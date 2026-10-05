₹8 लाख से कम में रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए ये 8 कारें, Wagon R से Punch तक

शहर में इस्तेमाल होने वाली कार ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से पार्क किया जा सके, ट्रैफ़िक में जिसे आसानी से चलाया जा सके और जो रोज़ाना आने-जाने के लिए किफायती भी हो. साथ ही, बड़े स्पीड ब्रेकर और गड्ढों वाली सड़कों पर आसानी से चलने के लिए ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस का होना भी अक्सर एक फ़ायदेमंद फ़ीचर माना जाता है.

₹8.00 लाख के बजट में, आज भारतीय खरीदारों के पास चुनने के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. इस सेगमेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाली हैचबैक और कुछ प्रैक्टिकल माइक्रो-SUV भी शामिल हैं. हमने ऐसी आठ शहर के अनुकूल कारों की सूची बनाई है जो अभी उपलब्ध हैं और जिनकी एक्स-शोरूम कीमत बताए गए बजट के दायरे में ही है.

टाटा टियागो

कीमत: रु.4.77 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम). बेस वेरिएंट: स्मार्ट मैनुअल

अपडेटेड टाटा टियागो का सेफ्टी स्ट्रक्चर मज़बूत है और यह देश के एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक आरामदायक कार है. इसके स्मार्ट बेस वेरिएंट से ही इसमें बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT ऑटोमैटिक, दोनों तरह के ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिससे यह अलग-अलग तरह के ट्रैफ़िक में चलाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है. अगर खरीदार ज़्यादा माइलेज वाला इंजन चाहते हैं, तो टियागो में फ़ैक्टरी-फिटेड CNG का ऑप्शन भी मिलता है. शहर की सड़कों पर इसका सस्पेंशन ज़्यादातर खराब रास्तों को आसानी से संभाल लेता है और इसका अनुभव इसके साइज़ के हिसाब से कहीं ज़्यादा बेहतर और मैच्योर लगता है.

मुख्य फीचर्स

चार-स्टार सेफ्टी रेटिंग

10.25-इंच टचस्क्रीन (ऊंचे वेरिएंट में)

स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पेट्रोल, CNG और EV विकल्प

इसे किसे खरीदना चाहिए: पहली बार कार खरीदने वाले लोग, जिन्हें एक मज़बूत हैचबैक चाहिए जो शहर की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर सुरक्षित और स्थिर महसूस हो.

2. मारुति सुज़ुकी सेलेरियो

कीमत: रु.4.70 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi MT

मारुति सुज़ुकी सेलेरियो का मुख्य मकसद चलाने का खर्च जितना हो सके कम रखना है. इसका 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन काफी किफायती है; रोज़ाना आने-जाने के दौरान आपको फ्यूल पंप पर कम चक्कर लगाने पड़ेंगे.

और क्योंकि यह बहुत हल्की और कॉम्पैक्ट है, इसलिए सेलेरियो को तंग पार्किंग जगहों में पार्क करना बहुत आसान है. इसमें मिलने वाला AMT गियरबॉक्स शहर के ट्रैफ़िक में भारी क्लच इस्तेमाल करने की टेंशन को भी खत्म कर देता है. यह गाड़ी बिना किसी झंझट वाली मशीन है और इसे भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों के लिए शहर के हिसाब से बहुत बढ़िया विकल्प माना जा सकता है.

मुख्य़ फीचर्स:

बेहद दमदार 1.0-लीटर इंजन

292 लीटर का बूट स्पेस

5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स

फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प

कीलेस एंट्री

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले लोग जो सबसे अच्छी फ़्यूल एफ़िशिएंसी और ऐसी कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहते हैं जिससे रोज़ाना का सफ़र जितना हो सके आसान बना रहे.

3. मारुति सुजुकी वैगन आर

कीमत: रु.4.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi MT

मारुति सुज़ुकी वैगन आर का 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें अंदर काफ़ी जगह और प्रैक्टिकैलिटी मिलती है. इस शेप की वजह से इसमें काफ़ी हेडरूम मिलता है, और बड़ी खिड़कियों से ड्राइवर को सामने के ट्रैफ़िक और कार के आस-पास का साफ़ नज़ारा दिखता है.

