मारुति ब्रेज़ा, रेनॉ काइगर से लेकर नई बलेनो तक इन रु.15 लाख से कम कीमत वाली 9 कारों में मिलती हैं वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

भारत में, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें अब एक खास लग्जरी फीचर से बदलकर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सुविधाओं में से एक बन गई हैं. ये सीटें कैबिन की हवा को खींचकर, अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) में बने छोटे-छोटे छेदों के जरिए बाहर निकालती हैं, जिससे सफर के दौरान आप ठंडे रहते हैं और पसीने से पूरी तरह सूखे रहते हैं.

पहले, कूल्ड सीटिंग की सुविधा केवल रु.30 लाख से अधिक कीमत वाली एग्जीक्यूटिव सेडान कारों में ही मिलती थी. लेकिन आज, रु.15 लाख से कम कीमत वाली प्रीमियम हैचबैक, स्टाइलिश क्रॉसओवर और कॉम्पैक्ट SUV में भी वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिल जाती हैं. नीचे कुछ ऐसी कारें दी गई हैं, जिनमें आप इस फीचर को देख सकते हैं.

1. रेनॉ काइगर

कीमत: रु.8.50 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: इमोशन

रेनॉ काइगर इमोशन भारत की सबसे किफायती कार है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं. रेनॉ ने यह फीचर इसलिए दिया है ताकि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के कड़े मुकाबले में काइगर को कैबिन कम्फर्ट के मामले में बढ़त मिल सके; साथ ही, गर्मियों के मौसम में रोज़मर्रा की ड्राइविंग के दौरान यह फीचर बहुत मददगार साबित होता है.

इसका वेंटिलेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करता है; बटन दबाते ही यह सीट के पिछले हिस्से में हवा का संचार शुरू कर देता है. बाहर की बात करें तो, इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर इसे चलाना आसान हो जाता है, और इसका 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस ऊंचे स्पीड ब्रेकर और पानी से भरी सड़कों को भी आसानी से पार कर लेता है. इसमें दो इंजन के विकल्प मिलते हैं: शहर के रोज़मर्रा के कामों के लिए 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और 99 bhp की ताकत देने वाला दमदार 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो एक स्मूथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है.

प्रमुख फीचर्स:

205 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

405 लीटर का बड़ा बूट स्पेस

फैक्ट्री-फिटेड वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच की टचस्क्रीन

नैचुरली एस्पिरेटेड और दमदार 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो कम बजट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों वाली, और साथ ही एक स्टाइलिश, ऊंची कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं.

2. मारुति सुजुकी बलेनो

कीमत: रु.9.50 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: अल्फा

मारुति सुजुकी अपनी सबसे महंगी बलेनो अल्फा में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें देती है. इस लिस्ट में यह इकलौती पारंपरिक हैचबैक है जिसमें यह फीचर मिलता है, जो रोज़ाना सफर करने वालों को बड़ी क्रॉसओवर गाड़ियों के मुकाबले एक बढ़िया विकल्प देती है.

कूलिंग फ़ंक्शन में तीन एडजस्टमेंट लेवल हैं, जिनकी मदद से केबिन का तापमान स्थिर होने पर आप फ़ैन की स्पीड कम कर सकते हैं. इसकी सीटें चौड़ी और अच्छी बनावट वाली हैं, जिनमें किनारों पर हल्का सपोर्ट दिया गया है, जो तेज़ मोड़ पर आपको अच्छी पकड़ देता है. बलेनो में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ (Z12E) पेट्रोल इंजन लगा है, जो 82 bhp की ताकत बनाता है. यह शहर के ट्रैफ़िक में बहुत स्मूथ पावर देता है और इसका क्लच भी काफ़ी हल्का है. साथ ही, यह ARAI के अनुसार 23.8 से 24.77 kmpl तक का माइलेज देता है. इसके 'अल्फा' ट्रिम में हेड-अप डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है.

