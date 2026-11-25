अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक बेहतरीन कार ढूँढ़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपका बजट सीमित हो. भारतीय बाज़ार में रु.15 लाख से कम कीमत में कई अलग-अलग सेगमेंट की कारें मौजूद हैं, लेकिन कैबिन स्पेस के मामले में इनमें से कितनी कारें सच में प्रैक्टिकल हैं? अगर आप इस बजट में ऐसी कार ढूँढ़ रहे हैं जिसकी पिछली सीट पर 3 एडल्ट आराम से बैठ सकें, तो आपके पास बहुत कम विकल्प बचते हैं. इसके लिए कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि कार की चौड़ाई और व्हीलबेस, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और जांघों को मिलने वाला अच्छा सपोर्ट (अंडर-थाई सपोर्ट). आइए, बाज़ार में मौजूद ऐसी ही 7 कारों पर एक नज़र डालते हैं.

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महिंद्रा XUV 3XO

महिंद्रा की सबकॉम्पैक्ट SUV, दूसरी रो (सेकंड रो) में जगह के मामले में इस सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों से कहीं आगे है. XUV 3XO में महिंद्रा ने बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) से समझौता किया है, ताकि दूसरी रो में जगह की कोई कमी न रहे. 1,821 mm की चौड़ाई के साथ, 3XO इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों के मुकाबले काफी चौड़ी है, जिससे इसमें तीन यात्री आराम से बैठ सकते हैं. इसकी सीट बड़ी है और इसमें तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो सभी यात्रियों के लिए एक आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करते हैं. इस सेगमेंट में कई नई कारों के आने के बावजूद, दूसरी रो में जगह के मामले में 3XO को टक्कर देना अभी भी मुश्किल है.

किआ सेल्टॉस

किआ सेल्टॉस एक और बेहतरीन ऑलराउंडर है, जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. 2026 की शुरुआत में आए इसके नए-जेनरेशन मॉडल में कई अपग्रेड्स दिए गए हैं, जिनमें पहले के मुकाबले काफी बड़ा कैबिन शामिल है. 1,830 mm की चौड़ाई और 2,610 mm के व्हीलबेस की वजह से, पीछे की सीट पर तीन यात्रियों के एक साथ बैठने पर भी जगह की कोई कमी नहीं होती. यहाँ आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और अंडर-थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है. इसमें बस एक ही कमी है - बीच में ट्रांसमिशन टनल का होना, लेकिन पीछे की सीट पर मिलने वाला अच्छा लेगरूम इस कमी की भरपाई कर देता है.

ह्यून्दे बेयॉन

रु.15 लाख (एक्स-शोरूम) से कम कीमत वाली एक और SUV है हाल ही में लॉन्च हुई ह्यून्दे बेयॉन. इसकी चौड़ाई 1,800 mm से ज़्यादा है, जिससे इसकी दूसरी रो (सेकंड रो) काफी आरामदायक हो जाती है. 1,180 mm की चौड़ाई के साथ, बेयॉन अपनी ही कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार 'क्रेटा' से भी ज़्यादा चौड़ी है, जिससे दूसरी रो में बैठने वालों को ज़्यादा जगह मिलती है. इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और इसकी बेंच सीट का साइज़ भी काफी बढ़िया है. चूँकि बेयॉन का डिज़ाइन एक क्रॉसओवर जैसा है, इसलिए 6 फीट से ज़्यादा लंबाई वाले लोगों को कभी-कभी थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ का अनुभव काफी अच्छा है.

टाटा हैरियर

रु.15 लाख से कम की कीमत वाली गाड़ियों में, अगर दूसरी रो (सेकंड रो) का आराम आपकी प्राथमिकता है, तो टाटा हैरियर को टक्कर देना लगभग नामुमकिन है. 5-सीटर इस SUV की चौड़ाई 1,922 mm है, जो पिछली सीट पर बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए बेहद आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करती है. बड़ी सीटें, भरपूर लेगरूम और नी-रूम (घुटनों के लिए जगह), साथ ही बेहतरीन रियर AC वेंट्स की मौजूदगी यह बताती है कि दूसरी रो की जगह और आराम, टाटा हैरियर की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. बस एक निराशाजनक बात यह है कि बीच में बैठने वाले यात्री को एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है.

एमजी विंडसर

जब दूसरी रो (सेकंड रो) में तीनों यात्रियों के लिए आरामदायक अनुभव की बात आती है, तो MG विंडसर एक बेहद शानदार विकल्प है. MG मोटर्स की इस लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार में लगभग सब कुछ बेहतरीन है, और पिछली सीट का आराम भी उन्हीं खूबियों में से एक है. इसकी दूसरी रो की बड़ी और रिक्लाइन होने वाली सीट एक लाउंज जैसा अनुभव देती है. साथ ही, 1,850 mm की चौड़ाई के कारण, यह EV इतनी चौड़ी है कि इसमें तीन एडल्ट यात्री काफी आराम से बैठ सकते हैं. बेहतर सुविधा के लिए, इसमें बीच में एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है.

मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस

पिछली सीट के अनुभव के मामले में, विक्टोरिस अपनी ही कैटेगरी की ग्रांड विटारा से बेहतर है. इसकी क्रॉसओवर बनावट का दूसरी रो के आराम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है. यहाँ मिलने वाली खूबियों में बेहतरीन लेगरूम, जांघों को अच्छा सपोर्ट (अंडर-थाई सपोर्ट) और बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल हैं. लगभग 1,800 mm की चौड़ाई के साथ, विक्टोरिस में इतनी जगह है कि दूसरी रो में 3 एडल्ट भी आराम से लंबी दूरी का सफर कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि विक्टोरिस की चौड़ाई 1,795 mm और व्हीलबेस 2,600 mm है.

सिट्रॉएन एयरक्रॉस X

बाज़ार में मौजूद सबसे व्यावहारिक मिड-साइज़ SUV में से एक, जो किफ़ायती भी है, वह है सिट्रॉएन एयरक्रॉस X. 3-रो वाली इस SUV में सभी रो में अच्छी जगह है, लेकिन दूसरी रो (सेकंड रो) विशेष रूप से शानदार है. 1,796 mm की चौड़ाई के कारण इसमें यात्रियों के लिए काफी जगह है, जिससे उन्हें एक आरामदायक अनुभव मिलता है; साथ ही, छत पर लगे रियर AC वेंट भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. दूसरी रो में नी-रूम (घुटनों के लिए जगह) और अंडर-थाई सपोर्ट (जांघों के नीचे का सहारा) काफी बेहतरीन हैं. कम बजट वाले बड़े परिवारों के लिए, खासकर व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) के मामले में, एयरक्रॉस एक लगभग एकदम सही विकल्प है.