ट्रैफ़िक के लिए स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाली भारत की 7 मोटरसाइकिलें: RTR 200 4V, हंटर 350, MT 15 V2 और अन्य

पारंपरिक मल्टी-प्लेट क्लच वाली आम मोटरसाइकिल में, शहर के ट्रैफिक के दौरान एक घंटे में सैकड़ों बार क्लच लीवर खींचने में काफी मेहनत लगती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि तेज़ रफ़्तार (एक्सेलरेशन) के समय क्लच को फिसलने से रोकने के लिए क्लच स्प्रिंग्स का काफ़ी सख्त होना ज़रूरी होता है. जब तक आप अपने ऑफ़िस या घर पहुँचते हैं, तब तक आपकी बांहों में थकान और कलाइयों में ऐंठन होना एक आम बात हो जाती है.

यह भी पढ़ें: मारुति डिजायर बनाम होंडा अमेज बनाम ह्यून्दे ऑरा: आपको कौन सी कॉम्पैक्ट सेडान खरीदनी चाहिए?

इसके विपरीत, एक आधुनिक 'स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच' इस अनुभव को खत्म कर देता है. कभी सिर्फ हाई-एंड ट्रैक सुपरबाइक्स और महंगी लीटर-क्लास टूरर मोटरसाइकिलों में मिलने वाली यह बेहतरीन मैकेनिकल तकनीक, आज भारत की आम मोटरसाइकिलों में भी आ गई है.

स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच क्या है?

'स्लिप-एंड-असिस्ट' सेटअप एक साथ दो समस्याओं को हल करता है. इसके 'असिस्ट' मैकेनिज्म में तिरछे इंटरनल कैम होते हैं, जो इंजन की पावर से फ्रिक्शन प्लेट्स को एक-दूसरे के साथ मजबूती से दबाते हैं. इससे निर्माताओं को काफी हल्के क्लच स्प्रिंग लगाने की सुविधा मिलती है. आसान शब्दों में कहें तो, क्लच लीवर को खींचने के लिए लगने वाली शारीरिक ताकत 20 से 30% तक कम हो जाती है, जिससे आप ट्रैफिक में केवल एक या दो उंगलियों का इस्तेमाल करके क्लच ऑपरेट कर सकते हैं.

वहीं, "स्लिपर" फंक्शन एक तरह के मैकेनिकल बैक-टॉर्क लिमिटर की तरह काम करता है. अगर आप गीली सड़क पर अचानक चौथे गियर से दूसरे गियर में डाउनशिफ्ट करते हैं, तो क्लच प्लेटें आंशिक रूप से अलग हो जाती हैं, जिससे इंजन की तेज़ ब्रेकिंग का असर कम हो जाता है. इसके परिणामस्वरूप, पिछले पहिये के उछलने, फिसलने और इंजन के ओवर-रेव होने (बहुत ज़्यादा तेज़ घूमने) का ख़तरा कम हो जाता है.

यहाँ कुछ ऐसी मोटरसाइकिलें दी गई हैं जो आज भारतीय बाज़ार में इस स्लिप-एंड-असिस्ट तकनीक के साथ उपलब्ध हैं.

1. रॉयल एनफील्ड हंटर 350

कीमत: रु.1.37 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: फैक्ट्री ब्लैक

जहाँ पहले की सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलें अपने सख्त और भारी, केबल से चलने वाले क्लच के लिए जानी जाती थीं, वहीं हंटर 350 अपनी अपडेटेड रेंज में 'स्लिप-एंड-असिस्ट' क्लच असेंबली के साथ इस धारणा को पूरी तरह बदल देती है. इसमें इंटीग्रेटेड असिस्ट कैम का इस्तेमाल किया गया है, जो पुराने एनफील्ड मॉडलों की तुलना में क्लच लीवर को खींचने के लिए लगने वाले जोर को काफी कम कर देते हैं. आप रेड लाइट पर रुकने के दौरान, सिर्फ दो उंगलियों से भी क्लच लीवर को खींच सकते हैं.

हंटर 350 में 349 cc का एयर-ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 20.2 bhp की ताकत और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स दिया गया है. रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, यह इंजन 4,000 rpm पर ही अपना अधिकतम टॉर्क बनाता है, जिससे बाइक तीसरे गियर में बिना किसी दिक्कत के 25 से 30 kmph की रफ़्तार से चल सकती है. जब आपको अचानक लेन बदलने के लिए गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ता है, तो स्लिपर मैकेनिज्म तेज़ बैक-टॉर्क को सोख लेता है, जिससे पिछले टायर की पकड़ (ट्रैक्शन) बनी रहती है और वह फिसलता नहीं है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में बाइक चलाने वाले और रेट्रो स्टाइल के शौकीन लोग, जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक एग्जॉस्ट आवाज़ और लो-एंड टॉर्क तो चाहते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के ट्रैफ़िक में भारी क्लच के झंझट से बचना चाहते हैं.

2. टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी

कीमत: रु.1.50 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: मैप मिररिंग के साथ TFT (केवल एक वेरिएंट)

टीवीएस अपाचे RTR 200 4V में कंपनी का अपना A-RT (एंटी-रिवर्स टॉर्क) स्लिपर क्लच दिया गया है. इसमें असिस्ट कैम और मैकेनिकल बैक-टॉर्क लिमिटर का एक जटिल सेटअप होता है, जो एक वेट, मल्टी-प्लेट पैक के अंदर काम करता है. टीवीएस का दावा है कि असिस्ट कैम क्लच को दबाने में लगने वाली मेहनत को लगभग 22% तक कम कर देते हैं. इससे राइडर्स को एक स्मूद और हल्का लीवर एक्शन मिलता है, जो शहर के ट्रैफिक में इस्तेमाल करने पर काफी आरामदायक लगता है.

टीवीएस ने A-RT क्लच को 'ग्लाइड थ्रू ट्रैफ़िक' (GTT) तकनीक के साथ जोड़ा है. इसकी मदद से, बिना थ्रॉटल दिए ही मोटरसाइकिल पहले, दूसरे या तीसरे गियर में आसानी से आगे बढ़ सकती है. वहीं, खुली सड़कों पर या तेज़ मोड़ों पर, आप बाइक के गियर को तेज़ी से नीचे (डाउनशिफ़्ट) कर सकते हैं, और ऐसा करने पर भी पिछला पहिया उछलेगा या फिसलेगा नहीं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे तकनीक-समझदार स्ट्रीट राइडर्स, जिन्हें बेहतरीन हैंडलिंग, रेस-ग्रेड स्लिपर क्लच और बिना इंजन बंद हुए (स्टॉल-फ्री) चलने वाली परफॉरमेंस चाहिए, ताकि वे रोज़मर्रा के ट्रैफिक जाम से आसानी से निपट सकें.

3. यामाहा MT-15 V2

कीमत: रु.1.65 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: मेटैलिक ब्लैक

यामाहा MT-15 V2 का असिस्ट एंड स्लिपर (A&S) क्लच सेटअप, सब-200cc कैटेगरी में सबसे हल्के और बेहतरीन सेटअप्स में से एक माना जा सकता है. इसमें हेलिकल असिस्ट कैम का इस्तेमाल किया गया है, जो लोड पड़ने पर क्लच को मजबूती से पकड़े रखने का काम करते हैं. यामाहा के इंजीनियरों ने इसमें हल्के क्लच स्प्रिंग भी लगाए हैं. इसका नतीजा यह है कि क्लच लीवर बहुत हल्का हो जाता है, जिसे सिर्फ एक उंगली से भी आसानी से दबाया जा सकता है.

ट्रैक-ओरिएंटेड YZF-R15 V4 की तरह ही, MT 15 V2 रोज़मर्रा की शहरी राइडिंग में एक असली स्पोर्ट्स-बाइक का अनुभव देती है. इसके शानदार डिज़ाइन वाले फ्यूल टैंक के नीचे 155 cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वॉल्व SOHC इंजन लगा है, जिसमें 'वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन' (VVA) तकनीक दी गई है. यह इंजन लगभग 18.1 bhp की ताकत और 14.1 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें क्लोज़-रेशियो वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. शहर के भारी ट्रैफ़िक में, बहुत धीमी रफ़्तार पर बाइक को बैलेंस करने के लिए क्लच का इस्तेमाल करने पर भी कोई शारीरिक थकान नहीं होती.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे शौकीन लोग जिन्हें अग्रेसिव 'नेकेड' स्टाइलिंग, हाई-रेविंग परफॉरमेंस और भारतीय बाज़ार में सबसे हल्का क्लच लीवर ऑपरेशन चाहिए.

4. बजाज पल्सर NS400Z

कीमत: रु.1.91 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: स्टैंडर्ड (केवल एक वेरिएंट)

बजाज ने NS400Z में स्टैंडर्ड तौर पर असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया है. शहर के ट्रैफिक में, हल्का क्लच होने की वजह से आप कम स्पीड पर भी बाइक के टॉर्क को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. हाईवे पर, अगर आप 100 kmph की स्पीड से अचानक ब्रेक लगाते हुए छठे गियर से सीधे तीसरे गियर पर आ जाते हैं, तो स्लिपर क्लच की मदद से पिछला पहिया लॉक नहीं होता और बाइक सड़क पर मजबूती से टिकी रहती है.

