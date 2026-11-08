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पीछे 3 लोगों के बैठने के लिए बेंच सीट वाली 8 कारें: अर्टिगा, ट्राइबर, कैरेंस और अन्य

कारएंडबाइक टीम
last published date : 8 November 2026, 11:00 IST
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पीछे 3 लोगों के बैठने के लिए बेंच सीट वाली 8 कारें: अर्टिगा, ट्राइबर, कैरेंस और अन्य
हाइलाइट्स
  • रेनो ट्राइबर और निसान ग्रेविट रु.6 लाख से कम में पीछे तीन लोगों के लिए बेंच सीट देती हैं, और ग्रेविट इस लिस्ट की सबसे सस्ती कार है.
  • अर्टिगा और रुमियन के CNG वेरिएंट 26.11 km/kg का ARAI माइलेज देते हैं.
  • कैरेंस, कैरेंस क्लैविस और इनोवा में बेंच सीट के साथ कैप्टन सीट का ऑप्शन भी मिलता है.

पीछे 3 लोगों के लिए फ्लैट फ्लोर वाली 8 कारें: सीटिंग, इंजन और कीमत

Renault Triber
#कारसीटिंगइंजनएक्स-शोरूम कीमत
1रेनो ट्राइबर71.0-लीटर पेट्रोलरु.5.81 लाख से
2निसान ग्रेविट71.0-लीटर पेट्रोल / CNGरु.5.73 लाख से
3मारुति सुजुकी अर्टिगा71.5-लीटर पेट्रोल / CNGरु.8.90 लाख से
4टोयोटा रुमियन71.5-लीटर पेट्रोल / CNGकरीब रु.9.79 लाख से
5किआ कैरेंस6 / 7पेट्रोल / डीज़ल / CNGकरीब रु.11.12 लाख से
6किआ कैरेंस क्लैविस6 / 7पेट्रोल / डीज़ल / CNGरु.11.39 लाख से
7टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस7 / 8स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोलकरीब रु.18.92 लाख से
8टोयोटा इनोवा क्रिस्टा7 / 82.4-लीटर डीज़लरु.19.99 लाख से (8-सीटर)

ग्रेविट की कीमत लिस्ट में सबसे कम है, जिसकी शुरुआती कीमत ट्राइबर से करीब रु.8,000 कम है. वहीं, मारुति सुजुकी अर्टिगा रु.10 लाख से कम की शुरुआती कीमत वाली एक लोकप्रिय 7-सीटर MPV है, जिसमें दूसरी रो में तीन लोगों के लिए बेंच सीट मिलती है. इस लिस्ट की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कार की शुरुआती कीमतों में करीब रु.14 लाख का फ़र्क है.

Nissan Gravite 35 jpg

बेंच सीट बनाम कैप्टन सीट

कार3 लोगों की बेंच सीटकैप्टन सीट का ऑप्शन
ट्राइबरहांनहीं
ग्रेविटहांनहीं
अर्टिगाहांनहीं
रुमियनहांनहीं
कैरेंसहांहां
कैरेंस क्लैविसहांहां
इनोवा हाइक्रॉसहां (8-सीटर)हां
इनोवा क्रिस्टाहां (8-सीटर)हां (7-सीटर)

ध्यान रहे कि कैप्टन सीट चुनने पर बीच की सीट खत्म हो जाती है और पीछे सिर्फ़ दो लोग बैठ पाते हैं. इसलिए अगर आपको पीछे तीन लोगों के लिए जगह चाहिए, तो बेंच सीट वाला वेरिएंट ही चुनें.

2024 Toyota Rumion 4

सब-4 मीटर MPV: ट्राइबर और ग्रेविट

रेनो ट्राइबर में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है और इसकी दूसरी रो में तीन लोगों की स्प्लिट-फोल्डिंग बेंच सीट मिलती है, जिसमें रिक्लाइन का ऑप्शन भी है. इसकी तीसरी रो को पूरी तरह निकाला जा सकता है, जिससे 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. सितंबर 2026 में इसमें 100 hp का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट भी जोड़ा गया, जिसकी कीमत रु.7.84 लाख से शुरू होती है.

निसान ग्रेविट असल में ट्राइबर का ही रीबैज्ड वर्ज़न है, जिसे फ़रवरी 2026 में लॉन्च किया गया. इसमें भी वही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका माइलेज मैनुअल में 19.3 kmpl और AMT में 19.6 kmpl है. हालांकि, ट्राइबर के मुकाबले इसमें CNG का ऑप्शन अलग से दिया गया है और इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी कम है.

मिड-साइज़ MPV: अर्टिगा, रुमियन, कैरेंस और क्लैविस

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मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसका माइलेज 20.51 kmpl तक जाता है. इसका CNG वेरिएंट 26.11 km/kg का माइलेज देता है, और इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. तीनों रो खड़ी रहने पर इसमें 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

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टोयोटा रुमियन असल में अर्टिगा का ही रीबैज्ड वर्ज़न है, इसलिए इंजन और माइलेज के आंकड़े एक जैसे हैं. लेकिन अर्टिगा के मुकाबले इसकी कीमत ज़्यादा है, और खरीदार इसे टोयोटा के सर्विस नेटवर्क की वजह से चुनते हैं.

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