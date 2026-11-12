पालतू जानवरों के साथ सफर होगा आसान! किआ कारेंज से लेकर रेनॉ डस्टर तक भारत में उपलब्ध ये 8 कारें और SUV हैं पेट-फ्रेंडली

पालतू जानवरों के साथ किसी अनुपयुक्त कार में सफर करना, जानवर और ड्राइवर दोनों के लिए जल्दी ही तनावपूर्ण हो सकता है. इंसानों की तरह कुत्ते पसीना बहाकर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते. ऐसी स्थितियों में, पीछे के हिस्से (रियर-केबिन) में हवा के आने-जाने (वेंटिलेशन) की अच्छी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है. साथ ही, ऊंची यूटिलिटी गाड़ियों में, जिनके पिछले बंपर काफी ऊंचे होते हैं, बुजुर्ग कुत्तों के अंदर कूदने की कोशिश करने पर उनके कूल्हों और जोड़ों पर जोर पड़ सकता है. इसके अलावा, उनके झड़ने वाले बाल सीटों के कपड़े में फंस सकते हैं, उनके नुकीले पंजे दरवाजों के नाजुक प्लास्टिक ट्रिम पर खरोंच डाल सकते हैं, और गाड़ी के उछलने वाले सस्पेंशन सेटअप की वजह से उन्हें मोशन सिकनेस (जी मिचलाना) भी हो सकती है.

अगर आप अक्सर अपने पालतू जानवर के साथ सफर करते हैं, तो एक ऐसे वाहन की जरूरत साफ समझ आती है जो उनके लिए पूरी तरह से अनुकूल हो. इसके लिए, एक बेहतरीन वाहन में कई खूबियां होनी चाहिए, जैसे कि बूट (डिग्गी) का लोडिंग लिप नीचे होना, पीछे की सीटों का पूरी तरह से फ्लैट फोल्ड हो जाना ताकि पालतू जानवरों के क्रेट रखने के लिए एक साफ और खुली जगह मिल सके, मजबूत और आसानी से साफ होने वाली अपहोल्स्ट्री, पीछे की तरफ अलग से एयर कंडीशनिंग वेंट्स, और ऐसा सस्पेंशन जो सफर के दौरान होने वाली मोशन सिकनेस (जी मिचलाना) को रोके. हमने यहाँ कुछ ऐसे वाहनों का जिक्र किया है जो इन ज्यादातर जरूरतों को पूरा करते हैं, ताकि आपके पालतू जानवरों के साथ आपकी रोड ट्रिप और भी आरामदायक बन सके.

1. रेनॉ डस्टर

कीमत: रु.10.49 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: ऑथेंटिक 1.0 MT

पालतू जानवरों के मालिकों के लिए, वीकेंड पर कीचड़ भरे रास्तों पर घूमने-फिरने के लिहाज से 'डस्टर' एक बहुत ही मजबूत और बिना किसी झंझट वाली साथी गाड़ी है. 2026 में, कंपनी ने इसका एक नया वर्ज़न पेश किया है, जिसकी शुरुआत 'ऑथेंटिक' ट्रिम से होती है. इसमें 1.0-लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है. यह लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसी मध्यम से बड़ी नस्ल के कुत्तों के लिए काफी उपयुक्त है। हालाँकि, जिन बुजुर्ग कुत्तों को आर्थराइटिस (जोड़ों का दर्द) या हिप डिस्प्लेजिया (कूल्हे की समस्या) है, उन्हें गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए काफी जोर लगाकर ऊपर की ओर कूदना पड़ सकता है, क्योंकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस काफी ज्यादा है.

पालतू जानवरों के मालिकों के लिए, वीकेंड पर कीचड़ भरे रास्तों पर घूमने-फिरने के लिहाज से 'डस्टर' एक बहुत ही मजबूत और बिना किसी झंझट वाली साथी गाड़ी है. 2026 में, कंपनी ने इसका एक नया वर्ज़न पेश किया है, जिसकी शुरुआत 'ऑथेंटिक' ट्रिम से होती है. इसमें 1.0-लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है. यह लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसी मध्यम से बड़ी नस्ल के कुत्तों के लिए काफी उपयुक्त है. हालाँकि, जिन बुजुर्ग कुत्तों को आर्थराइटिस (जोड़ों का दर्द) या हिप डिस्प्लेजिया (कूल्हे की समस्या) है, उन्हें गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए काफी जोर लगाकर ऊपर की ओर कूदना पड़ सकता है, क्योंकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस काफी ज्यादा है.

