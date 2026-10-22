भारत में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए रु.50 लाख से कम कीमत वाली 8 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें: हाइक्रॉस, सोरेंटो, विक्टोरिस और अन्य

भारतीय शहरों में रोज़ाना गाड़ी चलाना ड्राइवरों के लिए थका देने वाला हो सकता है, खासकर तब जब उन्हें लंबे ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़े. हालाँकि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कोई प्रदूषण नहीं फैलातीं, लेकिन हर किसी के पास घर पर चार्जर की सुविधा नहीं होती, और न ही हर किसी के पास सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर लाइन में लगने का धैर्य होता है.

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यही वजह है कि एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप ज़्यादा व्यावहारिक विकल्प हो सकता है.

शहर के ट्रैफिक में चलते समय, हाइब्रिड कारों की बैटरी पर पूरी तरह से निर्भर रहा जा सकता है, और जब हाईवे पर तेज़ रफ़्तार की ज़रूरत हो, तो ICE इंजन ज़रूरी पावर दे सकता है. इस लिस्ट में बताई गई सभी हाइब्रिड कारों पर एक नज़र डालें.

1. मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

कीमत: रु.16.43 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: VXi THS 2W

भारत में, पूरी तरह से सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड SUV के मामले में मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की शुरुआती कीमत सबसे कम है. इसे 'एरिना' डीलर नेटवर्क के जरिए बेचा जाता है और यह एक बेहतरीन फैमिली क्रॉसओवर है, जिसमें एडवांस्ड हाइब्रिड तकनीक दी गई है. इसके VXi THS 2W वेरिएंट से शुरुआत करें, तो इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो मिलकर 114 bhp की पावर जनरेट करते हैं.

विक्टोरिस शहरी सफर के लिए बहुत बढ़िया है; आप इलेक्ट्रिक पावर की मदद से बिना किसी आवाज़ के रुकी हुई स्थिति से आगे बढ़ सकते हैं. और जैसे ही आपकी स्पीड 35 से 40 kmph से ऊपर जाती है, पेट्रोल इंजन बिना किसी झटके के चालू हो जाता है. साथ ही, इसकी ARAI-प्रमाणित फ्यूल इकॉनमी 28.65 kmpl है, जिससे आपका मासिक पेट्रोल बिल काफी कम रहता है.



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो कम कीमत में एक आधुनिक SUV चाहते हैं और साथ ही यह भी चाहते हैं कि उसे चलाने का खर्च कम से कम हो.

2. टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर

कीमत: रु.17.18 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: S e-Drive 2WD हाइब्रिड



टोयोटा को दुनिया भर में अपने बेहतरीन हाइब्रिड सिस्टम के लिए जाना जाता है, और इंजीनियरिंग का यह गहरा अनुभव 'अर्बन क्रूज़र हायराइडर' में साफ तौर पर झलकता है. हाइब्रिड लाइनअप की शुरुआत 'S ई-ड्राइव 2WD हाइब्रिड' से होती है, जिसमें टोयोटा का 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर एटकिंसन-साइकिल इंजन लगा है. इसे एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है, जिससे कुल 114 bhp की ताकत मिलती है. यह ताकत एक 'ई-ड्राइव ट्रांसमिशन' के ज़रिए अगले पहियों तक पहुँचती है, जो बिल्कुल एक बहुत ही स्मूथ CVT की तरह काम करता है.

ट्रैफ़िक के भारी दबाव वाले समय में, इसका पेट्रोल इंजन लंबे समय तक बंद रहता है और गाड़ी पूरी तरह से लिथियम-आयन बैटरी से पावर लेती है. जब भी आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं या हल्के से ब्रेक लगाते हैं, तो 'रीजेनरेटिव ब्रेकिंग' के ज़रिए ऊर्जा वापस हासिल कर ली जाती है, जिससे बैटरी सेल रिचार्ज होते रहते हैं. इसके परिणामस्वरूप, आपको कुल मिलाकर 27.97 kmpl की आधिकारिक माइलेज रेटिंग मिलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले ऐसे लोग, जो टोयोटा की भरोसेमंद हाइब्रिड तकनीक, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और शहर के भारी ट्रैफ़िक में ईंधन की भारी बचत चाहते हैं.

3. मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा

कीमत: रु.16.68 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

हायराइडर के साथ अपना मुख्य प्लेटफॉर्म साझा करने वाली मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड तकनीक भी मिलती है. इसके 'डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' वेरिएंट से शुरू होने वाले मॉडल्स में वही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप दिया गया है, जो 114 bhp की ताकत बनाता है और 27.97 kmpl का सर्टिफाइड माइलेज देता है.

ड्राइविंग सीट पर बैठने पर, ग्रैंड विटारा काफी संतुलित और आरामदायक महसूस होती है. बैटरी पावर से पेट्रोल पावर पर स्विच होने का पता भी नहीं चलता, जिससे शहर में गाड़ी चलाना बहुत आरामदायक हो जाता है. ज़ेटा प्लस (Zeta Plus) ट्रिम में पहले से ही कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और आरामदायक सीटें. इसकी राइड क्वालिटी बहुत स्मूथ है; यह सड़क के जोड़ों और छोटे गड्ढों को आसानी से झेल लेती है और केबिन के अंदर कोई कंपन महसूस नहीं होता.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक बेहतरीन और आरामदायक मिड-साइज़ SUV चाहते हैं, जिसमें प्रीमियम नेक्सा स्टाइलिंग और शानदार माइलेज हो.

4. होंडा सिटी e: HEV

कीमत: रु.21.44 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: ZX प्लस e: HEV

अगर आपको पारंपरिक सेडान की शानदार बनावट, बेहतरीन हैंडलिंग और आरामदायक सफर पसंद है, तो होंडा सिटी e:HEV पर नज़र डालें. इसमें एक अनोखा डुअल-मोटर हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटरें काम करती हैं: एक मोटर बिजली जनरेटर का काम करती है, जबकि दूसरी सीधे अगले पहियों को चलाती है. इस पूरे सिस्टम से 125 bhp की पावर और 253 Nm का इंस्टेंट इलेक्ट्रिक टॉर्क मिलता है.

चूंकि ड्राइव मोटर कम और मध्यम गति पर सीधे पावर देती है, इसलिए सिटी e:HEV एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार की तरह ही फुर्ती से रफ़्तार पकड़ती है. शहर के ट्रैफ़िक में, कुछ पारंपरिक CVT में महसूस होने वाली 'रबर-बैंड' जैसी देरी के बिना, यह कार बहुत आसानी से आगे निकल जाती है. खुले हाईवे पर, एक डायरेक्ट-ड्राइव क्लच पेट्रोल इंजन को पहियों से जोड़ देता है, जिससे 90 से 100 kmph की रफ़्तार पर आराम से गाड़ी चलाई जा सकती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो मिड-साइज़ सेडान की बेहतरीन हैंडलिंग और पिछली सीट के शानदार आराम के साथ-साथ, इलेक्ट्रिक गाड़ी की तुरंत मिलने वाली तेज़ रफ़्तार भी चाहते हैं.

5. मारुति सुजुकी इन्विक्टो

कीमत: रु.25.02 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: ज़ेटा प्लस 7S

मारुति सुजुकी इनविक्टो, बड़ी प्रीमियम MPV कैटेगरी में एक दमदार हाइब्रिड क्षमता पेश करती है. इसके ज़ेटा प्लस 7S (Zeta Plus 7S) वेरिएंट से शुरुआत करें, तो इसमें 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जुड़ा हुआ है. ये दोनों मिलकर 184 bhp की कुल पावर जनरेट करते हैं, जिसे e-CVT गियरबॉक्स के ज़रिए आगे के पहियों तक पहुँचाया जाता है.

