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भारत में रु.15 लाख से कम कीमत इन कारों में मिलता है ADAS

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
7 मिनट पढ़े
Sep 11, 2026, 02:08 PM
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भारत में रु.15 लाख से कम कीमत इन कारों में मिलता है ADAS
हाइलाइट्स
  • होंडा सेंसिंग, ब्रांड की अमेज़ और सिटी कारों में उपलब्ध है
  • महिंद्रा की XUV 3XO और उसकी EV मॉडल, दोनों में लेवल 2 ADAS मिलता है
  • होंडा अमेज़ और ह्यून्दे वेन्यू, और नई मारुति सुजुकी बलेनो मार्केट के सबसे कम कीमत वाले ADAS ट्रिम्स मिलते हैं

आखिरकार भारतीय सड़कों पर सुरक्षा को वह अहमियत मिल रही है जिसकी वह हकदार है. कुछ साल पहले तक, रडार-बेस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी वाली कार खरीदने के लिए बजट को रु.20 लाख से काफी ऊपर ले जाना पड़ता था. आज, कार बनाने वाली कंपनियाँ कॉम्पैक्ट SUV और किफायती सेडान में भी एक्टिव सेफ्टी फीचर्स दे रही हैं, जिससे मिडिल-क्लास परिवार भी इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बहुत अमीर लोग उठाते हैं.

यह भी पढ़ें: वेंटिलेटेड सीट्स अब सिर्फ प्रीमियम कारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई अफोर्डेबल मॉडल्स में भी यह फीचर दिया जा रहा है

2023 Tata Harrier ADAS

सरकारी नियमों और स्वतंत्र क्रैश टेस्टिंग के ज़्यादा अहम होने के साथ, आज ब्रांड गाड़ियों की सुरक्षा के लिए अलग तरीका अपना रहे हैं. मज़बूत बॉडीशेल बनाने के अलावा, क्रैश को रोकना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है. इसलिए, भारत में अब कई कारों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिल रहा है, जिसमें सामने की सड़क पर नज़र रखने के लिए कैमरे और रडार मॉड्यूल होते हैं. ये सिस्टम ठीक तब काम करते हैं जब ड्राइवर से कोई गलती होती है. हमने भारत में अभी उपलब्ध रु.15 लाख से कम कीमत वाली कुछ प्रमुख ADAS कारों की लिस्ट तैयार की है.

अभी रु.15 लाख से कम कीमत में उपलब्ध ADAS वाली कारें

हमने रु.15 लाख से कम कीमत वाली उन सभी ADAS कारों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है, जो आपको भारतीय कार बाज़ार में मिलेंगी.

होंडा अमेज़ (लेवल 1/2 ADAS - होंडा सेंसिंग)

कीमत: रु.9.25 लाख

Honda Amaze Image 62

होंडा ने हाल ही में अपनी एंट्री-लेवल कॉम्पैक्ट सेडान को अपडेट किया है और ब्रांड के बहुत पसंद किए जाने वाले 'होंडा सेंसिंग' फ़ीचर को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराया है. अमेज़ एक बेहतरीन फ़ैमिली कार है, जो अपने शानदार 1.2L पेट्रोल इंजन और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. ADAS के जुड़ने से, इसका सबसे महंगा ZX वैरिएंट अब और भी सुरक्षित हो गया है। यह सिस्टम टक्कर से बचाने (collision mitigation), ब्रेकिंग और लेन-कीपिंग असिस्ट जैसे फ़ीचर्स के लिए वाइड-एंगल कैमरे का इस्तेमाल करता है. हमारे शहर के बेतरतीब ट्रैफ़िक के हिसाब से इसे बहुत अच्छे से सेट किया गया है; यह अचानक ज़ोर से ब्रेक लगाने के बजाय धीरे से मदद करता है. इसमें आपको एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, जिससे हाईवे पर लंबी ड्राइव करना आसान और आरामदायक हो जाता है.

