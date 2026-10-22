बुजुर्गों के लिए कार में बैठना-उतरना होगा आसान, इन 9 कारों में Wagon R, Ertiga और Punch शामिल

जहाँ कम ऊँचाई वाली सेडान कारों में यात्रियों को काफी झुककर बैठना पड़ता है, वहीं बड़े लैडर-फ्रेम ऑफ-रोड वाहन ज़मीन से इतने ऊँचे होते हैं कि उन पर चढ़ना किसी सीढ़ी पर चढ़ने जैसा लगता है. इसके विपरीत, एक आदर्श पारिवारिक वाहन में हिप-पॉइंट की ऊँचाई एकदम सही होती है, दरवाज़े चौड़े होते हैं, फ्लोर सिल्स (दहलीज) नीचे होते हैं, और कुर्सियों की तरह सीधी बैठने की जगह होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आराम देती है.

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यहाँ नौ ऐसी कारें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जो भारत के वरिष्ठ नागरिकों या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के लिए गाड़ी में बैठने और उससे उतरने में काफी सुविधा देती हैं.

1. मारुति सुजुकी वैगन आर

कीमत: रु.4.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi MT

मारुति सुजुकी वैगन आर में बुजुर्गों के लिए अंदर आना-जाना काफी आसान है. इसके 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन में हिप-पॉइंट (H-पॉइंट) को इस तरह सेट किया गया है कि यह एक सामान्य वयस्क के कूल्हों की प्राकृतिक ऊंचाई के बिल्कुल बराबर होता है. इसका मतलब यह है कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को न तो बहुत नीचे बैठना पड़ता है और न ही अंदर बैठने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है.

इसके दरवाजे काफी चौड़े खुलते हैं और छत की ऊंचाई B-पिलर तक बनी रहती है, इसलिए अंदर आते समय यात्रियों के सिर टकराने का कोई खतरा नहीं होता. बैठने का सीधा, कुर्सी जैसा तरीका यह भी सुनिश्चित करता है कि घुटने 90 डिग्री के आरामदायक कोण पर मुड़े रहें, जिससे शहर के सफर के दौरान पीठ के निचले हिस्से में दर्द नहीं होता.

प्रमुख फीचर्स:

बड़ी कांच की खिड़कियां, जिनसे बाहर का साफ और अच्छा नजारा दिखाई देता है

सीट की सही ऊंचाई, जिससे बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से बैठा और उठा जा सकता है

सीधी और आरामदायक सीटें, जिनसे घुटनों और जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है

341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, जिसमें फोल्ड होने वाली व्हीलचेयर या वॉकर आसानी से रखे जा सकते हैं



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक किफायती सिटी कार चाहते हैं, जिसमें उनके बुजुर्ग माता-पिता पूरी तरह से स्वतंत्र होकर आसानी से अंदर आ-जा सकें.

2. टाटा पंच

कीमत: रु.5.75 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

टाटा पंच एक ऐसी SUV है जो बुजुर्ग यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक है. इसके आगे और पीछे, दोनों तरफ के दरवाजे पूरे 90 डिग्री के कोण तक खुल सकते हैं. इससे अंदर जाने के लिए काफी जगह मिल जाती है, जिससे जोड़ों में तकलीफ वाले या चलने-फिरने में सहारे की जरूरत रखने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के सीधे गाड़ी के अंदर कदम रख सकते हैं.

अंदर जाने पर, यात्री मजबूत और सीधी सीटों पर बैठते हैं, जो जांघों और पीठ के निचले हिस्से को काफी अच्छा सपोर्ट देती हैं. 193 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस कैबिन को इतनी ऊंचाई पर रखता है कि यात्रियों को घुटनों को बहुत ज्यादा मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती; साथ ही, फ्लोर सिल इतनी संकरी है कि उसे पार करके अंदर जाने में यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती.

खास फीचर्स:

सीधी और आरामदायक सीटें, जो शरीर को अच्छा सहारा देती हैं

भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

दरवाजे 90 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे अंदर बैठना और बाहर निकलना आसान होता है

193 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और नीचे की ओर कम ऊंचाई वाली चौखट, जिससे कार में चढ़ना-उतरना आसान होता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक किफायती सिटी कार चाहते हैं, जिसमें उनके बुजुर्ग माता-पिता पूरी तरह से स्वतंत्र होकर आसानी से अंदर आ-जा सकें.

