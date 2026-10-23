रु.1 लाख से कम कीमत वाले 6 फैमिली-फ्रेंडली पेट्रोल स्कूटर: जुपिटर, डेस्टिनी, एक्टिवा और अन्य

चूंकि एक ही स्कूटर का इस्तेमाल परिवार के कई सदस्य कर सकते हैं, इसलिए भारत में एक 'फैमिली-फ्रेंडली' स्कूटर में कई बुनियादी खूबियां होनी चाहिए. इसमें एक लंबी और आरामदायक सीट होनी चाहिए, सामान रखने के लिए चौड़ा और सपाट फ्लोरबोर्ड होना चाहिए, खराब रास्तों पर आपकी पीठ को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा सस्पेंशन होना चाहिए, और एक ऐसा इंजन होना चाहिए जो स्मूथ चले और कम ईंधन की खपत करे. सबसे अहम बात यह है कि इसका वजन इतना कम होना चाहिए कि परिवार का कोई भी सदस्य इसे आसानी और भरोसे के साथ चला सके.

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रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) तक के बजट में, आज भारतीय खरीदारों के पास चुनने के लिए कई भरोसेमंद टू-व्हीलर मौजूद हैं. नीचे, हमने देश में इस बजट के अंदर बिकने वाले कुछ सबसे व्यावहारिक और किफायती विकल्पों के बारे में बताया है.

1. होंडा एक्टिवा 110

कीमत: रु.76,358 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: एक्टिवा STD

अपने आधुनिक रूप में, होंडा एक्टिवा उन खूबियों पर पूरी तरह कायम है, जिन्होंने इसे घर-घर में मशहूर बना दिया: मजबूत ऑल-मेटल बॉडी, सरल मैकेनिकल बनावट और लंबे समय तक चलने वाली भरोसेमंद टिकाऊपन. मौजूदा मॉडल में 109.51 cc का स्मूथ फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है, जो 7.88 bhp की ताकत और 9.05 Nm का टॉर्क बनाता है. हालाँकि यह बहुत तेज़ रफ़्तार नहीं पकड़ता, लेकिन इसकी पावर डिलीवरी एक समान और भरोसेमंद है, जो इसे नए चलाने वालों के लिए एकदम सही बनाती है. इसका साइलेंट स्टार्टर मोटर बिना किसी खड़खड़ाहट के काम करता है, और 40 से 50 kmph की शहरी रफ़्तार पर भी इंजन बिल्कुल शांत रहता है.

स्कूटर के टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और 12-इंच का अगला पहिया खराब रास्तों के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं, और खराब सड़कों पर भी हैंडल को स्थिर रखते हैं. पीछे की तरफ दिए गए एक्सटर्नल फ्यूल फिलर लिड को मल्टी-फंक्शन इग्निशन स्विच की मदद से खोला जा सकता है, जिससे फ्यूल भरवाने के लिए आपको सीट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं, 18 लीटर का बूट स्पेस इंडस्ट्री के मानकों के हिसाब से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें काफी चौड़ा फ्लोरबोर्ड दिया गया है, जिस पर जरूरत पड़ने पर घर का गैस सिलेंडर भी रखा जा सकता है.

2. टीवीएस जुपिटर

कीमत: रु.79,725 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: ड्रम अलॉय

एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी, टीवीएस जुपिटर छोटी कम्यूटर गाड़ियों को लेकर भारतीय परिवारों की लगभग हर आम शिकायत को दूर करती है. इसमें एक बेहतरीन 113.3 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 7.9 bhp की ताकत और 9.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. टीवीएस की नई 'iGO असिस्ट' माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक की मदद से, एक इलेक्ट्रिक बूस्ट मिलता है जो टॉर्क को कुछ समय के लिए 9.8 Nm तक बढ़ा देता है, जिससे चलते-फिरते गाड़ियों को ओवरटेक करना और भी आसान हो जाता है.

