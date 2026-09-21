भारत में खरीदी जा सकने वाली 7 सबसे भरोसेमंद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कारें

क्या आप रोज़ाना चलाने के लिए नई कार ढूंढ रहे हैं? यहाँ कुछ ऐसे विकल्प दिए गए हैं जो लंबे समय में और ईंधन के खर्च के मामले में आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे. अगर आप पेट्रोल एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ भरोसेमंद विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.

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मारुति सुजुकी स्विफ्ट

मारुति की गाड़ियों में स्विफ्ट लंबे समय से लोगों की पसंदीदा रही है और इसकी नई चौथी पीढ़ी (फोर्थ-जेन) वाली हैचबैक अब तक का सबसे बेहतरीन वर्जन है. स्विफ्ट में चार लोगों के बैठने के लिए अच्छी-खासी जगह है और इसमें कई अच्छे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. इसका नया 1.2-लीटर Z-सीरीज़ इंजन, पुराने इंजन के मुकाबले भले ही कम ताकत वाला हो, लेकिन यह पहले से बेहतर माइलेज देने का वादा करता है. आम तौर पर मारुति की गाड़ियाँ बाज़ार में सबसे भरोसेमंद गाड़ियों में गिनी जाती हैं और इनमें बड़ी खराबी की शिकायतें बहुत कम आती हैं. इसके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं और देश में मारुति का सर्विस नेटवर्क सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, इसलिए छोटे शहरों में भी कार की मरम्मत करवाना मुश्किल नहीं होता.

इसमें चुनने के लिए कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन भी हैं: पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल-MT, CNG और अब CNG-AMT.

मारुति सुजुकी डिज़ायर

पहली पीढ़ी की स्विफ्ट के सेडान वर्जन के तौर पर शुरू हुई यह कार अब तेज़ी से एक अलग और स्वतंत्र मॉडल के तौर पर स्थापित हो गई है. पिछले कुछ सालों में, डिज़ायर की बिक्री स्विफ्ट से भी ज़्यादा हो गई है; मारुति अब डिज़ायर को अपनी हैचबैक सिबलिंग (स्विफ्ट) के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम सब-कॉम्पैक्ट सेडान के तौर पर पेश कर रही है. अंदरूनी तौर पर, डिज़ायर में अभी भी स्विफ्ट जैसी कुछ समानताएँ हैं, जैसे कि किफायती 1.2 Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन और मैनुअल व AMT गियरबॉक्स; हालाँकि, खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने इसे काफ़ी अलग डिज़ाइन और कई अतिरिक्त फ़ीचर्स दिए हैं.

स्विफ्ट की तरह ही, डिज़ायर के साथ भी मारुति का भरोसा और देश भर में आसानी से स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेंटर मिलने की सुविधा मिलती है. साथ ही, अगर आप इसे समय-समय पर सर्विस करवाते रहें तो इसमें शायद ही कोई खराबी आएगी, जिससे आपको एक भरोसेमंद कार मिलेगी.

ह्यून्दे i20

भले ही i20 इस सेगमेंट के पुराने मॉडल्स में से एक हो, लेकिन यह भरोसे के मामले में किसी से कम नहीं है. स्टैंडर्ड और N-Line स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध i20 में कई फीचर्स, एक बड़ा कैबिन और बेहतरीन फिट-एंड-फिनिश मिलती है. इसके अलावा, स्टैंडर्ड हैचबैक का 1.2 पेट्रोल इंजन स्मूद, रिफाइंड और भरोसेमंद है; साथ ही, यह इस सेगमेंट की इकलौती हैचबैक है जिसमें स्मूद CVT गियरबॉक्स मिलता है.

