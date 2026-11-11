भारत में सफर करने वाली महिलाओं के लिए रु.12 लाख से कम कीमत वाली 7 बेहतरीन कारें: कॉमेट EV, टियागो EV, i10 निऑस और अन्य

कई कामकाजी महिलाओं के लिए, जिन्हें अपने पेशेवर और निजी जीवन के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है, एक सही गाड़ी उनके रोज़मर्रा के सफर को काफी आरामदायक बना सकती है. इसके लिए कार में कुछ खास खूबियां होनी चाहिए: इसे चलाना आसान हो, इसका स्टीयरिंग हल्का हो जिससे 'थ्री-पॉइंट टर्न' लेना सरल हो जाए, बाहर का नज़ारा साफ और बेहतर दिखे, और इसका आकार इतना कॉम्पैक्ट हो कि तंग पार्किंग जगहों में भी आसानी से फिट हो सके। साथ ही, अगर कार में सुरक्षा के बेहतरीन फीचर्स भी हों, तो यह और भी अच्छा रहता है.

खास बात यह है कि आसान टू-पेडल ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिक ड्राइव वाली गाड़ियाँ भी काफी पसंद की जाती हैं. रु.12 लाख के व्यावहारिक बजट में, आज भारतीय महिलाओं के पास चुनने के लिए कई कारें मौजूद हैं. हमने यहाँ ऐसी सात कारों की सूची दी है, साथ ही कुछ अन्य बेहतरीन विकल्पों का भी जिक्र किया है.

1. ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस

कीमत: ₹5.60 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: एरा

ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस बाज़ार की सबसे संतुलित और इस्तेमाल में आसान हैचबैक में से एक है। इसका आकार कॉम्पैक्ट है, जिससे शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर इसे चलाना काफी आसान हो जाता है. साथ ही, इसका नीचा बोनट, पतले A-पिलर और बड़ी खिड़कियां ड्राइवर की सीट से बाहर का नज़ारा एकदम साफ दिखाती हैं.

ह्यून्दे में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला 'कप्पा' पेट्रोल इंजन लगा है, जो 82 bhp की ताकत और 114 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह चार-सिलेंडर इंजन बहुत ही शांत और बेहतरीन तरीके से काम करता है. पार्किंग के समय स्टीयरिंग इतना हल्का रहता है कि इसे एक उंगली से भी घुमाया जा सकता है, और इसके पैडल भी काफी हल्के हैं. जो महिलाएं ऑटोमैटिक कार की तलाश में हैं, उनके लिए ह्यून्दे का 5-स्पीड 'स्मार्ट ऑटो AMT' एक बहुत अच्छा विकल्प है, जो बहुत ही स्मूथ तरीके से गियर बदलता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक शांत और बेहतरीन हैचबैक चाहते हैं, जिसमें हल्के कंट्रोल्स, शानदार केबिन फिट-एंड-फिनिश और स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स की सुरक्षा हो.

2. निसान मैग्नाइट

कीमत: रु.5.69 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: विसिया

जो ड्राइवर ऊँची सीटिंग पोज़िशन चाहते हैं, उनके लिए निसान मैग्नाइट शहर के ट्रैफ़िक को देखने का एक बेहतरीन नज़रिया देती है. इस कार में लेन बदलना, ऊँचे किनारे (कर्ब) देखना और सड़क पर मौजूद ख़तरों का पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है. गाड़ी चलाने वालों को इसके ट्रांसमिशन विकल्प ख़ास तौर पर पसंद आएँगे: नॉन-टर्बो इंजन में 'ईज़ी-शिफ़्ट AMT' (EZ-Shift AMT) मिलता है, जबकि टर्बो वेरिएंट में एक स्मूथ 'एक्स-ट्रॉनिक CVT' (X-Tronic CVT) ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है.

विशिया (Visia) ट्रिम से शुरू करते हुए, मैग्नाइट में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 bhp की ताकत बनाता है. अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं और आपको बेहतर परफॉरमेंस चाहिए, तो आप 99 bhp वाले 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प चुन सकते हैं. कार के ऊंचे वेरिएंट्स में 'अराउंड व्यू मॉनिटर' (360-डिग्री कैमरा) भी मिलता है, जिससे पैरेलल पार्किंग के दौरान अंदाज़े से काम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो SUV जैसी सीधी ड्राइविंग पोजीशन, खराब रास्तों के लिए अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस और 360-डिग्री कैमरे की सुविधा चाहते हैं.

