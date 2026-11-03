₹15 लाख से कम में ब्लैक इंटीरियर वाली 9 फैमिली कारें, फ्रॉन्क्स से XUV 3XO तक ये हैं विकल्प

हल्के बेज और आइवरी रंग के कैबिन वाली कारें शोरूम में अक्सर काफी चमकदार और हवादार लगती हैं. लेकिन, कार खरीदने के तीन महीने बाद ही असलियत सामने आ जाती है. भारत के हालात हल्के रंग की कार अपहोल्स्ट्री (सीट कवर आदि) के लिए बहुत मुश्किल माने जाते हैं.

यही वजह है कि कई खरीदार डार्क, काले और स्पोर्टी डुअल-टोन कैबिन को ज्यादा पसंद करते हैं. एक डार्क कैबिन में रोजमर्रा की धूल छिप जाती है, जूतों के निशान नजर नहीं आते, और खाने-पीने के दाग भी आसानी से नहीं दिखते. पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनियों ने कई खास 'ब्लैक एडिशन' और 'डार्क-थीम' वाले वेरिएंट पेश किए हैं, जिसकी वजह से आज रु.15 लाख के बजट में कई बेहतरीन और व्यावहारिक विकल्प मौजूद हैं.

1. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स

कीमत: रु.6.90 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: सिग्मा

एंट्री-लेवल सिग्मा वेरिएंट से ही, फ्रोंक्स में डीप बोर्डो और काले रंग का डुअल-टोन कैबिन मिलता है. दरवाज़ों के निचले हिस्से और फुटवेल काले रंग के हैं, जिसका मतलब है कि धूल भरे जूतों से लगने वाले निशान इन पर सफेद धब्बों के रूप में नहीं दिखते. सीटों पर एक मज़बूत, गहरे टेक्सचर वाला फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है, जो रोज़मर्रा की गंदगी और धूल को अच्छी तरह छिपा लेता है.

बाहर से, फ्रोंक्स अपनी शानदार क्रॉसओवर स्टाइलिंग और 190 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है, जो शहर की खराब सड़कों और ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से पार कर लेती है. इसमें एक भरोसेमंद 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर डुअलजेट पेट्रोल इंजन लगा है, जो 21.00 kmpl से ज़्यादा का माइलेज देता है. यह बजट का ध्यान रखने वाले परिवारों के लिए एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: पहली बार कार खरीदने वाले और छोटे परिवार, जो एक ऐसी स्टाइलिश क्रॉसओवर चाहते हैं जिसका खर्च (रनिंग कॉस्ट) बहुत कम रहे.

2. महिंद्रा XUV 3XO

कीमत: रु.9.39 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: REVX EDGE

महिंद्रा XUV 3XO के स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में सफेद और आइवरी रंग की अपहोल्स्ट्री मिलती है. लेकिन इसके REVX EDGE वेरिएंट में पूरी तरह से काले रंग की लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है. अगर कोई ड्रिंक गिर जाए, कीचड़ भरे पंजे के निशान पड़ जाएं या खाने-पीने की कोई चीज़ गिर जाए, तो इसे एक गीले कपड़े से कुछ ही सेकंड में साफ किया जा सकता है. इससे पानी के कोई निशान या धब्बे भी नहीं पड़ते.

2,600 मिमी का चौड़ा व्हीलबेस पीछे की सीट पर बैठे तीन यात्रियों के लिए पर्याप्त शोल्डर और नी रूम देता है. यह कार 109 बीएचपी के दमदार 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन या 115 बीएचपी के 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, जो 300 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक के साथ यह कार हाईवे पर शानदार परफॉर्मेंस देती है. इसे भारत एनकैप की पांच-स्टार सुरक्षा रेटिंग भी प्राप्त है.

