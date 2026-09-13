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5 कारें जो 1980 के दशक की ज़्यादातर बॉलीवुड एक्शन फ़िल्मों में आई नज़र

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 13, 2026, 08:55 PM
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5 कारें जो 1980 के दशक की ज़्यादातर बॉलीवुड एक्शन फ़िल्मों में आई नज़र
हाइलाइट्स
  • 1980 के दशक में भारत में पैसेंजर कारों के 10 से भी कम प्रमुख मॉडल थे
  • 1983 में मारुति 800 आई और इसने छोटी कार के मालिकाना हक के नज़रिए को बदल दिया
  • एक समय मुंबई की टैक्सियों में स्थानीय स्तर पर बनी प्रीमियर पद्मिनी का दबदबा था

क्या आपको 1980 के दशक की बॉलीवुड एक्शन फ़िल्मों की कारें याद हैं? आधुनिक एसयूवी, सुपरकार और ढेर सारी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भारतीय सिनेमा का हिस्सा बनने से पहले, फ़िल्मों में गाड़ियों की दुनिया का दायरा काफ़ी सीमित हुआ करता था.

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उस दशक में भारतीय सड़कों पर प्रीमियर पद्मिनी, हिंदुस्तान एम्बेसडर, मारुति 800, महिंद्रा जीप और हिंदुस्तान कॉन्टेसा जैसी कारों का दबदबा था. इनमें से कई कारें बॉलीवुड फ़िल्मों में भी नज़र आईं और 1980 के दशक के भारत की पहचान बन गईं. यहाँ 1980 के दशक की पाँच ऐसी मशहूर भारतीय कारें हैं जिन्हें आसानी से बॉलीवुड फ़िल्मों में अहम भूमिका निभाने का श्रेय मिल सकता था.

1. प्रीमियर पद्मिनी: बॉलीवुड की क्लासिक सिटी कार

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अगर आप मुंबई में बनी किसी पुरानी बॉलीवुड फ़िल्म के बारे में सोचें, तो 'प्रीमियर पद्मिनी' उन कारों में से एक है जो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी. भारत में इसे शुरू में 'फ़िएट 1100 डिलाइट' के तौर पर पेश किया गया था. इसे 'प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स' ने लाइसेंस के तहत बनाया था और 1970 के दशक में इसका नाम बदलकर 'प्रीमियर पद्मिनी' कर दिया गया. 1970 और 1980 के दशक में यह कार बहुत लोकप्रिय हुई और देश की सबसे जानी-पहचानी पैसेंजर कारों में से एक बन गई.

पद्मिनी का खास तौर पर मुंबई से जुड़ाव रहा है, जहाँ यह टैक्सी के तौर पर भी आम नज़र आती थी. इसके छोटे साइज़ और खास चौकोर आकार की वजह से यह शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के लिए बहुत सही थी. और यह सिर्फ़ पुरानी यादों की बात नहीं है. प्रीमियर पद्मिनी को 1980 के दशक की हिंदी फ़िल्मों, जैसे 'पुराना मंदिर' (1984) और 'बलिदान' (1985) में देखा जा सकता है; 'बलिदान' में तो इस कार का इस्तेमाल एक पीछा करने वाले सीन (चेज़ सीक्वेंस) में भी किया गया था.

स्क्रीन पर यह क्यों सफल रही: यह पूरी तरह से भारतीय और शहरी लगी और दर्शकों को तुरंत अपनी-सी लगी.

2. हिंदुस्तान एंबेसडर: वह कार जो अधिकार और रुतबे की पहचान थी

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हिंदुस्तान एंबेसडर की भूमिका बहुत अलग थी. जहाँ पद्मिनी ऐसी कार लगती थी जो किसी आम परिवार को शहर की सड़कों पर दिख सकती है, वहीं एंबेसडर का रुतबा ऐसा था कि यह अहम किरदारों के लिए एकदम सही थी. यह लंबे समय से नेताओं, सरकारी अधिकारियों और रसूखदार लोगों से जुड़ी रही थी, और यही पहचान स्वाभाविक रूप से बॉलीवुड में भी आ गई.

