आप सस्ता नहीं ज़रूरी नहीं कि यह अपने आप ज़्यादा महंगा हो जाए सबसे उपयुक्त छोटी कारें और माइलेज पर केंद्रित इंजन ऐसे खरीदार जो स्मूथनेस और रिफाइनमेंट को अहमियत देते हैं

अपनी पारिवारिक कार के लिए आपको कौन-सा इंजन चुनना चाहिए?

ज़्यादातर पारिवारिक कार खरीदारों के लिए, चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि उनके लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है: बेहतर माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी) या इंजन का ज़्यादा स्मूथ अनुभव. अगर आप ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं, अच्छा माइलेज चाहते हैं और कोई छोटी हैचबैक या कॉम्पैक्ट कार लेने की सोच रहे हैं, तो 3-सिलेंडर इंजन एक अच्छा विकल्प है. मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट, बलेनो, टोयोटा ग्लैंज़ा और टाटा टियागो जैसी कारें दिखाती हैं कि रोज़मर्रा की गाड़ियों में इस तरह के इंजन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है.

अगर आप इंजन के कंपन (वाइब्रेशन) को लेकर संवेदनशील हैं, हाईवे पर काफी समय बिताते हैं, या बस एक स्मूथ इंजन पसंद करते हैं, तो 4-सिलेंडर इंजन वाला विकल्प चुनना अच्छा रहेगा. ह्यून्दे एक्सटर और मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा जैसी कारों में 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है.

कोई भी फैसला लेने से पहले, उन खास वेरिएंट्स की पावर, टॉर्क और बताई गई माइलेज को जरूर चेक कर लें. इससे भी जरूरी बात यह है कि अगर आपने कुछ कारों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो उन सभी की टेस्ट ड्राइव जरूर लें. इस दौरान इंजन के आइडल (रुकी हुई स्थिति) में शोर, कम गियर में एक्सीलरेशन, और एयर कंडीशनर चलने पर कार के बर्ताव पर ध्यान दें.

क्या 3-सिलेंडर इंजन 4-सिलेंडर इंजन से खराब होता है?

नहीं. 3-सिलेंडर इंजन, 4-सिलेंडर इंजन से अपने आप ही खराब नहीं हो जाता. यह हल्का और ज़्यादा कुशल हो सकता है, और रोज़मर्रा के पारिवारिक इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सक्षम है. 4-सिलेंडर इंजन आमतौर पर ज़्यादा बेहतर रिफाइनमेंट देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा बेहतर माइलेज या परफॉरमेंस भी दे.

सबसे अच्छा विकल्प कार की कुल इंजीनियरिंग और आपकी ड्राइविंग की जरूरतों पर निर्भर करता है. अगर आपके लिए माइलेज (ईंधन की बचत) सबसे अहम है, तो एक अच्छी तरह से ट्यून किया गया 3-सिलेंडर इंजन वाली कार - जैसे कि स्विफ्ट और बलेनो - एक समझदारी भरा विकल्प हो सकती है. वहीं, अगर आप एक स्मूथ और शांत ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं, तो ह्यून्दे i10 और होंडा अमेज जैसी 4-सिलेंडर इंजन वाली कारें आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकती हैं.

सिर्फ इसलिए किसी कार को खारिज न करें कि उसमें तीन सिलेंडर हैं. उसे चलाकर देखें और इंजन को इस आधार पर परखें कि असल में वह कैसा महसूस होता है.