लगभग 4.8 मीटर लंबी होने के बावजूद, शहर में इनविक्टो को इस्तेमाल करना हैरानी की हद तक आसान है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर शुरुआत से ही तेज़ टॉर्क देती है, जिससे यह बड़ी गाड़ी बिना किसी डीज़ल की आवाज़ या मैनुअल क्लच के झंझट के, बहुत आसानी से आगे बढ़ जाती है. यह ARAI-रेटेड 23.24 kmpl की माइलेज देती है, जो सात एडल्ट्स को ले जाने में सक्षम गाड़ी के लिए वाकई एक अनोखी बात है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: बड़े परिवारों को, जिन्हें एक ऐसी बड़ी और आरामदायक सात-सीटर गाड़ी की ज़रूरत हो, जिसका खर्च एक छोटी हैचबैक जितना ही कम हो.

6. टोयोटा इनोवा हायक्रॉस

कीमत: रु.26.76 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड VX [7S]

हालांकि इसके केवल पेट्रोल वाले वेरिएंट भी उपलब्ध हैं, लेकिन हाइक्रॉस की हाइब्रिड रेंज VX हाइब्रिड ट्रिम से शुरू होती है, जो काफी अच्छे फीचर्स के साथ आती है. इसमें इनविक्टो वाला ही 2.0-लीटर का सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जो 184 bhp की ताकत बनाता है और 23.24 kmpl का माइलेज देता है.

इसकी राइड क्वालिटी बहुत आरामदायक है, और इसमें पुरानी लैडर-फ्रेम यूटिलिटी गाड़ियों की तरह उछलने-कूदने वाली हरकतें नहीं होतीं. शहर के रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में, यह बैटरी पावर पर एकदम खामोशी से चलती है, जिससे केबिन में शांति बनी रहती है. और जब आप खुले एक्सप्रेसवे पर आते हैं, तो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं, जिससे गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए बेहतरीन ताकत मिलती है.

7.किआ सोरेंटो

कीमत: रु.27.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: HTE 7

किआ सोरेंटो भारत के हाइब्रिड सेगमेंट में एक अनोखा विकल्प है, क्योंकि यह थ्री-रो SUV सेगमेंट में एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल गाड़ी है. इसके HTE हाइब्रिड ट्रिम से शुरुआत करें तो, इसमें 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो मिलकर 227 bhp की दमदार ताकत और 350 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं.

इस सूची में शामिल नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड्स के विपरीत, सोरेंटो में टर्बोचार्जर की बदौलत मिड-रेंज में बेहतरीन ताकत मिलती है. बाहरी डिज़ाइन दबाते ही गाड़ी तुरंत रफ़्तार पकड़ लेती है, जिससे हाईवे पर लंबे ट्रकों को ओवरटेक करना बहुत आसान हो जाता है. शहर के अंदर, कम स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर बढ़िया काम करती है, जिससे लगभग 19.6 kmpl की कंबाइंड फ्यूल इकॉनमी मिलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: तकनीक की समझ रखने वाले ऐसे खरीदार, जो एक दमदार थ्री-रो SUV चाहते हैं—जिसमें बेहतरीन टर्बोचार्ज्ड परफॉरमेंस के साथ-साथ शहर में चलने के लिए मजबूत हाइब्रिड एफिशिएंसी का भी अच्छा तालमेल हो.

8. टोयोटा कैमरी हाइब्रिड

कीमत: रु.48.69 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: एलिगेंट

हालाँकि इस सूची में मुख्य रूप से रु.40 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर ध्यान दिया गया है, फिर भी टोयोटा कैमरी हाइब्रिड को एक बेहतरीन एग्जीक्यूटिव हाइब्रिड विकल्प के तौर पर जरूर शामिल किया जाना चाहिए. इसके 'एलिगेंट' ट्रिम से शुरुआत करें तो, इसमें 2.5-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो मिलकर कुल 227 bhp की पावर जनरेट करते हैं. इसकी कंबाइंड माइलेज 25.49 kmpl है.

