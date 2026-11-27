अगर आपके पास ऐसी कार है जिसमें पारंपरिक मैकेनिकल हैंडब्रेक है, तो आप जानते होंगे कि इसे चलाना कैसा होता है: हर रेड लाइट पर आपको ब्रेक पेडल को जोर से दबाकर रखना पड़ता है. साथ ही, जब भी ट्रैफिक थोड़ा आगे बढ़ता है, तो आपको बार-बार आगे की सीटों के बीच लगे भारी-भरकम लीवर को खींचना पड़ता है. छोटे सफर में शायद यह कोई बड़ी परेशानी न लगे, लेकिन रोज़ाना घंटों तक सफर करने पर यह वाकई थका देने वाला हो सकता है.

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अच्छी बात यह है कि अगर आपकी कार में ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) है, तो ऐसी स्थिति नहीं आती. पहले यह ब्रेकिंग सिस्टम सिर्फ लग्जरी सेडान और मिड-साइज़ क्रॉसओवर कारों में ही मिलता था, जिनकी कीमत आमतौर पर रु.20 लाख से ज़्यादा होती थी. लेकिन अब, यह धीरे-धीरे किफायती कॉम्पैक्ट SUV और फैमिली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी आने लगा है। मैनुअल हैंडब्रेक लीवर की जगह एक कॉम्पैक्ट कंसोल स्विच देने और गाड़ी के रुकने पर स्टेबिलिटी कंट्रोल मॉड्यूल के ज़रिए ब्रेक प्रेशर को अपने आप बनाए रखने की सुविधा से, शहर में ड्राइविंग करना काफी आसान और आरामदायक हो गया है. आज हम रु.15 लाख से कम कीमत वाले ऐसे सात विकल्पों के बारे में बात करेंगे, जिनमें आपको यह ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है.

1. टाटा पंच EV

कीमत: रु.11.19 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: स्मार्ट प्लस 40 kWh

अपने 'स्मार्ट प्लस 40 kWh' ट्रिम में, टाटा पंच EV ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और ऑटो-होल्ड जैसी सुविधाओं का सबसे किफायती विकल्प देती है. रोज़मर्रा की शहरी ड्राइविंग में, इसका कंसोल पर लगा EPB स्विच, ऑटो-होल्ड सिस्टम और फ्रंट डिस्क व रियर ड्रम ब्रेक सेटअप के साथ मिलकर बहुत सुविधाजनक तरीके से काम करता है. एक बार जब आप ऑटो-होल्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, तो गाड़ी के पूरी तरह रुकते ही हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर अपने आप लॉक हो जाता है. आप ब्रेक पेडल से अपना पैर पूरी तरह हटा सकते हैं, और गाड़ी तब तक अपनी जगह पर मजबूती से रुकी रहती है, जब तक कि आप आगे बढ़ने के लिए एक्सीलरेटर न दबाएं.

जब आप अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं और अपनी सीटबेल्ट खोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर अपने आप पार्किंग ब्रेक लगा देता है. इस कार के बोनट के नीचे एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 127 bhp की ताकत और 154 Nm का टॉर्क पैदा करती है. इसकी मदद से पंच EV 9.0 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इसके अलावा, 195 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस, पैडल से कंट्रोल होने वाले 4-लेवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, और 366 लीटर के बूट (साथ ही 14 लीटर का फ्रंट ट्रंक) के साथ, यह कार भीड़-भाड़ वाली सड़कों और मॉनसून के दौरान खराब हुई सड़कों पर भी काफी अच्छे से चलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले ऐसे लोग, जो सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, जिसमें 40 kWh की बड़ी बैटरी और बिना किसी परेशानी वाला 'ऑटो-होल्ड कंट्रोल' फीचर हो.

2. महिंद्रा XUV 3XO

कीमत: रु.12.02 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: AX5 L TGDI पेट्रोल

महिंद्रा XUV 3XO का AX5 L TGDI पेट्रोल ट्रिम वह शुरुआती वेरिएंट है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड की सुविधा मिलती है. चूंकि इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, इसलिए महिंद्रा ने इसमें 'मोटर-ऑन-कैलिपर' इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सेटअप का इस्तेमाल किया है. जब आप कंसोल पर लगे टॉगल स्विच को खींचते हैं, तो पिछले ब्रेक कैलिपर पर लगी छोटी इलेक्ट्रिक मोटरें यांत्रिक रूप से ब्रेक पैड को क्लैंप (पकड़) लेती हैं.

ट्रैफ़िक में बार-बार रुकने और चलने की स्थिति में, 'ऑटो-होल्ड' फ़ंक्शन SUV को एक जगह रोके रखता है, जिससे आपको लगातार पेडल दबाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इस सुविधा की वजह से ढलान पर गाड़ी शुरू करना और लंबी रेड लाइट पर गाड़ी को एक जगह रोके रखना बहुत आसान हो जाता है. यह कार महिंद्रा के 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर 'mStallion TGDI' टर्बो-पेट्रोल इंजन से चलती है, जो लगभग 129 bhp की ताकत और 230 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें आपको लेवल 2 ADAS भी मिलता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो रु.15 लाख से कम कीमत में बेहतरीन परफॉरमेंस चाहते हैं, और जिन्हें टर्बो-पेट्रोल इंजन का दमदार टॉर्क और 'ऑटो-होल्ड' जैसी आधुनिक सुविधा चाहिए.

