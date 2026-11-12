भारत में उन खरीदारों के लिए 8 कारें जो तंग गलियों और अपार्टमेंट की छोटी पार्किंग में रहते हैं: ऑल्टो K10, कॉमेट EV, एस-प्रेसो और अन्य

भारत के कई शहरों में, सदियों पुरानी रिहायशी गलियां अक्सर मुश्किल से 10 से 12 फीट चौड़ी होती हैं. यहां आपको बेतरतीब ढंग से खड़े डिलीवरी स्कूटर, बिजली के खंभे (फीडर पिलर), सड़क किनारे बने गहरे खुले नाले और सड़क के किनारे खड़ी पड़ोसियों की कारों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसी जगहों से गुजरने के लिए, किसी भी वाहन की चौड़ाई और उसका 'टर्निंग रेडियस' (मुड़ने का दायरा) सबसे महत्वपूर्ण खूबियां बन जाती हैं.

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इसके साथ ही, कंक्रीट के मोटे खंभों वाली तंग बेसमेंट पार्किंग, 90-डिग्री के तीखे मोड़ों वाले ढलान, और मैकेनिकल स्टैक-पार्किंग के संकरे प्लेटफॉर्म पर ऐसी कारों की जरूरत होती है जो एक ही बार में आसानी से मुड़ सकें. साथ ही, इनमें इतनी जगह होनी चाहिए कि यात्री बगल के कंक्रीट खंभे से टकराए बिना अपनी कार के दरवाजे खोल सकें. यहाँ हमने ऐसी 8 सबसे बेहतरीन कारों की सूची दी है, जिन पर आप विचार कर सकते हैं, खासकर तब जब आपको रोज़ाना ऐसी तंग जगहों में गाड़ी पार्क करनी पड़ती हो.

1. मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

कीमत: रु.3.50 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: STD

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो को खास तौर पर भारतीय शहरों में ड्राइविंग की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस लिस्ट में यह सबसे किफायती कार है, जिसे आसानी से कहीं भी मोड़ा या घुमाया जा सकता है. सिर्फ 3,565 mm की लंबाई और 1,520 mm की चौड़ाई के साथ, एस-प्रेसो बाजार के उन तंग कोनों से भी आसानी से निकल सकती है, जहाँ बड़ी सेडान कारों को वापस पीछे (रिवर्स) करना पड़ता है. इसकी एक और खासियत इसका 4.5 मीटर का छोटा टर्निंग रेडियस है. इसकी मदद से आप संकरी दो-लेन वाली सड़कों पर भी बिना किसी परेशानी के एक ही बार में यू-टर्न ले सकते हैं.

इसके अलावा, S-Presso का 180 mm का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और सीधा फ्रंट विंडस्क्रीन यह सुनिश्चित करते हैं कि आप छोटे, चौकोर बोनट के ऊपर से एक बेहतरीन और ऊंचा नज़ारा देख सकें. 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर K10C पेट्रोल इंजन से लैस यह गाड़ी 66 bhp की ताकत और 89 Nm का टॉर्क बनाती है. यह कम स्पीड से भी बहुत आसानी से पिकअप पकड़ लेती है, और इसका हल्का स्टीयरिंग व्हील तंग जगहों पर पार्किंग करने के काम को बेहद आसान बना देता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: बजट का ध्यान रखने वाले शहरी यात्री, जिन्हें अपार्टमेंट के तंग कोनों में गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, और जिन्हें संकरी गलियों में जगह का सही अंदाज़ा लगाने के लिए ड्राइविंग करते समय सामने का नज़ारा अच्छी तरह दिखाई देना चाहिए.

