90% कार खरीदार इस टैक्स रिफंड को भूल जाते हैं, कहीं आप भी तो नहीं?

नई कार खरीदने से जुड़ी कई तरह की लागतें होती हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन, बीमा, एक्सेसरीज और लोन भुगतान शामिल हैं. इन्हीं खर्चों के बीच एक और चार्ज होता है, जिसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) कहा जाता है.

कई खरीदार इसे तो चुका देते हैं, लेकिन बाद में इसका क्या होता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती.

TCS केवल वाहन के स्वामित्व (ओनरशिप) की लागत नहीं है.

यह न तो रजिस्ट्रेशन शुल्क है और न ही बीमा प्रीमियम.

यह एक टैक्स क्रेडिट है, जो आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आपकी कर देनदारी (Tax Liability) को कम कर सकता है.

हालांकि, बहुत से खरीदार या तो इसे ढूंढते नहीं हैं या फिर मान लेते हैं कि यह राशि हमेशा के लिए चली गई.

कार खरीदने पर TCS क्या होता है?

आयकर नियमों के अनुसार, अधिकृत वाहन डीलरों को उन मोटर वाहनों की बिक्री पर TCS वसूलना होता है, जिनकी कीमत निर्धारित सीमा 10 लाख रुपये से अधिक हो.

आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित समय पर, आमतौर पर भुगतान प्राप्त होने पर, डीलर खरीदार से लागू TCS राशि वसूलता है और खरीदार के PAN के विरुद्ध उसे आयकर विभाग में जमा कर देता है.

एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद, यह क्रेडिट खरीदार के कर रिकॉर्ड में दिखाई देने लगता है। सरल शब्दों में कहें तो TCS ऐसा अतिरिक्त टैक्स नहीं है जो कार खरीदने के बाद गायब हो जाता है.

यह आपके नाम पर पहले से जमा किया गया टैक्स है, जिसे आयकर रिटर्न दाखिल करते समय समायोजित (Adjust) किया जा सकता है.

क्या यह आपके वाहन पर लागू होता है?

कई खरीदार मानते हैं कि TCS केवल लग्जरी कारों पर लागू होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है.

पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण कई पॉपुलर SUVs, MPVs, EVs और प्रीमियम वेरिएंट्स अब रु.10 लाख की सीमा को पार कर चुके हैं.

TCS के दायरे में आने वाले वाहन

लोकप्रिय मिड-साइज SUVs के हाई वेरिएंट

प्रीमियम MPVs

कई इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)

फुल-साइज SUVs

लग्जरी वाहन

यदि आपके वाहन की खरीद कीमत निर्धारित सीमा से अधिक थी और चालान (Invoice) में TCS वसूला गया था, तो यह राशि आपके PAN के विरुद्ध दिखाई देनी चाहिए.

आपके PAN के विरुद्ध कितनी राशि जमा हो सकती है?

यह राशि मुख्य रूप से वाहन के चालान मूल्य (Invoice Value) पर निर्भर करती है.

धारा 206C(1F) के तहत, वर्तमान में डीलर 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले मोटर वाहनों पर 1% TCS वसूलते हैं.

दर भले ही कम लगे, लेकिन महंगे वाहन खरीदने पर यह राशि काफी महत्वपूर्ण हो सकती है.

वाहन की कीमत अनुमानित TCS क्रेडिट* ₹12 लाख ₹12,000 ₹15 लाख ₹15,000 ₹20 लाख ₹20,000

कई खरीदारों के लिए यह राशि मामूली होगी, लेकिन यह आपका ही पैसा है, जिसे क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए.

कई खरीदार इसे क्लेम क्यों नहीं कर पाते?

सबसे बड़ा कारण बेहद सरल है: वाहन डिलीवर होने के बाद अधिकांश लोग TCS के बारे में सोचना बंद कर देते हैं. जानकारी का अभाव भी एक प्रमुख समस्या है.

वेतन (Salary) से जुड़े टैक्स की तरह यह हर महीने सैलरी स्लिप में दिखाई नहीं देता। TCS आमतौर पर वाहन खरीदते समय एक बार भुगतान किया जाता है। कुछ महीनों बाद जब ITR दाखिल करने का समय आता है, तो लोग वेतन आय, कटौतियों और निवेशों पर ध्यान देते हैं, लेकिन वाहन से जुड़ा यह टैक्स क्रेडिट अक्सर भूल जाते हैं.

सामान्य कारण

TCS को गैर-वापसी योग्य शुल्क (Non-Refundable Fee) मान लेना

Form 26AS की कभी जांच न करना

रिटर्न दाखिल करने से पहले AIS न देखना

खरीद के दौरान वसूली गई राशि को भूल जाना

PAN से जुड़ी रिपोर्टिंग में त्रुटियां

इसके परिणामस्वरूप कई करदाता अपने नाम पर पहले से जमा टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाते.

फॉर्म 26AS और AIS में TCS कैसे जांचें?

यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आपके नाम पर TCS जमा हुआ है या नहीं, अपने कर रिकॉर्ड की समीक्षा करना।

आप निम्नलिखित दस्तावेज देख सकते हैं:

फॉर्म 26AS

यह विवरण आपके PAN पर जमा सभी टैक्स क्रेडिट, जिसमें डीलरों द्वारा रिपोर्ट किया गया TCS भी शामिल है, दिखाता है.

एनुअल इंफोर्मेंशन स्टेटमेंट (AIS)

AIS आयकर विभाग को रिपोर्ट किए गए आपके वित्तीय लेनदेन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है.

टैक्स पेयर इंफोर्मेंशन समरी (TIS)

TIS, AIS में उपलब्ध जानकारी का एक सरल और संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करता है.

दस्तावेज उद्देश्य Form 26AS PAN से जुड़े टैक्स क्रेडिट AIS विस्तृत वित्तीय जानकारी TIS कर संबंधी जानकारी का सारांश

रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित करना हमेशा अच्छा रहता है कि इन रिकॉर्ड्स में दिखाई गई TCS राशि सही है या नहीं.

ITR दाखिल करते समय TCS क्रेडिट कैसे क्लेम करें?

यदि TCS सही तरीके से रिपोर्ट किया गया है, तो इसे क्लेम करना आमतौर पर काफी आसान होता है.

सामान्य प्रक्रिया

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें.

Form 26AS और AIS की जांच करें.

सुनिश्चित करें कि TCS राशि आपके वाहन खरीद रिकॉर्ड से मेल खाती है.

उपलब्ध टैक्स क्रेडिट के साथ अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें.

इसके बाद यह क्रेडिट उस वित्तीय वर्ष की आपकी कुल कर देनदारी के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाता है.

यदि TCS सहित आपके द्वारा चुकाया गया कुल टैक्स आपकी अंतिम कर देनदारी से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि आमतौर पर आयकर विभाग द्वारा रिफंड के रूप में वापस कर दी जाती है.

खरीदार अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं?

TCSके बारे में जानकारी होने के बावजूद लोग कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं.

गलत PAN देना

यदि वाहन खरीदते समय गलत PAN दिया गया है, तो TCS क्रेडिट सही तरीके से दिखाई नहीं दे सकता.

Form 26AS की जांच किए बिना रिटर्न दाखिल करना

कई करदाता केवल वेतन से जुड़े दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं और अतिरिक्त टैक्स क्रेडिट की जांच नहीं करते.

AIS को नजरअंदाज करना

AIS अक्सर ऐसे वित्तीय लेनदेन और टैक्स क्रेडिट की पहचान करने में मदद करता है जो अन्यथा छूट सकते हैं.

TCS को वाहन का अतिरिक्त खर्च मान लेना

शायद सबसे बड़ी गलतफहमी यही है. कई लोग TCS को वाहन की स्थायी लागत मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह एक टैक्स क्रेडिट है, जिसे आयकर देनदारी के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है या आपकी कर स्थिति के अनुसार रिफंड के रूप में प्राप्त किया जा सकता है.

यह पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है?

कुछ साल पहले TCS केवल सीमित संख्या में खरीदारों को प्रभावित करता था. लेकिन आज वाहनों की बढ़ती कीमतों के कारण कई मुख्यधारा के मॉडल भी, चुने गए वेरिएंट के आधार पर, रु.10 लाख की सीमा पार कर जाते हैं. नतीजतन, पहले से कहीं अधिक खरीदार पहली बार TCS का सामना कर रहे हैं.

इसके साथ ही टैक्स रिपोर्टिंग सिस्टम भी तेजी से डिजिटल हो गए हैं. Form 26AS, AIS और ऑनलाइन फाइलिंग प्लेटफॉर्म की मदद से करदाता अपने टैक्स क्रेडिट को पहले से कहीं आसान तरीके से ट्रैक कर सकते हैं. रिटर्न दाखिल करने से पहले कुछ मिनट की जांच यह सुनिश्चित कर सकती है कि आपके नाम पर पहले से जमा टैक्स का पूरा लाभ आपको मिले.

अपने टैक्स क्रेडिट को अनदेखा न करें

वाहन खरीदते समय दिया गया TCS अक्सर चालान में शामिल एक सामान्य शुल्क समझ लिया जाता है.

धारा 206C(1F) के तहत, 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले मोटर वाहनों की बिक्री पर डीलर पहले ही 1% TCS वसूलकर खरीदार के PAN के नाम पर सरकार के पास जमा कर रहे हैं. यह राशि एक टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध रहती है, जिसे आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कर देनदारी के समायोजन या रिफंड के लिए उपयोग किया जा सकता है.

जैसे-जैसे अधिक वाहन 10 लाख रुपये की सीमा को पार कर रहे हैं, कार खरीदारों के लिए Form 26AS और AIS की जांच करना एक महत्वपूर्ण कदम बन गया है. कुछ मिनट निकालकर इस क्रेडिट को सत्यापित करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपके नाम पर पहले से जमा पैसा टैक्स सीजन के दौरान नजरअंदाज न हो जाए.