आप 1.0-लीटर या ज़्यादा ताकतवर 1.2-लीटर इंजन में से चुन सकते हैं, और दोनों ही AMT ऑटोमैटिक के साथ भी उपलब्ध हैं. इसका 341-लीटर का बूट इस सेगमेंट में सबसे बड़े बूट्स में से एक है, जिसमें आसानी से हफ़्ते भर का राशन या छोटे परिवार का वीकेंड का सामान आ सकता है. हालाँकि तेज़ी से मोड़ काटते समय यह थोड़ी झुकती है, फिर भी यह रोज़ाना शहर में चलाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आरामदायक कार है.

मुख्य फीचर्स:

341 लीटर का बूट स्पेस

1.0-लीटर और 1.2-लीटर इंजन विकल्प

हाई सीटिंग पोजिशन

पर्याप्त हेडरूम और बेहतर विजिबिलिटी

महंगे वेरिएंट में स्मार्टप्ले टचस्क्रीन

इसे किसे खरीदना चाहिए: परिवार और लंबे ड्राइवर जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जगह, काम की बूट और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव चाहिए.

4. ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस

कीमत: रि.5.60 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) . बेस वेरिएंट: Era MT

अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली अपनी कार में थोड़ा प्रीमियम एहसास चाहते हैं, तो ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस एक अच्छा विकल्प है. ह्यून्दे ने इस गाड़ी की बनावट और फिनिशिंग पर बहुत ध्यान दिया है; इसका कैबिन इस प्राइस रेंज की कई दूसरी गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम दिखता और महसूस होता है.

इसमें एक स्मूथ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो शहर की रफ़्तार पर चलने के दौरान काफ़ी रिफ़ाइंड महसूस होता है. साथ ही, क्लच बहुत हल्का रहता है और गियर शिफ्टिंग भी सटीक है, जिससे मैनुअल ड्राइविंग कम थकाऊ हो जाती है. इस गाड़ी के सभी ट्रिम्स में छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं; ह्यून्दे ने यह पक्का किया है कि किफ़ायती कीमत के चक्कर में सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

मुख्य फीचर्स:

स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग

8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

रियर AC वेंट्स

वायरलेस फोन चार्जिंग

AMT का विकल्प

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो शहर के ट्रैफ़िक में काफ़ी समय बिताते हैं और साथ ही एक शानदार और प्रीमियम एहसास देने वाला केबिन चाहते हैं.

निसान मैग्नाइट

कीमत: रु.5.68 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: Visia MT

निसान मैग्नाइट उस प्राइस रेंज में SUV जैसा आकार और बनावट लेकर आई है, जिसमें आम तौर पर हैचबैक गाड़ियां ही मिलती हैं. 205 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, यह गाड़ी पानी से भरी सड़कों, ऊंचे स्पीड ब्रेकर और शहर के बुरी तरह टूटे-फूटे रास्तों से आसानी से गुजरने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन या ज़्यादा पावरफुल टर्बो वर्जन का ऑप्शन मिलता है. टर्बोचार्ज्ड मॉडल को स्मूथ CVT ऑटोमैटिक के साथ लिया जा सकता है, जो धीरे-धीरे चलने वाले ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाने के लिए ज़्यादा बेहतर है. जहाँ तक कैबिन की बात है, तो यह एक छोटे परिवार के लिए काफ़ी बड़ा लगता है। और अच्छी सीटिंग पोज़िशन की वजह से ड्राइवर शहर के मोड़ों पर भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला सकता है.

मुख्य फीचर्स:

205 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

ऊंचे वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा

8-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

CVT ऑटोमैटिक का विकल्प

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो SUV जैसी रोड प्रेज़ेंस और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहते हैं, लेकिन अपना बजट रु.8.00 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते.

6. टाटा पंच

कीमत: रु.5.75 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: Smart MT

टाटा पंच का साइज़ एक छोटी हैचबैक जैसा है, लेकिन इसका लुक SUV जैसा मज़बूत है. इसे भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो आज कई परिवारों के लिए गाड़ी खरीदते समय एक ज़रूरी बात होती है.