3.ह्यून्दे वेन्यू नाइट

कीमत: रु.9.70 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: नाइट (HX5)

ह्यून्दे वेन्यू के 'नाइट एडिशन' को खास तौर पर एक आकर्षक, पूरी तरह से ब्लैक लुक दिया गया है. HX5 ट्रिम से शुरू होने वाले इस मॉडल के कैबिन को ब्लैक थीम में रखा गया है, जिसमें डैशबोर्ड और एयर कंडीशनिंग वेंट्स पर पीतल (ब्रास) के रंग की सुंदर डिटेलिंग दी गई है.

सीटों पर खास काले रंग का कपड़ा लगा है, जिस पर पीतल के रंग की बारीक सिलाई की गई है. कार के अंदर कोई भी हल्के रंग की सतह न होने के कारण, दरवाज़ों के पैनल और सीटों के पिछले हिस्से पर जूतों की गंदगी का असर बहुत कम होता है. छत की काली लाइनिंग की वजह से ग्रैब हैंडल के आस-पास भी कोई दाग-धब्बा नहीं दिखता.

वेन्यू नाइट में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल या किफायती 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग दिए गए हैं, और कुछ चुनिंदा ट्रिम्स में फैक्ट्री-फिटेड डुअल-कैमरा डैशकैम भी शामिल है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में गाड़ी चलाने वाले ऐसे लोग, जिन्हें एक भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, जिसमें स्टाइलिश 'ब्लैक-आउट' केबिन हो और जो रोज़मर्रा के सफर में लगने वाली गंदगी को आसानी से झेल सके.

4. ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन

कीमत: रु.10.66 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: N6

अगर आप एक ऐसा डार्क कैबिन चाहते हैं जो सादे के बजाय स्पोर्टी लगे, तो ह्यून्दे वेन्यू N लाइन N6 वेरिएंट को देखें. ह्यून्दे के परफॉरमेंस डिवीजन से प्रेरित, इसका कैबिन पूरी तरह से काले रंग का है, जिसमें एयर कंडीशनिंग वेंट्स, गियर लीवर और सीटों की पाइपिंग पर चमकीले लाल रंग की हाइलाइट्स दी गई हैं. डार्क लेदरेट सीटों पर उभरा हुआ 'N' लोगो और लाल रंग की कंट्रास्ट स्टिचिंग भी है. इसके काले कालीन और डार्क हेडलाइनर धूल और गंदगी को छिपा लेते हैं, जो मानसून और सर्दियों में गाड़ी चलाते समय स्वाभाविक रूप से जमा हो जाते हैं.

इस गाड़ी के बोनट के नीचे एक दमदार 1.0-लीटर टर्बो-GDi पेट्रोल इंजन लगा है, जो 118 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल या तेज़ शिफ्टिंग वाले 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के साथ जोड़ा गया है. यह खुली सड़कों पर ड्राइवर को एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव देता है, और साथ ही इसके इंटीरियर के रखरखाव का खर्च भी कम रहता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ड्राइविंग के शौकीन लोग, जो परिवार के इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल और आसानी से साफ होने वाली कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, लेकिन साथ ही जिन्हें एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव भी पसंद है.

5. टाटा नेक्सॉन

कीमत: रु.10.92 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: क्रिएटिव प्लस एस डार्क

नेक्सॉन के स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में हल्के ग्रे या बैंगनी रंग के कैबिन इंटीरियर होते हैं, जिन पर दाग-धब्बे और पानी के निशान आसानी से दिख सकते हैं, जबकि #DARK एडिशन में कार की हर सतह को गहरे काले रंग से कवर किया गया है. इसके हेडरेस्ट पर '#DARK' की कढ़ाई (एम्ब्रॉयडरी) है और डैशबोर्ड पर पियानो-ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं. लेदरेट (कृत्रिम चमड़े) वाली सतहों पर अगर चिप्स, बिस्किट के टुकड़े या कॉफी गिर जाए, तो उन्हें तुरंत साफ किया जा सकता है और कोई निशान भी नहीं बचता.