इस कार के केबिन के प्लास्टिक और सीट के कपड़े उबड़-खाबड़, बाहरी जीवनशैली के लिए बने हैं। कीचड़ से सने पंजे के निशानों को नम माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ किया जा सकता है, जिससे ट्रिम पर खरोंच नहीं आएगी। साथ ही, लंबी सस्पेंशन रेंज गड्ढों और टूटी-फूटी ग्रामीण सड़कों के झटकों को आसानी से सोख लेती है, जिससे ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर आपके पालतू जानवर को पिछली सीट पर उछलने से बचाया जा सकता है।

इसे किसे खरीदना चाहिए: सक्रिय आउटडोर उत्साही लोग जो एक मजबूत, खरोंच-प्रतिरोधी एसयूवी चाहते हैं जो गंदी पगडंडियों पर लंबी पैदल यात्रा के बाद बड़े, युवा कुत्तों को आसानी से अंदर और बाहर निकलने की सुविधा देती है.

2. ह्यून्दे क्रेटा

कीमत: रु.10.91 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: 1.5 पेट्रोल MT E

सफर के दौरान क्रेटा पालतू जानवरों को ठंडा और आरामदायक रख सकती है. गर्म जलवायु वाले इलाकों में, कार के पिछले हिस्से में कुत्ते जल्दी ही बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं, क्योंकि पीछे के कांच वाले हिस्से में गर्मी तेजी से जमा हो जाती है. क्रेटा में इस समस्या को दूर करने के लिए सेंटर कंसोल पर पीछे की तरफ एयर कंडीशनिंग वेंट दिए गए हैं; ये पिछली सीट के बेस पर लगातार ठंडी हवा पहुंचाते हैं. पीछे की सीट काफी चौड़ी और पूरी तरह से समतल है, जिसका मतलब है कि मध्यम आकार का कुत्ता उस पर आराम से पूरी तरह फैलकर लेट सकता है.

गाड़ी के बोनट के नीचे एक बेहतरीन 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 113.4 bhp की ताकत बनाता है. इस इंजन में मैकेनिकल वाइब्रेशन (कंपन) बहुत कम होता है. यह उन पालतू जानवरों के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है जो डीजल इंजन की खड़खड़ाहट या इंजन के तेज शोर से घबरा जाते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में रहने वाले ऐसे पालतू जानवरों के मालिक, जिन्हें रोज़मर्रा के सफर के लिए एक शांत और बेहतरीन वाहन की ज़रूरत है, जिसमें पीछे की तरफ वेंटिलेशन हो, ताकि शहर के ट्रैफ़िक में उनके पालतू जानवरों को ज़्यादा गर्मी न लगे.

3. किआ कारेंज क्लैविस

कीमत: रु.11.39 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | लागू वेरिएंट: HTE 7

पेट ओनर्स (पालतू जानवरों के मालिकों) के लिए कारेंज क्लेविस एक व्यावहारिक विकल्प है, और इसका कारण है इसमें दी गई क्लाइमेट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था. आम SUV में पीछे की तरफ छोटे वेंट होते हैं जो कंसोल पर लगे होते हैं, लेकिन कारेंज क्लेविस में दूसरी और तीसरी दोनों लाइनों के लिए छत (रूफ लाइनिंग) में ही अलग से एयर कंडीशनिंग वेंट दिए गए हैं. जब आपका पालतू जानवर कार्गो एरिया या तीसरी लाइन में आराम कर रहा होता है, तो ठंडी हवा सीधे ऊपर से नीचे की ओर उनके शरीर पर आती है.