भारत में एम्बेसडर का प्रोडक्शन 1957 में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत मॉरिस ऑक्सफ़ोर्ड से हुई थी. 1980 के दशक तक, मार्क IV इसका मुख्य वर्शन बन गया था, जिसमें सामने का हिस्सा बदला हुआ था और 1980 में इसका डीज़ल वर्जन भी लॉन्च किया गया था. लेकिन फ़िल्म देखने वालों के लिए, एम्बेसडर सिर्फ़ मैकेनिकल खूबियों वाली गाड़ी नहीं थी. यह "खास लोगों" की गाड़ी थी. एम्बेसडर से बाहर निकलने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा लगता था जिस पर सबकी नज़र जाए.

स्क्रीन पर यह क्यों असरदार रहा: इसके बड़े आकार और अधिकार-भाव से जुड़े होने के कारण किरदारों को तुरंत एक प्रभावशाली उपस्थिति मिली.

3. मारुति 800: वह छोटी कार जिसने भारतीय सड़कों की तस्वीर बदल दी

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इस लिस्ट में मारुति 800 शायद सबसे अहम कार है क्योंकि इसने भारतीय कार चलाने वालों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की थी. पहली मारुति 800 की डिलीवरी दिसंबर 1983 में हुई थी. सुज़ुकी फ्रोंटे SS80 पर आधारित इस कार ने एक ऐसे बाज़ार में छोटी कार का ज़्यादा आधुनिक फ़ॉर्मूला पेश किया, जो लंबे समय से एम्बेसडर और पद्मिनी जैसे पुराने डिज़ाइनों पर निर्भर था.

यह जल्द ही एक बड़ी कामयाबी बन गई. मारुति 800 साल 2004 तक भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी रही और आखिरकार देश के ऑटोमोटिव इतिहास की सबसे पहचानी जाने वाली गाड़ियों में से एक बन गई. एम्बेसडर और पद्मिनी का उस बाज़ार पर दबदबा था जहाँ खरीदारों के पास बहुत कम विकल्प थे.

मारुति 800 के आने से भारतीय परिवारों को एक छोटा, ज़्यादा आधुनिक और आसानी से उपलब्ध विकल्प मिला. दिखने में भी यह सबसे अलग थी. बड़ी एम्बेसडर और पारंपरिक पद्मिनी के मुक़ाबले यह छोटी हैचबैक आधुनिक लगती थी, जिससे यह उस दशक में बदलती पसंद का एक स्वाभाविक ऑटोमोटिव प्रतीक बन गई.

स्क्रीन पर यह क्यों सफल रही: यह युवा और आधुनिक दिखी, और इससे पहले आई कारों से बिल्कुल अलग थी.

4. महिंद्रा जीप: 1980 के दशक का बॉलीवुड एक्शन हीरो

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तस्वीर सूत्र

अगर इस लिस्ट में कोई गाड़ी 'बॉलीवुड एक्शन स्पेशलिस्ट' का खिताब पाने की हकदार है, तो वह महिंद्रा जीप है. भारत में महिंद्रा जीप की कहानी विलीज जीप के लाइसेंस वाले प्रोडक्शन से शुरू हुई थी. इनकी फोर-व्हील-ड्राइव क्षमता इन्हें मुश्किल रास्तों पर चलाने लायक बनाती थी, जबकि इनकी मज़बूत बनावट की वजह से सेना और पुलिस जैसे संगठनों ने इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया.

असल ज़िंदगी में बनी उसकी यह पहचान बड़े पर्दे पर भी शानदार ढंग से दिखी. बॉलीवुड के किसी एक्शन सीन में शायद ही कभी यह बताने की ज़रूरत पड़ती थी कि जीप किसी ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर क्यों चल रही है. इसमें कई किरदार एक साथ आ सकते थे, यह गाँव के रास्तों पर आसानी से चल सकती थी और पुलिस या पीछा करने वाले सीन में भी बिना किसी अजीबपन के फिट हो जाती थी.

यह उस दशक में खास तौर पर काम की चीज़ थी जब एक्शन फ़िल्में अक्सर भीड़-भाड़ वाले शहरों, गांवों, खुले इलाकों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के बीच घूमती थीं. इसलिए महिंद्रा जीप सिर्फ़ एक सवारी नहीं थी. यह रोमांच, पीछा करने और ख़तरे का एक विज़ुअल सिंबल थी.

स्क्रीन पर यह क्यों कारगर रहा: अगर किसी सीन में धूल भरी सड़क, पीछा करने का दृश्य या विलेन का ठिकाना होता था, तो जीप उसके लिए तैयार लगती थी.

