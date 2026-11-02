कम कद वाले राइडर्स के लिए रु.90,000 से कम कीमत वाले 5 हल्के स्कूटर: प्लेज़र+, फैसिनो, ज़ेस्ट और अन्य

अगर किसी स्कूटर की सीट ऊंची और चौड़ी है, तो कम कद वाले या नए राइडर्स को ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर बार-बार अपने पंजों के बल संतुलन बनाना पड़ सकता है. अगर स्कूटर भारी भी है, तो उसे पार्किंग की ऊबड़-खाबड़ जगह से पीछे की तरफ खींचने या ढलान पर सीधा खड़ा रखने में काफी शारीरिक मेहनत लग सकती है.

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इसके विपरीत, कम सीट ऊंचाई और हल्के वजन वाला स्कूटर आपके इस अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है. इस पर बैठते समय न केवल आपके पैर पूरी तरह से जमीन पर टिक सकते हैं, बल्कि शहर के तंग मोड़ों पर स्कूटर चलाते समय आप पूरा कंट्रोल भी महसूस कर सकते हैं. रु.90,000 (एक्स-शोरूम) के बजट में, भारतीय खरीदार ऐसे कुछ स्कूटर देख सकते हैं जो इन जरूरतों को बखूबी पूरा करते हैं और जिन्हें चलाना बेहद आसान है.

1. टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110

कीमत: रु.71,350 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: ग्लॉस

अगर आपको एक बेहतरीन 110 cc स्कूटर की पावर और सस्पेंशन चाहिए, तो आप टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 (टीवीएस स्कूटी जेस्ट 110) देख सकते हैं. असल में, इसकी सीट की ऊंचाई सिर्फ 760 मिमी है, जो भारत में बिकने वाले सभी 110 cc स्कूटरों में सबसे कम है. ज़ेस्ट में 109.7 cc का ET-Fi सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 7.71 bhp की ताकत और 8.8 Nm का टॉर्क बनाता है. और चूंकि इस स्कूटर का वजन सिर्फ 102 kg है, इसलिए इसका इंजन इसे काफी दमदार एक्सीलरेशन देता है. यह ट्रैफिक से बहुत तेज़ी से आगे निकल जाता है, और चौड़ी सड़कों पर बिना किसी दबाव के 60 से 70 kmph की स्पीड पकड़ लेता है.

टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और अच्छी तरह से डैम्प किए गए रियर मोनोशॉक की बदौलत, यह स्कूटर खराब रास्तों, एक्सपेंशन जॉइंट्स और स्पीड ब्रेकर पर भी पूरी तरह स्थिर रहता है. इसकी सीट चौड़ी, सपाट और आरामदायक है, जबकि फुटबोर्ड इतना बड़ा है कि आप उस पर जिम का डफेल बैग भी रख सकते हैं. सीट के नीचे 19 लीटर का काफी बड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें रोज़मर्रा का सामान या एक ओपन-फेस हेलमेट आसानी से आ सकता है. कुल मिलाकर, इस स्कूटर में आपको 110 cc की दमदार परफॉरमेंस और 760 mm की सीट हाइट मिलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: कम कद वाले राइडर्स, जो एक ऐसे हल्के स्कूटर की तलाश में हैं जिसमें 110 cc की असली परफॉरमेंस और ज़्यादा बूट स्पेस हो, और जिसकी सीट की ऊंचाई बाज़ार में मौजूद सभी स्कूटरों में सबसे कम हो.

2. होंडा डिओ 110

कीमत: ररु.71,805 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: DIO STD

होंडा डिओ 110 इस बात का एक उदाहरण है कि कम कद वाले लोगों के लिए बने स्कूटर का साधारण या पारंपरिक दिखना ज़रूरी नहीं है. अपनी तीखी बॉडी लाइनों और हैंडलबार पर लगी डे-टाइम रनिंग लाइट्स की वजह से, डियो लंबे समय से कॉलेज जाने वालों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रही है.