हालाँकि, परिवारों के लिए सबसे बड़ा फायदा इसकी पैकेजिंग है. टीवीएस ने फ्यूल टैंक को फ्लैट फ्लोरबोर्ड के नीचे कर दिया है और फ्यूल फिलर कैप को फ्रंट एप्रन पर लगा दिया है. ऐसा करने से, पेट्रोल पंप पर स्कूटर से नीचे उतरने की झंझट खत्म हो गई है. सीट के नीचे आपको 33 लीटर की स्टोरेज जगह भी मिलती है, जिसमें दो छोटे हेलमेट या खरीदारी के कई बैग रखे जा सकते हैं. जहाँ तक राइडिंग कम्फर्ट की बात है, तो यह काफी आरामदायक है; इसमें आगे और पीछे 12 इंच के पहिए दिए गए हैं, जो छोटे गड्ढों में भी स्कूटर को सुरक्षित रखते हैं.

3. हीरो डेस्टिनी 125

कीमत: रु.80,138 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: डेस्टिनी 125 VX



हीरो मोटोकॉर्प ने डेस्टिनी 125 को पूरी तरह से नया रूप दिया है, जिससे यह आज 125 cc कैटेगरी के सबसे आकर्षक और व्यावहारिक फैमिली स्कूटरों में से एक बन गया है. इसकी नई स्टाइलिंग में आम कम्यूटर स्कूटरों जैसी बनावट को छोड़कर, अब एक साफ-सुथरा 'नियो-रेट्रो' लुक दिया गया है, जिसमें कॉपर के टच और प्रोजेक्टर LED लाइटिंग शामिल हैं.

नई स्टाइलिंग के नीचे, इसमें एक अपडेटेड 124.6 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 9 bhp की ताकत और 10.4 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन शुरुआत से ही काफी दमदार लगता है और बिना किसी परेशानी के 60 kmph की रफ़्तार पकड़ लेता है. इसके साथ ही, इसमें हीरो का i3S आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम भी दिया गया है, जो लंबे ट्रैफिक सिग्नल पर इंतज़ार करते समय ईंधन की खपत को नियंत्रित रखता है.

इसकी सीट की लंबाई लगभग 785 mm है (जो अपनी श्रेणी में सबसे लंबी सीटों में से एक है). इसमें राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों को ही काफी जगह मिलती है, जिससे उन्हें तंग महसूस नहीं होता. इसके अलावा, पुराने मॉडल के 10-इंच के पिछले पहिये की तुलना में, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ 12-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिससे तेज़ रफ़्तार पर स्कूटर की स्टेबिलिटी (स्थिरता) बेहतर हुई है.

4. TVS जुपिटर 125

कीमत: रु.82,100 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: ड्रम अलॉय

जहाँ 110 cc जुपिटर अपने हल्के वजन के कारण फुर्तीली है, वहीं TVS जुपिटर 125 एक मजबूत और उपयोगी स्कूटर है. इसका फ्रेम बड़ा और दमदार है, जो काफी ठोस और भरोसेमंद लगता है. इस पर आप एक और सवारी (pillion rider) और कुछ अतिरिक्त सामान के साथ भी आसानी से सफर कर सकते हैं. इसमें 124.8 cc का टू-वॉल्व इंजन लगा है, जो 8.04 bhp की ताकत और 10.5 Nm का टॉर्क बनाता है. यह स्कूटर टॉप स्पीड के बजाय कम स्पीड पर बेहतरीन खींचने की ताकत (low-end pulling power) देता है, जिससे यह बिना किसी परेशानी के फ्लाईओवर पर आसानी से चढ़ जाता है.