2. मारुति सुज़ुकी ऑल्टो K10

कीमत: रु.3.70 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: STD

मारुति सुजुकी ऑल्टो आज भारत में बिकने वाली सबसे कम चौड़ाई वाली पेट्रोल पैसेंजर कार है, जिसकी सड़क पर चौड़ाई केवल 1,490 mm है. 1.5 मीटर से भी कम चौड़ी होने के कारण, यह सामने से आ रहे पानी के टैंकरों, डिलीवरी वैन और ऑटो-रिक्शा के बीच से आसानी से निकल सकती है, जबकि ज्यादा चौड़ी प्रीमियम हैचबैक गाड़ियां वहां फंस सकती हैं. इसकी कुल लंबाई सिर्फ 3,530 mm है और इसके आगे व पीछे के हिस्से (ओवरहैंग) छोटे हैं, जिससे इसे पार्क करना भी बहुत आसान हो जाता है.

अगर आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में मैकेनिकल स्टैक-पार्किंग सिस्टम है, जहाँ वजन और चौड़ाई की सख्त सीमाएँ हैं, तो ऑल्टो K10 इसके मेटल लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर आसानी से फिट हो जाती है. इसका 4.5 मीटर का टर्निंग रेडियस एस-प्रेसो जितना ही है, और 750 kg से कम वजन होने की वजह से कम स्पीड पर स्टीयरिंग बहुत हल्का महसूस होता है. साथ ही, इसका 1.0-लीटर K10C इंजन बहुत तेज़ थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है, जिससे ट्रैफिक के बीच की जगह में गाड़ी निकालना आसान हो जाता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर के उन इलाकों में रहने वाले ड्राइवर, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, सड़कें काफी संकरी हैं, और अपार्टमेंट की पार्किंग में मैकेनिकल लिफ्ट केज की वजह से जगह सीमित है.

3. रेनॉ क्विड

कीमत: रु.4.53 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: इवोल्यूशन

सड़क पर अपनी दमदार मौजूदगी के बावजूद, क्विड असल में एक कॉम्पैक्ट कार है. इसकी लंबाई सिर्फ 3,731 mm और चौड़ाई 1,579 mm है. यह स्विफ्ट या i20 जैसी आम हैचबैक कारों के मुकाबले काफी पतली है, जिससे यह तंग रिहायशी गेटों से भी बिना किसी टक्कर के आसानी से निकल सकती है. इसका 4.90 मीटर का टर्निंग रेडियस शहरी सड़कों पर काफी मददगार साबित होता है, जबकि 184 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे अपार्टमेंट के बेसमेंट में बने ऊंचे और खराब रैंप से गुजरते समय कार के निचले हिस्से को टकराने से बचाता है.

इस गाड़ी के बोनट के नीचे 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है, जो 67 bhp की ताकत और 91 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या फिर इस्तेमाल में आसान रोटरी डायल वाले AMT गियरबॉक्स (ऑप्शनल) के साथ जोड़ा गया है. इसके कैबिन को भी बहुत समझदारी से डिज़ाइन किया गया है; इसमें 279 लीटर का गहरा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आसानी से बड़े ग्रोसरी क्रेट रखे जा सकते हैं. साथ ही, इसके दरवाज़ों के पतले पैनल यह सुनिश्चित करते हैं कि अगर आप गाड़ी को बेसमेंट के किसी कंक्रीट खंभे के बहुत करीब भी पार्क कर दें, तो भी दरवाज़ों को इतना खोला जा सके कि लोग आराम से बाहर निकल सकें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे शहरी खरीदार जो स्टाइल को लेकर जागरूक हैं और SUV जैसा डिज़ाइन तथा अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे ऐसी गाड़ी भी चाहते हैं जो कम चौड़ी हो, ताकि तंग रिहायशी पार्किंग में आसानी से खड़ी की जा सके.

4. मारुति सुजुकी सेलेरियो

कीमत: रु.4.70 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi

यह मारुति सुजुकी बाजार में मौजूद सबसे बेहतरीन एयरोडायनामिक और मैकेनिकली रिफाइंड छोटी हैचबैक कारों में से एक है. इसकी लंबाई लगभग 3,695 mm और चौड़ाई 1,655 mm है, जो यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह (शोल्डर रूम) और तंग रास्तों पर आसानी से चलाने के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती है. इसका टर्निंग रेडियस 4.7 मीटर है, जिसकी वजह से यह तंग अपार्टमेंट ड्राइववे में भी आसानी से मुड़ जाती है; ड्राइवर को बार-बार आगे-पीछे करके स्टीयरिंग एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती.