कैमरी में पिछली सीट के आराम और एग्जीक्यूटिव सफर को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है. कैबिन में लगे एकॉस्टिक ग्लास और एक्टिव नॉइज़ कंट्रोल तकनीक, बाहर के ट्रैफिक के शोर को अंदर आने से रोकते हैं. पिछली सीटों को इलेक्ट्रिक तरीके से पीछे झुकाया जा सकता है, और सेंटर आर्मरेस्ट में ही क्लाइमेट और ऑडियो कंट्रोल दिए गए हैं. इसका सस्पेंशन काफी आरामदायक है, जो सड़क के गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है, जैसे कि आप किसी बादल पर सवार हों.

इसे किसे खरीदना चाहिए: कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और लग्जरी पसंद करने वाले खरीदार, जो पिछली सीट पर बेहतरीन आराम और कम उत्सर्जन (emissions) चाहते हैं, लेकिन साथ ही महंगी यूरोपीय गाड़ियों के रखरखाव (maintenance) के झंझट से भी बचना चाहते हैं.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनाम माइल्ड हाइब्रिड: असली अंतर क्या है?

सबसे पहले, डीलरशिप पर जाने से पहले स्ट्रॉन्ग और माइल्ड हाइब्रिड के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है.

माइल्ड हाइब्रिड

इनमें आमतौर पर एक छोटी 12V या 48V बैटरी और एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर होता है. ये केवल इलेक्ट्रिक पावर के सहारे कार को नहीं चला सकते. यह सिस्टम तेज़ एक्सीलरेशन के दौरान इंजन की मदद करता है और रेड लाइट पर इंजन को अपने आप बंद और चालू (ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप) करने का काम करता है. शहर के ट्रैफ़िक में इससे फ्यूल की बहुत कम बचत होती है (आमतौर पर लगभग 5 से 8%.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

इन वाहनों में एक बड़ी हाई-वोल्टेज बैटरी और हाई-आउटपुट वाली इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है. ये गाड़ियाँ शहर की 30 से 50 kmph की रफ़्तार पर, इंजन बंद करके, पूरी तरह से बिजली के दम पर चल सकती हैं. और चूँकि शहर के ट्रैफ़िक में ज़्यादातर काम इलेक्ट्रिक मोटर ही करती है, इसलिए सामान्य पेट्रोल कारों के मुकाबले फ्यूल की असल बचत 30 से 45% तक हो सकती है.

रोज़मर्रा के सफ़र के लिए आपको कौन-सी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी खरीदनी चाहिए?

अगर आपका मुख्य लक्ष्य शुरुआती कीमत को एक उचित दायरे में रखना है, तो मारुति सुजुकी की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें इस सेगमेंट में सबसे किफायती विकल्प हैं. अगर आप हाइब्रिड तकनीक के साथ-साथ बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और शानदार माइलेज का एक बेहतरीन संतुलन चाहते हैं, तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा जैसी मिड-साइज़ कारें एक अच्छा विकल्प हैं, जो रोज़मर्रा के भारी ट्रैफिक में भी आसानी से 23 से 25 kmpl से ज़्यादा का माइलेज दे सकती हैं.

जो ड्राइवर क्लासिक सैलून जैसी कम सीटिंग पोज़िशन, बेहतरीन हैंडलिंग और पीछे की सीट पर बेजोड़ आराम पसंद करते हैं, उनके लिए होंडा सिटी e:HEV एक बढ़िया विकल्प है. वहीं, अगर रोज़मर्रा के सफर में एक बड़ा परिवार साथ होता है, तो तीन-रो (तीन कतार वाली) हाइब्रिड गाड़ियाँ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. ऐसे में मारुति सुज़ुकी इनविक्टो और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पर विचार किया जा सकता है.

इन विकल्पों के अलावा, अगर आप ज़्यादा दमदार SUV स्टाइलिंग और तेज़ टर्बोचार्ज्ड परफॉरमेंस (ओवरटेकिंग के लिए) चाहते हैं, तो आप किआ सोरेंटो देख सकते हैं. और अंत में, अगर आपका बजट बेहतरीन लग्ज़री के लिए है, तो भारतीय बाज़ार में टोयोटा कैमरी हाइब्रिड एक ड्राइवर-ड्रिवन कार के तौर पर सबसे बेहतरीन अनुभव देती है.