इसमें बैठने की व्यवस्था भी काफी शानदार है. एक आसान पुल-स्ट्रैप मैकेनिज्म की मदद से तीसरी रो की सीटों को पूरी तरह से फर्श में समतल (फ्लैट) किया जा सकता है, जिससे कई कुत्तों के लिए एक बड़ा, कार्पेट वाला जगह बन जाती है. अगर आपके पास पालतू जानवरों के लिए कोई बड़ा क्रेट (पिंजरा) है, तो दूसरी रो की 60:40 स्प्लिट सीटों को भी आगे खिसकाया जा सकता है, जिससे और ज़्यादा जगह मिल जाती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे घर जहाँ कई पालतू जानवर हों, या ऐसे परिवार जिनके पास बड़े कुत्ते हों और जो केबिन की अधिकतम लंबाई तथा छत पर लगे एयरफ्लो की सुविधा चाहते हों.

4.टाटा सिएरा

कीमत: रु.11.49 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | लागू वेरिएंट: स्मार्ट+ P MT पेट्रोल

अंधेरी, संकरी और छोटी खिड़कियों वाली गाड़ियों में बंद रहने पर कुत्तों को अक्सर यात्रा को लेकर घबराहट हो सकती है. सिएरा गाड़ी अपने विशाल पिछले हिस्से के शीशे से इस समस्या का समाधान करती है. इससे पिछले हिस्से में भरपूर प्राकृतिक रोशनी आती है और कुत्ते बिना गर्दन झुकाए बाहर के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं. साथ ही, पालतू जानवर अंदर आराम से सीधे बैठ सकते हैं और उनका सिर नीची छत से नहीं टकराएगा.

इस गाड़ी के अंदर, आप पालतू जानवरों के लिए एक मोटा गद्दा बिछा सकते हैं या फर्श पर तार वाला एक मजबूत ट्रैवल केज (पिंजरा) रख सकते हैं. इसका टेलगेट काफी चौड़ा खुलता है, और केबिन में इस्तेमाल की गई सामग्री मजबूत और टिकाऊ है. साथ ही, इस गाड़ी को टाटा की जानी-मानी 5-स्टार स्ट्रक्चरल सेफ्टी का भरोसा हासिल है और इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे कुत्ते के मालिक जिनके पालतू जानवरों को अंधेरे केबिन में सफर करने से घबराहट (travel anxiety) होती है, और जिन्हें एक ऐसी खुली, रोशनी से भरी जगह की जरूरत होती है जहाँ काफी ऊंचाई (headroom) हो.

5. होंडा एलिवेट

कीमत: रु.11.87 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: SV

एलिवेट की सबसे खास बात इसका 458 लीटर का बूट (डिक्की) है. होंडा के इंजीनियरों ने पिछले सस्पेंशन के हिस्सों को इस तरह से सेट किया है कि सामान रखने की जगह पूरी तरह खाली और काफी गहरी व चौड़ी बनी रहे. इसका कार्गो फ्लोर (सामान रखने की जगह) कई दूसरी SUV के मुकाबले ज्यादा गहरा है, हालांकि पालतू जानवरों के क्रेट (पिंजरे) को अंदर रखने के लिए उन्हें बाहर के ऊंचे बम्पर के ऊपर से होकर ले जाना होगा.

एलिवेट के पैसेंजर कंपार्टमेंट में, पीछे का फ्लोर लगभग पूरी तरह से समतल है. बीच का ट्रांसमिशन टनल काफी नीचे रखा गया है, जिससे पालतू जानवरों को आगे और पीछे की सीटों के बीच खड़े होने या आराम करने के लिए एक स्थिर और समतल जगह मिल जाती है. इसके अलावा, इस कार में टर्बोचार्जर के अचानक झटके या गियर के झटकेदार बदलाव नहीं होते, जिससे जिन पालतू जानवरों को कार में सफर के दौरान घबराहट या उल्टी (कारसिकनेस) की समस्या होती है, उन्हें शांत और सहज रहने में काफी मदद मिलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे पालतू जानवरों के मालिक जो बड़े ट्रैवल क्रेट (पिंजरे) ले जाते हैं, और जिन्हें ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें पीछे का दरवाज़ा (टेलगेट) लंबा और सीधा खुलता हो, साथ ही जिसमें सामान रखने की गहरी जगह (कार्गो होल्ड) हो.

