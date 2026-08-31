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अनंत अंबानी का कार कलेक्शन: भारत की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव कारों पर एक नज़र

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
5 मिनट पढ़े
Aug 31, 2026, 04:06 PM
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अनंत अंबानी का कार कलेक्शन: भारत की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव कारों पर एक नज़र
हाइलाइट्स
  • अनंत के कलेक्शन में खास 'फेरारी पुरोसांगु' (Ferrari Purosangue) मुख्य आकर्षणों में से एक है
  • उनके गैराज में रोल्स-रॉयस कारें भी खास तौर पर शामिल हैं
  • इस कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज S680 गार्ड जैसी बख्तरबंद (आर्मर्ड) गाड़ियां भी शामिल हैं

ऐसे समय में जब लोकल मार्केट में लग्ज़री गाड़ियों काफ़ी बढ़ गई हैं, अंबानी का गैराज देश के सबसे अनोखे ऑटोमोटिव म्यूज़ियम में से एक बना हुआ है. सबसे छोटे अंबानी के कलेक्शन को देखने पर ऐसी गाड़ियाँ नज़र आती हैं जो शायद ही कभी हमारी सड़कों पर चलती हैं. उनके कलेक्शन में कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो खास तौर पर कस्टमाइज़ की गई हैं और लिमिटेड-एडिशन हैं. इससे पता चलता है कि अंबानी परिवार के लिए मोबिलिटी का मतलब सिर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि उन किलोमीटर का सफ़र पूरी लग्ज़री और सुरक्षा के साथ तय करना है.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख ने खरीदी नई लैंड रोवर डिफेंडर लग्ज़री एसयूवी

अंबानी गैराज: दुनिया के सबसे खास गैराजों में से एक

अनंत अंबानी के कार कलेक्शन में दुनिया की सबसे शानदार और सबसे तेज़ कारें शामिल हैं. बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना ये कारें ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देती हैं और इनका कैबिन भी बेहद शानदार है.

रोल्स रॉयस

कलिनन

अनंत के गैराज में कई कलिनन (Cullinan) गाड़ियां हैं, जो इस ब्रांड की सबसे खास एसयूवी है. इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली गाड़ी 'मैट ऑरेंज रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज' है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी हालिया शादी के कार्यक्रमों के दौरान किया था. कस्टम कैबिन और बिल्कुल शांत राइड वाली यह गाड़ी दुनिया के अमीर और रईस लोगों के लिए अपनी दौलत दिखाने का एक बेहतरीन ज़रिया मानी जाती है.

1250 x 750 Rolls Royce Cullinan and Phantom

फैंटम

अनंत के पास कई फैंटम कारें हैं, जिनमें से एक शानदार फैंटम ड्रॉपहेड कूपे भी है. यह कन्वर्टिबल कार बहुत तेज़ रफ़्तार के बजाय शानदार अंदाज़ में एंट्री करने के लिए जानी जाती है. अपने बड़े आकार और क्लासिक ब्रिटिश डिज़ाइन वाली फैंटम ड्रॉपहेड कूपे की कीमत लगभग रु.7.00 करोड़ है, जो उनके गैराज में एक और लिमिटेड एडिशन कार है.

फेरारी

फेरारी पुरोसांग्वे

अंबानी के गैराज में एक चमकीले लाल रंग की फेरारी पुरोसांगु (Ferrari Purosangue) भी है. इसकी कीमत लगभग रु.10.50 करोड़ है और इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड 6.5-लीटर V12 इंजन लगा है. और चूंकि इस कार का प्रोडक्शन बहुत सीमित है, इसलिए अंबानी परिवार ने एक से ज़्यादा कारें खरीदी हैं.

1250 x 750 Ferrari Purosangue and SF 90 Stardale

फेरारी SF90 स्ट्रैडेल

अनंत के कलेक्शन में एक और इटैलियन कार है - फेरारी SF90 स्ट्रेडेल. इस हाइब्रिड सुपरकार में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जो 986 bhp तक की ताकत बनाती हैं. यह बहुत तेज़ है और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे खुली सड़कों पर इसे चलाना बहुत रोमांचक अनुभव होता है.

मर्सिडीज़

मर्सिडीज़-बेंज़ S680 गार्ड

अंबानी के गैराज में कई मर्सिडीज़-बेंज़ कारें हैं, जिनमें से एक खास कार मर्सिडीज़-बेंज़ S680 गार्ड है. यह एक अल्ट्रा-लक्ज़री सेडान है जिसकी कीमत रु.10 करोड़ से ज़्यादा है. इन बख्तरबंद गाड़ियों में VPAM VR10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन होता है और इन्हें आम तौर पर दुनिया की सबसे सुरक्षित पैसेंजर कार माना जाता है.

1250 x 750 Mercedes Benz S680 Guard and Merc Maybach SL 680

मर्सिडीज़ मायबाक SL 680

अंबानी परिवार के पास दो बेहद खास मर्सिडीज़-मायबाक SL 680 (मोनोग्राम सीरीज़) रोडस्टर भी हैं. इस कार में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन है, जो लगभग 585 bhp की ताकत और 800 Nm का टॉर्क बनाता है. दिलचस्प बात यह है कि भारत के लिए सिर्फ़ तीन मॉडल ही आए थे, और परिवार ने अपनी ज़बरदस्त ख़रीदने की क्षमता दिखाते हुए उनमें से दो हासिल कर लिए.

बेंटले

बेंटले कॉन्टिनेंटल GTC स्पीड

मुकेश और नीता अंबानी ने यह कन्वर्टिबल कार अनंत और राधिका को दी थी. अनंत अक्सर इस कार में सफ़र करते हैं, जैसा कि मुंबई की सड़कों पर देखा गया है. भारतीय बाज़ार में इसकी कीमत लगभग रु.4.00 करोड़ से रु.8.00 करोड़ के बीच है.

1250 x 750 Continental GTC Speed and Bentayga Extended Wheelbase EWB

बेंटले बेंटायगा एक्सटेंडेड व्हीलबेस (EWB

रु.6 करोड़ की कीमत वाली यह कार 4-लीटर V8 इंजन पर चलती है. भले ही यह एक एक्सटेंडेड-व्हीलबेस वाली लग्ज़री एसयूवी है, फिर भी यह बेंटले की पारंपरिक परफॉर्मेंस से समझौता नहीं करती. अनंत की कार का रंग खास हरा है और यह उनकी शादी के काफिले का हिस्सा थी.

अन्य कारें

बीएमडब्ल्यू i8

1250 x 750 BMW i8

इसमें रु.2.62 करोड़ की बीएमडब्ल्यू i8 भी शामिल है. शायद यह सबसे छोटे अनंत अंबानी के करोड़ों के लग्ज़री कार कलेक्शन में इकलौती हाइब्रिड गाड़ी है. यह प्लग-इन हाइब्रिड कार अपने फ़्यूचरिस्टिक लुक, इको-फ़्रेंडली इंजीनियरिंग और ऊपर की ओर खुलने वाले बटरफ़्लाई दरवाज़ों के लिए जानी जाती है.

रेंज रोवर Vogue

1250 x 750 Range Rover Vogue

अंबानी परिवार के गैराज में 'रेंज रोवर वोग' भी मौजूद है; असल में, यह उनकी सबसे भरोसेमंद अल्ट्रा-लक्ज़री एसयूवी में से एक है. जब भी अनंत किसी इवेंट में जाते हैं, तो यह गाड़ी Z+ सिक्योरिटी एस्कॉर्ट के साथ होती है.

लेक्सस LM

1250 x 750 Lexus

हालांकि अनंत इस गाड़ी से ज़्यादा यात्रा नहीं करते, लेकिन उनकी पत्नी अक्सर हाई-प्रोफाइल मौकों पर इसका इस्तेमाल करती हैं. यह पहियों पर चलने वाला एक लग्ज़री प्राइवेट जेट है, जिसकी भारतीय बाज़ार में कीमत लगभग रु.2.50 करोड़ से रु.3 करोड़ है.

एक अच्छी तरह से व्यवस्थित लग्ज़री गैराज

ये अंबानी के गैराज की कुछ खास गाड़ियां हैं, जिसमें खबरों के मुताबिक दर्जनों अल्ट्रा-लक्ज़री, हाई-परफॉर्मेंस और खास तौर पर कस्टमाइज़ की गई गाड़ियां मौजूद हैं. लिमिटेड-प्रोडक्शन वाली फेरारी और रॉल्स-रॉयस से लेकर आर्मर्ड मर्सिडीज़ सेडान और खास तौर पर तैयार की गई बेंटले तक, इस कलेक्शन में मॉडर्न लक्ज़री मोटरिंग की लगभग हर बेहतरीन गाड़ी शामिल है.

सबसे खास बात है गैराज में मौजूद गाड़ियों की विविधता. सिर्फ़ एक तरह की गाड़ी पर ध्यान देने के बजाय, अनंत अंबानी के कलेक्शन में ड्राइवर-ड्रिवन लग्ज़री गाड़ियाँ, शानदार सुपरकारें, दमदार एसयूवी, ग्रांड टूरर्स और हाई-सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ शामिल हैं, जो भारत के सबसे खास ऑटोमोटिव कलेक्शन में से एक बनाती हैं.

लेकिन, जो बात सच में प्रभावित करती है, वह है अनंत की पसंद. अंबानी परिवार के सबसे छोटे सदस्य ने न सिर्फ़ सबसे महंगी कारें खरीदी हैं, बल्कि एक ऐसा गैराज भी तैयार किया है जो लग्ज़री सफ़र के हर पहलू को पूरा करता है. रोल्स-रॉयस की शांत और बादलों जैसी आरामदायक सवारी से लेकर फ़ेरारी की ज़बरदस्त रफ़्तार तक, उनका कलेक्शन भारत की ऑटोमोटिव उत्कृष्टता का एक शानदार नमूना है.

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