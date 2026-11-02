CNG कार खरीदने पर भी मिलेगा सामान रखने के लिए अच्छा बूट स्पेस, ये 5 फैक्ट्री-फिटेड मॉडल हैं खास

आमतौर पर, भारत में फैक्ट्री-फिटेड CNG कार खरीदने का मतलब यह होता था कि आपको अपनी पूरी बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) से हाथ धोना पड़ता था. पहले, कार निर्माता सामान रखने वाली जगह पर एक बहुत बड़ा बेलनाकार स्टील का टैंक लगा देते थे. इससे एक काम की फैमिली हैचबैक या कॉम्पैक्ट SUV ऐसी गाड़ी में बदल जाती थी, जिसमें मुश्किल से एक या दो छोटे बैग ही रखे जा सकते थे.

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लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, कार निर्माताओं ने एक बड़े सिलेंडर को दो छोटे, आपस में जुड़े टैंकों में बांटकर सामान रखने की जगह (लगेज स्पेस) को काफी हद तक बचा लिया है. ये टैंक अब बूट (डिग्गी) के फर्श के नीचे लगे होते हैं. आज, आप फैक्ट्री-फिटेड CNG कार में बड़े ट्रॉली बैग, बच्चों की गाड़ियां (प्रैम) और वीकेंड ट्रिप के बैग आसानी से रख सकते हैं, और आपको एक-एक इंच जगह के बारे में पहले से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतों के बढ़ते क्रम में, आइए ऐसी कुछ मौजूदा CNG कारों पर नज़र डालें, जिनमें पर्याप्त बूट स्पेस मिलता है.

1. टाटा पंच iCNG

कीमत: रु.6.85 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट iCNG

टाटा पंच iCNG में लगेज डेक के नीचे 30-लीटर क्षमता (पानी के बराबर) वाले दो सिलेंडर लगे हैं. इनकी प्लंबिंग और वॉल्व एक फ्लैट कार्पेटिंग बोर्ड के नीचे पूरी तरह से सील किए गए हैं. इस वजह से इसमें 210-लीटर की साफ-सुथरी बूट स्पेस मिलती है. हालांकि यह पेट्रोल वाली पंच की 366-लीटर बूट स्पेस से कम है, लेकिन फिर भी यह जगह पूरी तरह से फ्लैट और चौकोर है. इसमें आप आसानी से दो मीडियम साइज़ के ट्रॉली सूटकेस अगल-बगल रख सकते हैं, और पार्सल शेल्फ के ऊपर सॉफ्ट डफ़ल बैग रखे जा सकते हैं.

इस गाड़ी में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर 'रेवोट्रॉन' (Revotron) बाई-फ्यूल इंजन लगा है. CNG मोड में यह इंजन 72.5 bhp की ताकत और 103 Nm का टॉर्क देता है, और इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह कार सीधे गैस मोड में स्टार्ट हो सकती है, जिससे शहर के भीतर छोटी दूरियों के सफर में पेट्रोल की बचत होती है. शहर में गाड़ी 1,500 rpm से ही बहुत स्मूथ तरीके से चलने लगती है. साथ ही, इसका 193 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत सस्पेंशन, शहर की खराब सड़कों और ऊंचे स्पीड ब्रेकरों पर भी गाड़ी को बहुत आराम से संभाल लेते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: पहली बार कार खरीदने वाले और छोटे परिवार, जिन्हें एक किफायती और मजबूत माइक्रो-एसयूवी चाहिए—जो खराब और गड्ढों वाली सड़कों पर आसानी से चल सके, और जिसमें वीकेंड के सफर के लिए जरूरी सामान रखने की जगह भी बची रहे.

2. ह्यून्दे एक्सटर डुअल सीएनजी MT HX 2

कीमत: रु.7.00 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: डुअल CNG MT HX 2

ह्यून्दे एक्सटर, टाटा पंच की सीधी प्रतिद्वंद्वी है, क्योंकि यह माइक्रो-SUV सेगमेंट में डुअल-सिलेंडर पैकेजिंग की सुविधा देती है. HX 2 वेरिएंट से ही, ह्यून्दे ने बूट फ्लोरबोर्ड के नीचे दो छोटे गैस सिलेंडर दिए हैं, जिससे 225 लीटर की उपयोगी लगेज स्पेस पूरी तरह खाली रहती है. इसके अलावा, बूट फ्लोर को जितना संभव हो उतना गहरा और व्यावहारिक बनाए रखने के लिए, ह्यून्दे ने स्पेयर टायर को पिछले बम्पर के नीचे, गाड़ी के निचले हिस्से में एक क्रैडल (होल्डर) में शिफ्ट कर दिया है.

