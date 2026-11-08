रु.13 लाख में छोटी SUV का टॉप मॉडल या बड़ी SUV का बेस वेरिएंट? ब्रेजा, सोनेट और क्रेटा में कौन बेहतर?

अगर नई SUV खरीदने के लिए आपका बजट करीब रु.13 लाख है, तो आप छोटी SUV का ज्यादा फीचर्स वाला वेरिएंट या बड़ी SUV का शुरुआती वेरिएंट चुन सकते हैं. इसी कीमत के आसपास ब्रेजा, सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO के महंगे वेरिएंट मिलते हैं. दूसरी तरफ क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट और टाइगुन जैसी बड़ी SUV के शुरुआती या बीच के वेरिएंट भी देखे जा सकते हैं.

ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन-सी कार ज्यादा फीचर्स देती है. यह भी देखना जरूरी है कि आपको रोजमर्रा में कौन-सी चीज ज्यादा काम आएगी, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स या फिर बड़ा बूट स्पेस, पीछे बैठने के लिए ज्यादा जगह और लंबी यात्रा का आराम.

रु.13 लाख के आसपास कौन-कौन सी SUV मिलती हैं?

इस बजट में छोटी SUV के महंगे वेरिएंट और बड़ी SUV के शुरुआती या बीच के वेरिएंट के बीच मुकाबला है. दोनों में मिलने वाले फीचर्स अलग हैं.

कार वेरिएंट अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत प्रमुख खासियत मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi+ AT रु.13.70 लाख 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स किआ सोनेट GTX+ रु.13.66 लाख ADAS, 360-डिग्री कैमरा, बोस साउंड सिस्टम महिंद्रा XUV 3XO AX7 L पेट्रोल मैनुअल रु.13.30 लाख लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा हुंडई क्रेटा EX(O) पेट्रोल मैनुअल रु.13.14 लाख पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा केबिन किआ सेल्टोस HTK पेट्रोल मैनुअल रु.13.42 लाख 10.25-इंच टचस्क्रीन, स्मार्ट की, रियर सनशेड होंडा एलिवेट V मैनुअल रु.12.29 लाख 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, ऊंची ड्राइविंग पोजिशन फॉक्सवैगन टाइगुन Highline मैनुअल रु.12.70 लाख टचस्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी

नोट: कीमतें संदर्भ के लिए हैं. खरीदने से पहले संबंधित कंपनी से मौजूदा कीमत और वेरिएंट की उपलब्धता जांचें.

छोटी SUV का महंगा वेरिएंट लेने में क्या फायदा है?

छोटी एसयूवी के सबसे बड़े फायदे में ज्यादा फीचर्स और शहर में आसान ड्राइविंग शामिल हैं. ब्रेजा, सोनेट और XUV 3एक्सओ जैसी कारें चार मीटर से छोटी हैं, इसलिए ट्रैफिक और पार्किंग में इन्हें संभालना आसान रहता है.

रु.13 लाख तक पहुंचते-पहुंचते इनके महंगे वेरिएंट में ऐसे कई फीचर्स मिलने लगते हैं, जो बड़ी एसयूवी में इसी कीमत पर शायद न मिलें.

मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi+

ब्रेजा का ZXi+ ऑटोमैटिक वेरिएंट करीब ₹13.70 लाख तक जाता है. यानी ₹13 लाख से बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले 360-डिग्री कैमरा, आगे की वेंटिलेटेड सीट्स, 10.1-इंच टचस्क्रीन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

ब्रेजा का छोटा आकार रोज शहर में चलाने वालों के लिए फायदेमंद है. तंग पार्किंग हो या भीड़ वाला ट्रैफिक, बड़ी SUV के मुकाबले इसे संभालना आसान रहता है.

अगर कार ज्यादातर शहर में चलानी है और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी चाहिए, तो ब्रेजा का यह वेरिएंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

किआ सोनेट GTX+

फीचर्स के मामले में सोनेट GTX+ एक मजबूत विकल्प है. इसमें लेवल 1 ADAS के 10 फीचर्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, आगे की वेंटिलेटेड सीट्स, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और बोस का सात-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है.

अगर कार ज्यादातर आप खुद चलाने वाले हैं, तो इनमें से कई फीचर्स रोज काम आ सकते हैं. उदाहरण के लिए, 360-डिग्री कैमरा पार्किंग में मदद करता है और वेंटिलेटेड सीट्स गर्मियों में उपयोगी रहती हैं.