इसकी सीट की ऊंचाई 765 मिमी है, जो काफी सुविधाजनक है. इसका वजन 106 kg है और फ्लोरबोर्ड काफी नीचे लगा है, जिससे पैरों के लिए काफी जगह मिलती है. इस वजह से, तंग जगहों पर यू-टर्न लेते समय आपके घुटने हैंडलबार से नहीं टकराते. इसमें होंडा का भरोसेमंद 109.51 cc PGM-Fi इंजन लगा है, जो 7.8 bhp की ताकत और 9.03 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ ही, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफी स्मूथ है और होंडा की साइलेंट-स्टार्ट ACG मोटर में स्टार्टर गियर के टकराने जैसी कोई आवाज भी नहीं आती है.

106 kg वज़न वाली 'डियो' (डिओ) स्थिर तो लगती है, लेकिन भारी नहीं. इसके आगे के पहिए को अब 12-इंच का कर दिया गया है, जिससे पुराने मॉडलों के मुकाबले अब यह शहर की खराब सड़कों पर बेहतर तरीके से चल सकती है. की-स्लॉट (चाबी लगाने की जगह) के पास दिए गए एक स्विच से बाहर मौजूद फ्यूल फिलर लिड को खोला जा सकता है, जिससे ईंधन भरवाना काफी आसान हो जाता है. जहाँ तक पिछले सस्पेंशन की बात है, तो यह थोड़ा सख्त है, लेकिन इसकी बेहतरीन मैकेनिकल बनावट रोज़मर्रा की राइडिंग को बहुत आसान और आरामदायक बनाती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: युवा खरीदार और रोज़ाना सफर करने वाले लोग, जिन्हें शानदार, स्पोर्टी स्टाइल के साथ-साथ आरामदायक सीट हाइट और होंडा की भरोसेमंद मैकेनिकल क्वालिटी चाहिए.

3. हीरो प्लेज़र+ XTEC

कीमत: रु.77,912 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: प्लेज़र+ XTEC ZX OBD2B

प्लेज़र+ XTEC में 765 mm की आरामदायक सीट ऊंचाई है और इसका कर्ब वेट 106 kg है. इसमें 110.9 cc का एयर-कूल्ड इंजन है, जो 8.0 bhp की ताकत और 8.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी पावर डिलेवरी काफी स्मूथ और लीनियर है, जिससे शहर के ट्रैफिक में नए राइडर्स को इसे चलाने में कोई घबराहट नहीं होती. इसके अलावा, इसमें हीरो का अपना i3S (आइडल स्टॉप-स्टार्ट) सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम लंबी रेड लाइट पर इंजन को अपने आप बंद कर देता है और जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाते हैं, इंजन फिर से चालू हो जाता है, जिससे रोज़मर्रा के सफर में ईंधन की बचत होती है.

XTEC की सबसे बड़ी खूबी इसके फीचर्स हैं. इसमें एक ब्राइट प्रोजेक्टर LED हेडलैंप है जो अंधेरी सड़कों पर साफ रोशनी देता है, पीछे बैठने वाले के लिए एक छोटा बैकरेस्ट है जो बुजुर्ग यात्रियों को अतिरिक्त भरोसा देता है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला एक सेमी-डिजिटल डिस्प्ले है जो आने वाली फोन कॉल और SMS अलर्ट दिखाता है. हालाँकि, बेस 'प्लेज़र+' लाइनअप का LX ट्रिम रु.69,766 से शुरू होता है, जो काफी सस्ता है, फिर भी आपके लिए रु.77,912 वाला टॉप XTEC ZX वेरिएंट लेना ज्यादा बेहतर रहेगा.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे लोग जो एक ऐसा 110 cc स्कूटर चाहते हैं जिसे चलाना आसान हो, जिसमें कनेक्टिविटी की सुविधा हो, रात के समय अच्छी रोशनी मिले और बैठने का तरीका सीधा और आरामदायक हो.