इसका 1.2-लीटर इंजन शहर में चलाने के लिए काफ़ी ताकत बनाता है और 193 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों पर भी आसानी से चल सकता है. इसके दरवाज़े पूरे 90 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे परिवार के बुज़ुर्ग सदस्यों का कार में अंदर-बाहर आना-जाना बहुत आसान हो जाता है. अगर आप इसी मॉडल में ज़्यादा किफायती विकल्प चाहते हैं, तो आप इस गाड़ी का CNG वर्शन भी ले सकते हैं.

मुख्य फीचर्स:

5-स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग

193 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

10.25-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले

ऑटो हेडलैंप और वाइपर

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक बहुत सुरक्षित और ऊंची गाड़ी चाहते हैं, जो भारत की ज़्यादातर सड़कों पर भरोसे के साथ चल सके.

7. रेनॉ काइगर

कीमत: रु.5.81 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: ऑथेंटिक MT

निसान मैग्नाइट के साथ कई मैकेनिकल खूबियां शेयर करने वाली रेनॉ काइगर में 405-लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो असल में कई महंगी गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस से भी ज़्यादा है.

हल्की स्टीयरिंग की वजह से इस रेनॉल्ट को चलाना आसान है और अपनी खास स्टाइलिंग और डिज़ाइन के कारण यह सड़क पर काफी अलग दिखती है. मैग्नाइट की तरह ही, इसमें 1.0-लीटर टर्बो इंजन और CVT ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है, जिससे रोज़ाना के ट्रैफ़िक में भी बिना किसी तनाव के गाड़ी चलाई जा सकती है.

मुख्य फीचर्स:

405 लीटर का बूट स्पेस

स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग

8-इंच टचस्क्रीन

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

कई ड्राइविंग मोड



इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें सामान या स्पोर्ट्स का सामान रखने के लिए अक्सर बहुत बड़े बूट (डिग्गी) की ज़रूरत पड़ती है.

8. मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट

कीमत: रु.5.84 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम). बेस वेरिएंट: LXi MT

शहर के ट्रैफ़िक में भी, मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट को चलाने में काफ़ी मज़ा आता है और यह बहुत फुर्तीली लगती है. इसकी स्टीयरिंग हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया देती है, और जब सड़क पर आगे खाली जगह मिलती है, तो इसका 1.2-लीटर इंजन काफ़ी जोश भरा और तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस होता है.

इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग मिलते हैं और इसका फ़्यूल माइलेज भी बहुत अच्छा है, खासकर AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ. लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि इस लिस्ट में बताई गई दूसरी SUV के मुकाबले यह कार ज़मीन से काफी नीचे रहती है.

9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट

बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी

बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स

इसे किसे खरीदना चाहिए: ड्राइविंग के शौकीन लोग, जिन्हें रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक ऐसी स्पोर्टी और तुरंत रिस्पॉन्स देने वाली गाड़ी चाहिए जो फ़्यूल का खर्च भी कम रखे.

आपको शहर में चलाने के लिए कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए?

अगर आप सबसे ज़्यादा फ़्यूल एफ़िशिएंसी और सबसे कम कीमत चाहते हैं, तो मारुति सुज़ुकी सेलेरियो और टाटा टियागो का कोई मुक़ाबला नहीं है. वहीं, जिन्हें ज़्यादा जगह चाहिए, उनके लिए मारुति सुज़ुकी वैगन आर और रेनॉ काइगर बेहतरीन विकल्प हैं.



हालांकि, अगर आपको मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलानी पड़ती है, तो निसान मैग्नाइट और टाटा पंच का ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत काम आता है. कुल मिलाकर, चाहे आप ग्रांड i10 निऑस जैसी बढ़िया हैचबैक चुनें या Swift जैसी मज़ेदार कार, भारत में ₹8.00 लाख की रेंज में शहर में गाड़ी चलाने की लगभग हर ज़रूरत के लिए कोई न कोई विकल्प मौजूद है.