होंडा अमेज़

होंडा की तीसरी पीढ़ी की अमेज़ अब भी अपने जाने-पहचाने और भरोसेमंद 1.2-लीटर i-VTEC फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन पर ही निर्भर है, जबकि इसके नए कॉम्पिटिटर थ्री-सिलेंडर इंजन की ओर बढ़ रहे हैं. अमेज़ में काफी जगह वाला और आरामदायक कैबिन और बड़ा बूट स्पेस मिलता है. साथ ही, यह इस सेगमेंट की इकलौती सेडान है जिसमें CVT गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे शहर में गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाता है. अगर सही समय पर सर्विसिंग कराई जाए, तो इसका 1.2 पेट्रोल इंजन बहुत भरोसेमंद साबित होता है. इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए बड़ी इलेक्ट्रॉनिक खराबी आने की संभावना भी कम रहती है. इसके अलावा, इस सेगमेंट की इकलौती कार होने के नाते इसमें लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिससे सुरक्षा के मामले में भी यह काफी अच्छी है.

मारुति फ्रोंक्स/टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैज़र

बलेनो/ग्लांज़ा पर आधारित, मारुति फ्रोंक्स और टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैज़र (हम इसे बस टैज़र कहेंगे) के सबसे महंगे वैरिएंट में आपको काफी अच्छे फीचर्स वाला कैबिन मिलता है. साथ ही, अपनी हैचबैक बहनों के मुकाबले इनका लुक ज़्यादा अलग है और ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज़्यादा है. इंजन की बात करें तो, इसमें भरोसेमंद 1.2-लीटर डुअल जेट K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सालों से मारुति की कई छोटी कारों में इस्तेमाल हो रहा है और यह इंजन वाकई बहुत भरोसेमंद है. इसमें हल्का 5-स्पीड मैनुअल और AMT का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आपको सभी एडवांस्ड फीचर्स चाहिए, तो आपको 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन चुनना होगा.

1.2 पेट्रोल इंजन फुर्तीला है और बढ़िया माइलेज देता है, हालांकि ड्राइविंग के शौकीनों के लिए 1.0 टर्बो-पेट्रोल हमेशा बेहतर पसंद रहेगी.

होंडा सिटी

होंडा दशकों से अपनी भरोसेमंद मैकेनिक्स के लिए जानी जाती है, और मौजूदा सिटी के मामले में भी यही बात लागू होती है. 2026 के अपडेट में इस पुरानी हो रही सेडान को नया लुक और कुछ ज़रूरी फ़ीचर्स दिए गए हैं, हालांकि अंदरूनी तौर पर यह फ़ैमिली सेडान 2020 में लॉन्च होने के बाद से वैसी ही बनी हुई है. इसका 1.5 i-VTEC पेट्रोल इंजन भरोसेमंद है और इसे मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है. खरीदारों को एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी मिलता है - जो सिर्फ़ CVT के साथ आता है - इसमें 1.5 पेट्रोल इंजन को एक ऑन-बोर्ड बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ जोड़ा गया है; एक मोटर जनरेटर का काम करती है और दूसरी ट्रैक्शन मोटर का.

ह्यून्दे वरना

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में 'सिटी' के अलावा 'वरना ही एकमात्र ऐसी कार है जिसमें अभी भी नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. वरना का कैबिन काफी बड़ा और आरामदायक है और इसमें कुछ ऐसे खास फीचर्स भी मिलते हैं जो इस सेगमेंट में किसी और कार में नहीं हैं, जैसे कि हीटेड फ्रंट सीट्स. 2026 के फेसलिफ्ट मॉडल में कार के बाहरी लुक को भी नया और ताज़ा बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं. वरना फैक्ट्री से दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है - एक 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन (जो क्रेटा में भी मिलता है) जिसे मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है, और दूसरा ज़्यादा पावरफुल 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन जो सिर्फ DCT के साथ आता है. NA पेट्रोल इंजन सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें टॉप-एंड ट्रिम भी शामिल है, जबकि टर्बो इंजन सिर्फ़ टॉप के दो ट्रिम लेवल्स में ही मिलता है.