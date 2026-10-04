रु 15 लाख से कम कीमत वाली 9 कारें जो देती हैं बढ़िया माइलेज: Sonet, Venue और Nexon शामिल
- Hyundai Aura CNG रु 8 लाख से कम कीमत में कम खर्च पर चलने की सुविधा देती है.
- Maruti Suzuki Dzire CNG 33.73 km/kg की माइलेज के साथ कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में सबसे आगे है.
- Tata Altroz भारत की एकमात्र प्रीमियम हैचबैक है जिसमें किफायती टर्बो-डीज़ल इंजन मिलता है.
अगर आप साल भर में बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो सामान्य पेट्रोल कार चलाना ही महंगा पड़ सकता है. इसके उलट, CNG कारें चलाने का खर्च लगभग रु 2.50 से रु 3.20 प्रति किलोमीटर तक कम कर देती हैं. साथ ही, डीज़ल इंजन बढ़िया ताकत, लंबी रेंज और पूरी क्षमता के साथ बढ़िया माइलेज देते हैं. रु 15 लाख के बजट में, भारतीय खरीदारों के पास आज कॉम्पैक्ट सेडान, प्रिमियम हैचबैक और कई SUV के विकल्प मौजूद हैं.
1. Hyundai Aura CNG
कीमत: रु 7.89 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस CNG वैरिएंट: MT S CNG
बेस E CNG ट्रिम बंद होने के बाद, Hyundai Aura CNG रेंज अब अच्छे फीचर्स वाले S वैरिएंट से शुरू होती है. इसमें कंपनी का भरोसेमंद 1.2-लीटर Kappa फोर-सिलेंडर इंजन लगा है जो CNG के साथ 68 bhp और 95.2 Nm टॉर्क देता है, और इसमें पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.
Aura CNG का इंजन शहर की रफ़्तार पर चलते समय बहुत शांत रहता है और केबिन में इंजन का वाइब्रेशन कम महसूस होता है. इसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट रखा गया है, जिससे यह खराब सड़कों और छोटे-मोटे गड्ढों पर भी पीछे बैठे यात्रियों को ज़्यादा झटका महसूस नहीं होने देता. कार का ARAI माइलेज 28.00 km/kg है, हालांकि रोज़ाना के इस्तेमाल में आराम से गाड़ी चलाने पर यह लगभग 20 km/kg का माइलेज देती है.
गैस टैंक की वजह से बूट स्पेस कम हो जाता है, लेकिन हुंडई ने सिलेंडर को इस तरह से लगाया है कि लगभग 200 लीटर इस्तेमाल लायक जगह बच जाती है.
खासियतें:
बढ़िया 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर इंजन
कम स्पीड पर आरामदेह सस्पेंशन
सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग्स
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
किसे खरीदनी चाहिए: जो लोग ज़्यादातर शहर के अंदर गाड़ी चलाते हैं और फोर-सिलेंडर इंजन का स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हैं.
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2. Maruti Suzuki Fronx CNG
कीमत: ₹ 7.94 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस CNG वेरिएंट: सिग्मा CNG
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स किफायती CNG सेगमेंट में कूपे-क्रॉसओवर के लुक देती है. बेस सिग्मा (Sigma) ट्रिम से शुरू होने वाली इस कार में 1.2-लीटर K-सीरीज़ चार-सिलेंडर इंजन लगा है जो CNG मोड में 76 bhp और 98.5 Nm बनाता है, और इसमें पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.
शुरुआती पिकअप में इंजन सुस्त नहीं लगता और गियर शिफ्टिंग भी आसाम है. 28.51 km/kg के ARAI माइलेज के साथ, आपकी रनिंग कॉस्ट आसानी से रु 3.00 प्रति किलोमीटर से कम रहती है. इसमें 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है, जो पानी भरी सड़कों और खराब रास्तों से गुज़रने के लिए काफी है.
हालांकि, फैक्ट्री-फिटेड CNG सिलेंडर 308-लीटर के बूट स्पेस का ज़्यादातर हिस्सा घेर लेता है, इसलिए बड़े सूटकेस पिछली सीटों पर रखने पड़ सकते हैं.