NS400Z में 373.27 cc का लिक्विड-कूल्ड DOHC फोर-वॉल्व इंजन है, जो 39.5 bhp की ताकत और 35 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. इसके अलावा, इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, चार राइडिंग मोड (रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ-रोड), इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल और 43 mm के अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स मिलते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे दमदार परफॉरमेंस चाहने वाले राइडर्स, जिन्हें बड़े इंजन वाली बाइक की ताकत और हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए बेहतरीन पिकअप चाहिए, लेकिन जो शहर के ट्रैफिक में भारी क्लच के झंझट से भी बचना चाहते हैं.

5. होंडा CB350

कीमत: रु.1.95 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: STD

मौजूदा "H’Ness" मॉडल के अलावा, होंडा ने CB350 का एक नया वर्ज़न पेश किया है. अब इसके लाइनअप में एक ज़्यादा किफायती STD बेस वर्ज़न भी शामिल है, साथ ही इसमें नए रंग और ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इस बाइक के तीनों वर्ज़न में 'स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच' स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. शहर के भारी ट्रैफिक में, इसका क्लच लीवर बहुत हल्के दबाव से दब जाता है, जिससे बाएं हाथ पर थकान नहीं होती. अचानक गियर कम (डाउनशिफ्ट) करने पर भी, यह शहर की फिसलन भरी या ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर बाइक की गति को बहुत स्मूथ और नियंत्रित तरीके से कम करता है.

नई CB350 में 348.36 cc का एयर-कूल्ड, लॉन्ग-स्ट्रोक सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 20.8 bhp की ताकत और 3,000 rpm से ही 30 Nm का दमदार टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इस मोटरसाइकिल पर, आप तीसरे गियर में 20 kmph जैसी कम स्पीड से भी बिना किसी इंजन नॉकिंग या झटके के आसानी से आगे बढ़ सकते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे राइडर्स जो विंटेज रोडस्टर स्टाइल, आरामदायक टूरिंग पोस्चर और रोज़ाना शहर के ट्रैफ़िक में चलाने के लिए एक हल्का और बहुत ही स्मूथ क्लच लीवर चाहते हैं.

6. ट्रायम्फ स्पीड 400

कीमत: रु.2.35 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: स्टैंडर्ड (केवल एक वेरिएंट)

ट्रायम्फ स्पीड 400 में टॉर्क-असिस्ट क्लच दिया गया है, जो एक बेहतरीन मैकेनिकल परफॉरमेंस देता है—ठीक वैसी ही, जैसी आप किसी प्रीमियम यूरोपीय मोटरसाइकिल से उम्मीद करते हैं. इसका टॉर्क-असिस्ट क्लच असेंबली पावर मिलने पर 'वेट मल्टी-प्लेट पैक' को मजबूती से जकड़ लेता है, जिससे क्लच लीवर का स्प्रिंग सेटअप काफी सॉफ्ट और इस्तेमाल में आसान हो जाता है. ट्रैफिक के दौरान, आप दो उंगलियों की मदद से क्लच को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं.

स्पीड 400 में 398.15 cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वॉल्व DOHC TR-सीरीज सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 6-स्पीड ट्रांसमिशन के जरिए 39.5 bhp की ताकत और 37.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी फ्यूलिंग काफी सटीक है, और 3,000 rpm से ऊपर टॉर्क कर्व एकदम लीनियर रहता है. इसमें लगा स्लिपर यूनिट हाई-कम्प्रेशन इंजन ब्रेकिंग को आसानी से संभाल लेता है, जिससे मोटरसाइकिल पूरी तरह स्थिर बनी रहती है और पिछला पहिया लॉक नहीं होता.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे समझदार खरीदार जो एग्जीक्यूटिव रोडस्टर स्टाइलिंग, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और आसानी से एडजस्ट होने वाला क्लच सेटअप चाहते हैं.

7. केटीएम 250 ड्यूक

कीमत: रु.2.39 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: स्टैंडर्ड (केवल एक वेरिएंट)

केटीएम 250 ड्यूक में शानदार परफॉरमेंस तो है, लेकिन अपने बड़े मॉडल '390' की तरह इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं होती. ताकत ट्रांसफर को मैनेज करने के लिए इसमें कंपनी का अपना PASC (पावर असिस्ट स्लिपर क्लच) दिया गया है. इसमें तिरछे रैम्प लगे हैं, जो इंजन का टॉर्क बढ़ने पर क्लच पैक को एक साथ दबा देते हैं. इस सेटअप में नरम क्लच स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्लच लीवर बहुत हल्का हो जाता है और राइडर्स को इसे इस्तेमाल करने में मज़ा आता है.

250 ड्यूक के सेंटर में LC4c 249.07 cc का लिक्विड-कूल्ड SOHC इंजन है, जो 31 bhp की ताकत और 25 Nm का टॉर्क बनाता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. एक और खास बात यह है कि इसमें दिए गए 'बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर+' की मदद से, आप क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना ही गियर ऊपर या नीचे (शिफ्ट अप और डाउन) कर सकते हैं.