महिंद्रा XUV 3XO (लेवल 2 ADAS)

कीमत: रु.13.20 लाख

Mahindra 3 XO 17

महिंद्रा XUV 3XO के लेवल 2 ADAS सुइट में आपको पूरा रडार और कैमरा सेटअप मिलता है. यह एक मज़बूत सुरक्षा सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह जैसी सुविधाएँ भी शामिल हैं. XUV 3XO आपको सड़क पर बनाए रखने के लिए खुद स्टीयरिंग को कंट्रोल करती है और अगर सामने कोई धीरे चलने वाला वाहन या पैदल यात्री हो, तो तुरंत ब्रेक लगा देती है. हाईवे पर, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है और आपकी कार को सामने वाली कार से सुरक्षित दूरी पर बनाए रखता है.

होंडा सिटी (लेवल 2 ADAS - होंडा सेंसिंग)

कीमत: रु.12.00 लाख

2026 Honda City e HEV m64

भरोसेमंद और ज़्यादा जगह वाली मिड-साइज़ सेडान चाहने वालों के लिए होंडा सिटी हमेशा से पहली पसंद रही है. इसके ज़्यादातर वैरिएंट्स में 'होंडा सेंसिंग' सुइट स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, यानी ADAS पाने के लिए आपको टॉप मॉडल खरीदने की ज़रूरत नहीं है. कैमरा-बेस्ड सिस्टम लेन से हटने की चेतावनी, सड़क से हटने पर बचाव और टक्कर से बचाने वाला ब्रेकिंग सिस्टम देता है. रात में सामने से आ रहे ट्रैफ़िक के समय 'ऑटो हाई-बीम' फ़ंक्शन बहुत काम आता है. इसे चलाना बहुत भरोसेमंद अनुभव देता है, क्योंकि यह पारंपरिक सेडान के आराम और आधुनिक सेफ़्टी टेक्नोलॉजी के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाती है.

टाटा नेक्सॉन (लेवल 2 ADAS)

कीमत: रु.12.44 लाख

Nexon 4नेक्सॉन की 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग की वजह से उसकी पहले से ही बहुत मज़बूत और भरोसेमंद पहचान थी, लेकिन अब यह एक्सीडेंट को होने से भी रोकती है. इसके फ़ीचर्स में ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफ़िक साइन पहचानना और लेन सेंटरिंग शामिल हैं. ADAS के साथ नेक्सॉन को चलाना सुरक्षित महसूस होता है, हालांकि अगर आप बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलने की कोशिश करते हैं, तो स्टीयरिंग में होने वाले सुधार (करेक्शन) कभी-कभी थोड़े सख़्त लग सकते हैं. टाटा ने कार के कई पावरट्रेन में यह फ़ीचर दिया है.

ह्यून्दे वेन्यू (लेवल 2 ADAS - ह्यून्दे स्मार्ट सेंस)

कीमत: रु.10.65 लाख

Hyundai Venue Jury round

ह्यून्दे स्मार्ट सेंस के साथ आने वाला ह्यून्दे वेन्यू का Level 2 ADAS सिस्टम, सामने के कैमरे का इस्तेमाल करके आगे से टक्कर की चेतावनी (फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग), टक्कर से बचने में मदद (अवोइडेंस असिस्ट) और लेन में बने रहने में मदद (लेन फॉलोइंग असिस्ट) जैसी सुविधाएँ देता है. वेन्यू के ADAS की एक और खास बात यह है कि इसके विज़ुअल और ऑडियो अलर्ट कितने आसान और समझने में सरल हैं. यह आपको गाड़ी पर कंट्रोल लेने के लिए काफी पहले ही चेतावनी दे देता है. शहर के ट्रैफ़िक के लिए 'लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट' (आगे वाली गाड़ी के चलने का अलर्ट) भी एक बहुत काम का फ़ीचर है.

किआ सॉनेट (लेवल 1 ADAS)

कीमत: रु.13.51 लाख

2024 KIA Sonet Facelift 3

इस लिस्ट में शामिल सभी कारों में से, किआ सॉनेट ही ऐसी कार है जिसमें सिर्फ़ कैमरे वाला Level 1 ADAS पैकेज मिलता है. लेकिन ज़्यादातर मामलों में, यह एक्टिव सेफ़्टी से जुड़ी ज़रूरी चीज़ों को कवर करती है. इसमें आपको फ़ॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग और अवॉइडेंस असिस्ट जैसे फ़ीचर मिलते हैं; ये सिस्टम दूसरी गाड़ियों और पैदल चलने वालों, दोनों का पता लगाने में बहुत असरदार हैं. इसमें लेन-कीपिंग असिस्ट फ़ीचर भी है, जो हाईवे पर गाड़ी चलाते समय उसे स्थिर रखने में काफ़ी मदद करता है.