एक्सटर में वही स्मूथ 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर कप्पा इंजन दिया गया है जो ग्रांड i10 निऑस में मिलता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 68 bhp की ताकत और 95.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी पावर डिलेवरी काफी स्मूथ और लीनियर है, जो कम RPM से ही बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी को आगे बढ़ाती है. 185 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस, अच्छी विजिबिलिटी देने वाली बड़ी खिड़कियों और खराब रास्तों या गड्ढों को आसानी से झेल लेने वाले सस्पेंशन की बदौलत, एक्सटर को शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलाना काफी आसान लगता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: छोटे परिवार, जो एक ऐसी 'टॉल-बॉय' माइक्रो-एसयूवी चाहते हैं जिसमें शांत चार-सिलेंडर इंजन हो, काफी अच्छी हेड-रूम (ऊंचाई) हो और वीकेंड की यात्राओं के लिए एक उपयोगी बूट (डिक्की) हो.

3.टाटा अल्ट्रोज़ सीएनजी

कीमत: रु.7.30 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट iCNG

टाटा अल्ट्रोज़ iCNG देश की पहली ऐसी कार थी जिसमें ट्विन-सिलेंडर तकनीक लाई गई. टाटा के एडवांस्ड ALFA आर्किटेक्चर पर बनी इस कार के चेसिस को शुरू से ही इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसमें वैकल्पिक ईंधन (alternative fuels) के लिए जगह भी मिल जाए, और साथ ही चेसिस की मजबूती या यात्रियों के लिए जगह से कोई समझौता न करना पड़े. दो सिलेंडरों को फर्श के नीचे स्पेयर व्हील वाली जगह में फिट करने की वजह से, अल्ट्रोज़ में 210 लीटर का बिना रुकावट वाला बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) मिलता है. यह जगह इतनी चौड़ी है कि इसमें गोल्फ़ बैग या ट्रॉली बैग को फर्श पर सपाट लिटाकर रखा जा सकता है.

अल्ट्रोज़ में जाना-पहचाना 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन लगा है, जो CNG मोड में 72.5 bhp की ताकत और 103 Nm का टॉर्क पैदा करता है. जो ड्राइवर ट्रैफ़िक में मैनुअल क्लच का इस्तेमाल करके थक चुके हैं, वे इसके CNG वाले टॉप ट्रिम्स में 5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी चुन सकते हैं. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और 90 डिग्री तक खुलने वाले दरवाज़ों के साथ, यह गाड़ी लंबी दूरी के सफ़र के लिए एक बेहतरीन हैचबैक मानी जाती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: हाईवे पर सफर करने वाले ऐसे लोग, जिन्हें एक प्रीमियम हैचबैक की बेहतरीन और स्थिर हैंडलिंग पसंद है, साथ ही जो शानदार क्रैश सेफ्टी और सामान रखने के लिए अच्छी-खासी जगह भी चाहते हैं.

4. ह्यून्दे ग्रांड i10 निओस डुअल MT मैग्ना CNG

कीमत: रु.7.32 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: डुअल MT मैग्ना CNG

ह्यून्दे की डुअल-सिलेंडर तकनीक लोकप्रिय ग्रांड i10 निऑस में भी उपलब्ध है. अच्छे फीचर्स वाले मैग्ना ट्रिम से ही, ह्यून्दे ने पुराने सिंगल-टैंक डिज़ाइन को हटाकर डुअल-सिलेंडर सिस्टम लगा दिया है, जिसमें से एक सिलेंडर को लगेज फ्लोर के नीचे बहुत अच्छे से फिट किया गया है. इससे लगभग 260 लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिल जाता है, जो आज भारत में बिकने वाली सभी CNG हैचबैक कारों में सबसे ज़्यादा है. सामान रखने की जगह काफी चौड़ी है और फ्लोर एकदम सपाट है, इसलिए भारी किराने के क्रेट या बच्चों की स्ट्रॉलर (गाड़ी) रखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती.

बोनट के नीचे ह्यून्दे का बेहतरीन 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला कप्पा इंजन लगा है. गैस मोड में, यह 68 bhp की ताकत और 95.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जिसे आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है. ग्रांड i10 निऑस की एक और खासियत इसका बेहतरीन मैकेनिकल रिफाइनमेंट है; इसका चार-सिलेंडर इंजन बहुत ही शांति और स्मूथ तरीके से काम करता है. इसका क्लच बहुत ही हल्का है, जिससे भारी ट्रैफिक में भी गाड़ी चलाना काफी आसान और आरामदायक हो जाता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले लोग और ऑफिस जाने वाले, जिन्हें फोर-सिलेंडर इंजन की स्मूदनेस, शहर में चलाने के लिए हल्के कंट्रोल्स और हैचबैक में ज्यादा से ज्यादा बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) पसंद है.

