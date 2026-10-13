भारत में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए रु.50 लाख से कम कीमत वाली 8 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें: हाइक्रॉस, सोरेंटो, विक्टोरिस और अन्य

भारतीय शहरों में रोज़ाना गाड़ी चलाना ड्राइवरों के लिए थका देने वाला हो सकता है, खासकर तब जब उन्हें लंबे ट्रैफिक सिग्नल और धीमी रफ़्तार वाले ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है. हालांकि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़ीरो टेलपाइप एमिशन (यानी धुएँ से होने वाला प्रदूषण नहीं) देती हैं, लेकिन हर किसी के पास घर पर चार्जर की सुविधा नहीं होती और न ही हर कोई पब्लिक चार्जिंग की लाइन में लगने का सब्र रखता है.



यही वजह है कि एक मज़बूत हाइब्रिड सेटअप ज़्यादा व्यावहारिक विकल्प हो सकता है.

शहर के ट्रैफ़िक में चलते समय, हाइब्रिड कारों की बैटरी पर पूरी तरह से निर्भर रहा जा सकता है, और जब हाईवे पर तेज़ी से रफ़्तार पकड़ने की ज़रूरत हो, तो ICE इंजन ज़रूरी पावर दे सकता है. इस लिस्ट में बताए गए सभी हाइब्रिड मॉडल पर एक नज़र डालें.

1. मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

कीमत: ₹16.43 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वैरिएंट: VXi THS 2W

भारत में मारुति सुजुकी की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV, 'विक्टोरिस' (Victoris), फिलहाल एक फुल, सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड SUV के तौर पर सबसे कम शुरुआती कीमत वाली गाड़ी है. 'अरेना' डीलर नेटवर्क के ज़रिए बेची जाने वाली यह गाड़ी, एडवांस्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एक किफायती फैमिली क्रॉसओवर में पेश करती है. इसके VXi THS 2W वेरिएंट से शुरुआत करते हुए, इसमें 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जिससे कुल 114 bhp की पावर मिलती है.

विक्टोरिस शहर में आने-जाने के लिए बहुत बढ़िया है; आप इलेक्ट्रिक पावर से बिना किसी आवाज़ के गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं. और जब आप 35 से 40 kmph की रफ़्तार से आगे बढ़ते हैं, तो पेट्रोल इंजन बिना किसी झटके के चालू हो जाता है। इसकी ARAI-सर्टिफ़ाइड फ़्यूल इकॉनमी 28.65 kmpl है, जिससे महीने का पेट्रोल का बिल हैरानी की हद तक कम रहता है.

मुख्य फीचर्स:

10.25-इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

ARAI के अनुसार 28.65 किमी/लीटर का माइलेज

ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

कम दूरी और धीमी रफ्तार पर चलाने के लिए प्योर EV मोड

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और दूर से केबिन ठंडा करने की सुविधा



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो कम कीमत में मॉडर्न SUV के साथ-साथ सबसे कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं.

2. टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर

कीमत: ₹17.18 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वैरिएंट: S e-Drive 2WD हाइब्रिड

टोयोटा दुनिया भर में अपने मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम के लिए जानी जाती है, और इंजीनियरिंग का यह गहरा अनुभव अर्बन क्रूज़र हाइराइडर में साफ़ तौर पर दिखता है. हाइब्रिड लाइनअप की शुरुआत S e-Drive 2WD HYBRID से होती है, जिसमें टोयोटा के 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर एटकिंसन-साइकिल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 114 bhp की ताकत बनाता है. पावर e-Drive ट्रांसमिशन के ज़रिए अगले पहियों तक पहुँचती है, जो बहुत स्मूथ CVT की तरह काम करता है.

ट्रैफ़िक के भारी दबाव वाले समय में, इसका पेट्रोल इंजन लंबे समय तक बंद रहता है और यह पूरी तरह से लिथियम-आयन बैटरी से पावर लेता है. जब भी आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं या धीरे से ब्रेक लगाते हैं, तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से एनर्जी वापस मिलती है जिससे सेल रिचार्ज होते हैं. इसके बदले में, आपको कुल मिलाकर 27.97 kmpl की ऑफिशियल माइलेज रेटिंग मिलती है.

मुख्य फीचर्स:

ARAI के अनुसार 27.97 किमी/लीटर का माइलेज

EV मोड के साथ ड्राइव मोड चुनने की सुविधा

खराब रास्तों के लिए 210 मिमी का ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस

एनर्जी मॉनिटर डिस्प्ले के साथ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की सुविधा

कनेक्टेड कार फ़ीचर्स के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले लोग जो टोयोटा की भरोसेमंद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और शहर के भारी ट्रैफ़िक में ईंधन की भारी बचत चाहते हैं.

3. मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा

कीमत: रु.16.68 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वैरिएंट: डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

हायराइडर के साथ अपना कोर प्लेटफ़ॉर्म शेयर करने वाली मारुति सुजुकी ग्रांड में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है. डेल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट से शुरू होने वाली इस कार में वही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप इस्तेमाल किया गया है, जो 114 bhp की ताकत और 27.97 kmpl का सर्टिफाइड माइलेज देता है.

गाड़ी चलाते समय ग्रांड विटारा काफी आरामदायक और आसानी से चलने वाली महसूस होती है. बैटरी और पेट्रोल पावर के बीच का बदलाव लगभग बिना आवाज़ के होता है, जिससे शहर में गाड़ी चलाना बहुत आरामदायक हो जाता है. ज़ेटा प्लस ट्रिम में पहले से ही कई शानदार फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी और आरामदायक सीटें. इसकी राइड क्वालिटी बहुत स्मूद है; यह सड़क के जोड़ों और छोटे गड्ढों के झटकों को आसानी से सोख लेती है और केबिन के अंदर कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होने देती.

मुख्य फीचर्स:

210 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

हाइब्रिड सिस्टम की पावर की जानकारी देने वाला हेड-अप डिस्प्ले

6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) स्टैंडर्ड

27.97 किमी/लीटर माइलेज वाला इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावरट्रेन

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो प्रीमियम Nexa स्टाइलिंग और बेहतरीन माइलेज वाली, शानदार और आरामदायक मिड-साइज़ SUV चाहते हैं.

4. होंडा सिटी e:HEV

कीमत: ₹21.44 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वैरिएंट: ZX Plus e: HEV

अगर आपको पारंपरिक सेडान की कम ऊंचाई वाली खूबसूरती, सड़क पर मज़बूत पकड़ और आरामदायक सवारी पसंद है, तो होंडा सिटी e:HEV ज़रूर देखें. इसमें एक नया डुअल-मोटर हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल किया गया है. इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर काम करती हैं: एक मोटर बिजली बनाने का काम करती है और दूसरी सीधे अगले पहियों को चलाती है। इस पूरे सिस्टम की कुल ताकत 125 bhp है और यह तुरंत 253 Nm का इलेक्ट्रिक टॉर्क बनाता है.

क्योंकि ड्राइव मोटर कम और मीडियम स्पीड पर सीधे ताकत बनाती है, इसलिए City e:HEV एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार की तरह तेज़ी से रफ़्तार पकड़ती है. शहर के ट्रैफ़िक में गाड़ियों के बीच की जगह से आसानी से निकला जा सकता है, और इसमें कुछ पारंपरिक CVT में होने वाली 'रबर-बैंड' जैसी देरी भी महसूस नहीं होती. खुले हाईवे पर, एक डायरेक्ट-ड्राइव क्लच पेट्रोल इंजन को पहियों से जोड़ देता है, जिससे 90 से 100 kmph की रफ़्तार पर आराम से गाड़ी चलाई जा सकती है.

मुख्य फीचर्स:

ARAI के अनुसार 27.26 किमी/लीटर का माइलेज

होंडा सेंसिंग लेवल 2 ADAS फीचर्स स्टैंडर्ड

पीछे सोफे जैसी आरामदायक सीटें और भरपूर लेगरूम

ऑटोमैटिक ब्रेक होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक

253 Nm का इलेक्ट्रिक टॉर्क देने वाला एडवांस्ड टू-मोटर हाइब्रिड सिस्टम

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जिन्हें मिड-साइज़ सेडान की शानदार हैंडलिंग और पिछली सीट पर बेहतरीन आराम पसंद हो, और साथ ही तुरंत इलेक्ट्रिक एक्सलरेशन भी चाहिए हो.

5. मारुति सुजुकी इन्विक्टो

कीमत: ₹25.02 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वैरिएंट: ज़ेटा प्लस 7S



मारुति सुजुकी इनविक्टो बड़ी प्रीमियम MPV कैटेगरी में मज़बूत हाइब्रिड क्षमता देती है. ज़ेटा प्लस 7S वैरिएंट से शुरू होने वाली इस गाड़ी में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है. ये दोनों मिलकर 184 bhp की ज़बरदस्त कंबाइंड पावर देते हैं, जो e-CVT गियरबॉक्स के ज़रिए फ्रंट व्हील्स तक पहुँचती है.

लगभग 4.8 मीटर लंबी होने के बावजूद, शहर में इन्विक्टो को चलाना और इस्तेमाल करना हैरानी की हद तक आसान है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत टॉर्क बनाती है, जिससे यह बड़ी गाड़ी बिना किसी डीज़ल की आवाज़ या मैनुअल क्लच के इस्तेमाल के आसानी से आगे बढ़ जाती है. यह ARAI-रेटेड 23.24 kmpl का माइलेज देती है, जो सात बड़े लोगों को ले जाने में सक्षम गाड़ी के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है.