व्यावहारिक नज़रिए से देखें तो, नेक्सॉन अपने 208 mm ग्राउंड क्लीयरेंस, 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग और आरामदायक सस्पेंशन सेटअप की बदौलत भारत की खराब सड़कों पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करती है. 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन विकल्पों के साथ आने वाली यह गाड़ी, निस्संदेह अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत फैमिली गाड़ियों में से एक है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले ऐसे परिवार, जो अक्सर खराब रास्तों पर सफर करते हैं और एक दमदार, मजबूत SUV चाहते हैं, जिसमें पूरी तरह से काला और दाग-धब्बों से सुरक्षित रहने वाला कैबिन हो.

6. स्कोडा काइलाक

कीमत: रु.11.35 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: स्पोर्टलाइन

अपने 'स्पोर्टलाइन' ट्रिम में, स्कोडा स्टैंडर्ड हल्के ग्रे और बेज रंग के हिस्सों को हटाकर एक डार्क-थीम वाला केबिन देती है. इसमें आपको ब्लैक हेडलाइनर, कंट्रास्ट स्टिचिंग वाली डार्क लेदरेट अपहोल्स्ट्री और ग्लॉस ब्लैक डैशबोर्ड इंसर्ट्स मिलते हैं. धूल के निशान न दिखें, इसके लिए इसमें डार्क डोर कार्ड और ब्लैक फ्लोर कार्पेटिंग भी दी गई है.

इसमें स्कोडा का दमदार 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 114 bhp की ताकत और 178 Nm का टॉर्क पैदा कर सकता है. इस कार के लिए आप 6-स्पीड मैनुअल या फिर एक स्मूथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुन सकते हैं. कुल मिलाकर, 189 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस, 446-लीटर के बूट स्पेस और हाईवे पर बेहतरीन परफॉरमेंस के साथ, 'काइलाक स्पोर्टलाइन' (Kylaq Sportline) आपको यूरोपियन ड्राइविंग का अनुभव देती है, और साथ ही इसके इंटीरियर को मेंटेन रखना भी काफी आसान है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो सटीक यूरोपीय हैंडलिंग और मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं, साथ ही एक ऐसा डार्क केबिन चाहते हैं जो कम मेहनत में ही साफ-सुथरा बना रहे.

7. स्कोडा स्लाविया

कीमत: रु.13.74 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: स्पोर्टलाइन

स्लाविया के निचले वेरिएंट्स में बेज और काले रंग का डुअल-टोन कैबिन मिलता है, जबकि स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ब्लैक हेडलाइनर, ब्लैक अपहोल्स्ट्री और डार्क डैशबोर्ड ट्रिम दिए गए हैं. डार्क फैब्रिक वाली सीटें काफी आरामदायक हैं और इन पर हल्का कंट्रास्ट स्टिचिंग का काम किया गया है. ये सीटें रोज़मर्रा के सफर या परिवार के साथ लंबी छुट्टियों की यात्राओं के दौरान लगने वाले छोटे-मोटे दाग-धब्बों को आसानी से छिपा लेती हैं.

व्यावहारिकता के अन्य पहलुओं की बात करें तो, स्लाविया का ड्राइवर-केंद्रित केबिन इसके बेहतरीन यूरोपीय ड्राइविंग अनुभव के साथ मेल खाता है, जिससे यह खुले रास्तों पर बिल्कुल सीधे चलती है. पीछे की सीट काफी चौड़ी और लंबी यात्राओं के लिए आरामदायक है, और 521 लीटर के बूट (डिग्गी) में चार वयस्कों का सामान आसानी से आ जाता है. इसमें 1.0-लीटर का TSI इंजन लगा है, जो 114 bhp की पावर जनरेट करता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक यूरोपियन सेडान का आराम, सुरक्षा और बूट स्पेस चाहते हैं, साथ ही जिसका कैबिन गहरे रंग का हो, जिसे बार-बार साफ करने की जरूरत न पड़े.