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट

कीमत रु. 9.99 लाख

2026 Baleno Facelift Fuel Efficiency 1

हाल ही में मारुति सुजुकी ने बलेनो फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, जिसके सबसे महंगे वैरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS देखने को मिलता है. बलेनो इस लिस्ट की सबसे सस्ती और इकलौती हैचबैक है जिसमें ये फीचर दिया गया है. बलेनो फेसलिफ्ट के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत रु. 9.99 लाख (एक्स-शोरूम है.


खास ज़िक्र: बजट से थोड़ा ज़्यादा

तीन और कारें हैं जिनकी शुरुआती कीमत बेशक रु.15 लाख से कम है, लेकिन उनके ADAS फ़ीचर्स के लिए इस बेंचमार्क कीमत से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है.


एमजी एस्टोर (लेवल 2 ADAS)

कीमत: रु.15.30 लाख

MG Astor 2022 07 23 T07 48 18 685 Z

2026 में भी, एमजी एस्टोर का रडार और कैमरा-बेस्ड सिस्टम बढ़िया काम करता है, जिसमें 14 ऑटोनॉमस फ़ीचर्स दिए गए हैं. एस्टोर थोड़ी अलग भी है, क्योंकि आप इसके ADAS सुइट की सेंसिटिविटी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसे कितना एक्टिव रखना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपको लेन-कीप असिस्ट बहुत ज़्यादा दखल देने वाला लगता है, तो आप इसकी सेंसिटिविटी कम कर सकते हैं. साथ ही, इस कार का एक और शानदार फ़ीचर इसका बहुत अच्छा एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। ADAS ट्रिम के लिए यह कार लगभग ₹15 लाख के बेंचमार्क के आस-पास रहती है, और उससे सिर्फ़ ₹30,000 ज़्यादा है.

होंडा एलिवेट (लेवल 2 ADAS - होंडा सेंसिंग)

कीमत: रु.16.16 लाख

Honda Elevate Built For Our Roads and Lives 1

होंडा की 'एलिवेट' कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने के लिए आई है और खरीदारों को लुभाने के लिए यह अपनी बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स पर काफी भरोसा करती है. 'सिटी' की तरह ही, 'एलिवेट' में भी 'होंडा सेंसिंग' सूट दिया गया है, जिसमें ऑटो हाई बीम, आगे वाली गाड़ी के चलने का नोटिफिकेशन, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, रोड से बाहर जाने से बचाने वाला सिस्टम (रोड डिपार्चर मिटिगेशन) वगैरह शामिल हैं. इसका कैमरा सेटअप सड़क पर नज़र रखने का काम बहुत अच्छे से करता है. टक्कर से बचाने वाला ब्रेकिंग सिस्टम (कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग) तुरंत काम करता है, और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल स्पीड बढ़ाने या कम करने के दौरान काफी नैचुरल महसूस होता है. अगर आप ADAS वाले वैरिएंट को चुनते हैं, तो होंडा की इस गाड़ी की कीमत रु.15 लाख से ज़्यादा है.

रेनॉ डस्टर (लेवल 2 ADAS)

कीमत: रु.18.69 लाख

Renault Duster 6

डस्टर आखिरकार भारत में वापस आ गई है और इसके ऊंचे ट्रिम्स में प्रॉपर लेवल 2 ADAS सुइट मिलता है. इस सिस्टम में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. हाईवे पर डस्टर बहुत स्टेबल महसूस होती है और इसके ADAS फ़ीचर्स बिना ज़्यादा दखल दिए बैकग्राउंड में काम करते हैं. यह अपनी पुरानी राइड क्वालिटी भी बनाए रखती है, यानी आप आराम से एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं और टेक्नोलॉजी आपकी ड्राइविंग की थकान को कम करने में मदद करती है. डस्टर के बेस वेरिएंट्स की कीमत रु.15 लाख से कम है, लेकिन इसके ADAS वाले ट्रिम्स की कीमत रु.18.69 लाख तक जाती हैं.

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