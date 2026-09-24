अपार्टमेंट में EV चार्जर लगाने से सोसायटी नहीं कर सकती मना? जानें क्या हैं आपके अधिकार
- आप अपने अपार्टमेंट की अलॉटेड पार्किंग जगह में प्राइवेट EV चार्जर लगवा सकते हैं
- अगर RWA मना कर दे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप चार्जर नहीं लगवा सकते
- अगर RWA मना करे, तो उनसे लिखित में कारण पूछें और सही अथॉरिटी के पास मामला ले जाएं
अगर आपके पास पार्किंग के लिए कोई खास या तय जगह है, तो EV चार्जिंग से जुड़े केंद्रीय दिशा-निर्देशों में वहां प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट लगाने की खास व्यवस्था है. बिजली की सप्लाई मालिक के मौजूदा मीटर या अलग सब-मीटरिंग के ज़रिए की जा सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या व्यवस्था की गई है.
यह भी पढ़ें: रोज़ EV चार्ज करने पर कितना बढ़ जाता है बिजली का बिल? जानें महीने का पूरा खर्च
इसलिए, अगर आपकी RWA आपसे बस इतना कहती है कि "हम EV चार्जर लगाने की इजाज़त नहीं देते हैं," तो तुरंत यह न मान लें कि बात यहीं खत्म हो गई. आपका अगला सवाल यह होना चाहिए: "आप असल में इसे क्यों मना कर रहे हैं?" उस जवाब से ही तय होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है.
आपकी RWA मना क्यों कर रही है?
कई बिल्कुल अलग-अलग स्थितियों को RWA के "बैन" (रोक) के तौर पर एक साथ मिला दिया जा सकता है.
|RWA का क्या कहना है
|आपको क्या करना चाहिए
|EV चार्जर की अनुमति नहीं है.”
|नियम लिखित रूप में मांगें
|इमारत भार नहीं सह सकती
|लोड का आकलन करने के लिए कहें
|“आपको एक अलग मीटर की ज़रूरत है.”
|अपनी DISCOM के साथ बिजली की व्यवस्था की जाँच करें.
|आपकी पार्किंग कॉमन है.
|पक्का करें कि स्लॉट असल में आपको ही अलॉट किया गया है.
|“इससे आग लगने का खतरा है”
|पूछें कि सुरक्षा की कौन-सी खास ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है
|“हमें सबसे पहले एक कॉमन EV पॉलिसी की ज़रूरत है"
पूछें कि पॉलिसी कब निवासियों के सामने रखी जाएगी
|“समिति ने इसे खारिज कर दिया है.”
लिखित प्रस्ताव और कारण मांगें
अगर RWA मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए?
एक लिखित रिकॉर्ड तैयार करें और RWA या मैनेजिंग कमिटी को एक लिखित अनुरोध भेजें जिसमें ये बातें शामिल हों:
- आपके फ्लैट और पार्किंग की जानकारी
- आपकी EV की बेसिक चार्जिंग जरूरत
- प्रस्तावित चार्जर की क्षमता
- प्रस्तावित इंस्टॉलेशन की जगह
- बिजली की सप्लाई कैसे होगी
- इंस्टॉलर की इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, अगर उपलब्ध हों
- लिखित मंजूरी के लिए अनुरोध
इसके बाद RWA से कहें कि वे अपना विरोध लिखित रूप में दें और साथ ही इसके पीछे का खास नियम या तकनीकी कारण भी बताएं.
अगर RWA कहे कि बिजली का लोड काफ़ी नहीं है, तो क्या होगा?
EV चार्जिंग से बिजली की मांग बढ़ती है, और 2024 की गाइडलाइंस में खास तौर पर यह प्रावधान है कि अगर ज़रूरत हो, तो घर का मालिक मंज़ूर किए गए लोड को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है. इसलिए RWA से पूछें कि क्या मना करने की वजह यह है कि बिल्डिंग उतना लोड नहीं संभाल सकती, या फिर EV चार्जर लगाने की इजाज़त नहीं है.