प्रमुख फीचर्स:

फ्रंट सीटों में तीन स्तरों पर वेंटिलेशन की सुविधा

23.8 से 24.77 किमी/लीटर का माइलेज

हेड-अप डिस्प्ले और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा

9-इंच की स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले ऐसे लोग, जिन्हें प्रीमियम हैचबैक की फुर्तीली ड्राइविंग, हल्के कंट्रोल और बेहतरीन माइलेज पसंद है.

3. सिट्रॉएन बसॉल्ट X

कीमत: रु.11.34 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: Na Max

सिट्रॉन बसाल्ट X के मैक्स वेरिएंट में तीन-लेवल वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं. सिट्रॉन ने इस कार की सीटिंग एर्गोनॉमिक्स पर भी विशेष ध्यान दिया है; इसकी अगली सीटों में एडवांस्ड कम्फर्ट फोम का इस्तेमाल किया गया है, जो लंबी यात्रा के दौरान दबाव वाले बिंदुओं (प्रेशर पॉइंट्स) को आराम पहुंचाता है.

बोनट के नीचे सिट्रॉएन का नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो लगभग 81 bhp की ताकत और 115 Nm तक का टॉर्क पैदा करता है. इसकी सबसे खास बात इसका सस्पेंशन है, जो गड्ढों और खराब सड़कों पर भी काफी आरामदायक और स्मूथ अनुभव देता है. पीछे की तरफ दिए गए बड़े नॉचबैक टेलगेट के ज़रिए आप 470-लीटर के लगेज बूट (डिक्की) तक पहुँच सकते हैं.

प्रमुख फीचर्स:

आरामदायक सफर के लिए बेहतर सस्पेंशन

चौड़े ओपनिंग डिजाइन के साथ 470 लीटर का बूट स्पेस

1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 115 Nm टॉर्क के साथ

बेहतर आराम के लिए तीन स्तरों वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और खास फोम

180 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आकर्षक कूपे-SUV डिजाइन

इसे किसे खरीदना चाहिए: हाईवे पर सफर करने वाले ऐसे लोग, जिन्हें सीटों में बहुत आराम चाहिए, शहर में गाड़ी चलाने में आसानी चाहिए और साथ ही एक अनोखी यूरोपीय स्टाइल भी चाहिए.

4. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा

कीमत: रु.11.41 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: ZXi प्लस

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की मज़बूत मैकेनिकल बनावट और व्यावहारिक केबिन लेआउट को भारतीय कार खरीदार काफी पसंद करते हैं. इसके टॉप-एंड ZXi प्लस वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं। यह फीचर पहले मौजूद नहीं था, लेकिन इस नए अपडेट ने आखिरकार उन कुछ कमियों में से एक को दूर कर दिया है, जो मारुति की इस कार को कोरियाई प्रतिस्पर्धियों से अलग करती थीं.

ब्रेज़ा में बैठने की ऊँची स्थिति वेंटिलेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाने में मदद करती है. चूँकि आप इसमें कुर्सी की तरह पैर रखकर बैठते हैं, इसलिए हवा नीचे के कुशन और पीठ के पूरे हिस्से (लंबर सेक्शन) पर समान रूप से फैलती है. मैकेनिकल खूबियों की बात करें तो, इसमें भरोसेमंद 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन दिया गया है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या पैडल शिफ्टर्स वाला 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. जो लोग थोड़ी ज़्यादा पावर चाहते हैं, वे नए 1.0 बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प चुन सकते हैं, हालाँकि इसमें केवल मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलता है. अच्छी हेड-रूम जगह, बड़े ग्लास एरिया और मजबूत बनावट के कारण, इस कार को एक भरोसेमंद फैमिली कार माना जा सकता है.

प्रमुख फीचर्स:

इलेक्ट्रिक सनरूफ और हेड-अप डिस्प्ले

ZXi Plus वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

भरोसेमंद 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन

ऊंची सीटिंग पोजिशन और बाहर का बेहतर नजारा

सभी वेरिएंट में छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) स्टैंडर्ड

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक मजबूत, कम मेंटेनेंस वाली कॉम्पैक्ट SUV पसंद करते हैं, जिसमें बैठने का बढ़िया आराम हो और सामने का नज़ारा साफ दिखाई दे.