सोनेट में 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. हालांकि, पीछे बैठने वालों के लिए उपलब्ध जगह क्रेटा या सेल्टोस जैसी बड़ी SUV से अलग हो सकती है.

महिंद्रा XUV 3XO AX7 L

महिंद्रा XUV 3XO का AX7 L पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट करीब ₹13.30 लाख के आसपास आता है. इसमें लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरमिक सनरूफ और हरमन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसका व्हीलबेस 2,600 मिमी है, जो छोटी SUV के हिसाब से अच्छा है. इससे केबिन में जगह मिलती है, लेकिन कार की कुल लंबाई चार मीटर से कम रहती है.

अगर आप ज्यादा सुरक्षा और सुविधा वाले फीचर्स चाहते हैं, तो XUV 3XO पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, इसका बूट स्पेस और सामान रखने की जरूरत भी जरूर जांचें.

लगभग एक जैसी कीमत पर सोनेट GTX+ या सेल्टोस HTK?

यह इस बजट की सबसे दिलचस्प तुलना है. सोनेट GTX+ में कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जिनके लिए सेल्टोस में ज्यादा महंगा वेरिएंट लेना पड़ सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेल्टोस HTK में सुविधाओं की कमी है.

नई सेल्टोस HTK में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रियर कैमरा, क्रूज कंट्रोल, पीछे के एसी वेंट, स्मार्ट की, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटो-फोल्डिंग मिरर और पीछे की खिड़कियों के लिए सनशेड जैसे फीचर्स मिलते हैं.

दोनों में मुख्य अंतर इस तरह समझ सकते हैं.

फीचर किआ सोनेट GTX+ किआ सेल्टोस HTK टचस्क्रीन 10.25 इंच 10.25 इंच 360-डिग्री कैमरा मिलता है नहीं ADAS लेवल 1 नहीं वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं नहीं रियर कैमरा मिलता है मिलता है वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले रियर विंडो सनशेड वेरिएंट की फीचर सूची जांचें मिलता है स्मार्ट की और पुश-बटन स्टार्ट मिलता है मिलता है

सोनेट GTX+ का फायदा 360-डिग्री कैमरा, ADAS और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स हैं. वहीं, सेल्टोस HTK में टचस्क्रीन, रियर कैमरा और रोज इस्तेमाल होने वाली कई सुविधाएं पहले से मौजूद हैं.

अगर पीछे अक्सर परिवार के लोग बैठते हैं, तो सेल्टोस की बड़ी बॉडी और केबिन को भी ध्यान में रखें. लेकिन सिर्फ आकार देखकर फैसला न करें. दोनों कारों की पिछली सीट पर बैठकर लेगरूम और सीट का आराम जरूर जांचें.

क्रेटा, एलिवेट और टाइगुन में क्या खास है?

हुंडई क्रेटा EX(O)

क्रेटा EX(O) पेट्रोल मैनुअल करीब ₹13.14 लाख के आसपास आता है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. इसके अलावा छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं.

क्रेटा का फायदा इसकी बड़ी बॉडी और केबिन है. अगर कार घर की मुख्य गाड़ी बनने वाली है और पीछे अक्सर लोग बैठते हैं, तो इसे टेस्ट ड्राइव की सूची में रख सकते हैं.

हालांकि, इसी कीमत की सोनेट GTX+ में 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकती हैं.

होंडा एलिवेट V

होंडा एलिवेट का V मैनुअल वेरिएंट करीब ₹12.29 लाख में आता है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. इसकी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन और बड़ा बूट परिवार के इस्तेमाल में काम आ सकता है.

एलिवेट में 220 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. अगर आपके रास्ते में ऊंचे स्पीड ब्रेकर या खराब सड़कें हैं, तो यह आंकड़ा ध्यान देने लायक है.

हालांकि, सिर्फ ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस होने से कार हर खराब सड़क पर बेहतर नहीं हो जाती. सस्पेंशन और टायर भी मायने रखते हैं.

फॉक्सवैगन टाइगुन Highline

टाइगुन Highline मैनुअल करीब ₹12.70 लाख के आसपास आता है. इसमें टचस्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई फीचर्स मिलते हैं.

टाइगुन में 385 लीटर बूट स्पेस और 188 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इसका 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल इंजन कंपनी के बताए आंकड़ों के अनुसार करीब 19.89 kmpl तक का माइलेज देता है.

