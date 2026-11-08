पीछे 3 लोगों के बैठने के लिए बेंच सीट वाली 8 कारें: अर्टिगा, ट्राइबर, कैरेंस और अन्य
- रेनो ट्राइबर और निसान ग्रेविट रु.6 लाख से कम में पीछे तीन लोगों के लिए बेंच सीट देती हैं, और ग्रेविट इस लिस्ट की सबसे सस्ती कार है.
- अर्टिगा और रुमियन के CNG वेरिएंट 26.11 km/kg का ARAI माइलेज देते हैं.
- कैरेंस, कैरेंस क्लैविस और इनोवा में बेंच सीट के साथ कैप्टन सीट का ऑप्शन भी मिलता है.
पीछे 3 लोगों के लिए फ्लैट फ्लोर वाली 8 कारें: सीटिंग, इंजन और कीमत
|#
|कार
|सीटिंग
|इंजन
|एक्स-शोरूम कीमत
|1
|रेनो ट्राइबर
|7
|1.0-लीटर पेट्रोल
|रु.5.81 लाख से
|2
|निसान ग्रेविट
|7
|1.0-लीटर पेट्रोल / CNG
|रु.5.73 लाख से
|3
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|7
|1.5-लीटर पेट्रोल / CNG
|रु.8.90 लाख से
|4
|टोयोटा रुमियन
|7
|1.5-लीटर पेट्रोल / CNG
|करीब रु.9.79 लाख से
|5
|किआ कैरेंस
|6 / 7
|पेट्रोल / डीज़ल / CNG
|करीब रु.11.12 लाख से
|6
|किआ कैरेंस क्लैविस
|6 / 7
|पेट्रोल / डीज़ल / CNG
|रु.11.39 लाख से
|7
|टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
|7 / 8
|स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल
|करीब रु.18.92 लाख से
|8
|टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
|7 / 8
|2.4-लीटर डीज़ल
|रु.19.99 लाख से (8-सीटर)
ग्रेविट की कीमत लिस्ट में सबसे कम है, जिसकी शुरुआती कीमत ट्राइबर से करीब रु.8,000 कम है. वहीं, मारुति सुजुकी अर्टिगा रु.10 लाख से कम की शुरुआती कीमत वाली एक लोकप्रिय 7-सीटर MPV है, जिसमें दूसरी रो में तीन लोगों के लिए बेंच सीट मिलती है. इस लिस्ट की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कार की शुरुआती कीमतों में करीब रु.14 लाख का फ़र्क है.
बेंच सीट बनाम कैप्टन सीट
|कार
|3 लोगों की बेंच सीट
|कैप्टन सीट का ऑप्शन
|ट्राइबर
|हां
|नहीं
|ग्रेविट
|हां
|नहीं
|अर्टिगा
|हां
|नहीं
|रुमियन
|हां
|नहीं
|कैरेंस
|हां
|हां
|कैरेंस क्लैविस
|हां
|हां
|इनोवा हाइक्रॉस
|हां (8-सीटर)
|हां
|इनोवा क्रिस्टा
|हां (8-सीटर)
|हां (7-सीटर)
ध्यान रहे कि कैप्टन सीट चुनने पर बीच की सीट खत्म हो जाती है और पीछे सिर्फ़ दो लोग बैठ पाते हैं. इसलिए अगर आपको पीछे तीन लोगों के लिए जगह चाहिए, तो बेंच सीट वाला वेरिएंट ही चुनें.
सब-4 मीटर MPV: ट्राइबर और ग्रेविट
रेनो ट्राइबर में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है और इसकी दूसरी रो में तीन लोगों की स्प्लिट-फोल्डिंग बेंच सीट मिलती है, जिसमें रिक्लाइन का ऑप्शन भी है. इसकी तीसरी रो को पूरी तरह निकाला जा सकता है, जिससे 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. सितंबर 2026 में इसमें 100 hp का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट भी जोड़ा गया, जिसकी कीमत रु.7.84 लाख से शुरू होती है.
निसान ग्रेविट असल में ट्राइबर का ही रीबैज्ड वर्ज़न है, जिसे फ़रवरी 2026 में लॉन्च किया गया. इसमें भी वही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका माइलेज मैनुअल में 19.3 kmpl और AMT में 19.6 kmpl है. हालांकि, ट्राइबर के मुकाबले इसमें CNG का ऑप्शन अलग से दिया गया है और इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी कम है.
