भारत में जब कोई अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदता है, तो सारा जश्न आमतौर पर उसी मोटरसाइकिल के इर्द-गिर्द ही शुरू और खत्म होता है. लेकिन जब आप पहली बार कम स्पीड पर फिसलते हैं, तो यह नज़रिया बदल जाता है. 45 या 50 kmph की स्पीड पर, खुरदरी कंक्रीट की सड़क पर फिसलने से आम डेनिम जींस आधे सेकंड से भी कम समय में फट सकती है.

कई राइडर्स को लगता है कि सर्टिफाइड गियर खरीदने का मतलब है, विदेशी यूरोपीय ब्रांडों पर 50,000 रुपये खर्च करना. लेकिन असल में ऐसा नहीं है; भारत के निर्माताओं और मोटरसाइकिल गियर बनाने वाली कंपनियों ने भी CE लेवल 2 आर्मर जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट तैयार किए हैं, जो खास तौर पर भारतीय मौसम और भारतीय बजट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमने एक ईमानदार और शुरुआती लोगों के लिए आसान गाइड तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि यह 'प्रोटेक्शन रेटिंग' क्या होती है. साथ ही, इसमें आज के समय में उपलब्ध सबसे बेहतरीन और किफायती गियर के विकल्पों के बारे में भी बताया गया है.

CE लेवल 2 आर्मर के बारे में जानकारी: यह क्या है?

जब आप ऑनलाइन मोटरसाइकिल जैकेट और राइडिंग पैंट खोजते हैं, तो आपको हर निर्माता "CE-प्रमाणित आर्मर" (CE-certified armour) होने का दावा करता हुआ दिखेगा. भले ही ये शब्द सुनने में केवल मार्केटिंग की शब्दावली लगें, लेकिन असल में ये प्रयोगशाला के ऐसे मानक हैं जो जान बचा सकते हैं.

"CE" का मतलब 'कॉन्फॉर्मिटे यूरोपिएन' (Conformité Européenne) है, जिसका अर्थ है कि सुरक्षात्मक गियर ने यूरोप में मानकीकृत इम्पैक्ट और सुरक्षा परीक्षण पास कर लिए हैं. और आजकल, भारत में लगभग हर प्रतिष्ठित गियर निर्माता अपने सुरक्षात्मक पैड का परीक्षण दो मुख्य मानकों के आधार पर करता है:

EN 1621-1: यह मानक शरीर के अंगों की सुरक्षा करने वाले पैड (कंधे, कोहनी, घुटने और कूल्हे) की जांच करता है

यह मानक शरीर के अंगों की सुरक्षा करने वाले पैड (कंधे, कोहनी, घुटने और कूल्हे) की जांच करता है EN 1621-2: यह मानक पीठ और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करने वाले पैड की जांच करता है

लैबोरेटरी टेस्ट के दौरान, एक इम्पैक्ट हैमर 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ आर्मर पैड पर गिराया जाता है. इसके नीचे लगे सेंसर यह पता लगाते हैं कि इस इम्पैक्ट फोर्स का कितना हिस्सा पैड के जरिए सीधे मानव शरीर तक पहुँचता है. इस फोर्स को किलोन्यूटन (kN) में मापा जाता है. किलोन्यूटन की संख्या जितनी कम होगी, पैड आपकी हड्डियों को उतनी ही बेहतर कुशनिंग (सुरक्षा) देगा.

CE लेवल 1 और CE लेवल 2 के बीच क्या अंतर है?

CE लेवल 1 (अंगों की सुरक्षा के लिए): इसमें चोट लगने पर शरीर तक पहुंचने वाला औसत बल अधिकतम 35 kN तक हो सकता है.=.

इसमें चोट लगने पर शरीर तक पहुंचने वाला औसत बल अधिकतम 35 kN तक हो सकता है.=. CE लेवल 2 (अंगों की सुरक्षा के लिए): इसमें शरीर तक पहुंचने वाला बल 20 kN से कम होना चाहिए। लेवल 2 के पैड, लेवल 1 के मुकाबले शरीर तक पहुंचने वाले बल को 42.85 प्रतिशत तक कम करते हैं.

इसमें शरीर तक पहुंचने वाला बल 20 kN से कम होना चाहिए। लेवल 2 के पैड, लेवल 1 के मुकाबले शरीर तक पहुंचने वाले बल को 42.85 प्रतिशत तक कम करते हैं. CE लेवल 1 (पीठ की सुरक्षा के लिए): इसमें शरीर तक पहुंचने वाला औसत बल अधिकतम 18 kN तक हो सकता है.