इसलिए अगर आपकी प्राथमिकता ड्राइविंग अनुभव है, तो टाइगुन की टेस्ट ड्राइव भी जरूर लें.

बूट स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस में कितना अंतर है?

सिर्फ बड़ी SUV होने से बूट स्पेस भी ज्यादा होगा, यह जरूरी नहीं है. उदाहरण के लिए, सोनेट और टाइगुन दोनों में 385 लीटर बूट स्पेस मिलता है, जबकि एलिवेट में 458 लीटर की जगह है.

कार बूट स्पेस ग्राउंड क्लीयरेंस मारुति सुजुकी ब्रेजा 328 लीटर 198 मिमी किआ सोनेट 385 लीटर कंपनी से पुष्टि करें महिंद्रा XUV 3XO 364 लीटर 201 मिमी हुंडई क्रेटा 433 लीटर लगभग 190 मिमी किआ सेल्टोस (नई पीढ़ी) 447 लीटर 190 मिमी होंडा एलिवेट 458 लीटर 220 मिमी फॉक्सवैगन टाइगुन 385 लीटर 188 मिमी

नोट: ये अलग-अलग मॉडलों के प्रकाशित आंकड़े हैं. अंतिम कॉपी में कंपनी की मौजूदा स्पेसिफिकेशन शीट से पुष्टि करें.

अगर परिवार के साथ अक्सर यात्रा करते हैं और कई बैग रखने पड़ते हैं, तो एलिवेट, सेल्टोस और क्रेटा का बूट स्पेस काम आ सकता है. वहीं, सोनेट का 385 लीटर बूट भी रोजमर्रा के इस्तेमाल और छोटी यात्राओं के लिए उपयोगी हो सकता है.

माइलेज में छोटी या बड़ी SUV, कौन बेहतर?

माइलेज का फैसला सिर्फ कार के आकार से नहीं किया जा सकता. इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइविंग के तरीके से भी फर्क पड़ता है.

उदाहरण के लिए, टाइगुन का 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट करीब 19.89 kmpl का दावा किया गया माइलेज देता है. दूसरी तरफ ब्रेजा के पेट्रोल ऑटोमैटिक और सोनेट के टर्बो पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज अलग होगा.

इसलिए दो कारों की तुलना करते समय एक जैसी ईंधन और गियरबॉक्स श्रेणी चुनना जरूरी है. पेट्रोल मैनुअल की तुलना डीजल ऑटोमैटिक से करने पर सही तस्वीर नहीं मिलेगी.

अगर आपका रोज का सफर लंबा है, तो शोरूम में दोनों वेरिएंट के प्रमाणित माइलेज के साथ वास्तविक इस्तेमाल का अनुमान भी पूछें.

₹13 लाख में आपके लिए कौन-सी SUV सही है?

आपकी जरूरत किस पर विचार करें 360-डिग्री कैमरा, ADAS और वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए सोनेट GTX+ लेवल 2 ADAS और पैनोरमिक सनरूफ चाहिए XUV 3XO AX7 L शहर में ऑटोमैटिक SUV चलानी है ब्रेजा ZXi+ AT परिवार के साथ ज्यादा सफर करना है क्रेटा EX(O) या सेल्टोस HTK ज्यादा बूट स्पेस चाहिए होंडा एलिवेट V ड्राइविंग अनुभव प्राथमिकता है टाइगुन Highline

आखिर कौन-सी SUV खरीदना बेहतर रहेगा?

अगर कार ज्यादातर शहर में चलानी है और 360-डिग्री कैमरा, ADAS या वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स आपके लिए जरूरी हैं, तो सोनेट GTX+ और XUV 3XO AX7 L अच्छे विकल्प हो सकते हैं. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहने वाले ब्रेजा ZXi+ AT भी देख सकते हैं.

वहीं, अगर कार परिवार के लिए खरीदी जा रही है, तो क्रेटा, सेल्टोस और एलिवेट के समान कीमत वाले वेरिएंट की तुलना करें. खरीदने से पहले पीछे बैठकर जगह जांचें, डिक्की में अपना सामान रखकर देखें और दोनों सेगमेंट की कारों की टेस्ट ड्राइव लें.

इससे तय करना आसान होगा कि आपके ₹13 लाख फीचर्स पर खर्च होने चाहिए या बड़ी कार की सुविधाओं पर.