मुख्य फीचर्स:

तीन रो वाली आरामदायक सीटें और जरूरत के हिसाब से सीटों को एडजस्ट करने की सुविधा

6 एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड

184 bhp की पावर वाला 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन

बड़ी MPV के हिसाब से 23.24 किमी/लीटर का शानदार माइलेज

पुश-बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

इसे किसे खरीदना चाहिए: बड़े संयुक्त परिवारों को, जिन्हें एक बड़ी और आरामदायक सात-सीटर गाड़ी की ज़रूरत हो, लेकिन जिसका खर्च एक छोटी हैचबैक जितना ही हो.

6. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

कीमत: रु.26.76 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वैरिएंट: इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड VX [7S]

हालांकि पेट्रोल-ओनली वैरिएंट्स उपलब्ध हैं, लेकिन हाइक्रॉस की हाइब्रिड रेंज VX हाइब्रिड ट्रिम से शुरू होती है, जो अच्छे फ़ीचर्स के साथ आती है. इसमें इन्विक्टो वाला ही 2.0-लीटर का सेल्फ़-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है, जो 184 bhp की ताकत बनाता है और 23.24 kmpl का माइलेज देता है.

इसकी राइड क्वालिटी बहुत आरामदायक है; इसमें पुरानी लैडर-फ्रेम यूटिलिटी गाड़ियों की तरह उछलने-कूदने वाली हरकतें नहीं होतीं. शहर में बार-बार रुकने और चलने की स्थिति में, यह बैटरी पावर से चुपचाप चलती है, जिससे कैबिन में शांति बनी रहती है, और जब आप खुले एक्सप्रेसवे पर आते हैं, तो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर गाड़ी को तेज़ी से आगे निकलने (ओवरटेकिंग) के लिए ज़बरदस्त ताकत देते हैं.

मुख्य फीचर्स:

ARAI के अनुसार 23.24 किमी/लीटर का माइलेज

तीन रो वाली सीटें और पीछे की सीटों को फोल्ड करने की सुविधा

बेहतर राइड कम्फर्ट के लिए मोनोकोक बॉडी

360-डिग्री पार्किंग कैमरा और आगे-पीछे पार्किंग सेंसर



इसे किसे खरीदना चाहिए: कई पीढ़ियों वाले परिवार और दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले लोग, जो लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस और आरामदायक सफर का अनुभव चाहते हैं.

7. किआ सोरेंटो

कीमत: ₹27.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वैरिएंट: HTE 7

किआ सोरेंटो भारत के हाइब्रिड सेगमेंट में एक अनोखी गाड़ी है, क्योंकि यह तीन-रो वाली SUV कैटेगरी में टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आती है. इसके HTE हाइब्रिड ट्रिम से ही, इसमें 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो मिलकर 227 bhp की ताकत और 350 Nm का टॉर्क बनाती है.

इस लिस्ट में मौजूद नैचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड गाड़ियों के उलट, सोरेंटो में टर्बोचार्जर की वजह से मिड-रेंज में ज़बरदस्त ताकत मिलती है. एक्सीलरेटर दबाते ही तुरंत रफ़्तार मिलती है, जिससे डुअल-कैरेजवे वाले रास्तों पर लंबे ट्रकों से आगे निकलना आसान हो जाता है. शहर में, इलेक्ट्रिक मोटर कम रफ़्तार पर गाड़ी चलाने का काम बखूबी करती है और लगभग 19.6 kmpl की कंबाइंड फ़्यूल इकॉनमी देती है.

मुख्य फीचर्स:

दो 12.3-इंच की कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले

केबिन में बेहतर सुरक्षा के लिए 10 एयरबैग

7 लोगों के बैठने के लिए तीन रो वाली आरामदायक सीटें

वर्टिकल LED हेडलैंप के साथ खास टाइगर-नोज डिजाइन

227 bhp की ताकत वाला 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे टेक-सेवी खरीदार जो एक दमदार थ्री-रो SUV चाहते हैं, जिसमें ज़बरदस्त टर्बोचार्ज्ड परफॉर्मेंस और शहर में चलने के लिए बेहतरीन हाइब्रिड एफिशिएंसी का अच्छा तालमेल हो.

8. टोयोटा कैमरी हाइब्रिड

कीमत: ₹48.69 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वैरिएंट: एलिगेंट

हालांकि इस लिस्ट में मुख्य रूप से 40 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ियां शामिल हैं, फिर भी टोयोटा कैमरी हाइब्रिड को बेहतरीन एग्जीक्यूटिव हाइब्रिड विकल्प के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए. इसके 'Elegant' ट्रिम में 2.5-लीटर का चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कुल मिलाकर 227 bhp की ताकत बनाता है. इसकी कंबाइंड माइलेज 25.49 kmpl है.