4. यामाहा फैसिनो 125 फाई हाइब्रिड

कीमत: रु.78,980 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: फैसिनो ड्रम

जहाँ ज़्यादातर 125 cc स्कूटरों का वज़न 108 kg से 118 kg के बीच होता है, वहीं यामाहा ने फैसिनो (Fascino) का वज़न सिर्फ 98 kg तक सीमित रखा है. इस वजह से, यह फुल-साइज़ 125 cc स्कूटर इस लिस्ट में मौजूद सभी 110 cc स्कूटरों से भी हल्का है. इसमें एक एयर-कूल्ड 125 cc इंजन लगा है, जिसे स्मार्ट मोटर जनरेटर (SMG) का सपोर्ट मिलता है. ये दोनों मिलकर 8.04 bhp की ताकत और 10.3 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर एक 'इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट' की तरह भी काम करती है, जो रुकी हुई स्थिति से स्कूटर को आगे बढ़ाते समय कुछ देर के लिए अतिरिक्त टॉर्क बनाती है.

जहाँ ज़्यादातर 125 cc स्कूटरों का वज़न 108 kg से 118 kg के बीच होता है, वहीं यामाहा ने फैसिनो (Fascino) का वज़न सिर्फ 98 kg तक सीमित रखा है. इस वजह से, यह फुल-साइज़ 125 cc स्कूटर इस लिस्ट में मौजूद सभी 110 cc स्कूटरों से भी हल्का है। इसमें एक एयर-कूल्ड 125 cc इंजन लगा है, जिसे स्मार्ट मोटर जनरेटर (SMG) का सपोर्ट मिलता है. ये दोनों मिलकर 8.04 bhp की ताकत और 10.3 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर एक 'इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट' की तरह भी काम करती है, जो रुकी हुई स्थिति से स्कूटर को आगे बढ़ाते समय कुछ देर के लिए अतिरिक्त टॉर्क बनाती है.

5. यामाहा रे-जेडआर 125 एफआई हाइब्रिड

कीमत: रु.80,680 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: रे-जेडआर (RayZR) ड्रम

यामाहा RayZR 125 Fi हाइब्रिड का वजन 99 kg है. कम कद या कम वजन वाले राइडर्स के लिए, इसका कम वजन काफी मददगार साबित होता है—चाहे तंग पार्किंग स्लॉट से स्कूटर को पीछे की ओर निकालना हो, या शहर के ट्रैफिक में बहुत धीमी गति पर इसे बैलेंस करना हो. इसमें 125 cc का एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो यामाहा के 'स्मार्ट मोटर जनरेटर' (SMG) से लैस है. यह इंजन 8.04 bhp की ताकत और 10.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. फैसिनो (Fascino) की तरह ही, इस स्कूटर में भी इलेक्ट्रिक मोटर एक 'माइल्ड-हाइब्रिड असिस्ट' के रूप में काम करती है.

हालांकि ब्रोशर में सीट की ऊंचाई 785 mm बताई गई है, लेकिन सीट का अगला हिस्सा काफी पतला है, और जहां आपके पैर नीचे आते हैं, वहां साइड बॉडीवर्क भी काफी पतला रखा गया है. इस पतले डिज़ाइन की वजह से, लगभग 5 फीट की ऊंचाई वाले राइडर्स भी रुकने पर आसानी से अपने पैर ज़मीन पर टिका सकते हैं. शार्प और एंगुलर स्ट्रीट स्टाइलिंग, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, 12-इंच का चौड़ा फ्रंट व्हील और सीट के नीचे 21 लीटर की बड़ी स्टोरेज जगह के साथ, RayZR भारत में उपलब्ध सबसे फुर्तीले और हल्के सिटी स्कूटरों में से एक है.

कम कद वाले राइडर्स के लिए सीट की ऊंचाई और कर्ब वेट क्यों मायने रखते हैं

कम कद वाले राइडर्स के लिए सीट की ऊंचाई और कर्ब वेट (गाड़ी का वजन) बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि ब्रोशर या स्पेसिफिकेशन शीट में अक्सर पूरी जानकारी नहीं दी गई होती है. असल में, सीट की बनावट (ज्यामिति) और वजन का बंटवारा ही यह तय करने में मदद करते हैं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए कौन सा स्कूटर सबसे अच्छा रहेगा.

