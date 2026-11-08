पीछे 3 लोगों के बैठने के लिए बेंच सीट वाली 8 कारें: अर्टिगा, ट्राइबर, कैरेंस और अन्य

पीछे 3 लोगों के लिए फ्लैट फ्लोर वाली 8 कारें: सीटिंग, इंजन और कीमत

# कार सीटिंग इंजन एक्स-शोरूम कीमत 1 रेनो ट्राइबर 7 1.0-लीटर पेट्रोल रु.5.81 लाख से 2 निसान ग्रेविट 7 1.0-लीटर पेट्रोल / CNG रु.5.73 लाख से 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 7 1.5-लीटर पेट्रोल / CNG रु.8.90 लाख से 4 टोयोटा रुमियन 7 1.5-लीटर पेट्रोल / CNG करीब रु.9.79 लाख से 5 किआ कैरेंस 6 / 7 पेट्रोल / डीज़ल / CNG करीब रु.11.12 लाख से 6 किआ कैरेंस क्लैविस 6 / 7 पेट्रोल / डीज़ल / CNG रु.11.39 लाख से 7 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस 7 / 8 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल करीब रु.18.92 लाख से 8 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 7 / 8 2.4-लीटर डीज़ल रु.19.99 लाख से (8-सीटर)

ग्रेविट की कीमत लिस्ट में सबसे कम है, जिसकी शुरुआती कीमत ट्राइबर से करीब रु.8,000 कम है. वहीं, मारुति सुजुकी अर्टिगा रु.10 लाख से कम की शुरुआती कीमत वाली एक लोकप्रिय 7-सीटर MPV है, जिसमें दूसरी रो में तीन लोगों के लिए बेंच सीट मिलती है. इस लिस्ट की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कार की शुरुआती कीमतों में करीब रु.14 लाख का फ़र्क है.

बेंच सीट बनाम कैप्टन सीट

कार 3 लोगों की बेंच सीट कैप्टन सीट का ऑप्शन ट्राइबर हां नहीं ग्रेविट हां नहीं अर्टिगा हां नहीं रुमियन हां नहीं कैरेंस हां हां कैरेंस क्लैविस हां हां इनोवा हाइक्रॉस हां (8-सीटर) हां इनोवा क्रिस्टा हां (8-सीटर) हां (7-सीटर)

ध्यान रहे कि कैप्टन सीट चुनने पर बीच की सीट खत्म हो जाती है और पीछे सिर्फ़ दो लोग बैठ पाते हैं. इसलिए अगर आपको पीछे तीन लोगों के लिए जगह चाहिए, तो बेंच सीट वाला वेरिएंट ही चुनें.

सब-4 मीटर MPV: ट्राइबर और ग्रेविट

रेनो ट्राइबर में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है और इसकी दूसरी रो में तीन लोगों की स्प्लिट-फोल्डिंग बेंच सीट मिलती है, जिसमें रिक्लाइन का ऑप्शन भी है. इसकी तीसरी रो को पूरी तरह निकाला जा सकता है, जिससे 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. सितंबर 2026 में इसमें 100 hp का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट भी जोड़ा गया, जिसकी कीमत रु.7.84 लाख से शुरू होती है.

निसान ग्रेविट असल में ट्राइबर का ही रीबैज्ड वर्ज़न है, जिसे फ़रवरी 2026 में लॉन्च किया गया. इसमें भी वही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका माइलेज मैनुअल में 19.3 kmpl और AMT में 19.6 kmpl है. हालांकि, ट्राइबर के मुकाबले इसमें CNG का ऑप्शन अलग से दिया गया है और इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी कम है.

मिड-साइज़ MPV: अर्टिगा, रुमियन, कैरेंस और क्लैविस

मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसका माइलेज 20.51 kmpl तक जाता है. इसका CNG वेरिएंट 26.11 km/kg का माइलेज देता है, और इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. तीनों रो खड़ी रहने पर इसमें 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

टोयोटा रुमियन असल में अर्टिगा का ही रीबैज्ड वर्ज़न है, इसलिए इंजन और माइलेज के आंकड़े एक जैसे हैं. लेकिन अर्टिगा के मुकाबले इसकी कीमत ज़्यादा है, और खरीदार इसे टोयोटा के सर्विस नेटवर्क की वजह से चुनते हैं.