भारतीय बाइक्स के स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच की देखभाल कैसे करें

हालाँकि स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच काफी टिकाऊ होते हैं, लेकिन इनमें सामान्य क्लच की तुलना में ज़्यादा मैकेनिकल पुर्ज़े होते हैं. इसलिए, यह ज़रूरी है कि समय-समय पर इनका रखरखाव (मेंटेनेंस) किया जाए, ताकि ये हज़ारों किलोमीटर तक अच्छी तरह काम करते रहें.

इंजन ऑयल का सही ग्रेड इस्तेमाल करें: वेट मल्टी-प्लेट क्लच में इंजन, गियरबॉक्स और क्लच के लिए एक ही ऑयल का इस्तेमाल होता है. इसलिए कभी भी कार का इंजन ऑयल या सस्ता मिनरल ऑयल इस्तेमाल न करें. कार के इंजन ऑयल में घर्षण कम करने वाले मोलिब्डेनम जैसे तत्व होते हैं, जिससे ज्यादा दबाव पड़ने पर क्लच प्लेट फिसल सकती हैं. हमेशा मोटरसाइकिल के लिए बने 4-स्ट्रोक इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें, जिस पर JASO MA2 सर्टिफिकेशन हो. इससे क्लच प्लेटों को सही पकड़ मिलती है.

क्लच केबल में सही ढील रखें: समय के साथ क्लच केबल ढीली या लंबी हो सकती है. इसलिए क्लच लीवर के पास केबल में लगभग 2 से 3 मिमी की ढील होनी चाहिए. अगर केबल बहुत ज्यादा कसी हुई है और उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं है, तो क्लच प्लेटें पूरी तरह से जुड़ नहीं पाएंगी. इससे क्लच प्लेटें जल्दी घिस सकती हैं. वहीं, अगर केबल ज्यादा ढीली है, तो क्लच का असिस्ट मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करेगा और गियर बदलते समय झटके महसूस हो सकते हैं.

लगातार क्लच दबाकर बाइक न चलाएं: क्लच लीवर हल्का होने की वजह से कई बार उस पर उंगलियां रखकर बाइक चलाने का मन करता है, लेकिन सामान्य राइडिंग के दौरान ऐसा करने से बचें. कम रफ्तार पर बाइक चलाने के लिए क्लच के असिस्ट फीचर का इस्तेमाल करें. लेकिन 25 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार होने पर क्लच लीवर को पूरी तरह छोड़ दें, ताकि क्लच प्लेटें आपस में मजबूती से जुड़ी रहें.

आपको स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाली कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए?

अगर आप एक किफायती और सदाबहार रेट्रो-रोडस्टर चाहते हैं, जो अपनी बेहतरीन लो-एंड पावर की बदौलत रोज़मर्रा के सफर को आसान बना दे, तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक बेहतरीन विकल्प है. वहीं, अगर आपको रोज़ाना शहर के भीड़-भाड़ वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है, तो टीवीएस अपाचे RTR 200 4V में 'ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक' तकनीक के साथ A-RT स्लिपर क्लच मिलता है, जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाने को काफी सुविधाजनक बनाता है.

जो राइडर्स फुर्तीली हैंडलिंग और शानदार स्टाइल के साथ-साथ मार्केट में मौजूद सबसे हल्के 'वन-फिंगर क्लच' (एक उंगली से दबने वाले क्लच) वाली बाइक चाहते हैं, उनके लिए यामाहा MT-15 V2 एक बेहतरीन विकल्प है. लेकिन अगर आप तेज़ रफ़्तार वाली राइडिंग के लिए ज़्यादा परफॉरमेंस चाहते हैं, और साथ ही शहर के ट्रैफ़िक में हल्के क्लच की सुविधा भी चाहते हैं, तो बजाज पल्सर NS400Z इन दोनों ज़रूरतों को बखूबी पूरा करती है.

कुछ राइडर्स को क्लासिक जापानी इंजन की शांत और लयबद्ध धड़कन पसंद आ सकती है, जिसमें क्लच को दबाना बहुत आसान होता है. इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए होंडा CB350 एक बेहतरीन विकल्प है. वहीं, कुछ लोग शहर के ट्रैफ़िक के बीच से गुज़रते समय क्लच-लेस अप-एंड-डाउन क्विक-शिफ्टिंग की सुविधा पसंद कर सकते हैं. इसके लिए सबसे सटीक विकल्प KTM 250 ड्यूक है.

अंत में, अगर आप प्रीमियम यूरोपियन रोडस्टर स्टाइलिंग, एडजस्टेबल लीवर और बेहतरीन फिनिश चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से ट्रायम्फ स्पीड 400 चुन सकते हैं.