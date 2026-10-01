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अक्टूबर में लॉन्च से पहले अप्रिलिया SXR GT 175 और SXR GT 125 से पर्दा उठा

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 20:06 IST
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अक्टूबर में लॉन्च से पहले अप्रिलिया SXR GT 175 और SXR GT 125 से पर्दा उठा
हाइलाइट्स
  • SXR GT 175 में 14-इंच के पहिए और 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है
  • इसका इंजन 13 bhp की ताकत और 14 Nm से ज़्यादा टॉर्क बनाती है
  • SXR 125 में 5-इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है; यह 10 bhp की ताकत और 10 Nm से ज़्यादा टॉर्क पैदा करता है

इस साल की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अप्रिलिया की SXR रेंज भारतीय बाज़ार से हट सकती है. हालाँकि, अप्रिलिया इंडिया ने इस महीने के आखिर में लॉन्च होने वाली नई SXR GT 175 और उसके छोटे वर्जन, SXR GT 125 से पर्दा उठा दिया है. SR 160 के SR 175 में बदलने के बाद, SXR रेंज में भी अब बड़ा 175cc इंजन दिया गया है, और इसके 125cc और 175cc, दोनों ही वर्शन में कई अपडेट्स किए गए हैं.

अप्रिलिया SXR GT 175, SXR GT 125: डिज़ाइन और रंग

Aprilia SXR GT 175 125 Revealed 3

SXR GT मॉडल में नए ग्राफ़िक्स और कलर स्कीम दी गई हैं, साथ ही इनका सिग्नेचर ट्राइपॉड LED हेडलैंप भी बरकरार रखा गया है. 175 मॉडल में नए फ़ुटबोर्ड ग्राफ़िक्स भी हैं, जो विदेशों में बिकने वाली ब्रांड की बड़ी GT रेंज से प्रेरित हैं. SXR GT 125 मैट ब्लैक, ग्लॉसी अज़ुरो और ग्लॉसी व्हाइट रंगों में उपलब्ध है, जबकि 175 मॉडल मेटैलिक ब्लू, मैट ब्लैक और मैट ग्रीन रंगों में आता है.

अप्रिलिया SXR GT 175, SXR GT 125: इंजन

SR 175 की तरह ही, SXR GT में भी बड़ा 174.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह 7,200rpm पर 13 बीएचपी की ताकत और 6,000rpm पर 14.14 Nm का टॉर्क बनाता है. वहीं, SXR GT 125 में 124.45cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 7,400rpm पर 10 bhp और 6,200rpm पर 10.4 Nm की ताकत और टॉर्क पैदा करता है.

अप्रिलिया SXR GT 175, SXR GT 125: फीचर्स

Aprilia SXR GT 175 125 Revealed 2

175 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूज़िक और कॉल मैनेजमेंट, नेविगेशन और टर्न-बाय-टर्न डायरेक्शन के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है. इसमें दाईं ओर एक अतिरिक्त मोड स्विच भी दिया गया है. वहीं, SXR GT 125 में 5-इंच का LCD यूनिट मिलता है.

अप्रिलिया SXR GT 175, SXR GT 125: हार्डवेयर

अब दोनों स्कूटर 14-इंच के पहियों पर चलते हैं, जबकि पहले इनमें 12-इंच के पहिए होते थे. SXR GT 175 में ABS के साथ 220 मिमी का फ्रंट डिस्क और 140 मिमी का रियर ड्रम मिलता है. 125 मॉडल में CBS के साथ 220 मिमी का फ्रंट डिस्क और 140 मिमी का रियर ड्रम दिया गया है. दोनों स्कूटर में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ ट्विन शॉक्स मिलते हैं, जिन्हें पांच पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है.

अप्रिलिया SXR GT 175, SXR GT 125: बुकिंग और लॉन्च

Aprilia SXR GT 175 125 Revealed 1

पूरे भारत में अप्रिलिया डीलरशिप पर बुकिंग शुरू हो गई है और इसे इसी महीने के आखिर में लॉन्च किया जाएगा. अप्रिलिया SXR GT रेंज के लिए एक्सेसरीज़ के तौर पर मैन्युअली एडजस्ट होने वाली विंडशील्ड, क्रैश गार्ड और टॉप बॉक्स देगी.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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