3. टाटा पंच

कीमत: रु.5.75 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

टाटा पंच उन महिला ड्राइवरों को बहुत पसंद आती है जो मज़बूत बनावट और बेहतरीन सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अहमियत देती हैं. टाटा के ALFA आर्किटेक्चर पर बनी इस कार को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है, और यह चलाने में काफ़ी मज़बूत, स्थिर और सुरक्षित महसूस होती है. रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए इसकी 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन इसे और भी ख़ास बनाती है; इसकी अगली सीटें काफ़ी ऊँचाई पर लगी हैं, जिससे कम कद वाले ड्राइवरों को भी बोनट के ऊपर से साफ़ नज़ारा दिखाई देता है.

पंच में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है, जो 87 bhp की ताकत और 115 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT का विकल्प मिलता है. गाड़ी के चारों दरवाज़े पूरे 90 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे ऑफिस बैग या किराने का सामान लेकर अंदर-बाहर जाना, या बच्चे को पीछे की सेफ्टी सीट पर बिठाना बहुत आसान हो जाता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने वाले ऐसे लोग जो एक मजबूत, ऊंची माइक्रो-SUV चाहते हैं, जिसमें ड्राइविंग की स्थिति काफी प्रभावशाली हो.

4 ह्यून्दे एक्सटर

कीमत: रु.5.80 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: HX 2

ह्यून्दे एक्सटर में ग्रांड i10 निऑस जैसी ही मैकेनिकल रिफाइनमेंट है, लेकिन इसे एक अपराइट, युवा और आकर्षक माइक्रो-SUV बॉडी में पेश किया गया है. यह आपको दोनों तरह के फायदों का मिश्रण देती है: एक छोटी कार की तरह कॉम्पैक्ट साइज, और साथ ही एक SUV की तरह बेहतर विजिबिलिटी और अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इस गाड़ी का बॉक्सी ग्लासहाउस केबिन के अंदर एक खुला और हवादार माहौल बनाता है, जिससे कोई भी 'ब्लाइंड स्पॉट' नहीं बचता.

एक्सटर का स्मूथ 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन 82 bhp की ताकत बनाता है. शहर में गाड़ी चलाने वालों के लिए इसमें AMT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मौजूद है. साथ ही, इसमें स्टीयरिंग व्हील पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं—इस कीमत वाली गाड़ियों में यह एक खास सुविधा है, जिसकी मदद से आप तेजी से ओवरटेक करते समय तुरंत लोअर गियर चुन सकते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले ऐसे लोग, जिन्हें एक शांत फोर-सिलेंडर माइक्रो-एसयूवी पसंद आएगी, जिसमें हवादार केबिन, पैडल-शिफ्ट की सुविधा और फैक्ट्री-फिटेड डैशकैम की सुरक्षा हो.

5. मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट

कीमत: ₹5.84 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi

अपनी चौथी पीढ़ी के अवतार में, मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट शानदार और स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज और चलाने में बेहद आसान बॉडी देती है. इस कार का वज़न सिर्फ 920 किलोग्राम के आसपास है, इसलिए लेन बदलते समय या मोड़ों पर यह बहुत हल्की महसूस होती है. इसका टर्निंग रेडियस भी सिर्फ 4.8 मीटर है; आप कुछ ही सेकंड में तीखे यू-टर्न ले सकते हैं. स्विफ्ट की यही फुर्ती इसे रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए एक बेहतरीन और मज़ेदार कार बनाती है.

इस गाड़ी का नया Z-सीरीज़ इंजन 80.5 bhp की ताकत और 111.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें बेहतरीन 5-स्पीड मैनुअल या रिस्पॉन्सिव 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ESP और हिल-होल्ड असिस्ट दिए गए हैं, जबकि टॉप-स्पेक ZXi प्लस ट्रिम में हाई-डेफिनिशन 9-इंच टचस्क्रीन, रियर एयर कंडीशनिंग वेंट्स और क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा मिलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे व्यावहारिक ड्राइवर जो एक फुर्तीली और स्टाइलिश हैचबैक चाहते हैं, जो शहर के भारी ट्रैफिक के बीच से आसानी से निकल सके.

6. टाटा टियागो EV

कीमत: रु.6.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

अगर आप रोज़ाना शहर के ट्रैफ़िक में 30 से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, तो टाटा टियागो EV एक ऐसा विकल्प है जिस पर आप विचार कर सकते हैं. पेट्रोल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर, टाटा ने इसमें इंजन के कंपन, क्लच के इस्तेमाल से होने वाली थकान और ईंधन के खर्च जैसी समस्याओं को खत्म कर दिया है. इसमें न तो गियर बदलने पड़ते हैं और न ही गाड़ी झटके लेती है; बस रोटरी ड्राइव सिलेक्टर को 'D' पर घुमाएं और आगे बढ़ें.