5. टाटा नेक्सॉन iCNG

कीमत: रु.8.35 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट iCNG

बाज़ार में मौजूद ज़्यादातर CNG गाड़ियाँ 'नेचुरली एस्पिरेटेड' इंजन के साथ आती हैं, लेकिन टाटा नेक्सॉन उन चुनिंदा कारों में से एक है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG सिस्टम के साथ 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. इसका नतीजा इसके शानदार परफॉरमेंस में दिखता है: CNG मोड में, 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की मदद से यह टर्बोचार्ज्ड इंजन 99 bhp की ताकत और 170 Nm का दमदार टॉर्क पैदा करता है. 170 Nm का यह टॉर्क 2,000 से 3,000 rpm के बीच ही मिल जाता है, जिसका मतलब है कि गाड़ी शुरू होते ही बिना किसी सुस्ती के तेज़ी से आगे बढ़ती है. हाईवे पर ऊँचे फ्लाईओवर चढ़ते समय या 90 kmph की रफ़्तार पर किसी गाड़ी को ओवरटेक करते समय, आपको बार-बार गियर बदलने (डाउनशिफ्ट करने) की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती.

इसका लगेज स्पेस भी उतना ही शानदार है. नेक्सॉन iCNG में 321 लीटर की बहुत बड़ी बूट कैपेसिटी मिलती है. इसके ट्विन सिलेंडर एक मजबूत लोड डेक के ठीक नीचे इस तरह फिट किए गए हैं कि पीछे एक गहरा और चौकोर लगेज स्पेस बचता है, जो कई स्टैंडर्ड पेट्रोल SUV के लगेज स्पेस के बराबर है. यहाँ आप एक हफ्ते की फैमिली ट्रिप के लिए तीन बड़े सूटकेस और कई सॉफ्ट बैग आराम से रख सकते हैं. इसके अलावा, 208 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस और 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग के साथ, नेक्सॉन iCNG उन सभी पारंपरिक कमियों को दूर कर देती है जो आमतौर पर CNG गाड़ियाँ लेने पर देखने को मिलती थीं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे समझदार खरीदार जो एक बेहतरीन कॉम्पैक्ट SUV से हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए दमदार टर्बोचार्ज्ड पावर चाहते हैं, और साथ ही परिवार के लिए काफी सारा सामान रखने की जगह और बेहतरीन क्रैश सेफ्टी भी चाहते हैं.



सिंगल-सिलेंडर बनाम डुअल-सिलेंडर तकनीक: इस्तेमाल लायक बूट स्पेस कैसे बनता है

सिंगल-सिलेंडर समाधान और डुअल-सिलेंडर तकनीक में मैकेनिकल पैकेजिंग के तरीके के बीच स्पष्ट अंतर हैं.

पुराने CNG टैंक की समस्या: पहले फैक्ट्री फिटेड CNG कारों में 60 लीटर का एक बड़ा स्टील टैंक दिया जाता था. इसका आकार काफी बड़ा होता था और इसे डिक्की के बीच में लगाया जाता था। इससे डिक्की की आधी जगह घिर जाती थी और सामान रखने के लिए बहुत कम जगह बचती थी.

पहले फैक्ट्री फिटेड CNG कारों में 60 लीटर का एक बड़ा स्टील टैंक दिया जाता था. इसका आकार काफी बड़ा होता था और इसे डिक्की के बीच में लगाया जाता था। इससे डिक्की की आधी जगह घिर जाती थी और सामान रखने के लिए बहुत कम जगह बचती थी. दो छोटे टैंक का समाधान: अब एक बड़े टैंक की जगह दो छोटे टैंक (आमतौर पर 30-30 लीटर) दिए जाते हैं। इन्हें कार के नीचे अतिरिक्त पहिये के लिए बनी जगह में अगल-बगल लगाया जाता है. इनके ऊपर मजबूत स्टील का कवर लगाया जाता है। इससे डिक्की का फर्श सपाट रहता है और सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिलती है.