5. किआ सॉनेट

कीमत: रु.11.60 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: HTX (केवल ऑटोमैटिक)

किआ (Kia) असल में सब-फोर-मीटर कैटेगरी में वेंटिलेटेड सीटें देने वाली शुरुआती कंपनियों में से एक थी. लोकप्रिय HTX ट्रिम से ही, सॉनेट (Sonet) में थ्री-स्टेज कूलिंग फैन मिलते हैं. ये फैन बिना किसी आवाज़ के चलते हैं और मोटे सूती कपड़ों के आर-पार भी तेज़ और महसूस होने वाली हवा देते हैं.

सॉनेट का कैबिन भी काफी प्रीमियम लगता है. इसका डैशबोर्ड लेआउट आधुनिक है, स्विच वगैरह छूने में मजबूत लगते हैं, और साउंड इंसुलेशन इतना अच्छा है कि शहर के ट्रैफिक का ज्यादातर शोर बाहर ही रुक जाता है. खरीदार इस कार के लाइनअप में से 118 bhp वाले दमदार 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन या फिर 114 bhp वाले किफायती 1.5-लीटर CRDi डीजल इंजन में से चुन सकते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो एक हाई-टेक, प्रीमियम केबिन का अनुभव चाहते हैं, जिसमें दमदार इंजन परफॉरमेंस और बेहतरीन सीट कूलिंग की सुविधा हो.

6.सिट्रॉएन एयक्रॉस X

कीमत: jरु.11.62 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: उपलब्ध नहीं | मैक्स (5 सीटर)

अगर आपको इस फ्रांसीसी कार निर्माता का बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप पसंद है, लेकिन आपको यात्रियों के बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो सिट्रॉएन एयरक्रॉस X Na Max एक ज़्यादा व्यावहारिक विकल्प हो सकता है. इसमें आगे की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा है, जो गर्म दोपहर में सड़क के सफर के दौरान ड्राइवर और आगे बैठे यात्री, दोनों को आरामदायक रखती है.

एयरक्रॉस में केबिन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करने की काफी सुविधा मिलती है. इसके टर्बो वर्ज़न में 5-सीट और 5+2 सीटिंग, दोनों तरह के विकल्प मौजूद हैं. इसमें 2,671 mm का लंबा व्हीलबेस दिया गया है, जिससे दूसरी पंक्ति में बैठे यात्रियों को घुटनों के लिए काफी जगह (नी-रूम) मिलती है. इसमें 'बासॉल्ट' (Basalt) वाला ही 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जो पूरे परिवार के साथ सफर करते समय भी गाड़ी को काफी स्मूथ रखता है. साथ ही, इस कार में 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है.

प्रमुख फीचर्स:

खराब सड़कों पर बेहतर आराम के लिए सस्पेंशन की खास ट्यूनिंग

ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए 200 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

टॉप मैक्स वेरिएंट में आगे की सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा

1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे व्यावहारिक परिवार जो आरामदायक सफर के साथ-साथ आगे की सीटों पर कूलिंग की सुविधा चाहते हैं.

7.स्कोडा काइलाक

कीमत: रु.11.85 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: प्रेस्टीज

स्कोडा काइलाक भारत की प्रतिस्पर्धी 'सब-फोर-मीटर' SUV कैटेगरी में यूरोपीय इंजीनियरिंग पेश करती है. लोकलाइज्ड MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बनी, इसके टॉप-स्पेक 'प्रेस्टीज' वेरिएंट में आगे की तरफ वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं, जिनमें ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की सुविधा भी मौजूद है.

काइलाक की आगे की सीटों में मजबूत और अच्छा सपोर्ट देने वाले साइड बोल्स्टर दिए गए हैं, जो तेज ड्राइविंग के दौरान भी आपको अपनी जगह पर मजबूती से टिकाए रखते हैं. इसमें लगा कूलिंग सिस्टम बिना किसी शोर के काम करता है और इसे छिद्रों वाली लेदरेट अपहोल्स्ट्री में बहुत ही करीने से फिट किया गया है. वहीं, स्कोडा का दमदार 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन 114 bhp की ताकत और 178 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें एक्सीलरेशन को संभालने के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है.