3. रेनॉ ट्राइबर

कीमत: रु.5.81 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: ऑथेंटिक

तीन-रो (पंक्तियों) वाले व्यावहारिक लेआउट के बावजूद, रेनॉ ने ट्राइबर के डोर सिल (दरवाजे की दहलीज) को जमीन के काफी करीब रखा है, जिसका मतलब है कि बुजुर्ग यात्री बिना किसी मदद के आसानी से अंदर आ सकते हैं. इसकी ऊंची छत की बनावट के कारण अंदर काफी हेडरूम मिलता है, जिससे बुजुर्गों को गाड़ी में बैठते समय अपना सिर झुकाने की कोई असुविधा नहीं होती.

दूसरी रो की बेंच सीट आरामदायक ऊंचाई पर लगी है और इसमें स्लाइड और रिक्लाइन करने की सुविधा है. जरूरत पड़ने पर, आप बीच की रो में लेगरूम बढ़ा सकते हैं. और अगर आपको फोल्ड होने वाली व्हीलचेयर या कोई अन्य भारी सामान ले जाना हो, तो तीसरी रो की सीटों को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, जिससे 625 लीटर की फ्लैट जगह मिल जाती है.

खास फीचर्स:

दूसरी रो की सीटों को आगे-पीछे खिसकाने और पीछे की ओर झुकाने की सुविधा

दरवाजे के नीचे कम ऊंचाई, जिससे पैर रखना और कार में चढ़ना-उतरना आसान होता है

कैबिन की छत ऊंची है, जिससे सिर के ऊपर पर्याप्त जगह मिलती है

दूसरी और तीसरी रो के यात्रियों के लिए AC के अलग-अलग वेंट्स



इसे किसे खरीदना चाहिए: बजट का ध्यान रखने वाले ऐसे परिवार, जिन्हें एक ऐसा मॉड्यूलर मल्टी-सीटर वाहन चाहिए जिसमें चढ़ने के लिए कम ऊँचाई वाले स्टेप्स हों और जिसमें बुजुर्गों तथा बच्चों, दोनों के लिए सुविधाजनक सीटिंग व्यवस्था हो.

4. ह्यून्दे एक्सटर

कीमत: रु.5.81 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: MT HX 2

ह्यून्दे एक्सटर का आकार एक कॉम्पैक्ट सिटी कार जैसा है, और इसमें यात्रियों के बेहतर आराम के लिए एक ऊंची, बॉक्सी रूफलाइन दी गई है. छत की ऊंचाई बढ़ाकर, ह्यून्दे ने गाड़ी में अंदर जाने का ऐसा रास्ता बनाया है कि आपको अंदर आते समय अपना सिर बिल्कुल भी झुकाना नहीं पड़ता. आगे और पीछे की सीटें हिप (कमर) के स्तर पर हैं, जिससे बुजुर्ग लोग भी बिना किसी खास मेहनत के आसानी से गाड़ी में बैठ सकते हैं.

खास तौर पर पिछली सीट का कुशन काफी गद्देदार है और इसका बैकरेस्ट थोड़ा झुका हुआ है, जो रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक आकार को अच्छा सहारा देता है. एक कॉम्पैक्ट गाड़ी के हिसाब से पीछे की तरफ लेगरूम भी काफी अच्छा है, और पीछे के दरवाज़े का रास्ता भी काफी चौड़ा है.

खास फीचर्स:

सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड

आरामदायक सीटें और पीठ को अच्छा सहारा देने वाले बैकरेस्ट

ऊंची छत, जिससे कार में बैठते समय सिर के लिए पर्याप्त जगह मिलती है

185 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस, जिससे ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर चलना आसान होता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहरी परिवार, जिन्हें एक अच्छी फिनिश वाली छोटी क्रॉसओवर गाड़ी की तलाश है, जिसमें काफी हेडरूम हो और बुजुर्ग यात्रियों के लिए अंदर बैठना-निकलना सुविधाजनक हो.

5. मारुति सुजुकी अर्टिगा

कीमत: रु.8.90 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi MT

पारंपरिक 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' MPV के विपरीत, जिनमें यात्रियों को कैबिन में चढ़ने के लिए फुटबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, अर्टिगा में कार जैसा 'मोनोकोक' प्लेटफॉर्म दिया गया है. इससे इसका फर्श नीचे और समतल रहता है, जिससे बुजुर्गों के लिए गाड़ी में चढ़ना और उतरना बहुत आसान हो जाता है.