इसमें शरीर तक पहुंचने वाला औसत बल अधिकतम 18 kN तक हो सकता है. CE लेवल 2 (पीठ की सुरक्षा के लिए): इसमें शरीर तक पहुंचने वाला बल अधिकतम 9 kN तक सीमित होना चाहिए.

बैक प्रोटेक्टर के आंकड़ों पर ज़रा गौर करें: 9 kN बनाम 18 kN. एक CE लेवल 2 बैक प्रोटेक्टर, आपकी रीढ़ की हड्डी तक पहुँचने वाले इम्पैक्ट फोर्स (झटके की ताकत) को आधा कर देता है. भारत की खराब सड़कों, ऊंचे स्पीड ब्रेकर और ऊबड़-खाबड़ सड़क डिवाइडरों को देखते हुए, अपने कंधों, कोहनियों और पीठ पर CE लेवल 2 प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना एक नए राइडर के लिए एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

इम्पैक्ट आर्मर बनाम फैब्रिक एब्रेशन (EN 17092)

शुरुआत करने वालों की एक और आम गलती यह होती है कि वे आर्मर पैड और जैकेट के कपड़े के बीच फर्क नहीं समझ पाते.

रबर पैड ज़मीन से टकराने पर आपकी हड्डियों को ज़ोरदार चोट से बचाते हैं. वहीं, जैकेट का मज़बूत कपड़ा खुरदरी सतहों पर घिसटते समय आपकी त्वचा को रगड़ से होने वाली जलन (फ्रिक्शन बर्न) से बचाता है.

हमेशा ऐसी जैकेट चुनें जिसमें EN 17092 गारमेंट सर्टिफिकेशन हो:

speed racing circuits.

क्लास A: शहर में रोजाना आने-जाने और कम रफ्तार पर बाइक चलाने के लिए बेहतर है. इसमें हल्के और हवा आसानी से आर-पार जाने वाले मेश कपड़े का इस्तेमाल होता है.

शहर में रोजाना आने-जाने और कम रफ्तार पर बाइक चलाने के लिए बेहतर है. इसमें हल्के और हवा आसानी से आर-पार जाने वाले मेश कपड़े का इस्तेमाल होता है. क्लास AA: हाईवे पर 80 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने के लिए बनाया गया है. इसमें मोटे और मजबूत कपड़े के साथ डबल सिलाई दी जाती है.

हाईवे पर 80 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने के लिए बनाया गया है. इसमें मोटे और मजबूत कपड़े के साथ डबल सिलाई दी जाती है. क्लास AAA: इसका इस्तेमाल रेसिंग ट्रैक पर तेज रफ्तार से बाइक चलाने के लिए बनाए गए मजबूत लेदर सूट में किया जाता है.

अपने किट में रु.15,000 कैसे बांटें

सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना, 15,000 रुपये से कम में एक भरोसेमंद राइडिंग किट तैयार करने के लिए, नीचे दी गई तालिका देखें:

गियर कैटेगरी सुझाया गया आवंटन अनुशंसित मॉडल मुख्य सुरक्षा विशेषता राइडिंग जैकेट रु. 5,900 से रु. 6,350 Rynox Cypher GT 2 / Axor Cruise 2 कंधों, कोहनियों और पीठ के लिए CE लेवल 2 पैड राइडिंग ग्लव्स रु. 2,100 से रु. 2,650 Rynox Helium GT 2 / Solace Vento V2 हथेली पर घर्षण से बचाव के लिए अतिरिक्त परत और मोल्डेड TPR नकलब गार्ड राइडिंग शूज़ / बूट्स रु.5,300 से रु.6,000 Clan Scout D3O / Cramster Flux मजबूत सोल शैंक के साथ टखने की सुरक्षा करने वाली डिस्क कुल अनुमानित खर्च रु.13,300 से रु.15,000 तीन-पीस वाली पूरी किट झटकों और रगड़ से पूरी सुरक्षा

रायनॉक्स साइफर GT 2 (राइडिंग जैकेट)

अनुमानित कीमत: रु.5,950

Rynox Cypher GT 2, रु.6,000 से कम खर्च किए बिना पूरा CE लेवल 2 आर्मर पाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है. इसमें छाती, बांहों और पीठ पर बड़े 3D मेश पैनल दिए गए हैं, जो शहर की 35 से 50 kmph की रफ़्तार पर गाड़ी चलाते समय हवा को आर-पार जाने देते हैं.