प्रमुख फीचर्स:

1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो 114 bhp की पावर देता है

आगे की सीटों में वेंटिलेशन और 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की सुविधा

यूरोपीय सड़कों के हिसाब से सस्पेंशन ट्यूनिंग, जिससे तेज रफ्तार पर बेहतर स्थिरता मिलती है

सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग और मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग फीचर

10.1-इंच टचस्क्रीन, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto की सुविधा है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ड्राइविंग के शौकीन लोग, जो एक फुर्तीली और मजबूत कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, जिसमें बेहतरीन यूरोपियन ड्राइविंग डायनामिक्स हों और साथ ही बहुत जरूरी इलेक्ट्रिक सीट वेंटिलेशन की सुविधा भी हो.

8. ह्यून्दे वेन्यू

कीमत: रु.11.94 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: HX 8

अपने बेहतरीन HX 8 ट्रिम में, वेन्यू में आगे की सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा मिलती है, जिससे शहर में आपका रोज़ का सफर काफी आरामदायक हो जाता है. इस टू-स्टेज सीट वेंटिलेशन को सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में दिए गए फिजिकल बटनों की मदद से चालू किया जा सकता है, ताकि गाड़ी चलाते समय आपको टचस्क्रीन मेन्यू में उलझना न पड़े.

वेन्यू के कैबिन की फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया है, जिसमें साफ-सुथरे इंस्ट्रूमेंट्स और आरामदायक फ्रंट बकेट सीट्स दी गई हैं. इसमें 1.0-लीटर टर्बो-GDi पेट्रोल इंजन लगा है, जो लगभग 118 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए आप 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) या 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में से चुन सकते हैं.

प्रमुख फीचर्स:

10.25-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले

1.0-लीटर टर्बो-GDi पेट्रोल इंजन, जो 118 bhp की पावर देता है

7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

ऊंचे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स

आगे की सीटों में दो-स्तरीय वेंटिलेशन और आसानी से इस्तेमाल होने वाले फिजिकल बटन



इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले ऐसे लोग, जिन्हें एक बेहतरीन कॉम्पैक्ट SUV चाहिए—जिसमें शहर के हिसाब से शानदार कंट्रोल हो, स्मूथ डुअल-क्लच शिफ्टिंग हो और भरोसेमंद सीट कूलिंग की सुविधा हो.

टाटा नेक्सॉन

कीमत: रु.12.72 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: फियरलेस+ PS

टाटा नेक्सॉन के टॉप-टियर 'फियरलेस+ PS' (और 'फियरलेस+ S') वेरिएंट्स में मल्टी-स्टेज फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं. टाटा की आधुनिक लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ, यह कूलिंग फीचर भीषण गर्मी में हाईवे पर लंबी यात्राओं को काफी आरामदायक बना देता है. नेक्सॉन की अगली सीटों में बेहतर शोल्डर सपोर्ट और गहरी कुशनिंग भी दी गई है.

इस गाड़ी को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है. इसका डिज़ाइन मज़बूत है और इसमें 208 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे यह काफी ऊँची नज़र आती है. ग्राहक 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दमदार 1.5-लीटर डीज़ल इंजन या फिर फैक्ट्री-फिटेड iCNG सेटअप में से चुन सकते हैं.

प्रमुख फीचर्स:

208 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

फियरलेस+ PS वेरिएंट में आगे की सीटों पर मल्टी-स्टेज वेंटिलेशन

10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पतले बेजल वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन

1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और टर्बोचार्ज्ड iCNG इंजन के विकल्प

इसे किसे खरीदना चाहिए: सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने वाले खरीदार, जो एक मजबूत और ऊंची गाड़ी चाहते हैं, जिसमें कई तरह के ईंधन के विकल्प हों और जो क्रैश के दौरान बेहतरीन सुरक्षा देने के लिए जानी जाती हो.