इस मारुति के पिछले दरवाजे काफी लंबे हैं और काफी चौड़े खुलते हैं, जिससे दूसरी रो (सेकंड रो) में जाने के लिए काफी जगह मिल जाती है. इसकी बीच वाली बेंच एक आरामदायक डाइनिंग चेयर की तरह थोड़ी ऊंची है, जिसमें जांघों को अच्छा सपोर्ट मिलता है, ताकि घुटने बहुत ज्यादा मुड़े हुए न रहें. इसके अलावा, बीच वाली रो की सीटों को आगे-पीछे खिसकाया जा सकता है. साथ ही, छत पर लगे एयर कंडीशनिंग वेंट में अलग से ब्लोअर कंट्रोल भी दिया गया है, जिससे लंबी दूरी का सफर करते समय बुजुर्ग यात्रियों को भी कैबिन के अंदर काफी आराम मिलता है.

खास फीचर्स:

बीच वाली रो में ऊंची और कुर्सी जैसी सीटें, जिससे बैठना आरामदायक होता है

केबिन का फर्श नीचा और सपाट है, जिससे अंदर आना-जाना आसान होता है

पीछे के दरवाजे लंबे हैं और ज्यादा खुलते हैं, जिससे कार में चढ़ना-उतरना आसान होता है

पीछे के यात्रियों के लिए छत पर AC वेंट्स और ब्लोअर की अलग से स्पीड कंट्रोल करने की सुविधा

इसे किसे खरीदना चाहिए: कई पीढ़ियों वाले ऐसे परिवार, जो एक आरामदायक और बेहद किफायती 7-सीटर गाड़ी की तलाश में हैं.

6. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा

कीमत: रु.10.61 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: VXI AT

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में एक असली SUV जैसा दमदार अहसास मिलता है, लेकिन इसमें बड़ी ऑफ-रोड गाड़ियों जैसी चढ़ने-उतरने की दिक्कतें नहीं हैं. इसका 'H-पॉइंट' काफी ऊँचा रखा गया है, जिससे यात्रियों को सामने की सड़क साफ दिखाई देती है। साथ ही, इसका फर्श भी एकदम सही ऊँचाई पर है, जिससे ब्रेज़ा के अंदर बैठना काफी आसान हो जाता है.

इस गाड़ी के दरवाज़ों के फ्रेम चौकोर और चौड़े हैं, जिससे ज़्यादा लंबाई वाले बुज़ुर्गों को अंदर आते समय अपनी गर्दन या कंधों को झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अंदर की तरफ, पीछे की बेंच चौड़ी और सपाट है, जिससे बुज़ुर्ग यात्रियों के लिए कैबिन में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना आसान हो जाता है, ताकि वे दूसरी तरफ से बाहर निकल सकें. 30 से 50 kmph की शहरी रफ़्तार पर इसका सस्पेंशन काफ़ी आरामदायक है, जो ख़राब रास्तों के झटकों को अच्छे से सोख लेता है और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होती.

खास फीचर्स:

सस्पेंशन आरामदायक और नरम है, जिससे खराब सड़कों पर झटके कम महसूस होते हैं

सीट की ऊंचाई सही है, जिससे आसानी से बैठा और उठा जा सकता है

बड़ी और सीधी खिड़कियां, जिनसे बाहर का नजारा साफ दिखता है और सफर के दौरान जी मिचलाने की समस्या कम हो सकती है

पीछे की सीट चौड़ी और सपाट है, जिससे बैठने की जगह बदलना आसान होता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक मजबूत और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, जिसमें बैठने का बेहतरीन आराम हो और जिसमें आसानी से अंदर-बाहर (step-in) हुआ जा सके.

7. ह्यून्दे क्रेटा

कीमत: रु.10.91 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: MT E

ह्यून्दे क्रेटा के दरवाज़े काफी चौड़े हैं और इनकी बनावट ऐसी है कि ये बॉडी में एकदम साफ तरीके से फिट होते हैं, वहीं सीट का किनारा एक औसत वयस्क के कूल्हों की ऊंचाई के बराबर होता है. इस डिज़ाइन का फायदा यह है कि आपको सीट पर बैठने के लिए न तो नीचे झुकना पड़ता है और न ही खुद को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है.

