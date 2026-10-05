अप्रिलिया SXR GT 125 और 175 भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.1.10 लाख

अप्रिलिया इंडिया ने अपनी प्रीमियम स्कूटर रेंज में SXR GT सीरीज़ को शामिल किया है, जिसे रोज़ाना आने-जाने और कभी-कभी लंबी राइड पर जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इन दो स्कूटरों के नाम SXR GT 125 और SXR GT 175 हैं और इन्हें क्रमशः ₹1.10 लाख और ₹1.30 लाख (दोनों महाराष्ट्र में एक्स-शोरूम कीमत) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. रंग विकल्प की बात करें तो, SXR GT 125 मैट ब्लैक, ग्लॉसी अज़ुरो और ग्लॉसी व्हाइट रंगों में उपलब्ध है, जबकि SXR GT 175 मेटैलिक ब्लू, मैट ब्लैक और मैट ग्रीन रंगों में आता है.

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दोनों स्कूटर में अप्रिलिया के अपडेटेड hp-e इंजन दिए गए हैं, जो ज़्यादा पावर, टॉर्क और तेज़ी से रफ़्तार पकड़ने की क्षमता (एक्सेलरेशन) देते हैं. अप्रिलिया के अनुसार, ये स्कूटर शहर के ट्रैफ़िक में बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं और हाईवे पर आराम से चलते हैं, साथ ही इनसे फ़्यूल की बचत पर भी कोई असर नहीं पड़ता. स्पेसिफ़िकेशन की बात करें तो, SXR GT 125 में 124.5cc का इंजन है जो 7,400 rpm पर 10.46 bhp की ताकत और 6,200 rpm पर 10.4 Nm का टॉर्क बनाता है. वहीं, SXR GT 175 में 174.7cc का इंजन है जो 7,200 rpm पर 13.09 bhp की ताकत और 6,000 rpm पर 14.14 Nm का टॉर्क पैदा करता है. ये इंजन BSVI OBD II स्टेज B के नियमों के मुताबिक हैं और E20 फ़्यूल पर भी चल सकते हैं.

SXR GT अपने 14-इंच के पहियों के लिए खास है; अप्रिलिया का कहना है कि इस सेगमेंट में ये पहिए सबसे पहले इसी में दिए गए हैं. इनसे स्कूटर को ज़्यादा मज़बूत और स्थिर लुक और एहसास मिलता है, साथ ही खराब सड़कों पर भी इसकी हैंडलिंग बेहतर और राइड स्मूद रहती है. दोनों स्कूटर में आगे की तरफ़ टेलीस्कोपिक फ़ॉर्क और पीछे प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला हाइड्रोलिक शॉक सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए आगे 220mm का डिस्क ब्रेक और पीछे 140mm का ड्रम ब्रेक लगा है.