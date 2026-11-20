बिल्कुल नई होंडा अवेंसियर SUV पेश, इसमें मिला नई पीढ़ी का हाइब्रिड सिस्टम
- यह होंडा का पहला मॉडल है जिसमें नया 'H' मार्क और अगली पीढ़ी का होंडा हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है
- इसमें तीन-रो वाली सीटिंग और पैनोरमिक रूफ है
- इसमें डुअलपावर eAWD और मोशन मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं
होंडा ने बिल्कुल नई अवेंसियर SUV से पर्दा उठाया है. यह पहला ऐसा मॉडल है जिसमें होंडा का नेक्स्ट-जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम, एक नया विकसित प्लेटफॉर्म और कंपनी का नया 'H' मार्क शामिल है. इस मॉडल को थाईलैंड, जापान और चीन सहित पूरे एशिया के बाज़ारों में पेश किया जाएगा.
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बाहर से देखने पर, इस SUV का लुक सीधा और खड़ा है, जिसमें एक सपाट बोनट दिया गया है. इसके फ्रंट में हेडलाइट सेटअप के ऊपर डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) लगी हैं, और दोनों हेडलाइट्स के बीच एक बड़ी ग्रिल दी गई है. साइड प्रोफाइल में बहती हुई रेखाएं (फ्लोइंग लाइन्स) हैं, और खिड़कियों का हिस्सा पीछे की ओर, यानी C-पिलर की तरफ संकरा होता जाता है.
इसका रियर स्पॉइलर इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग को और बेहतर बनाता है, जबकि फ्लश डोर हैंडल को डोर पैनल में बहुत ही खूबसूरती से फिट किया गया है. इसके पिछले हिस्से का डिज़ाइन काफी सरल है, जिसमें एंगुलर LED कॉम्बिनेशन टेललाइट्स दी गई हैं. होंडा अवेंसियर को 'ग्रैंड-जर्नी' कॉन्सेप्ट के आधार पर विकसित किया गया है, जो यात्रियों के आराम और लंबी दूरी की यात्रा पर खास ध्यान देता है.
अंदर की तरफ, इसकी एक मुख्य खासियत इसका पूरी तरह से सफेद इंटीरियर थीम है. इसके अलावा, अवेंसियर में एक मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें बीच में एक बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और कॉलम पर लगा गियर सिलेक्टर मौजूद है. तीन-रो वाले इस केबिन में एक पैनोरमिक रूफ है जो तीसरी रो तक जाती है, जबकि दूसरी रो के यात्रियों को हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, बड़े हेडरेस्ट और अलग आर्मरेस्ट की सुविधा मिलती है.
इस SUV में डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) सपोर्ट वाला 12-स्पीकर बोस (Bose) प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है. अन्य फीचर्स में वॉयस रिकग्निशन, एम्बिएंट लाइटिंग और 'रिमोट इन-केबिन व्यू' व 'रिमोट सराउंड व्यू' जैसे कनेक्टेड फंक्शन्स शामिल हैं. होंडा इसमें 'ओवर-द-एयर' (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट भी देगी, ताकि गाड़ी खरीदने के बाद इसमें और भी नए फीचर्स जोड़े जा सकें.
यह SUV होंडा के नए विकसित प्लेटफॉर्म पर आधारित है. इसमें एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अलग-अलग मॉडलों के बीच पुर्जों को साझा करना आसान हो जाता है, जबकि हर मॉडल की अपनी खास विशेषताएं भी बनी रहती हैं। इस प्लेटफॉर्म को बेहतर ड्राइविंग स्टेबिलिटी, कम वजन और अच्छी हैंडलिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके अलावा, इसका मॉड्यूलर सेटअप अलग-अलग मॉडलों में पुर्जों को साझा करने की सुविधा देता है, जिससे विकास प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है और कंपनी के पूरे लाइन-अप में विविधता लाना आसान हो जाता है.
इस SUV की मुख्य खासियत होंडा का अगली पीढ़ी का टू-मोटर हाइब्रिड सिस्टम है. इस अपडेटेड सिस्टम में इंजन की कार्यक्षमता में सुधार, एक अधिक कॉम्पैक्ट ड्राइव यूनिट और बेहतर कंट्रोल तकनीकें शामिल हैं. होंडा ने अभी तक इंजन के स्पेसिफिकेशन या पावर आउटपुट का खुलासा नहीं किया है.
अवांसियर होंडा का पहला ऐसा मॉडल है जिसमें नया 'डुअलपावर eAWD' सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटरों का इस्तेमाल करके आगे और पीछे के पहियों को स्वतंत्र रूप से चलाता और नियंत्रित करता है. इसमें 'मोशन मैनेजमेंट सिस्टम' भी है, जो गाड़ी की स्थिरता (स्टेबिलिटी) को बेहतर बनाने के लिए ब्रेकिंग और ड्राइविंग फोर्स कंट्रोल को एक साथ जोड़ता है. इसके अलावा, इस SUV में होंडा की 'S+ शिफ्ट' तकनीक भी दी गई है, जो नई प्रील्यूड और सिविक e:HEV RS में भी मौजूद है.
होंडा, 'अवांसियर' (Avancier) के साथ अपनी अगली पीढ़ी की हाइब्रिड गाड़ियों की शुरुआत करेगी. इस जापानी वाहन निर्माता कंपनी की योजना 31 मार्च, 2030 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक, वैश्विक स्तर पर 15 नए हाइब्रिड मॉडल पेश करने की है.
लोकप्रिय होंडा मॉडल
- होंडा
एलेवटेईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.8 - 18.4 लाख
- होंडा
सिटीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12 - 17.44 लाख
- होंडा
अमेज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.98 - 12.38 लाख
- होंडा
अमेज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.65 - 10 लाख
- होंडा
सिटी हाइब्रिड ईएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12 - 21.08 लाख
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- जीप रेकॉन इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
- टोयोटा New Innova Hycrossएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
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