आधुनिक 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर K10C डुअलजेट इंजन और आइडल स्टार्ट-स्टॉप तकनीक के साथ, सेलेरियो भारत की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल हैचबैक है. इसके AMT ट्रिम्स पर ARAI-प्रमाणित माइलेज 26.68 kmpl तक है. इसके अलावा, कार की घुमावदार बनावट और गोल कोनों वाले बंपर, बेसमेंट पार्किंग से बाहर निकलते समय 'ब्लाइंड स्पॉट' (न दिखने वाले हिस्से) को कम करते हैं. टियर ड्रॉप आकार के बड़े साइड मिरर से पिछले पहियों के आर्च (व्हील आर्च) साफ दिखाई देते हैं, जिससे पार्किंग के दौरान आप दूरी का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे व्यावहारिक लोग जो रोज़ आना-जाना करते हैं और जिन्हें बेहतरीन पेट्रोल माइलेज, आधुनिक 6-एयरबैग सुरक्षा, और तंग अपार्टमेंट परिसरों में कम स्पीड पर आसानी से गाड़ी चलाने की सुविधा चाहिए.

5. टाटा टियागो

कीमत: रु.4.77 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

3,813 मिमी की लंबाई और 1,684 मिमी की चौड़ाई वाली टियागो हाईवे पर काफी बड़ी महसूस होती है, लेकिन शहर के अंदर इसे संभालना आसान रहता है. इसका ट्रैक चौड़ा है और सस्पेंशन के पुर्जे मजबूत हैं, जिस वजह से इसका टर्निंग रेडियस 4.9 मीटर है. इसका मतलब यह है कि माइक्रो-हैचबैक की तुलना में, पूरा U-टर्न लेते समय यह थोड़ा बड़ा घेरा (आर्क) बनाती है.

हालाँकि, तंग रिहायशी इलाकों में टियागो की सबसे बड़ी खूबी इसकी मज़बूत बनावट और बेहतरीन विज़िबिलिटी है. इसका बोनट आगे की तरफ थोड़ा ढलान वाला है, जिससे ड्राइवर को सामने की सड़क का साफ़ नज़ारा मिलता है. इसके मज़बूत सस्पेंशन और 170 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से, आप खराब सड़कों या गड्ढों से बिना इस डर के गुज़र सकते हैं कि गाड़ी के निचले हिस्से को कोई नुकसान पहुँचेगा. इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन लगा है, जो बेसमेंट पार्किंग के खड़ी ढलानों पर चढ़ने के लिए पर्याप्त पावर (लो-एंड ग्रंट) देता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: सुरक्षा को लेकर जागरूक खरीदार, जो 3.9 मीटर से कम लंबाई वाली ऐसी कार चाहते हैं जिसकी बनावट मजबूत हो, जिसमें चढ़ाई के लिए दमदार ताकत हो और जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग दिए गए हों.

6. मारुति सुजुकी वैगन आर

कीमत: रु.4.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi

वैगन आर का मशहूर "टॉल-बॉय" डिज़ाइन खास तौर पर जापान की भीड़-भाड़ वाली सड़कों और भारत के घने शहरों को ध्यान में रखकर बनाया गया था. इसकी लंबाई 3,655 mm और चौड़ाई सिर्फ 1,620 mm है, लेकिन इसकी ऊंचाई 1,675 mm है. गाड़ी की बॉडी पतली होने और किनारे एकदम सीधे (वर्टिकल) होने की वजह से, आप इसे कंक्रीट के खंभों के बीच बनी बहुत तंग पार्किंग जगहों में भी आसानी से पार्क कर सकते हैं. इसके दरवाज़े काफी चौड़े खुलते हैं, और सीट की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से घर के बुज़ुर्ग बिना झुके आराम से गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं.