6. महिंद्रा XUV 7XO

कीमत: रु.17.88 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: AX5 पेट्रोल MT 7S

50:50 के अनुपात में बंटने वाली तीसरी रो की सीटों को फर्श में पूरी तरह समतल (फ्लैट) करके मोड़ने पर, महिंद्रा XUV 7XO का कार्गो डेक एक बड़े और समतल कमरे जैसा बन जाता है. इस गाड़ी के अंदर इतनी जगह है कि 40 किलो का जर्मन शेफर्ड या रॉटवीलर कुत्ता आराम से खड़ा हो सके, घूम सके और लेट सके. इसमें पीछे की तरफ एयर कंडीशनिंग ब्लोअर भी दिए गए हैं, जिनमें फैन की स्पीड को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर आगे का क्लाइमेट कंट्रोल कम सेटिंग पर भी रखा हो, तब भी आपके पालतू जानवर को लगातार ताजी हवा मिलती रहे.

हालांकि टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन हाईवे पर आसानी से ओवरटेक करने की रफ़्तार देता है, लेकिन आपके पालतू जानवर के लिए सबसे ज़्यादा मायने यह रखता है कि गाड़ी का चेसिस कैसा है. XUV 7XO में इंडिपेंडेंट मल्टी-लिंक रियर सस्पेंशन है, जिसके साथ 'फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग' (FSD) दी गई है. यह एडवांस्ड डैम्पिंग सिस्टम सड़क के झटकों को सोख लेता है और गाड़ी के उस 'नाव की तरह डोलने' (body roll) को कम करता है, जिसकी वजह से अक्सर लंबी यात्रा के दौरान कुत्तों को उल्टी आने लगती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जिनके पास विशाल नस्ल के कुत्ते हैं और जो अक्सर लंबी राजमार्ग यात्राओं पर जाते हैं और जिन्हें गति-मंदी को कम करने वाले सस्पेंशन के साथ-साथ एक विशाल सपाट फर्श की आवश्यकता होती है.

7. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

कीमत: रु.19.53 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: GX 7S

पारंपरिक लैडर-फ्रेम यूटिलिटी वाहनों के विपरीत, जो काफी ऊंचे होते हैं और जिनमें चढ़ना मुश्किल होता है, इनोवा हाइक्रॉस को टोयोटा के TNGA मोनोकॉक कार प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. इसका फर्श ज़मीन के काफी करीब है, और पीछे के दरवाज़े काफी चौड़े खुलते हैं। उम्रदराज़ कुत्ते भी बिना किसी हिचकिचाहट के, कार में हर तरफ से आसानी से चढ़ सकते हैं.

7-सीटर वेरिएंट में, बीच की कतार की कैप्टन सीटों के बीच मौजूद सेंट्रल ट्रे को नीचे मोड़ने पर फर्श पर काफी जगह बन जाती है, जहाँ एक मध्यम आकार का कुत्ता परिवार के सदस्यों के पास आराम से बैठ सकता है. कार की राइड क्वालिटी भी काफी शानदार है; यह सड़क के जोड़ों और खराब रास्तों पर बहुत ही स्मूथ तरीके से चलती है.

8. महिंद्रा XEV 9S

कीमत: रु.21.40 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: पैक वन एबव 59 kWh

एक इलेक्ट्रिक वाहन कुत्ते को जो सबसे बेहतरीन तोहफा दे सकता है, वह है पूरी तरह से मैकेनिकल खामोशी. कुत्तों की सुनने की क्षमता इंसानों से कहीं ज्यादा होती है; टर्बो से आने वाली तेज़ आवाज़, शोर करने वाले फ्यूल इंजेक्टर और एग्जॉस्ट सिस्टम की गड़गड़ाहट उनके अंदर गाड़ी में बैठने को लेकर घबराहट पैदा कर सकती है. XEV 9S में, इलेक्ट्रिक मोटर बिना किसी आवाज़ के गाड़ी को आगे बढ़ा देती है. इसमें न तो गियर बदलने की ज़रूरत होती है, न ही सीट के ज़रिए शरीर तक कोई कंपन पहुँचता है, और न ही कोई एग्जॉस्ट धुआं निकलता है.