कैमरी में पिछली सीट पर लग्ज़री और एग्ज़ीक्यूटिव ट्रैवल को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है. कैबिन का एकॉस्टिक ग्लास और एक्टिव नॉइज़ कंट्रोल सिस्टम बाहर के शोर-शराबे को अंदर आने से रोकता है. पिछली सीटों को इलेक्ट्रिकली पीछे झुकाया जा सकता है और सेंटर आर्मरेस्ट में ही क्लाइमेट और ऑडियो कंट्रोल दिए गए हैं। इसका सस्पेंशन बहुत स्मूद है, जो सड़क के ऊबड़-खाबड़ रास्तों और गड्ढों पर भी बहुत आराम से चलती है.

मुख्य फीचर्स:

ड्राइवर द्वारा चलाने के बजाय पीछे बैठकर सफर करने वालों के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली रिक्लाइनिंग सीटें

9 एयरबैग और लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स

शोर कम करने वाली तकनीक के साथ बेहद शांत केबिन

पीछे के आर्मरेस्ट में क्लाइमेट कंट्रोल और ऑडियो के लिए टच पैनल

25.49 किमी/लीटर तक माइलेज देने वाला 2.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन

इसे किसे खरीदना चाहिए: कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और लग्ज़री पसंद करने वाले खरीदार, जो महंगी यूरोपीय गाड़ियों के मेंटेनेंस के झंझट में पड़े बिना, पिछली सीट पर बेहतरीन आराम और कम एमिशन (उत्सर्जन) चाहते हैं.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनाम माइल्ड हाइब्रिड: असल फ़र्क क्या है?

सबसे पहले, डीलरशिप पर जाने से पहले स्ट्रॉन्ग और माइल्ड हाइब्रिड के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है.

माइल्ड हाइब्रिड

इनमें आमतौर पर एक छोटी 12V या 48V बैटरी और एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर होता है. ये सिर्फ़ इलेक्ट्रिक पावर पर कार नहीं चला सकते. यह सिस्टम तेज़ रफ़्तार पकड़ते समय इंजन की मदद करता है और रेड लाइट पर इंजन के ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप को संभालता है. शहर के ट्रैफ़िक में इससे फ़्यूल की बचत बहुत कम (आमतौर पर लगभग पाँच से आठ प्रतिशत) होती है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स

इन गाड़ियों में एक बड़ी हाई-वोल्टेज बैटरी और ज़्यादा पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है. ये गाड़ियां शहर में 30 से 50 kmph की रफ़्तार पर इंजन बंद करके पूरी तरह से बिजली से चल सकती हैं. और क्योंकि शहर के ट्रैफ़िक में ज़्यादातर काम इलेक्ट्रिक मोटर ही करती है, इसलिए आम पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले असल में 30 से 45% तक ईंधन की बचत हो सकती है.

रोज़ाना आने-जाने के लिए आपको कौन सी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार खरीदनी चाहिए?

अगर आपका मुख्य मकसद शुरुआती कीमत को सही दायरे में रखना है, तो मारुति सुज़ुकी विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की दुनिया में एंट्री करने का सबसे सस्ता विकल्प है. अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और बेहतरीन माइलेज का सही तालमेल चाहते हैं, तो टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर और मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा मिड-साइज़ सेगमेंट के कुछ ऐसे विकल्प हैं जो रोज़ाना के भारी ट्रैफिक में भी आसानी से 23 से 25 kmpl से ज़्यादा का माइलेज देते हैं.

जो ड्राइवर क्लासिक सैलून जैसी कम सीटिंग पोज़िशन, फुर्तीली हैंडलिंग और पीछे की सीट पर बेजोड़ आराम पसंद करते हैं, उनके लिए होंडा City e:HEV एक बेहतरीन विकल्प है. वहीं, अगर रोज़ाना बड़े परिवार के साथ सफ़र करना हो, तो तीन-रो वाली हाइब्रिड कारें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. ऐसे में मारुति सुजुकी इन्विक्टो और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पर विचार किया जा सकता है.

इन विकल्पों के अलावा, अगर आप ज़्यादा दमदार SUV स्टाइलिंग और ओवरटेकिंग के लिए ज़बरदस्त टर्बोचार्ज्ड रफ़्तार चाहते हैं, तो आप किआ सोरेंटो देख सकते हैं. और आखिर में, अगर आपके पास बेहतरीन लग्ज़री के लिए बजट है, तो टोयोटा कैमरी हाइब्रिड भारतीय बाज़ार में ड्राइवर के साथ चलने वाली सबसे शानदार कार है.