खासियतें:
28.51 km/kg का ARAI माइलेज
सिग्मा (Sigma) में स्टैंडर्ड तौर पर ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
1.2-लीटर फोर-सिलेंडर डुअलजेट S-CNG
मस्कुलर व्हील आर्च के साथ खास क्रॉसओवर स्टाइलिंग
किसे खरीदनी चाहिए: शहर में आने-जाने वाले लोग जो कम रनिंग कॉस्ट वाली अलग दिखने वाली और ऊंची क्रॉसओवर कार चाहते हैं.
3. Maruti Suzuki Dzire CNG
कीमत: रु 8.18 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस CNG वेरिएंट: VXi CNG
Z-सीरीज़ के 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर बाई-फ्यूल इंजन से चलने वाली मारुति सुजुकी डिजायर CNG का ARAI माइलेज 33.73 km/kg है. असल ज़िंदगी में, इसका मतलब है कि आप आसानी से 26 से 28 km/kg से ज़्यादा का माइलेज पा सकते हैं.
CNG मोड में, इंजन 69 bhp और 101.8 Nm देता है. हालांकि थ्री-सिलेंडर इंजन थोड़ा वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्लच बहुत हल्का है, जिससे शहर के ट्रैफ़िक में आपके बाएं पैर पर ज़ोर कम पड़ता है. मारुति आम 5-स्पीड मैनुअल के साथ-साथ 5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक भी देती है, जिससे ज़्यादा माइलेज चाहने वाले ड्राइवरों को ज़्यादा सुविधा मिलती है.
सुरक्षा के लिए, कार में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग और भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों से 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलती है. इसमें बस सामान रखने की जगह (बूट स्पेस) से थोड़ा समझौता करना पड़ता है, क्योंकि CNG सिलेंडर 382-लीटर के बूट स्पेस का कुछ हिस्सा ले लेता है.
खासियतें:
33.73 km/kg ARAI माइलेज
5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक का विकल्प
पीछे की तरफ़ ऐसी वेंट और चार्जिंग पोर्ट्स
7-इंच का SmartPlay टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
किसे खरीदना चाहिए: फ्लीट ऑपरेटर्स और रोज़ाना ऑफ़िस आने-जाने वाले लोग जो भारतीय बाज़ार में सबसे कम प्रति किलोमीटर लागत चाहते हैं.
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4. Tata Altroz Diesel
कीमत: ₹ 8.29 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस डीज़ल वैरिएंट: Pure Diesel
टाटा अल्ट्रोज़ अब भारत में उपलब्ध एकमात्र डीज़ल प्रीमियम हैचबैक है. 'प्योर डीज़ल' ट्रिम से शुरू होने वाली इस कार में 1.5-लीटर रेवोटॉर्क (Revotorq) फोर-सिलेंडर टर्बो-डीज़ल इंजन है, जो 88 bhp और 200 Nm देता है. इसमें पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.
यह गाड़ी हाईवे पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत बढ़िया है. इसकी कम ऊंचाई और चौड़े बनावट के साथ-साथ यूरोपियन-ट्यून्ड सस्पेंशन इसे 90 से 100 kmph की रफ़्तार पर भी काफी स्थिरता देते हैं. इसका ARAI माइलेज 23.64 kmpl है, जिसका मतलब है कि एक बार 37-लीटर टैंक भरने पर आप आसानी से हाईवे पर बिना रुके 750 से 850 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हैं. CNG कारों के उलट, अल्ट्रोज़ में सामान के लिए पूरा 345-लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है.
साथ ही, गाड़ी के दरवाज़े पूरे 90 डिग्री तक खुलते हैं जिससे केबिन में आसानी से अंदर-बाहर हुआ जा सकता है, और इसको ग्लोबल NCAP से फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.
खासियतें:
345-लीटर का पूरा बूट स्पेस (बिना किसी समझौते के)
23.64 kmpl का ARAI माइलेज
आसानी से अंदर-बाहर जाने के लिए दरवाज़े 90 डिग्री तक खुलते हैं
भारत में एकमात्र डीज़ल प्रीमियम हैचबैक
किसे खरीदनी चाहिए: ऐसे लोग जो हाईवे पर ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं और जिन्हें SUV के बजाय हैचबैक जैसी नीची सीटिंग और बेहतर हैंडलिंग वाली गाड़ी चाहिए.