5. हिंदुस्तान कॉन्टेसा: 80 के दशक की दमदार कार

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हिंदुस्तान कॉन्टेसा 1980 के दशक में भारतीय कार मार्केट में कुछ अलग लेकर आई: स्टाइल, 1984 में लॉन्च हुई कॉन्टेसा को एक प्रीमियम कार के तौर पर पेश किया गया था और उस दशक में यह लग्ज़री और स्टेटस की पहचान बन गई. इसका लंबा और नीचा डिज़ाइन, भारतीय सड़कों पर उस समय चल रही कई पुरानी कारों के मुकाबले काफी मॉडर्न लगता था.

यह गाड़ी मैकेनिकल तौर पर भी खास थी. शुरुआती कॉन्टेसा में 1.5-लीटर का इंजन लगा था, जबकि बाद के वर्जन में इसुज़ू का 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया, जिससे कार की लोकप्रियता कार प्रेमियों के बीच काफी बढ़ गई. हालांकि, बॉलीवुड के लिए इसका सबसे बड़ा आकर्षण शायद इसका लुक था. इसका लंबा बोनट, थ्री-बॉक्स डिज़ाइन और रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट इसे एक क्लासिक एग्जीक्यूटिव सेडान जैसा लुक देता था.

स्क्रीन पर यह क्यों कामयाब रही: यह 1980 के दशक की आम फ़ैमिली कार के मुकाबले ज़्यादा शानदार, दमदार और थोड़ी ज़्यादा ग्लैमरस लग रही थी.

1980 के दशक की बॉलीवुड फ़िल्मों में ये कारें इतनी आम क्यों थीं?

इन कारों के 1980 के दशक के बॉलीवुड से इतनी मज़बूती से जुड़े होने का एक आसान सा कारण है: ये वही कारें थीं जिन्हें लोग असल में भारतीय सड़कों पर देखते थे. भारत में पैसेंजर कारों का बाज़ार आज के मुक़ाबले काफ़ी छोटा था. उस दशक में खरीदारों के पास बहुत कम विकल्प थे, जिनमें प्रीमियर पद्मिनी, हिंदुस्तान एंबेसडर और धीरे-धीरे मारुति 800 शामिल थीं.

पद्मिनी पुरानी मुंबई की याद दिलाती है. एम्बेसडर भारत की राजनीतिक और सरकारी दुनिया की यादें ताज़ा करती है. मारुति 800 कार खरीदने वालों की नई पीढ़ी के आने का प्रतीक है. महिंद्रा जीप को देखते ही किसी एक्शन सीन का ख्याल आता है, जबकि कॉन्टेसा उस दौर में स्टाइल और स्टेटस की बढ़ती चाहत को दिखाती है.

1980 के दशक की बॉलीवुड की एक और यादगार गाड़ी है जिसका खास ज़िक्र होना चाहिए: मारुति ओमनी. 1984 में लॉन्च हुई इस गाड़ी का चौकोर आकार और स्लाइडिंग दरवाज़े इसे भारतीय सड़कों पर एक जाना-पहचाना नज़ारा बनाते थे, जबकि किडनैपिंग के सीन में इसके बार-बार इस्तेमाल ने इसे फ़िल्मों में इसकी सबसे बड़ी पहचान बना दिया.

वो कारें जिन्होंने 1980 के दशक के बॉलीवुड की पहचान बनाने में मदद की

भले ही हीरो ने मार-धाड़ की हो और विलेन ने पीछा करने वाले सीन दिए हों, लेकिन कारों ने ही उनके आस-पास की दुनिया को बनाने में मदद की. प्रीमियर पद्मिनी, हिंदुस्तान एम्बेसडर, मारुति 800, महिंद्रा जीप और हिंदुस्तान कॉन्टेसा सिर्फ़ पुरानी भारतीय कारें नहीं थीं. वे एक ऐसे देश के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती थीं जो बदल रहा था - जानी-पहचानी शहर की सड़कों और सरकारी दफ़्तरों से लेकर नई फ़ैमिली कारों, मज़बूत यूटिलिटी गाड़ियों और लोगों की बढ़ती चाहत वाली गाड़ियों तक.

यही वजह है कि आज इन्हें देखकर फ़िल्मों के दौर की यादें तुरंत ताज़ा हो जाती हैं. भले ही ये कारें सहायक भूमिका में रही हों, लेकिन 1980 के दशक के बॉलीवुड में ये अपने आप में स्टार थीं.

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