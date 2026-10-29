एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रति घंटा से 20% अधिक की स्पीड लिमिट छूट दी जाए: गडकरी
- 120 kmph से 20% तक अधिक स्पीड पर चलने वाले ड्राइवरों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
- तय छूट सीमा से अधिक स्पीड होने पर चालान काटा जाएगा.
- यह नियम केवल एक्सप्रेसवे पर लागू होगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा की है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 120 किमी प्रति घंटा से अधिक स्पीड से चलने वाले वाहनों का चालान न काटा जाए, बशर्ते उनकी स्पीड तय सीमा से 20% से ज्यादा न हो. उन्होंने यह बात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की राजमार्गों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही.
उद्योग जगत के एक सूत्र के अनुसार, उन्होंने कहा, "मैंने निर्देश दिया है कि 120 किमी प्रति घंटा तक की स्पीड के लिए कोई नोटिस न भेजा जाए और 120 kmph से ऊपर भी, अगर कोई 20% तक की अतिरिक्त स्पीड पर चलता है, तो उसे जाने दें. अगर कोई इससे भी तेज चलता है, तो उसका चालान काटें." हालांकि यह निर्देश केवल एक्सप्रेसवे के लिए है. वहीं, अलग-अलग सड़कों, वाहनों की श्रेणी और मौजूदा ट्रैफिक नियमों के हिसाब से स्पीड लिमिट लागू रहेगी.
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इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बनाई है, जिसमें 2030 से नई कारों में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) सिस्टम को अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी शामिल है. गडकरी ने यह भी बताया कि सरकार ट्रैफिक मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए AI-आधारित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है. यह सिस्टम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, खासकर गलत लेन में गाड़ी चलाने जैसी घटनाओं की पहचान करने पर केंद्रित होगा.
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