अपने छोटे वर्ज़न की तरह, जुपिटर 125 में भी फ्यूल टैंक को फ्लोरबोर्ड में और फ्यूल फिलर को फ्रंट एप्रन पर दिया गया है. इसमें आपको 33 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है, जिसमें आसानी से दो फुल-फेस हेलमेट एक साथ रखे जा सकते हैं. चूंकि भारी फ्यूल टैंक ज़मीन के काफी करीब होता है, इसलिए स्कूटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है. इससे मोड़ पर या 60 kmph की रफ़्तार से ज़ोर से ब्रेक लगाने पर भी स्कूटर पूरी तरह से स्थिर रहता है. इसके अलावा, इसमें 3-स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन दिया गया है, जो खराब रास्तों पर भी सवारी के दौरान आराम बनाए रखता है.

5. सुज़ुकी एक्सेस 125

एक्सेस के केंद्र में 124 cc का सुजुकी इको परफॉरमेंस (SEP) इंजन है, जो 8.31 बीएचपी की ताकत और 10.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. लेकिन इस स्कूटर को इतना फुर्तीला बनाने वाली चीज़ सिर्फ इसके आउटपुट के आंकड़े ही नहीं हैं, बल्कि इसका मात्र 107 kg का हल्का कर्ब वेट भी है. यह ट्रैफिक लाइट से बहुत तेज़ी से आगे निकलती है और शहर के बाहरी इलाकों की चौड़ी सड़कों पर बिना किसी दबाव के 70 से 80 kmph की रफ़्तार से आराम से चल सकती है.

दमदार इंजन होने के बावजूद, एक्सेस पूरी तरह से एक फैमिली-फ्रेंडली स्कूटर है. इसका फुटबोर्ड काफी चौड़ा और सुविधाजनक है, फ्रंट एप्रन में पानी की बोतलें रखने के लिए एक गहरी जगह दी गई है, और सिंगल-पीस सीट काफी चौड़ी और आरामदायक है. सीट के पीछे फ्यूल फिलर कैप दिया गया है, और 24.4 लीटर के बूट स्पेस में रोज़मर्रा की खरीदारी का सामान आसानी से आ सकता है. इसके अलावा, इसका हल्का स्टीयरिंग इसे शहर के ट्रैफिक में बुजुर्गों या कम वज़न वाले लोगों के लिए भी आसानी से बैलेंस करने लायक बनाता है.

6. होंडा एक्टिवा 125

कीमत: रु.91,679 से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: एक्टिवा 125 DLX

जो खरीदार एक्टिवा 110 की भरोसेमंद खूबी को पसंद करते हैं, लेकिन हाईवे पर थोड़ी ज़्यादा रफ़्तार और एक ज़्यादा प्रीमियम लुक चाहते हैं, वे होंडा एक्टिवा 125 पर नज़र डाल सकते हैं. इसमें लगे चौड़े क्रोम एलिमेंट्स इसे एक प्रीमियम और शानदार लुक देते हैं, और सड़क पर भी यह ज़्यादा दमदार नज़र आती है. इस मॉडल में 123.92 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 8.31 bhp की ताकत और 10.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है, जो तेज़ रफ़्तार पकड़ने के बजाय, बिना किसी शोर या वाइब्रेशन के आराम से चलने पर ज़्यादा ज़ोर देती है. इसमें 'आइडलिंग स्टॉप सिस्टम' भी दिया गया है, जो ट्रैफ़िक सिग्नल पर रुकने पर इंजन को अपने आप बंद कर देता है, और जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाते हैं, इंजन तुरंत फिर से चालू हो जाता है.

छोटी एक्टिवा की तरह, 125 मॉडल में भी मजबूत मेटल बॉडी दी गई है, जो भीड़-भाड़ वाली पार्किंग में होने वाले छोटे-मोटे खरोंच और डेंट से बचाती है. इसका सस्पेंशन काफी आरामदायक है, जो छोटे गड्ढों के झटकों को आसानी से सोख लेता है. हालांकि, इसकी 18 लीटर की अंडर-सीट स्टोरेज क्षमता TVS के प्रतिस्पर्धी मॉडलों के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन इसका बेहतरीन इंजन और प्रीमियम फिनिश ही मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू काफी ऊंची बनी रहती है.