इस कीमत वाले सेगमेंट में, क्रेटा की पिछली सीट को सबसे आरामदायक सीटों में से एक माना जा सकता है. इसके कुशन मुलायम होने के साथ-साथ अच्छा सपोर्ट भी देते हैं, और बैकरेस्ट का एंगल ऐसा है कि लंबी यात्रा के दौरान पीठ के निचले हिस्से को आराम मिलता है. पिछली खिड़कियों पर सनशेड, पीछे की तरफ एयर कंडीशनिंग वेंट और बेहद शांत कैबिन की वजह से, बुजुर्ग यात्रियों को गर्मी, धूल और ट्रैफिक के शोर से कोई परेशानी नहीं होती.

खास फीचर्स:

केबिन में बाहर के शोर को कम करने के लिए अच्छी इंसुलेशन

सीट की सही ऊंचाई, जिससे आसानी से बैठा और उठा जा सकता है

पीछे के दरवाजों पर सनशेड और पीछे के यात्रियों के लिए AC वेंट्स

पीछे की सीटों पर नरम कुशनिंग और आरामदायक बैकरेस्ट, जिससे सफर के दौरान पीठ को अच्छा सहारा मिलता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक प्रीमियम मिड-साइज़ SUV चाहते हैं, जिसमें पिछली सीट पर लग्ज़री, आरामदायक सस्पेंशन और आसानी से अंदर बैठने-निकलने की सुविधा हो.

8.किआ कारेंज क्लैविस

कीमत: रु.11.12 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: प्रीमियम (O) 7

किआ कारेंज क्लेविस का व्हीलबेस 2,780 mm लंबा है. इसमें काफी बड़े कैबिन दरवाजे और पूरी तरह से फ्लैट फ्लोर है, जिससे अंदर जाने पर एक आरामदायक 'वॉक-इन' एंट्री जैसा अनुभव मिलता है. जिन परिवारों में बच्चों के साथ-साथ दादा-दादी भी सफर करते हैं, उनके लिए ज़्यादातर कारों में तीसरी रो (थर्ड-रो) तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है. लेकिन कारेंज में इसका समाधान दिया गया है - फुटपाथ की तरफ वाली दूसरी रो की सीट पर एक 'वन-टच इलेक्ट्रिक टंबल मैकेनिज्म' है. इस बटन को दबाते ही सीट अपने आप फोल्ड होकर आगे की तरफ पलट जाती है, जिससे पीछे की रो तक जाने के लिए एक चौड़ा रास्ता बन जाता है.

दूसरी रो की सीटें चौड़ी हैं, उनमें काफी कुशनिंग है, और हर सीट को अलग-अलग तरीके से पीछे की ओर झुकाया (रीक्लाइन किया) जा सकता है. दरवाज़े की चौखट पतली है, इसलिए अंदर आते समय यात्रियों के चौड़े प्लास्टिक ट्रिम से टकराने या उलझने का डर नहीं रहेगा. छत पर लगे बड़े ग्रैब हैंडल बुजुर्गों को गाड़ी में चढ़ते और उतरते समय मज़बूत सहारा देते हैं.

खास फीचर्स:

नीचा और सपाट फर्श, जिससे कार में चढ़ना-उतरना आसान होता है

एक बटन दबाने पर दूसरी रो की सीट अपने आप आगे की ओर मुड़ जाती है, जिससे पीछे की सीटों तक पहुंचना आसान होता है

2,780 मिमी का लंबा व्हीलबेस, जिससे यात्रियों को पैरों के लिए ज्यादा जगह मिलती है

सभी रो में ऊपर की ओर ग्रैब हैंडल, जिससे यात्रियों को बैठने और उठने में सहारा मिलता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे बड़े परिवार जो एक आधुनिक, तीन-रो वाली गाड़ी चाहते हैं, जिसमें बीच और तीसरी पंक्ति तक पहुँचने के लिए कोई शारीरिक मेहनत न करनी पड़े.

9. होंडा एलिवेट

कीमत: रु.11.81 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: SV MT

भारतीय सड़कों की खराब स्थितियों से निपटने के लिए होंडा एलिवेट में 220 mm का काफी ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है, फिर भी इसके डोर सिल जमीन के काफी करीब हैं. बुजुर्ग यात्रियों को फर्श तक पैर पहुँचाने के लिए अपने पैरों को अजीब तरह से फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती.

इसकी एक खास खूबी इसके बड़े, सीधे और चौकोर दरवाज़े हैं. दरवाज़े का यह हिस्सा छत तक जाता है, जिससे लंबी कद-काठी वाले बुजुर्ग बिना गर्दन झुकाए या टेढ़ी किए, सीधे अंदर आ सकते हैं. गाड़ी के अंदर, सीटों में मजबूत और अच्छा सपोर्ट देने वाला फोम लगा है, जो रीढ़ की हड्डी को सही स्थिति में रखता है. सीटों की ऊँचाई ऐसी है कि पीछे बैठे यात्रियों को आगे के हेडरेस्ट के पार से एक खुला और हवादार नज़ारा मिलता है.