अगर सच में लोड की समस्या है, तो चार्जर को लेकर बहस करने के बजाय अपनी DISCOM से ज़रूरी कनेक्शन या लोड बढ़ाने के बारे में बात करें.
अगर आपकी RWA फिर भी मना कर दे तो क्या होगा?
यहाँ आपको यह पता लगाना होगा कि आप किस तरह की हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं. अगर यह एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो राज्य के कानून और विवाद की प्रकृति के आधार पर, सोसाइटी से जुड़े विवादों में संबंधित राज्य के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार की भूमिका हो सकती है.
उदाहरण के लिए, दिल्ली के कोऑपरेटिव सोसायटियों के रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसायटियों से जुड़ी शिकायतों को देखते हैं और उचित मामलों में जांच या पूछताछ का आदेश दे सकते हैं; इसलिए कुछ विवादों को आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के लिए भी भेजा जा सकता है.
दूसरे राज्यों में हाउसिंग/कोऑपरेटिव अथॉरिटी और प्रक्रियाएँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए सिर्फ़ RWA के मना करने पर सीधे कंज्यूमर कोर्ट चले जाना फ़ायदेमंद नहीं होगा.
सबसे पहले यह पहचानें कि आपका विवाद क्या है:
- सोसायटी के उपनियमों से जुड़ी समस्या
- को-ऑपरेटिव सोसायटी से जुड़ा विवाद
- बिजली/DISCOM से जुड़ी समस्या
- बिल्डिंग/फायर सेफ्टी से जुड़ी समस्या
- डेवलपर से जुड़ा विवाद
- या आपको दी गई किसी सेवा में वास्तविक कमी
व्यावहारिक एस्केलेशन रूट
अगर आप कहीं अटक गए हैं, तो इस क्रम का पालन करें:
- लिखित रूप में मना करने की जानकारी लें
- अपने पार्किंग दस्तावेज़ और सोसायटी के उपनियमों की जांच करें
- RWA से मना करने का सही कारण पूछें
- अगर समस्या बिजली के लोड या सुरक्षा से जुड़ी है, तो इलेक्ट्रिकल असेसमेंट करवाएं
- अगर समस्या आपके बिजली कनेक्शन या स्वीकृत लोड से जुड़ी है, तो DISCOM से संपर्क करें
- अगर यह को-ऑपरेटिव सोसायटी का विवाद है, तो राज्य के रजिस्ट्रार की शिकायत/मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी लें
- कंज्यूमर कमीशन का रुख तभी करें, जब मामले में वास्तव में उपभोक्ता विवाद या सेवा में कमी साबित होती हो
और हर ईमेल, एप्लीकेशन, कोटेशन, इलेक्ट्रिकल रिपोर्ट और जवाब को संभालकर रखें.
अगर आपकी RWA आपके EV चार्जर लगाने से मना कर दे, तो आपको क्या करना चाहिए?
बिना मंज़ूरी के इसे इंस्टॉल न करें. लेकिन ज़ुबानी तौर पर "ना" सुनने पर उसे ही फ़ाइनल जवाब न मान लें. अगर आपकी पार्किंग आपके लिए तय है, तो सबसे पहले RWA से कहें कि वे अपनी आपत्ति लिखित में दें. अगर मामला इलेक्ट्रिकल लोड का है, तो DISCOM को शामिल करें.
अगर मामला कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा है, तो सोसाइटी या रजिस्ट्रार के तय सिस्टम का इस्तेमाल करें. और अगर आप कंज्यूमर के तौर पर शिकायत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले यह पक्का कर लें कि आपका मामला असल में कंज्यूमर लॉ के दायरे में आता है या नहीं. मकसद RWA से लड़ना नहीं है. मकसद है “नहीं” को एक खास समस्या में बदलना और फिर उस समस्या को सही जगह पर ले जाना.
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