मिड-साइज़ MPV: अर्टिगा, रुमियन, कैरेंस और क्लैविस
मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसका माइलेज 20.51 kmpl तक जाता है. इसका CNG वेरिएंट 26.11 km/kg का माइलेज देता है, और इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. तीनों रो खड़ी रहने पर इसमें 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.
टोयोटा रुमियन असल में अर्टिगा का ही रीबैज्ड वर्ज़न है, इसलिए इंजन और माइलेज के आंकड़े एक जैसे हैं. लेकिन अर्टिगा के मुकाबले इसकी कीमत ज़्यादा है, और खरीदार इसे टोयोटा के सर्विस नेटवर्क की वजह से चुनते हैं.
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- कारएंडबाइक टीम | Nov 8, 2026पीछे 3 लोगों के बैठने के लिए बेंच सीट वाली 8 कारें: अर्टिगा, ट्राइबर, कैरेंस और अन्यअगर आप ऐसी फैमिली कार खरीदना चाहते हैं जिसमें पीछे तीन लोग बिना पैरों की जगह से समझौता किए आराम से बैठ सकें, तो फ्लैट फ्लोर वाली ये 8 कारें आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकती हैं.1 मिनट पढ़ें
- कारएंडबाइक-टीम | Nov 8, 2026रु.13 लाख में छोटी SUV का टॉप मॉडल या बड़ी SUV का बेस वेरिएंट? ब्रेजा, सोनेट और क्रेटा में कौन बेहतर?यहां रु.13 लाख को मोटे तौर पर एक्स-शोरूम बजट माना गया है. कुछ वेरिएंट इससे महंगे हैं. रजिस्ट्रेशन, बीमा और दूसरे खर्च जुड़ने के बाद ऑन-रोड कीमत शहर के हिसाब से बढ़ सकती है.7 मिनट पढ़े
- कर्नाटक सरकार का दावा 30% से ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल की हो रही बिक्रीराज्य सरकार की स्वतंत्र प्रयोगशाला जांच में प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 31.2% तक पाई गई है, जिसमें सात जिलों के नमूने निर्धारित 20% की सीमा से अधिक हैं.2 मिनट पढ़े
- बीएमडब्ल्यू F 450 GS स्पोर्ट वेरिएंट रु.5.90 लाख में हुआ लॉन्चबेबी GS के 'स्पोर्ट' ट्रिम को लाल रंग दिया गया है और इसमें एक क्लियर विंडस्क्रीन, ऑफ-रोड के लिए उपयुक्त फुटरेस्ट और अन्य चीजें शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें
- हीरो एक्सट्रीम 250R vs केटीएम 250 ड्यूक vs बजाज पल्सर N250 SS: कीमत और फीचर्स की तुलनाअपडेटेड हीरो एक्सट्रीम 250R, KTM 250 ड्यूक और हाल ही में लॉन्च हुई बजाज पल्सर N250 SS के साथ मिलकर, क्वार्टर-लीटर स्ट्रीटफाइटर सेगमेंट में एक दिलचस्प मुकाबला पेश करती है. इन तीनों मोटरसाइकिलों के बीच परफॉरमेंस, टेक्नोलॉजी और कीमत के मामले में काफी अंतर है.8 मिनट पढ़े
- हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन रु.1.16 लाख में हुआ लॉन्चएक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन में 4.2-इंच का TFT क्लस्टर मिलता है.1 मिनट पढ़ें
- बिक्री अक्टूबर 2026: त्योहारी मांग नवंबर में खिसकने से वाहनों की रिटेल बिक्री में 23.8% की गिरावट आईअक्टूबर 2026 में भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री में साल-दर-साल 23.80% की गिरावट आई, लेकिन इसमें दिवाली के कैलेंडर में बदलाव ने एक बड़ी भूमिका निभाई.1 मिनट पढ़ें
- फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट का बाहरी डिज़ाइन आया सामने, दिसंबर में होगी लॉन्चस्पेसिफिकेशन्स अभी भी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन बाहरी हिस्से में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं.1 मिनट पढ़ें
- ट्रायम्फ ट्रैकर 400 को TFT डिस्प्ले और क्रूज़ कंट्रोल के साथ देखा गयाट्रायम्फ ट्रैकर 400 को 4-इंच के गोल TFT डिस्प्ले के साथ देखा गया है, जो बोनविले T40 में भी देखने को मिलता है.1 मिनट पढ़ें