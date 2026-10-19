पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-AMG GT SUV 1153 बीएचपी ताकत और 700 km की रेंज के साथ पेश हुई पेश
- AMG.EA प्लेटफॉर्म पर आधारित है
- दो बैटरी पैक विकल्प: 106 kWh, 128 kWh
- GT 63 मात्र 2.7 सेकंड में 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है
मर्सिडीज-बेंज ने अपनी पहली AMG GT SUV पेश की है, जो खास तौर पर AMG.EA इलेक्ट्रिक कार प्लेटफॉर्म पर बना दूसरा मॉडल है. असल में, यह मई 2026 में पेश की गई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक AMG GT 4-डोर का ही एक तरह का 'सिस्टर मॉडल' है. GT SUV में AMG की इलेक्ट्रिक सेडान वाली सभी तकनीकें शामिल हैं, जिन्हें SUV बॉडी स्टाइल के फायदों के साथ जोड़ा गया है. GT SUV 2027 की शुरुआत में यूरोप में आएगी और यह तीन वेरिएंट्स - 53, 55 और 63 - में उपलब्ध होगी.
मर्सिडीज-AMG GT SUV: स्टाइलिंग
AMG GT SUV में कुछ ऐसी डिज़ाइन खूबियां हैं जो इस साल की शुरुआत में पेश की गई सेडान से मिलती-जुलती हैं. आगे की तरफ, हेडलैंप का आकार और बंद 'पनामेरिकाना' ग्रिल (जिसमें रोशनी का विकल्प भी है) इलेक्ट्रिक सेडान जैसे ही हैं. वहीं पीछे की तरफ, एक ब्लैक-आउट सेंटर पैनल है जिसमें तीन गोल टेल लैंप लगे हैं और साथ ही एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली लाइटबार भी दी गई है.
इस SUV की खासियतों में शामिल हैं - थोड़े चौकोर व्हील आर्च, फ्रंट बंपर पर बड़े वेंट, दरवाजों के निचले हिस्से पर बहुत कम क्लैडिंग, अगले पहियों के पीछे फेंडर वेंट, और एक ऊंची व सपाट रूफलाइन जो पीछे की तरफ झुकी हुई विंडशील्ड तक जाती है. 55 और 63 मॉडल में टेलगेट के ऊपर एक एक्टिव स्पॉइलर भी दिया गया है, जो 150 kmph से अधिक की रफ्तार पर अपने आप खुल जाता है.
इस SUV की खासियतों में शामिल हैं - थोड़े चौकोर व्हील आर्च, फ्रंट बंपर पर बड़े वेंट, दरवाजों के निचले हिस्से पर बहुत कम क्लैडिंग, अगले पहियों के पीछे फेंडर वेंट, और एक ऊंची व सपाट रूफलाइन जो पीछे की तरफ झुकी हुई विंडशील्ड तक जाती है. 55 और 63 मॉडल में टेलगेट के ऊपर एक एक्टिव स्पॉइलर भी दिया गया है, जो 150 kmph से अधिक की रफ्तार पर अपने आप खुल जाता है.
मर्सिडीज-AMG GT SUV: कैबिन
अंदर की तरफ, GT SUV में पांच लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन इसके सेडान मॉडल के मुकाबले इसके लुक में बहुत कम बदलाव किए गए हैं. इसके डैशबोर्ड में GT 4-डोर EV जैसा ही ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें 14.0-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन ड्राइवर की तरफ झुकी हुई है, और फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग 14.0-इंच की डिस्प्ले का विकल्प भी मिलता है. आगे की सीटों के बीच, सेंट्रल फ्लोर कंसोल पर तीन रोटरी डायल दिए गए हैं. इसके फीचर्स में मर्सिडीज की पैनोरमिक स्काईरूफ, एडजस्टेबल एम्बिएंट लाइटिंग, AI-इनेबल्ड वॉयस असिस्टेंट, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीटें और बहुत कुछ शामिल हैं.
मर्सिडीज-AMG GT SUV: स्पेसिफिकेशन्स
जैसा कि ऊपर बताया गया है, AMG GT SUV तीन ट्रिम लेवल में आएगी, जिनमें अलग-अलग पावर आउटपुट होंगे. इसकी शुरुआत GT 53 से होगी, जिसमें डुअल-मोटर पावरट्रेन है जो 536 bhp की पीक पावर और 800 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 106 kWh की बैटरी दी गई है। GT 53 में 668 km तक की रेंज मिलती है और यह 600 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
GT 55 के पिछले एक्सल में एक दूसरी इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है, जिससे इस SUV को ट्राई-मोटर पावरट्रेन मिलता है. इसका पीक ताकत बढ़कर 804 bhp और टॉर्क 1860 Nm हो जाता है. 55 मॉडल में 106 kWh की बैटरी या फिर 128 kWh की बड़ी बैटरी का विकल्प मिलता है. छोटी बैटरी 585 km तक की रेंज देती है, जबकि बड़ी बैटरी 700 km (WLTP) तक की रेंज देती है. चार्जिंग की बात करें तो, बड़ी बैटरी 710 kW तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि छोटी बैटरी 600 kW तक की पीक DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
GT 63 में ट्राई-मोटर सेटअप बरकरार है, जिसकी ताकत बढ़ाकर 1153 bhp और 2000 Nm कर दी गई है. 63 मॉडल दोनों बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी, और मर्सिडीज का दावा है कि GT 55 की तुलना में इसकी रेंज में कोई बदलाव नहीं होगा.
बेहतरीन परफॉरमेंस की बात करें तो, GT 53 सिर्फ 4.2 सेकंड में 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, और 14.6 सेकंड में 200 kmph तक पहुँच सकती है. वहीं, 55 मॉडल यही रफ़्तार क्रमशः 3.1 और 9.9 सेकंड में हासिल कर लेता है, जबकि 63 मॉडल 100 kmph की रफ़्तार 2.7 सेकंड में और 200 kmph की रफ़्तार 7.2 सेकंड में पकड़ लेता है. 53 मॉडल की टॉप स्पीड 250 kmph है, जबकि 55 और 63 मॉडल की टॉप स्पीड 270 kmph है.
स्टॉपिंग पावर की बात करें तो, 53 और 55 मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर स्टील ब्रेक मिलते हैं (GT 55 में कार्बन-सिरेमिक ब्रेक का विकल्प भी है), जबकि 63 मॉडल में कार्बन-सिरेमिक ब्रेक स्टैंडर्ड तौर पर आते हैं. सभी वेरिएंट्स में रियर एक्सल स्टीयरिंग भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.
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