अब एक बड़े टैंक की जगह दो छोटे टैंक (आमतौर पर 30-30 लीटर) दिए जाते हैं। इन्हें कार के नीचे अतिरिक्त पहिये के लिए बनी जगह में अगल-बगल लगाया जाता है. इनके ऊपर मजबूत स्टील का कवर लगाया जाता है। इससे डिक्की का फर्श सपाट रहता है और सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिलती है. अतिरिक्त पहिये के लिए अलग जगह: CNG टैंक लगाने के बाद भी अतिरिक्त पहिये की व्यवस्था की गई है। टाटा अल्ट्रोज, नेक्सन और पंच में इसे कार के नीचे लगाया जाता है। इसे डिक्की के अंदर दिए गए बोल्ट की मदद से नीचे उतारकर निकाला जा सकता है. ह्यून्दे एक्सटर में भी अतिरिक्त पहिया कार के नीचे ही दिया गया है. इन कारों में पंचर ठीक करने और टायर में हवा भरने के लिए किट भी मिलती है. वहीं, ग्रांड i10 निऑस में CNG टैंक लगाने के लिए अतिरिक्त पहिया नहीं दिया गया है.

CNG टैंक लगाने के बाद भी अतिरिक्त पहिये की व्यवस्था की गई है। टाटा अल्ट्रोज, नेक्सन और पंच में इसे कार के नीचे लगाया जाता है। इसे डिक्की के अंदर दिए गए बोल्ट की मदद से नीचे उतारकर निकाला जा सकता है. ह्यून्दे एक्सटर में भी अतिरिक्त पहिया कार के नीचे ही दिया गया है. इन कारों में पंचर ठीक करने और टायर में हवा भरने के लिए किट भी मिलती है. वहीं, ग्रांड i10 निऑस में CNG टैंक लगाने के लिए अतिरिक्त पहिया नहीं दिया गया है. बेहतर सुरक्षा के इंतजाम: नए डुअल-सिलेंडर CNG सिस्टम में सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है. इसमें गैस लीक होने का पता लगाने वाली पाइप, आग लगने पर गैस को सुरक्षित बाहर निकालने वाला वाल्व और फ्यूल फ्लैप खुला होने पर कार को स्टार्ट होने से रोकने वाला स्विच दिया गया है.

आपको कौन-सी फैक्ट्री-फिटेड CNG कार खरीदनी चाहिए?

अगर आपका बजट कम है और आप रु.7 लाख से कम में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और सबसे मज़बूत बनावट वाली गाड़ी चाहते हैं, तो टाटा पंच iCNG आपके लिए सबसे समझदारी भरा विकल्प है. इस कार में आपको 210 लीटर की फ्लैट लगेज स्पेस और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है.

अगर आप ज़्यादातर शहर के भारी ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाते हैं और चाहते हैं कि गाड़ी चलते समय बिल्कुल शांत रहे और कम स्पीड पर एकदम स्मूथ चले, तो आप ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस देख सकते हैं. हैचबैक कारों में इसका 260 लीटर का बूट स्पेस सबसे बड़ा है, और इसका 4-सिलेंडर कप्पा (Kappa) इंजन बिना किसी वाइब्रेशन के चलता है. लेकिन अगर आपको 4-सिलेंडर इंजन वाली स्मूथनेस के साथ माइक्रो-SUV जैसी स्टाइलिंग चाहिए, तो ह्यून्दे एक्सटर (Hyundai Exter) एक बेहतर विकल्प हो सकती है. रु.8.50 लाख से कम कीमत में, इसमें 225 लीटर का कार्गो स्पेस और ड्राइविंग के दौरान सड़क का एक ऊँचा नज़ारा (elevated view) मिलता है.

जो ड्राइवर खास तौर पर यूरोपीय स्टाइल की हैचबैक की कम ऊंचाई, सड़क पर मजबूत पकड़ और तेज़ रफ़्तार पर मिलने वाली स्थिरता को पसंद करते हैं, उनके लिए टाटा अल्ट्रोज़ iCNG एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस, बेहतरीन क्रैश प्रोटेक्शन और AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा मिलती है, जो इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलती है.

और अंत में, अगर आप बताई गई बाकी सभी कारों से कुछ बिल्कुल अलग चाहते हैं, तो आप टाटा नेक्सॉन iCNG पर नज़र डाल सकते हैं. इसका टर्बोचार्ज्ड 170 Nm इंजन दमदार परफॉरमेंस देता है, और इसका 321-लीटर का बूट स्पेस इतना बड़ा है कि इसमें चार लोगों के परिवार की लंबी रोड ट्रिप के लिए ज़रूरी सारा सामान आसानी से आ सकता है.