5. Kia Sonet Diesel
कीमत: रु 9.20 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस डीज़ल वेरिएंट: HTE (O) डीज़ल
किआ रु 10 लाख से कम कीमत वाले HTE (O) ट्रिम से ही अपना 1.5-लीटर CRDi फोर-सिलेंडर डीज़ल इंजन देकर डीज़ल पसंद करने वाले ग्राहकों को लुभा रही है. यह इंजन 114 bhp और 250 Nm टॉर्क देता है और इसमें छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. जो खरीदार अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वे छह-स्पीड ऑटोमैटिक भी चुन सकते हैं. इसके 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का थ्रो छोटा है और क्लच बहुत हल्का है, जिससे रोज़ाना गाड़ी चलाना काफ़ी आसान हो जाता है.
ARAI के अनुसार इसका माइलेज 24.10 kmpl है. कार में केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा है, जिससे तेज़ी से गाड़ी चलाने पर भी डीज़ल इंजन की आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देती. हालांकि शहर की खराब सड़कों के लिए इसका सस्पेंशन थोड़ा सख़्त है, लेकिन हाईवे पर 90 से 100 kmph की रफ़्तार से चलते समय यह काफ़ी स्थिर रहती है.
खासियतें:
प्रीमियम इंटीरियर फ़िनिश
HTE (O) में सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ
सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स
बेहतरीन 1.5-लीटर CRDi डीज़ल इंजन जो 114 bhp ताकत देता है
किसे खरीदनी चाहिए: ऐसे लोग जो एक स्टाइलिश, हाई-टेक कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं जिसमें कार जैसा डीज़ल इंजन का स्मूद अनुभव, कम रनिंग कॉस्ट और हाईवे पर आसानी से गाड़ी चलाने की सुविधा हो.
6. Tata Nexon Diesel
कीमत: रु 9.27 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस डीज़ल वैरिएंट: स्मार्ट प्लस 1.5 डीज़ल
टाटा नेक्सॉन में 1.5-लीटर रेवोटॉर्क (Revotorq) चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीज़ल इंजन है, जो 113 bhp और 260 Nm देता है. इसमें छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या छह-स्पीड AMT मिलता है.
हाईवे पर वाहनों को ओवरटेक करने के लिए बार-बार गियर कम किए बिना, बस एक्सेलरेटर को हल्का सा दबाना पड़ता है. तेज़ रफ़्तार पर भी गाड़ी स्थिर रहती है, और 208 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस ऊँचे स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी के निचले हिस्से को रगड़ने से बचाता है. टाटा का दावा है कि माइलेज लगभग 23.23 kmpl है, जिससे 44-लीटर के एक टैंक में हाईवे पर 800 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज मिलती है.
फाइव-स्टार भारत NCAP रेटिंग और मॉडर्न डैशबोर्ड के साथ, इस गाड़ी को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक बेहतरीन साथी माना जा सकता है.
खासियतें:
छह एयरबैग और ESP स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं
मल्टी-ड्राइव मोड (इको, सिटी और स्पोर्ट)
260 Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन
382-लीटर का बुत स्पेस
किसे खरीदनी चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो अक्सर खराब हाईवे से होते हुए शहरों के बीच आते-जाते हैं और जिन्हें ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ-साथ ओवरटेक करने के लिए दमदार पिकअप की ज़रूरत होती है.
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7. Mahindra XUV 3XO Diesel
कीमत: रु 9.36 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस डीज़ल वेरिएंट: MX2 डीज़ल
MX2 डीज़ल ट्रिम से शुरू होने वाली 3XO में 1.5-लीटर mHawk चार-सिलेंडर टर्बो-डीज़ल इंजन है, जो 115 bhp और 300 Nm टॉर्क देता है. इसमें ट्रांसमिशन के लिए छह-स्पीड मैनुअल या छह-स्पीड AMT मिलता है.
कार 1,500 rpm पर भी आसानी से पिकअप पकड़ लेती है, जिससे चढ़ाई पर चलाना और पूरी तरह भरी हुई गाड़ी के साथ रोड ट्रिप पर जाना ज़्यादातर समय आसान रहता है. वहीं, इसका सस्पेंशन कम स्पीड पर झटकों को झेलने और तेज़ रफ़्तार पर स्थिरता बनाए रखने के बीच अच्छा तालमेल बिठाता है. कैबिन में पिछली सीट पर तीन यात्रियों के बैठने के लिए काफी लेगरूम मिलता है. हालांकि, इसका बूट स्पेस 295 लीटर है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो हल्के रंग की सीटों को समय-समय पर साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है.