खास फीचर्स:

दरवाजों का बड़ा और चौकोर डिजाइन, जिससे सीधे खड़े होकर कार में चढ़ना आसान होता है

458 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, जिसमें परिवार के सफर का सामान आसानी से रखा जा सकता है

220 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस के बावजूद केबिन का फर्श ज्यादा ऊंचा नहीं है, जिससे कार में चढ़ना-उतरना आसान होता है

सीधी और आरामदायक सीटें, जो कमर के निचले हिस्से को अच्छा सहारा देती हैं



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो खराब रास्तों पर चलने के लिए एक मजबूत और ऊंची SUV पसंद करते हैं.

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कुछ शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान देने से आपको ऐसी कार चुनने में मदद मिलेगी, जिसमें अंदर आने और बाहर निकलने के कोण आपके परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के लिए उपयुक्त हों.

सीट की ऊंचाई (H-Point): यह सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के कूल्हों की स्थिति को बताती है. सीट बहुत नीची होने पर बुजुर्गों को बैठने के लिए नीचे झुकना पड़ता है, जबकि बहुत ऊंची होने पर चढ़ने में परेशानी हो सकती है. सही ऊंचाई वाली सीट पर बैठना और उठना आसान होता है.

दरवाजे का खुलने का कोण: दरवाजे 80 से 90 डिग्री तक खुलने पर अंदर आने और बाहर निकलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है. इससे बुजुर्ग दोनों पैर जमीन पर टिकाकर आसानी से खड़े हो सकते हैं.

दरवाजे की चौखट की चौड़ाई और फर्श की ऊंचाई: चौखट संकरी होने से कार में चढ़ते समय पैर ज्यादा फैलाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। नीचा और सपाट फर्श होने से पैर दरवाजे के नीचे बने ऊंचे हिस्से में फंसने का डर भी कम होता है.

सीट पर बैठने की मुद्रा: कुर्सी जैसी सीधी सीट पर बैठने से कूल्हों और घुटनों को आरामदायक स्थिति मिलती है. इससे बुजुर्गों को बैठने और उठने में आसानी हो सकती है.

आपको बुजुर्गों के अनुकूल कौन सी पारिवारिक कार खरीदनी चाहिए?

अगर आपका बजट कम है, तो मारुति सुजुकी वैगन आर यकीनन सबसे सुविधाजनक कार है; इसमें बैठने के लिए आरामदायक ऊंचाई है और बड़ी खिड़कियां दी गई हैं. अगर आप रु.6 लाख से कम में कॉम्पैक्ट SUV जैसी बनावट और बेहतरीन सेफ्टी चाहते हैं, तो टाटा पंच एक अच्छा विकल्प है, जिसमें 90 डिग्री तक खुलने वाले चौड़े दरवाजे मिलते हैं. और अगर आप शहर के हिसाब से सही आकार वाली ऐसी कार चाहते हैं जिसमें अंदर काफी जगह हो और सिर के ऊपर भी अच्छा-खासा स्पेस (हेडरूम) मिले, तो ह्यून्दे एक्सटर आपके लिए एकदम सही रहेगी.

जो परिवार तीन रो वाली आरामदायक सीटिंग चाहते हैं, उनके लिए रेनॉ ट्राइबर एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है. अगर आपका बजट रु.9 लाख से रु.11 लाख के बीच है, तो आप मारुति सुजुकी अर्टिगा देख सकते हैं, जिसमें दूसरी कतार तक जाने के लिए काफी जगह (फ्लैट-फ्लोर वॉक-इन एक्सेस) मिलती है. वहीं, तीन कतारों वाली पूरी सुविधा के लिए किआ कारेंज एक आदर्श विकल्प है.

अंत में, अगर आप खास तौर पर 5-सीटर SUV देख रहे हैं, तो मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में बैठने की स्थिति ऊंची है और बाहर का नज़ारा बहुत अच्छे से दिखता है; ह्यून्दे क्रेटा की पिछली सीटों में बढ़िया कुशनिंग है और इसमें सफर काफी आरामदायक रहता है; वहीं होंडा एलीवेट में दरवाज़े ऊंचे और चौकोर हैं, जिससे अंदर आना-जाना बहुत आसान हो जाता है.