जैकेट का ढांचा मुख्य प्रभाव क्षेत्रों में मजबूत 600D PU-कोटेड पॉलिएस्टर से बना है और इसमें सुदृढ़ सुरक्षा सिलाई की गई है. इसकी फिटिंग साफ-सुथरी और सादगीपूर्ण है, जिसमें भड़कीले रेसिंग ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है. और चूंकि सेरोस आर्मर लचीला और पहले से ही घुमावदार है, इसलिए जैकेट आपकी कोहनी और कंधों पर स्वाभाविक रूप से फिट हो जाती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: रोज़ आने-जाने वाले और वीकेंड पर राइडिंग करने वाले लोग, जिन्हें CE लेवल 2 प्रोटेक्शन वाली एक हल्की और हवादार समर जैकेट चाहिए.

एक्सोर क्रूज़ 2 (राइडिंग जैकेट)

अनुमानित कीमत: रु.5,912

क्रूज़ 2 के कंधों और बाहरी बांहों पर मज़बूत 600D फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, और धड़ वाले हिस्से पर हवा के अच्छे प्रवाह के लिए वेंटिलेशन पैनल दिए गए हैं. इसके अंदर कंधों और कोहनियों के लिए CE लेवल 2 प्रोटेक्टर लगे हैं, साथ ही पीछे की तरफ हवादार पैड भी दिया गया है. इस जैकेट में कमर, बाइसेप्स और फोरआर्म्स पर कई एडजस्टमेंट स्ट्रैप भी दिए गए हैं.

इसका एकदम सही फिट होना ज़रूरी है: अगर एल्बो पैड ढीला होगा, तो ज़मीन से टकराते ही वह अपनी जगह से खिसक जाएगा. छाती और पीठ के ऊपरी हिस्से पर अच्छी तरह दिखने वाले रिफ्लेक्टिव एलिमेंट भी लगे हैं; इनकी वजह से सामने से आने वाले ट्रैफ़िक को आप आसानी से दिखाई देंगे.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे राइडर्स जो स्पोर्टी और एकदम फिट आने वाले डिज़ाइन को पसंद करते हैं, जिसमें मज़बूत फोरआर्म स्ट्रैप्स और दूर से आसानी से दिखाई देने वाले रिफ्लेक्टिव पैनल लगे हों.

राइनॉक्स हीलियम GT 2 (राइडिंग ग्लव्स)

अनुमानित कीमत: रु.2,150

जब कोई राइडर गिरता है, तो इंसानी स्वभाव के अनुसार वह गिरने के झटके को कम करने के लिए अपने हाथ अपने आप आगे की तरफ कर लेता है. ऐसे हादसों के समय 'राइनॉक्स हीलियम GT 2' ज़रूरी सुरक्षा प्रदान करता है. इसमें मज़बूत और घिसने से बचाने वाले (एब्रेशन-रेसिस्टेंट) कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसमें हाई-फ्लो मेश भी है, जो भारी ट्रैफ़िक में भी आपकी हथेलियों को पसीने से मुक्त रखता है.

सबसे अहम बात यह है कि इसमें हथेलियों और कलाइयों की सुरक्षा के लिए TPR कार्पस बोन प्रोटेक्टर दिया गया है. हीलियम GT 2 में ज्यादा घिसने वाले हिस्सों पर फॉक्स-स्यूड पैनल लगे हैं, साथ ही इसमें मोल्डेड TPR नकल गार्ड भी मौजूद है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले ऐसे लोग, जिन्हें शॉर्ट-कफ वाले ऐसे आरामदायक और हवादार दस्ताने चाहिए, जिनमें थर्मोप्लास्टिक से बनी नकल्स की सुरक्षा हो.

सोलस वेंटो V2 (राइडिंग ग्लव्स)

अनुमानित कीमत: रु.2,650

सोलस वेंटो V2 (Solace Vento V2) का डिज़ाइन डुअल-स्पोर्ट है; इसमें हाथ के पिछले हिस्से पर हवादार 3D एयर मेश लगा है, जबकि हथेली और ज़्यादा घिसने वाले ग्रिप वाले हिस्सों पर मज़बूत सिंथेटिक लेदर का इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा के लिए, इसमें लेदर की परत के साथ मोल्डेड TPR (थर्मोप्लास्टिक रबर) नकलबे-गार्ड दिया गया है.