टियागो EV दो लिथियम-आयरन-फॉस्फेट (LFP) बैटरी विकल्पों के साथ आती है: 19.2 kWh का पैक, जिसकी MIDC रेंज 226 km है, और एक बड़ा 24 kWh का पैक, जो 285 km तक की रेंज देता है. चूंकि इसकी इलेक्ट्रिक मोटरें गाड़ी के रुकने की स्थिति से ही अधिकतम टॉर्क पैदा करती हैं, इसलिए टियागो EV बिना किसी हिचकिचाहट और पूरी तरह खामोशी के साथ आगे बढ़ती है. इसमें मल्टी-मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी दी गई है, जो एक्सीलरेटर से पैर हटाने पर कार की गति को धीरे-धीरे कम कर देती है, जिससे शहर में 'वन-पेडल' ड्राइविंग संभव हो जाती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: रोज़ाना सफर करने वाले ऐसे लोग, जिनके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा है और जो एक ऐसी स्मूथ, शांत और ऑटोमैटिक कार चाहते हैं, जिसे चलाने का खर्च बहुत कम हो.

7. एमजी कॉमेट EV

कीमत: रु.7.90 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: एग्जीक्यूटिव

तीन मीटर से भी कम लंबाई वाली एमजी कॉमेट ईवी को खास तौर पर शहर की तंग गलियों में चलने के लिए बनाया गया है. यह ऐसी पार्किंग जगहों में भी फिट हो जाती है, जहाँ दूसरी कारें खड़ी करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता. यह पूरी तरह से चार लोगों के बैठने वाली कार है, जिसमें सामान रखने के लिए थोड़ी जगह है. लेकिन शहर में आने-जाने के लिए, यह महिलाओं की लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करती है.

इसमें 17.3 kWh का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 41.4 bhp की ताकत और 110 Nm का टॉर्क पैदा करती है. ड्राइविंग सीट पर बैठने पर, कॉमेट काफी आधुनिक महसूस होती है. इसके डैशबोर्ड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट के लिए दो 10.25-इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन दी गई हैं, साथ ही इसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा भी मिलती है.

अन्य खास उल्लेख

अगर बताए गए सात विकल्प आपकी गैरेज संबंधी ज़रूरतों से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं, तो यहाँ चार अन्य मॉडल हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.

1. रेनॉ क्विड

कीमत: रु.4.53 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: इवोल्यूशन

रेनॉ क्विड देश की सबसे किफायती क्रॉसओवर-स्टाइल हैचबैक है. SUV जैसी बनावट, 184 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और बहुत कम वज़न होने के कारण, इसे भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों की गलियों में चलाना बहुत आसान है. इस कार का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, इस्तेमाल में आसान रोटरी डायल AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी बदौलत, कार के शुरुआती मॉडल से ही 'टू-पेडल ड्राइविंग' (बिना क्लच के ड्राइविंग) की सुविधा मिल जाती है.

2.मारुति बलेनो

कीमत: रु.5.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: सिग्मा

जो महिला यात्री विशेष रूप से कैबिन में ज़्यादा जगह चाहती हैं, उनके लिए मारुति सुज़ुकी बलेनो एक अच्छा विकल्प है. इसमें पीछे की तरफ एक चौड़ी सीट है, जिस पर एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं या बच्चों की सीटें लगाई जा सकती हैं. साथ ही, इसमें 318 लीटर का बड़ा बूट स्पेस और एक बेहतरीन 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर डुअलजेट इंजन दिया गया है. इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट्स में 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलती हैं.

टाटा नेक्सॉन

कीमत: रु.7.40 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

जो लोग अक्सर हाइवे पर लंबी यात्राएं करते हैं और सड़क पर एक दमदार मौजूदगी चाहते हैं, वे टाटा नेक्सॉन पर विचार कर सकते हैं. इसमें 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग, 208 mm का बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस, और दमदार टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल व डीजल इंजन दिए गए हैं. हालांकि इसके बड़े आकार के कारण पार्किंग करते समय आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ सकता है, लेकिन इसका हैवी-ड्यूटी सस्पेंशन और मजबूत बनावट खराब रास्तों पर गाड़ी चलाने के लिए भरपूर भरोसा देती है.