ड्राइवर की सीट से वैगन आर में बाहर का नज़ारा बहुत अच्छी तरह दिखता है. सीधी खिड़कियां, बड़ी फ्रंट विंडस्क्रीन और पतले A-पिलर की वजह से इसमें लगभग कोई 'ब्लाइंड स्पॉट' नहीं होता. इसका 4.7 मीटर का टर्निंग रेडियस तंग रिहायशी इलाकों या बंद रास्तों पर भी गाड़ी को आसानी से मोड़ने में मदद करता है, और ऊंची छत की वजह से इसमें काफी 'हेडरूम' (सिर के ऊपर की जगह) मिलता है. यह कार 1.0-लीटर इंजन और ज्यादा दमदार 1.2-लीटर डुअलजेट इंजन, दोनों विकल्पों के साथ आती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जिनमें वरिष्ठ नागरिक हों और जिन्हें बाहर की ओर स्पष्ट दृश्यता वाली, आसानी से प्रवेश करने योग्य और संकीर्ण चौड़ाई वाली गाड़ी की आवश्यकता हो, ताकि खंभों से घिरी तंग पार्किंग जगहों में भी यह आसानी से पार्क हो सके.

7. ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस

कीमत: ₹5.60 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: एरा

अगर आप किसी घनी रिहायशी जगह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी कार जैसा प्रीमियम केबिन, शांत इंजन और शानदार कैबिन मटीरियल चाहते हैं, तो आप हुंडई ग्रैंड i10 निऑस पर विचार कर सकते हैं. इसकी लंबाई 3,815 mm और चौड़ाई 1,680 mm है. हालाँकि यह कॉम्पैक्ट कारों की कैटेगरी में थोड़ी चौड़ी है, लेकिन ह्यून्दे ने इसके फ्रंट बंपर के कोनों को अंदर की तरफ डिज़ाइन किया है, जिससे पेंट पर खरोंच लगने का खतरा कम हो जाता है. इसका 4.8 मीटर का टर्निंग रेडियस इसे काफी फुर्तीला बनाता है, और इसका बेहद हल्का इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इतना शानदार है कि पार्किंग के समय आप इसे एक उंगली से भी घुमा सकते हैं.

बोनट के नीचे ह्यून्दे का बेहतरीन 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर 'कप्पा' पेट्रोल इंजन लगा है, जो लगभग 82 bhp की ताकत और 114 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह 4-सिलेंडर इंजन आइडल (रुकी हुई) स्थिति में बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता है. अंधेरे अपार्टमेंट बेसमेंट में 5 kmph की रफ्तार से चलते समय, यह लगभग बिना किसी आवाज के आगे बढ़ता है. इसके पैडल काफी हल्के हैं, क्लच का इस्तेमाल बहुत आसान है, और इसमें दिया गया 5-स्पीड 'स्मार्ट ऑटो AMT' बिना किसी झटके के बहुत स्मूथ तरीके से गियर बदलता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो चार-सिलेंडर इंजन की बेहतरीन स्मूथनेस और शानदार केबिन लग्ज़री तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि उनकी कार पुरानी अपार्टमेंट पार्किंग की सीमित जगह में आसानी से फिट आ जाए.

8. एमजी कॉमेट ईवी

कीमत: रु.7.90 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: एग्जीक्यूटिव

एमजी कॉमेट EV की लंबाई सिर्फ 2,974 mm और चौड़ाई 1,505 mm है. यह भारतीय बाज़ार की इकलौती ऐसी कार है जिसकी लंबाई तीन मीटर से कम है. जहाँ एक सामान्य सेडान को पार्क करने के लिए 15 फुट की जगह चाहिए होती है, वहीं कॉमेट EV आसानी से 8 फुट की जगह में फिट हो सकती है. इसके अलावा, कई ऊंची इमारतों के बेसमेंट में, मालिक कॉमेट EV को अपनी SUV के ठीक सामने, उसी पार्किंग स्पेस में आड़ा (sideways) खड़ा कर सकते हैं.



इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही कम, यानी 4.2 मीटर है, जो भारत की किसी भी पैसेंजर कार में सबसे कम है. आप 'कॉमेट' को इतनी आसानी से घुमा सकते हैं कि तंग गलियों में भी यह एक ही बार में मुड़ जाती है, जबकि दूसरी कारों को वहां मुड़ने के लिए कई बार आगे-पीछे (फाइव-पॉइंट टर्न) करना पड़ता है. साथ ही, यह एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें 17.3 kWh का बैटरी पैक और पीछे की तरफ लगी मोटर है, जो 41 bhp की ताकत और 110 Nm का टॉर्क बनाती है. इसकी वजह से, यह बिना किसी शोर या कंपन (वाइब्रेशन) के एकदम शांति से चलना शुरू कर देती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले ऐसे लोग, जिन्हें पार्किंग की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है और जो एक ऐसी शानदार, तकनीक से भरपूर इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहते हैं, जो बहुत ही कम जगह में फिट हो जाए.

कम पार्किंग रेडियस वाली कौन सी संकरी कार आपके लिए सही है?

अगर आपकी पार्किंग की जगह सीमित है—जैसे कि वहां मैकेनिकल स्टैक-पार्किंग केज लगे हैं या आने-जाने का रास्ता बहुत संकरा है—तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 और मारुति सुजुकी एस-प्रेसो आपके लिए सबसे किफायती विकल्प हो सकती हैं, जिनकी कीमत रु.3.80 लाख से कम से शुरू होती है. लेकिन अगर आप ड्राइविंग के दौरान एक ऊंची और बेहतर विजिबिलिटी वाली सीटिंग चाहते हैं, जिससे आप अपने फ्रंट बंपर की स्थिति का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा सकें, तो आप मारुति सुजुकी वैगन आर पर विचार कर सकते हैं.

जो खरीदार एक किफायती SUV डिज़ाइन और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहते हैं - ताकि वे बिना गाड़ी रगड़े बेसमेंट के खड़ी ढलानों से आसानी से निकल सकें - उनके लिए रेनॉ क्विड एक बढ़िया विकल्प है, जो अपने 1,579 mm के कॉम्पैक्ट फ्रेम में ये दोनों खूबियां देती है. वहीं, अगर आपके लिए पेट्रोल की अच्छी माइलेज और स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, तो मारुति सुज़ुकी सेलेरियो एक बेहतरीन विकल्प है - जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए किफायती और टेंशन-फ्री कार है.

अगर आप मज़बूत बनावट और चढ़ाई पर चढ़ने के लिए ज़रूरी टॉर्क के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो टाटा टियागो लें, जो रु.4.80 लाख से कम में उपलब्ध है. और अगर आप ख़ास तौर पर 4-सिलेंडर इंजन की स्मूदनेस, प्रीमियम कैबिन और शहर में चलाने के लिए हल्की स्टीयरिंग पसंद करते हैं, तो ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस एक कॉम्पैक्ट साइज़ में बड़ी कार जैसा शानदार अनुभव देती है.

आखिर में, अगर आपके पास पार्किंग के लिए बहुत कम जगह है और भीड़-भाड़ वाली रिहायशी सड़कों पर आपको अक्सर जगह खोजने में दिक्कत होती है, तो आपको MG कॉमेट EV पर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए. 3 मीटर से भी कम लंबाई वाली इस कार का टर्निंग रेडियस 4.2 मीटर है और इसमें 'फ्लैट स्लाइड-अक्रॉस' फ्लोर दिया गया है. यह उन पार्किंग जगहों में भी आसानी से फिट हो सकती है, जहाँ दूसरी कारें खड़ी करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता.