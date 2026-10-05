एम्पीयर नेक्सस EX+ रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च, मिली ज़्यादा ताकतवर मोटर

एम्पीयर ने भारत में नेक्सस EX+ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है; ऑप्शनल 'इंटेलिपैक' कनेक्टेड टेक्नोलॉजी सुइट वाले वर्ज़न की कीमत रु.1.36 लाख है. दोनों वेरिएंट कार्बन नाइट और स्टील ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं.

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सबसे बड़ा अपडेट नई 5kW इलेक्ट्रिक मोटर है, जो पहिए पर 202Nm का पीक टॉर्क बनाती है. एम्पीयर का दावा है कि यह 4.5 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है. साथ ही, इसमें खड़ी चढ़ाई, फ्लाईओवर और पीछे सवारी या अतिरिक्त सामान के साथ चलने के लिए बेहतर ग्रेडबिलिटी भी मिलती है. नेक्सस EX+ में IP65-रेटेड चार्जर भी मिलता है, जो धूल और पानी से सुरक्षा देता है.

ऑप्शनल 'इंटेलिपैक' सुइट, एम्पीयर कनेक्ट ऐप के ज़रिए कनेक्टेड फ़ंक्शनैलिटी देता है. इसमें लाइव ट्रैकिंग, जियो-फ़ेंसिंग, 'फ़ाइंड माय स्कूटर', टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, रियल-टाइम चार्जिंग स्टेटस, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, ट्रिप रिपोर्ट और बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

नया एम्पीयर नेक्सस EX+ पूरे भारत में कंपनी की डीलरशिप के ज़रिए उपलब्ध होगा.