सीट की चौड़ाई बनाम सीट की वास्तविक ऊंचाई

765 mm सीट की ऊंचाई वाला ऐसा स्कूटर, जिसकी सीट चौड़ी और चौकोर कुशन वाली हो, असल में 780 mm सीट वाले उस स्कूटर से ऊंचा लग सकता है जिसकी सीट आगे की तरफ से पतली और ढलान वाली हो. जब सीट चौड़ी होती है, तो आपकी जांघें बाहर की तरफ फैल जाती हैं; इससे आपके पैरों के बीच की जगह कम हो जाती है और आपको पंजों के बल खड़ा होना पड़ता है। लेकिन, आगे से पतली और ढलान वाली सीट आपके पैरों को बाहर की तरफ नहीं फैलाती, जिससे आप अपने पैर सीधे ज़मीन पर टिका सकते हैं और आपको बेहतर पकड़ (स्टेबिलिटी) मिलती है.

लो सेंटर ऑफ ग्रैविटी

कर्ब वेट (गाड़ी का अपना वज़न) पूरी बात का बस एक हिस्सा है; यह वज़न कहाँ स्थित है, यह भी उतना ही मायने रखता है. हल्के कंपोजिट बॉडीवर्क या नीचे लगी बैटरी वाले स्कूटरों का वज़न सड़क के काफी करीब होता है. इससे 'टॉप-हैवी पेंडुलम इफ़ेक्ट' (ऊपर की तरफ ज़्यादा वज़न होने से डगमगाने का असर) नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक में बहुत धीमी रफ़्तार पर गाड़ी को संतुलित करते समय राइडर्स का आत्मविश्वास डगमगा सकता है.

सेंटर स्टैंड लगाना आसान

कम कद या कम वज़न वाले राइडर्स के लिए, 115 kg के स्कूटर को उसके मेन स्टैंड पर खड़ा करना काफी थका देने वाला काम हो सकता है. इससे निपटने के लिए, ज़ेस्ट 110 (Zest 110) जैसे स्कूटरों में उनके स्टैंड पर खास तौर पर डिज़ाइन किए गए 'लीवर रेशियो' का इस्तेमाल किया जाता है. इनकी मदद से, आप अपनी पूरी ताक़त लगाने के बजाय, शरीर के वज़न और सही तकनीक का इस्तेमाल करके स्कूटर को आसानी से स्टैंड पर खड़ा कर सकते हैं.

आपको कौन सा हल्का स्कूटर खरीदना चाहिए?

क्या आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी सीट की ऊंचाई कम हो, लेकिन साथ ही उसमें 110 cc का दमदार परफॉरमेंस और 19 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी हो? टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110 देखें; इसमें 760 mm की सीट है और इसका दमदार इंजन शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर आपको बेहतरीन कॉन्फिडेंस देता है.

जो राइडर्स शार्प और एंगुलर स्टाइलिंग के साथ-साथ होंडा के भरोसेमंद इंजन और स्मूथ ACG स्टार्टर चाहते हैं, उनके लिए होंडा डिओ 110 एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें 765 मिमी की आरामदायक सीट ऊंचाई है और 12-इंच के फ्रंट व्हील की वजह से इसकी राइड काफी स्थिर है, जबकि इसका वजन 106 kg है। वहीं, अगर आपको ब्लूटूथ नोटिफिकेशन, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट जैसी आधुनिक तकनीक पसंद है, तो हीरो प्लेजर+ XTEC एक शानदार अर्बन स्कूटर साबित होता है.

इन विकल्पों के अलावा, अगर आप वीकेंड पर हाइवे की राइड के लिए ज़्यादा 'पुलिंग पावर' (खींचने की ताकत) चाहते हैं और अक्सर किसी एडल्ट को पीछे बिठाकर ले जाना पड़ता है, तो यामाहा फैसिनो 125 Fi हाइब्रिड और यामाहा रे-ZR 125 Fi हाइब्रिड, दोनों ही बेहतरीन विकल्प हैं. पूरी 125 cc पावर और 21 लीटर की पर्याप्त स्टोरेज जगह होने के बावजूद, इनका वज़न क्रमशः सिर्फ 98 kg और 99 kg है.