Amkette ने भारत में एयरपल्स टायर इन्फ्लेटर रेंज लॉन्च की, कीमतें ₹1,399 से शुरू
- ₹1,399 से ₹5,499 की कीमत वाले पांच मॉडल
- कार, बाइक, साइकिल और बॉल के लिए प्रीसेट मोड वाले वायर्ड और कॉर्डलेस इन्फ्लेटर
- Pro X400 में जंप-स्टार्टिंग, पावर-बैंक और इमरजेंसी-लाइट जैसे फ़ंक्शन भी शामिल हैं
Amkette ने भारत में अपने एयरपल्स रेंज के टायर इन्फ्लेटर लॉन्च किए हैं, जिनमें S100, S300, X200, X300 और Pro X400 शामिल हैं. यह रेंज रोज़ाना सफ़र करने वालों और सड़क पर इमरजेंसी किट की तलाश कर रहे वाहन चालकों के लिए है.
सभी मॉडल में हाई-एफ़िशिएंसी कॉपर मोटर का इस्तेमाल किया गया है और ये 120 PSI तक का वर्किंग प्रेशर देते हैं, जबकि इनका मैक्सिमम रेटेड प्रेशर 150 PSI है. इनमें पहले से सेट इन्फ़्लेशन मोड और कई प्रेशर यूनिट (PSI, Bar, kPa और Kg/cm²) का सपोर्ट मिलता है, साथ ही ओवरहीट प्रोटेक्शन और इमरजेंसी LED लाइट भी सभी मॉडल में स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर दिए गए हैं.
एयरपल्स S100 – रु.1,399
एंट्री-लेवल S100 एक वायर्ड इन्फ्लेटर है जिसमें 5-मीटर DC केबल और सिगरेट-लाइटर प्लग है. Amkette के अनुसार, इसका वज़न 420g है और यह 195/65 R15 टायर को लगभग 8–9 मिनट में 0 से 35 PSI तक इन्फ्लेट कर सकता है. इसके साथ कई वॉल्व अडैप्टर, एक एक्सटेंशन होज़ और एक स्टोरेज बैग मिलता है.
एयरपल्स एस300 – ₹1,899
S300 में 4,500mAh की बैटरी के साथ बिना तार के इस्तेमाल की सुविधा मिलती है, और यह तार के साथ इस्तेमाल को भी सपोर्ट करता है. इसमें डिजिटल डिस्प्ले, इमरजेंसी LED और 5W का USB-A पोर्ट दिया गया है, जिससे यह एक बेसिक पावर बैंक की तरह भी काम कर सकता है.
एयरपल्स X200 – ₹1,799
S300 से कम कीमत वाला X200 एक कॉम्पैक्ट कॉर्डलेस इन्फ्लेटर है, जिसमें 5,400mAh की बैटरी है. इसका वज़न 413 ग्राम है और इसमें डुअल LED डिस्प्ले है जो मौजूदा और टारगेट प्रेशर दिखाता है, जिससे इसे कार या मोटरसाइकिल में ले जाना आसान हो जाता है.
एयरपल्स X300 – ₹2,099
X300 में भी 5,400mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें एक इमरजेंसी LED और 5W USB-A पावर-बैंक फ़ंक्शन भी दिया गया है. इसका डिस्प्ले मौजूदा और टारगेट प्रेशर, चुने हुए मोड और मेज़रमेंट यूनिट को दिखाता है.
एयरपल्स प्रो X400 - रु.5,499
सबसे टॉप मॉडल Pro X400 में टायर इन्फ्लेटर, जंप स्टार्टर, पावर बैंक और इमरजेंसी लाइट सभी एक साथ मिलते हैं. इसका 800A पीक जंप स्टार्टर 12V पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों के लिए 300A का स्टार्टिंग करंट देता है और इसमें रिवर्स-पोलैरिटी प्रोटेक्शन वाले स्मार्ट क्लैंप्स भी हैं. इसका कंप्रेसर 3–150 PSI की रेंज को कवर करता है, जबकि इसकी 6,000mAh की बैटरी 24 मिनट से ज़्यादा का लगातार रनटाइम देती है. इसमें USB-A और USB-C पोर्ट भी दिए गए है.
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- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
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