इस कार में एक खास 'पॉ-पाल' (PawPal) मोड है, जो आपके 10 मिनट के लिए कॉफी ब्रेक पर बाहर जाने के दौरान, कार के अंदर के हिस्से को पालतू जानवरों के लिए ठंडा और आरामदायक बनाए रखता है. और चूंकि यह एक नेटिव EV स्केटबोर्ड पर बनी है, इसलिए इसका अंदर का फर्श आगे से पीछे तक पूरी तरह से समतल है, जिसमें कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है. आपका पालतू जानवर आराम से लेट सकता है और अपने पैर फैला सकता है, उसे जगह की कोई चिंता नहीं होगी.

इसे किसे खरीदना चाहिए: तकनीक पसंद करने वाले ऐसे पालतू जानवरों के मालिक, जिन्हें एक ऐसी बड़ी और शांत इलेक्ट्रिक SUV चाहिए जिसमें कोई मैकेनिकल कंपन न हो और जो गाड़ी खड़ी होने पर भी क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा दे.

आपको पालतू जानवरों के अनुकूल कौन सी कार या SUV चुननी चाहिए?

अगर आपका बजट सीमित है और आप एक ऐसी मज़बूत SUV चाहते हैं जिस पर आसानी से खरोंच न आए—और जिसमें बाहर की कीचड़ भरी सैर के बाद आपके बड़े कुत्ते भी आसानी से अंदर आ सकें—तो आप 'रेनॉ डस्टर ऑथेंटिक' पर विचार कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका रोज़ का आना-जाना ज़्यादातर शहर के ट्रैफ़िक में होता है, जहाँ एक बेहतरीन 4-सिलेंडर इंजन और स्मार्टफ़ोन के ज़रिए केबिन को पहले से ठंडा करने (pre-cooling) जैसी सुविधाएँ ज़रूरी हैं, तो पालतू जानवरों के साथ सफ़र करने के लिए ‘ह्यून्दे क्रेटा’ के टॉप वेरिएंट्स एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प हो सकते हैं.

जिन परिवारों के पास एक से ज़्यादा पालतू जानवर हैं या जो बड़े संयुक्त परिवार अक्सर लंबी सड़क यात्राओं पर निकलते हैं, उनके लिए 'किआ कारेंज क्लेविस HTE' सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें छत में लगे एयर कंडीशनिंग वेंट और पूरी तरह से फोल्ड हो जाने वाली थर्ड रो की सुविधा है. वहीं, अगर आपका कुत्ता कार में घबराहट महसूस करता है और उसे ज़्यादा जगह, अच्छी हवा और ऊँची छत (हेडरूम) वाला माहौल चाहिए, तो 'टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस' का शीशे वाला डिज़ाइन उसे एक खुला और शांत वातावरण देगा.

अगर आप अक्सर पालतू जानवरों के क्रेट (पिंजरे) ले जाते हैं और चाहते हैं कि गाड़ी का इंजन बहुत स्मूद और लीनियर पावर दे, जिससे मोशन सिकनेस न हो, तो होंडा एलिवेट SV में आपको अच्छी बूट गहराई और बहुत कम फ्लोर टनल मिलती है. और अगर आपके पास ग्रेट डेन या मास्टिफ जैसी बहुत बड़ी नस्ल के कुत्ते हैं, और आपको काफी ज्यादा कैबिन स्पेस के साथ-साथ ऐसा सस्पेंशन चाहिए जो गाड़ी के डगमगाने (बॉडी-रोल) को रोके, तो महिंद्रा XUV 7XO AX5 7-सीटर आपके लिए एकदम सही विकल्प है.

जो खरीदार सोफे जैसी लग्जरी, अंदर जाने के लिए चौड़े दरवाजे और कम ऊंचाई वाला स्टेप चाहते हैं - जो जोड़ों के दर्द से परेशान बुजुर्ग कुत्तों के लिए भी आरामदायक है - उनके लिए टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस एक बढ़िया विकल्प है. लेकिन कुल मिलाकर, अगर आप इंजन के कंपन, धुएं और शोर-शराबे से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं, तो महिंद्रा XEV 9S आपके लिए है. इसके साथ, आप अपने पालतू जानवरों के साथ पूरी तरह से सुकून भरी रोड ट्रिप पर जा सकते हैं.