खासियतें:
300 Nm का ज़बरदस्त डीज़ल टॉर्क
फाइव-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग
छह एयरबैग, ESP और ISOFIX माउंट्स
सभी चार पहियों पर स्टैंडर्ड तौर पर डिस्क ब्रेक
किसे खरीदना चाहिए: हाईवे पर यात्रा करने वाले लोग जो अक्सर गाड़ी में पूरे पैसेंजर लोड के साथ चलते हैं और अपनी गाड़ी से ज़्यादा खींचने की ताकत चाहते हैं.
8. Hyundai Venue Diesel
कीमत: रु 9.94 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस डीज़ल वेरिएंट: Diesel MT DSL HX 2
Hyundai Venue Diesel की शुरुआत HX 2 ट्रिम से होती है, जिसमें Kia Sonet वाला ही 1.5-लीटर CRDi फोर-सिलेंडर इंजन मिलता है. यह 114 bhp और 250 Nm टॉर्क देता है और इसमें छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है. कंपनी ने ऊंचे वेरिएंट्स में डीजल ऑटोमैटिक के साथ अपनी लाइनअप को भी बढ़ाया है.
Venue का ड्राइविंग अनुभव संतुलित है. पार्किंग की स्पीड पर इसकी स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव रहती है, जिससे तंग जगहों पर तीन-पॉइंट टर्न लेना आसान हो जाता है, जबकि तेज़ रफ़्तार पर यह भारी महसूस होती है. ARAI के अनुसार माइलेज 20.99 kmpl है और हाईवे पर यह लगभग 18 से 20 kmpl का माइलेज देती है. इसके केबिन में मज़बूत बटन, आसान लेआउट और आरामदेह अगली सीटें हैं, जो लंबे समय तक ड्राइविंग के लिए अच्छी हैं.
करा का सस्पेंशन झटकों को आसानी से सोख लेता है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में कोई परेशानी नहीं होती.
खासियतें:
तेज़ रफ़्तार पर सीधी सड़क पर अच्छी पकड़
शांत और दमदार 1.5-लीटर CRDi डीजल इंजन
हल्का क्लच और सटीक छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स
छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड
किसे खरीदनी चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो एक भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, जिसमें अच्छी आफ्टर-सेल्स सर्विस, आसान कंट्रोल और हाईवे पर बैलेंस्ड राइड मिले.
9. Maruti Suzuki Victoris CNG
कीमत: रु 11.55 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस CNG वेरिएंट: LXi CNG MT
Maruti Suzuki Victoris मिड-साइज़ SUV कैटेगरी में फैक्ट्री S-CNG टेक्नोलॉजी देती है. LXi CNG ट्रिम से शुरू होने वाली यह गाड़ी भरोसेमंद 1.5-लीटर K15C फोर-सिलेंडर DualJet इंजन पर चलती है. CNG मोड में, यह 86.5 bhp और 121.5 Nm टॉर्क देती है और इसमें पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स लगा है.
दूसरी CNG गाड़ियों के उलट, जिनमें बड़ा स्टील सिलेंडर बूट स्पेस घेर लेता है, Victoris का टैंक गाड़ी के नीचे दिया गया है. इसमें पीछे की तरफ 320 लीटर बूट स्पेस मिलता है, जिससे बिना लगेज कैरियर लगाए परिवार के साथ रोड ट्रिप पर जाना आसान हो जाता है. 27.02 km/kg की ARAI माइलेज के साथ, यह मिड-साइज़ SUV छोटी हैचबैक जितना ही फ्यूल खर्च करती है. इसमें 210 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और फाइव-स्टार भारत NCAP क्रैश रेटिंग भी मिलती है.
खासियतें:
320-लीटर का बूट स्पेस
27.02 km/kg की ARAI-रेटेड माइलेज
कार के नीचे लगा CNG टैंक
छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
किसे खरीदनी चाहिए: परिवार वाले और टूरिंग करने वाले ड्राइवर जिन्हें मिड-साइज़ SUV वाली जगह, रोड प्रेजेंस और सुरक्षा चाहिए.
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