किआ सिरोस

कीमत: रु.12.76 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: HTK+

इस टॉल-बॉय कॉम्पैक्ट SUV का HTK+ ट्रिम शुरुआती वेरिएंट है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और ऑटो-होल्ड फंक्शन मिलता है - यह सुविधा खास तौर पर इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में दी गई है. अपने प्लेटफॉर्म की अन्य गाड़ियों और XUV 3XO की तरह ही, 'सिरोस' (Syros) में भी फोर-व्हील डिस्क ब्रेक के साथ 'मोटर-ऑन-कैलिपर' EPB सिस्टम दिया गया है. शहर के ट्रैफिक में, जब भी आप ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकते हैं, तो ऑटो-होल्ड बटन की मदद से ABS हाइड्रोलिक यूनिट गाड़ी को स्थिर (रुकी हुई) रखती है. और जैसे ही आप एक्सीलरेटर पैडल दबाते हैं, तो ब्रेक बिना किसी रुकावट के आसानी से रिलीज़ हो जाते हैं.

सिरोस HTK+ में एक बेहतरीन 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर स्मार्टस्ट्रीम टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 118 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसका सीधा और बॉक्सी डिज़ाइन खरीदारों को काफी अच्छा हेडरूम देता है. साथ ही, इसकी 60:40 स्प्लिट रियर सीटों को आगे-पीछे खिसकाया (स्लाइड) और झुकाया (रिक्लाइन) जा सकता है, जिससे यात्रियों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेगरूम एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे छोटे परिवार जिन्हें पिछली सीट पर खुली-खुली जगह चाहिए, और जिनके ड्राइवर को डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की स्मूथ सुविधा भी चाहिए.

4. ह्यून्दे वेन्यू

कीमत: रु.13.03 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: HX8 DCT

ह्यून्दे अपनी वेन्यू में HX8 DCT ट्रिम से ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड की सुविधा देती है. जब भी आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर या चढ़ाई वाली सड़क पर गाड़ी पूरी तरह रोकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) मॉड्युलेटर चारों पहियों के डिस्क ब्रेक में हाइड्रोलिक प्रेशर बनाए रखता है. यह सिस्टम SUV को पूरी तरह से स्थिर रखता है, जिससे आपके दाहिने पैर को आराम मिलता है. जैसे ही आप गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर दबाते हैं, यह सिस्टम ब्रेक को आराम से रिलीज़ कर देता है.

ह्यून्दे वेन्यू लंबे समय से शहरी कॉम्पैक्ट SUV खरीदारों की पसंदीदा रही है. HX8 DCT में ह्यून्दे का दमदार 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर 'कप्पा' टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए 118 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क पैदा करता है. कार के अंदर का कैबिन काफी प्रीमियम लगता है; इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और वॉयस-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में रोज़ाना सफर करने वाले ऐसे लोग, जिन्हें एक दमदार और बेहतरीन फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट SUV चाहिए—जिसमें आसानी से गाड़ी चलाने के लिए टू-पेडल सिस्टम हो, और रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में 'ऑटो-होल्ड' फीचर से आराम मिल सके.

5. महिंद्रा XUV 3XO EV

कीमत: रु.13.89 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: AX5

ICE मॉडल की तरह ही, XUV 3XO EV के AX5 वेरिएंट में भी ऑटो-होल्ड के साथ 'मोटर-ऑन-कैलिपर' इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है. चूँकि यह एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है, इसलिए ऑटो-होल्ड फीचर 'रीजेनरेटिव ब्रेकिंग' (regen braking) के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करता है. ट्रैफिक में जैसे ही आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग SUV की स्पीड को धीरे-धीरे कम कर देती है; और जब आप गाड़ी को पूरी तरह रोकने के लिए ब्रेक पेडल दबाते हैं, तो ऑटो-होल्ड चारों डिस्क ब्रेक पर हाइड्रोलिक प्रेशर को लॉक कर देता है. इससे आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ट्रैफिक में गाड़ी अचानक आगे बढ़ जाएगी या किसी अपार्टमेंट के बेसमेंट जैसे ढलान वाले रास्तों पर पीछे की तरफ लुढ़क जाएगी.

XUV 3XO EV AX5 में 39.4 kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर 456 km की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है. इसमें आगे की तरफ लगी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर 147.5 bhp की ताकत और 310 Nm का दमदार टॉर्क जनरेट करती है, जिससे हाईवे पर दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना काफी मजेदार हो जाता है. इसके कैबिन की अन्य खासियतों में 10.25-इंच की दो स्क्रीन, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग और छह एयरबैग शामिल हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक दमदार, चौड़ी इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, जिसमें लंबी रेंज हो, 'वन-पेडल ड्राइविंग' की सुविधा हो, और शहर में चलाने के लिए 'ऑटो-होल्ड' जैसे बेहतरीन फीचर्स हों.