8.किआ सॉनेट

कीमत: रु.13.75 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: GTX+

किआ सॉनेट GTX+ कॉम्पैक्ट SUV की कीमत के मामले में सबसे ऊपरी रेंज के करीब आती है. GTX+ ट्रिम में, इसके कैबिन को पूरी तरह से ब्लैक थीम दी गई है, जिसमें ब्लैक हेडलैनेर और डार्क लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ स्पोर्टी कंट्रास्ट स्टिचिंग शामिल है. इसकी ब्लैक लेदरेट सीटें टिकाऊ हैं, जिन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है और इनमें थ्री-स्टेज फ्रंट वेंटिलेशन की सुविधा भी दी गई है. सीट वेंटिलेशन का यह फीचर काफी काम का है: क्योंकि धूप में खड़ी होने पर डार्क लेदरेट सीटें गर्मी सोख लेती हैं, लेकिन सीट कूलिंग ऑन करने पर कुछ ही मिनटों में कुशन ठंडे हो जाते हैं.

सॉनेट GTX+ में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT, या फिर 1.5-लीटर CRDi डीजल इंजन के साथ स्मूथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, शानदार डुअल-स्क्रीन डैशबोर्ड और लेवल 1 ADAS सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसका कैबिन काफी लग्ज़री है और इसे मेंटेन रखना भी बहुत आसान है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक ऐसी हाई-टेक कॉम्पैक्ट SUV पसंद करते हैं, जिसमें प्रीमियम ऑल-ब्लैक केबिन, वेंटिलेटेड सीटें और स्मूथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन हो.

9. फोक्सवैगन वर्टुस

कीमत: रु.14.35 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: GT लाइन

फोक्सवैगन वर्टुस GT लाइन में प्रीमियम ब्लैक कैबिन लेआउट दिया गया है. इसकी सीटों पर टिकाऊ मटीरियल लगा है, जिस पर पसीने के निशान नहीं पड़ते और रोज़मर्रा के इस्तेमाल से ये जल्दी खराब भी नहीं होतीं. इसके अलावा, बेज रंग की फैब्रिक सीटों के विपरीत—जिन पर लंबी हाईवे ड्राइव के दौरान डेनिम जींस का गहरा रंग (इंडिगो डाई) लग सकता है—GT लाइन की डार्क फैब्रिक सीटें एकदम साफ और एक जैसी बनी रहती हैं.

वर्टुस में पीछे की तरफ काफी लेगरूम और 521 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें वीकेंड ट्रिप या एयरपोर्ट जाने के लिए परिवार के बड़े सूटकेस आसानी से आ सकते हैं. इसमें 1.0-लीटर का TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो हाइवे पर 90 से 100 kmph की रफ्तार से बहुत शांति से चलता है. साथ ही, इसे ग्लोबल NCAP की तरफ से टॉप-लेवल की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है.

भारतीय परिवारों के लिए गहरे और काले रंग के कैबिन क्यों सही हैं

ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से काले कैबिन को चुनना एक अधिक व्यावहारिक निर्णय हो सकता है.

सफाई का कम खर्च: हल्के रंग की कपड़े वाली सीटों पर पानी के दाग, कॉफी गिरने के निशान और धूल जल्दी दिखाई देने लगती है. वहीं, गहरे रंग का केबिन रोजाना इस्तेमाल से होने वाली गंदगी को छिपा लेता है। इससे इंटीरियर की प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग साल में चार बार के बजाय सिर्फ एक बार कराने की जरूरत पड़ती है.