हथेली वाले हिस्से में घर्षण-रोधी स्लाइडर लगा है और छोटी उंगली की सिलाई के पास (यह वह जगह है जहाँ फिसलने पर सबसे ज़्यादा फटने का डर रहता है) डबल-सिलाई के साथ मज़बूती दी गई है. कुल मिलाकर, इसकी लचीली बनावट की वजह से आप अपनी बाइक के क्लच और फ्रंट ब्रेक लीवर को अच्छे से महसूस करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे राइडर्स जिन्हें टिकाऊ डुअल-स्पोर्ट ग्लव्स चाहिए, जो ऑफ-रोड के लिए जरूरी हवादारपन और सड़क पर घर्षण से सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाए रखें.

क्लान स्काउट D3O (राइडिंग शूज़)

अनुमानित कीमत: रु.5,399

'क्लान स्काउट D3O' देखने में भले ही एक आम हाई-टॉप स्नीकर जैसा लगे, लेकिन यह मोटरसाइकिल चलाते समय बेहतरीन सुरक्षा देता है. इसमें D3O नाम का एक 'नॉन-न्यूटनियन' मटीरियल लगा है. चलते समय यह नरम और लचीला रहता है, लेकिन किसी झटके या टक्कर के समय यह एकदम सख्त हो जाता है, जिससे झटके की ऊर्जा सोख ली जाती है.

सोल के अंदर एक मजबूत कम्पोजिट शैंक भी होता है, जो मोटरसाइकिल के आपके टखने पर गिरने की स्थिति में पैर को अगल-बगल से कुचलने से बचाता है. टो बॉक्स और हील कप में सख्त थर्मोफॉर्म्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही बाएं पैर के पंजे वाले हिस्से पर एक रबर शिफ्टर पैड भी लगा है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: रोज़ाना सफर करने वाले ऐसे लोग, जो अपनी मोटरसाइकिल पर टखनों और तलवों के लिए प्रमाणित सुरक्षा चाहते हैं.

क्रैमस्टर फ्लक्स (टूरिंग बूट्स)

अनुमानित कीमत: रु.5,999

अगर आप अक्सर वीकेंड पर लंबे हाईवे का सफर करते हैं और मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, तो 'क्रैमस्टर फ्लक्स' (Cramster Flux) जैसे खास मोटरसाइकिल बूट पर खर्च किया गया हर रुपया वसूल है. इसमें तेल-रोधी (ऑयल-रेसिस्टेंट) और अच्छी पकड़ (हाई-ग्रिप) देने वाला रबर सोल लगा है, साथ ही सोल को मुड़ने से बचाने के लिए इसमें एक स्टील शेंक भी दिया गया है.

सख्त थर्मोफॉर्म किए गए प्रोटेक्टर पिंडली, एड़ी और टखने की बाहरी हड्डियों की सुरक्षा करते हैं. बाएं बूट में एक TPU गियर-शिफ्ट पैड होता है, जबकि एच्लीस टेंडन (एड़ी के पास) पर लगे चौड़े स्ट्रेच पैनल आपको पिछला ब्रेक लगाते समय अपने पैर को आसानी से मोड़ने की सुविधा देते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: हाईवे टूरर्स और मॉनसून में राइडिंग करने वाले, जिन्हें टखनों के लिए पूरी सुरक्षा, पानी से बचाव और पिंडलियों के लिए मजबूत सुरक्षा की जरूरत होती है.

आपको कौन सी राइडिंग गियर किट खरीदनी चाहिए?

Rynox Cypher GT 2 (रु.5,950), Rynox Helium GT 2 ग्लव्स (2,150 रुपये) और Clan Scout D3O जूते (5,399 रुपये) को मिलाकर, रु.13,499 में एक बेहतरीन शुरुआती किट तैयार हो जाती है. इसमें आपको सभी मुख्य इम्पैक्ट पॉइंट्स पर सर्टिफाइड CE लेवल 2 प्रोटेक्शन, हथेलियों के लिए प्रभावी सुरक्षा और पैदल चलने में भी पूरा आराम मिलता है.

अगर आप लंबी दूरी की हाईवे यात्राओं की योजना बना रहे हैं, तो Axor Cruise 2 जैकेट (रु.5,912), Solace Vento V2 ग्लव्स (रु.2,650) और Cramster Flux बूट्स (रु.5,999) चुनें. आपको रु.14,561 में एक मजबूत और हर मौसम के अनुकूल सेट-अप मिल जाएगा.

नोट: दी गई कीमतें केवल संकेत के तौर पर हैं; ब्रांड्स द्वारा अपनी मूल्य-संरचना में बदलाव करने पर ये कीमतें बदल सकती हैं.