6. टाटा नेक्सॉन ईवी

कीमत: रु.14.34 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: क्रिएटिव 45

अपने 'क्रिएटिव 45' वर्ज़न में, टाटा नेक्सन EV में ज़्यादा ड्राइविंग रेंज के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड की सुविधा दी गई है. इसके चारों पहियों में डिस्क ब्रेक लगे हैं, और साथ ही इसमें स्विच से चलने वाला 'मोटर-ऑन-कैलिपर' EPB सिस्टम भी दिया गया है. चाहे आप शहर के ट्रैफ़िक में फंसे हों या किसी खड़ी पहाड़ी ढलान पर रुके हों, ऑटो-होल्ड फ़ंक्शन SUV को अपनी जगह पर मज़बूती से रोके रखता है, जिससे आपको ब्रेक पेडल दबाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब आप गाड़ी बंद करते हैं या ड्राइवर की सीटबेल्ट खोलते हैं, तो यह फ़ीचर अपने आप पीछे के कैलिपर मोटर्स को सक्रिय कर देता है.

इस EV के फ्लोर के नीचे 45 kWh का LFP बैटरी पैक लगा है, जो 142 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है और 215 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इन खूबियों की बदौलत, नेक्सॉन EV 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 8.9 सेकंड में पकड़ लेती है. इसमें आपको 190 mm का बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस, 350 लीटर का बूट स्पेस, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग और 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक ऐसी भरोसेमंद इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं, जिसमें हाई-क्लियरेंस हो, लगभग 500 km की रेंज का दावा किया गया हो और जो क्रैश के मामले में बेहतरीन सुरक्षा देती हो.

7. एमजी विंडसर ईवी

कीमत: रु.14.85 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: एक्साइट

एमजी मोटर ने विंडसर EV के ऊपरी ट्रिम्स तक ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड फीचर को सीमित नहीं रखा है. ये दोनों फीचर्स आपको शुरुआती 'एक्साइट' (Excite) वेरिएंट से ही मिल जाते हैं; इसमें कंसोल पर लगा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड फीचर दिया गया है. फोर-व्हील डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ काम करने वाला, इस EV का 'मोटर-ऑन-कैलिपर' EPB, 'इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्टेंस' और 'हिल होल्ड असिस्ट' के साथ मिलकर काम करता है. शहरी ट्रैफिक में, जैसे ही गाड़ी पूरी तरह रुकती है, ऑटो-होल्ड फीचर ब्रेक कैलिपर्स को लॉक कर देता है. गाड़ी पार्क होने पर, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स अपने आप पिछले डिस्क ब्रेक्स को क्लैंप (लॉक) कर देते हैं.

38 kWh प्रिज़मैटिक LFP बैटरी पैक के साथ, विंडसर EV एक्साइट में 332 km की रेंज मिलती है, और साथ ही इसमें 134 bhp की ताकत और 200 Nm का टॉर्क बनाता है. इसका 2,700 mm का व्हीलबेस पीछे की तरफ काफी लेगरूम देता है. इसमें 'एरो लाउंज' रियर सीटें हैं जिन्हें 135 डिग्री तक पीछे झुकाया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें 604 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 10.1-इंच की टचस्क्रीन और 6 एयरबैग भी दिए गए हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहरी परिवार जो लिमोसिन जैसा आरामदायक पिछला हिस्सा, सामान रखने के लिए बहुत जगह और शहर में आसानी से गाड़ी चलाने का अनुभव चाहते हैं; और यह सब रु.15 लाख से कम कीमत में.

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड वाली कौन सी कार आपको खरीदनी चाहिए?

अगर आप ट्रैफिक में 'ऑटो-होल्ड' की सुविधा के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे कम कीमत पर एंट्री करना चाहते हैं, तो रु.11.19 लाख की शुरुआती कीमत वाली 'टाटा पंच EV स्मार्ट प्लस 40 kWh' एक बढ़िया विकल्प हो सकती है. जो खरीदार अभी भी पारंपरिक इंजन (इंटरनल कम्बशन) वाली गाड़ियों को ही पसंद करते हैं, उनके लिए 'ह्यून्दे वेन्यू HX8 DCT' एक बेहतर चुनाव हो सकता है. इसमें स्मूथ 'ऑटो-होल्ड' फीचर के साथ-साथ वेंटिलेटेड सीटें भी दी गई हैं. लेकिन अगर आप लेवल 2 ADAS के साथ दमदार 230 Nm टर्बो-पेट्रोल परफॉरमेंस चाहते हैं, तो आप थोड़ा और बजट बढ़ाकर 'महिंद्रा XUV 3XO AX5 L TGDI' पर विचार कर सकते हैं.