4. होंडा अमेज़

कीमत: रु.7.65 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: V

अगर आपको एक पारंपरिक सेडान की खूबसूरती, सुरक्षा और 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस पसंद है, तो होंडा अमेज़ एक बहुत ही समझदारी भरा विकल्प है. इसमें एक स्मूथ 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन लगा है, और यह सब-4-मीटर कैटेगरी में मिलने वाले सबसे बेहतरीन CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से एक है. इसकी पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है, केबिन शांत रहता है, और कार की हल्की स्टीयरिंग हाईवे पर ड्राइविंग को काफी आरामदायक बनाती है.

आवागमन गाइड: वे खूबियां जो वास्तव में फर्क लाती हैं

कार खरीदते समय, आप कुछ ऐसे फीचर्स चुन सकते हैं जो सच में आपके रोज़मर्रा के सफर के अनुभव को बेहतर बनाते हैं.

दो पैडल से ड्राइविंग (ऑटोमैटिक कारें): अगर आपको खुली सड़कों पर गियर बदलकर गाड़ी चलाने का शौक नहीं है, तो रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार से बचें। बार-बार रुकने और चलने वाले ट्रैफिक में दिनभर सैकड़ों बार क्लच दबाने से बाएं घुटने पर जोर पड़ सकता है। ग्रैंड i10 निओस और स्विफ्ट में AMT, मैग्नाइट और अमेज में CVT और टियागो EV व कॉमेट EV में सिंगल-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन रोजाना ड्राइविंग को काफी आसान बना देते हैं.

सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा: ड्राइवर की सीट में ऊंचाई एडजस्ट करने का फीचर होना जरूरी है। इससे स्टीयरिंग व्हील और बोनट के ऊपर से सड़क साफ दिखाई देती है। यह फीचर ग्रैंड i10 निओस, एक्सटर, पंच और स्विफ्ट के मिड-लेवल वेरिएंट से मिलता है.

रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर: मॉल की तंग पार्किंग में सिर्फ साइड मिरर के भरोसे गाड़ी पीछे करना बंपर पर खरोंच लगने की वजह बन सकता है। इसलिए ऐसा वेरिएंट चुनें जिसमें फैक्ट्री-फिटेड रियर कैमरा और डायनामिक गाइडलाइन या 360-डिग्री कैमरा मिलता हो। मैग्नाइट और बलेनो में 360-डिग्री कैमरे का फीचर उपलब्ध है, जो तंग जगहों पर गाड़ी पार्क करने में मदद करता है.

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी: ह्यून्दे ब्लूलिंक, टाटा iRA और MG i-स्मार्ट जैसे फीचर्स की मदद से आप ऑफिस में बैठे-बैठे ही कार का AC चालू कर सकते हैं. पार्किंग में जाने से करीब पांच मिनट पहले AC चालू करने पर केबिन ठंडा हो जाता है. इससे गर्मियों में धूप में खड़ी कार में बैठते ही तेज गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता.

महिलाओं के सफर के लिए कौन सी कार खरीदना सही रहेगा?

अगर आप सबसे कम कीमत के साथ-साथ 4-सिलेंडर इंजन की स्मूद परफॉरमेंस चाहते हैं, तो रु.5.60 लाख की शुरुआती कीमत वाली ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस एक बढ़िया विकल्प है. वहीं, अगर आप पानी से भरी सड़कों और ऊंचे स्पीड ब्रेकर से निपटने के लिए बेहतर विजिबिलिटी और मजबूत बनावट वाली गाड़ी चाहते हैं, तो टाटा पंच, निसान मैग्नाइट और ह्यून्दे एक्सटर जैसे विकल्प मौजूद हैं. ये सभी गाड़ियां एक बेहतरीन माइक्रो-SUV ड्राइविंग अनुभव और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स देती हैं.

जो ड्राइवर शहर में बेहतर फुर्ती, कम जगह में मुड़ने की क्षमता और 25 kmpl की माइलेज को अहमियत देते हैं, उनके लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट एक भरोसेमंद विकल्प है. और अंत में, जिन लोगों के पास घर पर चार्जिंग की सुविधा है और जो पेट्रोल के खर्च, इंजन के शोर और गियर बदलने की झंझट से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके लिए टाटा टियागो EV और कॉम्पैक्ट MG कॉमेट EV जैसे इलेक्ट्रिक विकल्प मौजूद हैं. ये रोज़मर्रा के सफर को एकदम शांत और बेहद आसान बना देते हैं.