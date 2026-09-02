2.4 लीटर डीज़ल इंजन और S-AWC के साथ बिल्कुल नई मित्सुबिशी पजेरो एसयूवी का हुआ खुलासा

मित्सुबिशी मोटर्स ने नई पजेरो से पर्दा उठाया है. इसमें 7-सीटर लेआउट है और यह लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनी है. इस एसयूवी में 2.4-लीटर का डीज़ल इंजन है जो 480 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. साथ ही, बेहतर ऑफ़-रोड क्षमता के लिए इसमें कंपनी की S-AWC (सुपर ऑल-व्हील कंट्रोल) टेक्नोलॉजी दी गई है. इस एसयूवी को थाईलैंड में बनाया जाएगा और बाद में इसे जापानी और ऑस्ट्रेलियाई बाज़ारों में बेचा जाएगा.

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साइज़ के मामले में, यह SUV 4,920 mm लंबी, 1,925 mm चौड़ी और 1,910 mm ऊंची है, और इसका व्हीलबेस 2,870 mm है.

बाहरी लुक की बात करें तो कंपनी का कहना है कि यह मशहूर ‘ग्रैंड करिश्मा’ डिज़ाइन लैंग्वेज पर आधारित है. इसके आगे की तरफ़ एक मज़बूत और सीधा हुड है, जिसके साथ मोटे LED DRLs लगे हैं और ये हुड के पास लगी बार लाइट्स से जुड़े हैं. DRLs के साथ-साथ इसमें हॉरिज़ॉन्टल ग्रिल लाइन्स भी दी गई हैं. इसके अलावा, बंपर में ब्लैक-आउट स्किड प्लेट्स हैं, जो ऑफ़-रोडिंग के समय काम आती हैं.

साइड से देखने पर, इस एसयूवी का डिज़ाइन बॉक्सी है और इसमें डुअल-टोन कलर स्कीम दी गई है. इसके A, B और C-पिलर्स को ब्लैक-आउट किया गया है. इसके अलावा, एसयूवी में रूफ रेल्स और कुछ खास वेरिएंट्स में 20-इंच तक के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसकी एक खास बात इसका 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इन सभी खूबियों की वजह से सड़क पर इस SUV का लुक काफी दमदार लगता है.

पीछे की तरफ, इसका डिज़ाइन आगे जैसा ही है, जिसमें कनेक्टेड रियर लाइट सेटअप और मोटी, ब्लैक-आउट रियर स्किड प्लेट दी गई है. इसके अलावा, इसमें एक स्पॉइलर भी है जो SUV को स्पोर्टी लुक देता है.

मित्सुबिशी पजेरो: कैबिन और फीचर्स

इसके अंदर एक सिंपल, सीधा डैशबोर्ड लेआउट और सीधी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है. AC वेंट्स मुश्किल से ही दिखाई देते हैं क्योंकि वे डैशबोर्ड पर फैली हॉरिजॉन्टल लाइनों में घुल-मिल जाते हैं। इसके अलावा, डैशबोर्ड, A-पिलर्स और खिड़कियों के ऊपर वाले हिस्से में ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं.

इसके अलावा एसयूवी में प्रींमियम लैदर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. डैशबोर्ड, दरवाज़ों और सीट्स पर भूरे रंग की लैदर पैडिंग मिलती है, जबकि स्टीयरिंग व्हील में ब्लैक लैदर की फिनिशिंग दी गई है, क्योंकि यह एक 7 सीटर एसयूवी है तो बीच की तीनों सीटों पर 3 एडजेस्बेल हेडरेस्ट मिलते हैं.

इसमें 14.3-इंच का बड़ा हॉरिजॉन्टल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जिसमें पजेरो का इंटीग्रेटेड ट्रिपल-मीटर क्लस्टर भी शामिल है. इसके अलावा, मीटर डिस्प्ले में 16 बैकग्राउंड थीम हैं जो दिन के समय के हिसाब से रियल-टाइम में बदलती रहती हैं. बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, इसमें स्मार्टफोन-लिंक डिस्प्ले ऑडियो सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स नेविगेशन, म्यूज़िक और दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मित्सुबिशी पजेरो: पावरट्रेन

इस SUV में 2.4-लीटर का डीज़ल इंजन है जो 480 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इंजन को 8-स्पीड AT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह SUV लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनी है, जिससे पता चलता है कि इसे ऑन-रोड आराम के बजाय ऑफ-रोड क्षमता पर ज़्यादा ध्यान देकर बनाया गया है. इसके अलावा, इसमें मित्सुबिशी का S-AWC (सुपर ऑल-व्हील कंट्रोल) सिस्टम भी मिलता है.

इसके अलावा, अलग-अलग तरह के रास्तों पर चलने की क्षमता पर ध्यान देते हुए, इस SUV में सात ड्राइव मोड दिए गए हैं: नॉर्मल, इको, ग्रेवल, स्नो, मड, सैंड और रॉक दिेये गए हैं.