हल्के रंग की कपड़े वाली सीटों पर पानी के दाग, कॉफी गिरने के निशान और धूल जल्दी दिखाई देने लगती है. वहीं, गहरे रंग का केबिन रोजाना इस्तेमाल से होने वाली गंदगी को छिपा लेता है। इससे इंटीरियर की प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग साल में चार बार के बजाय सिर्फ एक बार कराने की जरूरत पड़ती है. जींस के रंग का दाग नहीं लगता: गहरे नीले रंग की जींस का रंग हल्के रंग की लेदर जैसी सीटों और कपड़े पर लग सकता है. इससे नीले-भूरे रंग के दाग पड़ जाते हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल होता है. काले और गहरे ग्रे रंग की सीटों पर इस तरह की परेशानी नहीं होती.

गहरे नीले रंग की जींस का रंग हल्के रंग की लेदर जैसी सीटों और कपड़े पर लग सकता है. इससे नीले-भूरे रंग के दाग पड़ जाते हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल होता है. काले और गहरे ग्रे रंग की सीटों पर इस तरह की परेशानी नहीं होती. दरवाजों के निचले हिस्से ज्यादा टिकाऊ: बच्चे अक्सर कार में चढ़ते-उतरते समय अपने पैर दरवाजों के निचले हिस्से और सीटों के पीछे रखते हैं. दरवाजों के निचले हिस्से पर लगे काले प्लास्टिक और स्कफ प्लेट्स जूतों के निशानों को छिपाने में मदद करते हैं.

बच्चे अक्सर कार में चढ़ते-उतरते समय अपने पैर दरवाजों के निचले हिस्से और सीटों के पीछे रखते हैं. दरवाजों के निचले हिस्से पर लगे काले प्लास्टिक और स्कफ प्लेट्स जूतों के निशानों को छिपाने में मदद करते हैं. गर्मी को संभालना: आमतौर पर माना जाता है कि धूप में गहरे रंग का केबिन ज्यादा गर्म हो जाता है. हालांकि, गहरे रंग की सतहें गर्मी जल्दी सोखती हैं, लेकिन आजकल कारों में UV-कट कोटिंग वाले शीशे और दमदार एयर कंडीशनिंग सिस्टम मिलते हैं. इनकी मदद से कैबिन को तीन से चार मिनट में ठंडा किया जा सकता है.

आपको डार्क कैबिन वाली कौन सी फैमिली कार खरीदनी चाहिए?

अगर आपका बजट कम है, तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सिग्मा सबसे किफायती विकल्प है. जिन परिवारों को XUV ​​3XO जैसी जगह (स्पेस) पसंद है, उनके लिए महिंद्रा XUV 3XO REVX EDGE मौजूद है.

अगर आप खास तौर पर एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं जो फैक्ट्री से ही पूरी तरह ब्लैक लुक में आती हो, तो ह्यून्दे वेन्यू नाइट (Hyundai Venue Knight) एक विकल्प है. वहीं, ह्यून्दे वेन्यू N लाइन N6 (Hyundai Venue N Line N6) में स्पोर्टी रेड-एंड-ब्लैक थीम मिलती है. और जो लोग 5-स्टार क्रैश प्रोटेक्शन को अहमियत देते हैं, वे टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव #डार्क (Tata Nexon Creative #DARK) पर विचार कर सकते हैं.

इसके अलावा, यदि आप यूरोपीय गतिशीलता और मजबूत निर्माण गुणवत्ता की सराहना करते हैं, तो स्कोडा काइलाक स्पोर्टलाइन आपको गहरे रंग की हेडलाइनर वाली एक फुर्तीली कॉम्पैक्ट एसयूवी देती है. वहीं, फोक्सवैगन वर्टुस जीटी लाइन और स्कोडा स्लाविया स्पोर्टलाइन में 521 लीटर का बूट स्पेस और गहरे रंग के केबिन के साथ राजमार्गों पर शानदार स्थिरता मिलती है.

अंत में, अगर आपको वेंटिलेटेड सीटें, बेहतरीन ऑडियो सिस्टम और स्मूथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला प्रीमियम कैबिन चाहिए, तो आपके लिए किआ सॉनेट GTX+ मौजूद है.