110 cc या 125 cc: कौन-से इंजन का साइज़ आपके लिए ज़्यादा सही है?



परफॉरमेंस ही वह मुख्य कारक है जो यह तय करता है कि आपके लिए 110 cc वाला स्कूटर ठीक रहेगा, या फिर आपको 125 cc इंजन वाले स्कूटर से काम चलाना चाहिए.

अगर आप रोज़ाना ज़्यादातर समय शहर के भारी ट्रैफ़िक में 50 kmph से कम की रफ़्तार से गाड़ी चलाते हैं, और आप शुरुआती ख़रीद की लागत और ईंधन का ख़र्च कम रखना चाहते हैं, तो 110 cc का स्कूटर (जैसे जुपिटर 110 या एक्टिवा 110) चुनें. आजकल के 110 cc स्कूटर आसानी से 55 से 60 kmpl का माइलेज दे देते हैं, और इनका आगे का हिस्सा हल्का होने की वजह से, भीड़-भाड़ वाली रिहायशी गलियों में इन्हें चलाना काफ़ी आसान हो जाता है.

अगर आप अक्सर किसी दूसरे वयस्क के साथ सफर करते हैं, भारी खरीदारी का सामान लादकर चलते हैं, या चौड़ी रिंग रोड और बाईपास पर सफर करते हैं जहाँ आपको 70 से 80 kmph की स्पीड बनाए रखने की ज़रूरत होती है, तो 125 cc वाला स्कूटर (जैसे डेस्टिनी 125, जुपिटर 125, एक्सेस 125, एक्टिवा 125) चुनें. 125 cc इंजन में 'लो-एंड टॉर्क' काफी ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि पूरा लोड होने पर भी, फ्लाईओवर चढ़ते समय इंजन पर ज़ोर नहीं पड़ेगा और न ही उसकी ताकत कम पड़ेगी.

आपको परिवार के लिए कौन-सा स्कूटर खरीदना चाहिए?

क्या आप कम कीमत में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतरीन स्कूटर चाहते हैं? टीवीएस जुपिटर इस लिस्ट का सबसे समझदारी भरा विकल्प है. इसमें फ्लोरबोर्ड पर लगा फ्यूल टैंक, सामने की तरफ फ्यूल भरने का ढक्कन और 33 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसे 110 cc सेगमेंट में पारिवारिक कामों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बनाता है. लेकिन अगर आप मज़बूत मेटल बॉडी और लंबे समय तक मिलने वाली बेहतरीन रीसेल वैल्यू पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो होंडा एक्टिवा 110 बाज़ार में सबसे सुरक्षित विकल्प है.

अगर आप 125 cc क्लास में अपग्रेड कर रहे हैं, तो हीरो डेस्टिनी 125 अपनी रेट्रो स्टाइलिंग और दो लोगों के आराम के लिए 785 mm लंबी सीट के साथ एक बेहतरीन विकल्प है. वहीं, जो लोग भारी सामान ढोने की क्षमता वाला एक बेहतरीन कम्यूटर स्कूटर चाहते हैं, उनके लिए TVS जुपिटर 125 में 33 लीटर का बूट स्टोरेज और लंबी दूरी के सफर के लिए लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी (low centre of gravity) की सुविधा मिलती है.

इसके उलट, अगर आपको तेज़ और फुर्तीला थ्रॉटल रिस्पॉन्स पसंद है, और आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जिसे आसानी से पार्क किया जा सके (जिसका वज़न सिर्फ 107 kg है), तो इस लिस्ट में सुज़ुकी एक्सेस 125 सबसे प्रैक्टिकल स्कूटर है. और अंत में, जो राइडर्स एक्टिवा जैसी भरोसेमंद परफॉरमेंस के साथ-साथ 125 cc इंजन की दमदार रफ़्तार और प्रीमियम मेटल डिज़ाइन चाहते हैं, उनके लिए होंडा एक्टिवा 125 एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प है, जो सालों-साल आपके परिवार के काम आएगा.