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों के बारे में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें

यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें दी गई हैं, जिनके बारे में आपको इस खास सुविधा (comfort feature) के संदर्भ में पता होना चाहिए:

वेंटिलेटेड और कूल्ड सीटों में अंतर: 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली ज्यादातर कारों में असल में वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं, न कि रेफ्रिजरेशन से ठंडी होने वाली सीटें. इनमें सीट के फोम के अंदर AC की गैस वाली पाइपें नहीं होतीं। इसके बजाय, सीट के निचले हिस्से और बैकरेस्ट में छोटे इलेक्ट्रिक पंखे लगे होते हैं, जो हवा खींचते हैं या उसे सीट के अंदर से बाहर निकालते हैं.

15 लाख रुपये से कम कीमत वाली ज्यादातर कारों में असल में वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं, न कि रेफ्रिजरेशन से ठंडी होने वाली सीटें. इनमें सीट के फोम के अंदर AC की गैस वाली पाइपें नहीं होतीं। इसके बजाय, सीट के निचले हिस्से और बैकरेस्ट में छोटे इलेक्ट्रिक पंखे लगे होते हैं, जो हवा खींचते हैं या उसे सीट के अंदर से बाहर निकालते हैं. केबिन को पहले ठंडा करना क्यों जरूरी है: वेंटिलेटेड सीटें कार के अंदर की हवा को सर्कुलेट करती हैं. इसलिए इनका बेहतर असर तब मिलता है, जब कार का AC पहले से चल रहा हो और केबिन ठंडा हो चुका हो.

वेंटिलेटेड सीटें कार के अंदर की हवा को सर्कुलेट करती हैं. इसलिए इनका बेहतर असर तब मिलता है, जब कार का AC पहले से चल रहा हो और केबिन ठंडा हो चुका हो. मेंटेनेंस से जुड़ी सलाह: सीटों के छोटे-छोटे छेदों को साफ रखें. सीटों पर चिपचिपे ड्रिंक्स गिरने या छेददार अपहोल्स्ट्री पर ज्यादा वैक्स पॉलिश लगाने से ये छेद बंद हो सकते हैं. इससे पंखों की हवा देने की क्षमता कम हो सकती है और समय के साथ धूल भी जमा हो सकती है.



आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों वाली कौन सी कार खरीदनी चाहिए?

अगर आपका मुख्य मकसद सबसे कम कीमत में वेंटिलेटेड सीटें पाना है, तो रेनॉल्ट काइगर इमोशन रु.8.50 लाख में उपलब्ध है. और अगर आप SUV नहीं चाहते, बल्कि एक आम हैचबैक जैसी कम ऊंचाई वाली सीटिंग और बेहतरीन माइलेज चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी बलेनो लें.

अगर आप खास तौर पर एक 'टॉल-बॉय' SUV की तलाश में हैं, तो मारुति सुजुकी ब्रेज़ा एक अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता केबिन में लग्ज़री और तेज़ टर्बोचार्ज्ड एक्सीलरेशन है, तो दो नाम सामने आते हैं: किआ सॉनेट और ह्यून्दे वेन्यू.

इसके अलावा, अगर खराब स्टेट हाइवे पर सफर के दौरान आपको आरामदायक राइड चाहिए, तो फ्रेंच कंपनी की सिट्रॉएन बसॉल्ट X मैक्स और सिट्रॉएन एयरक्रॉस X मैक्स दो बेहतरीन विकल्प हैं. जो लोग बेहतर 'यूरोपियन रोड हैंडलिंग' चाहते हैं, उनके लिए स्कोडा काइलाक भी एक अच्छा विकल्प है. और अंत में, अगर आप एक ऐसी सुरक्षित कार चाहते हैं जिसे 5-स्टार रेटिंग मिली हो, जिसमें 208 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस हो और साथ ही वेंटिलेटेड सीटें भी हों, तो आप टाटा नेक्सॉन को नजरअंदाज नहीं कर सकते.