एथर कोनार्क: इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहली बार मिलने वाले नए फीचर्स

नया एथर कोनार्क, एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज में कई खास फ़ीचर और नई चीज़ें लेकर आया है. हालांकि स्पेसिफ़िकेशन शीट में साफ़ तौर पर इन फ़ीचर्स को "सबसे पहले" (firsts) नहीं बताया गया है, लेकिन इनमें से कुछ फ़ीचर और प्रैक्टिकल बदलाव ऐसे हैं जो अलग से ध्यान खींचते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में एथर कोनॉर्क हुआ लॉन्च, कीमत रु.1 लाख से शुरू

सबसे बड़ी बात कोनार्क S 161 KM में लगी 3.5 kWh की बैटरी है, जो IDC के हिसाब से 161 km की रेंज देती है. यह स्कूटर 2.1 kWh और 2.7 kWh बैटरी के साथ भी उपलब्ध है, जो क्रमशः 100 km और 125 km की रेंज देती हैं.

कोनार्क के महंगे वेरिएंट्स में 7-इंच का डीपव्यू डिस्प्ले मिलता है, जबकि एंट्री-लेवल वर्ज़न में 4.2-इंच का यूनिट मिलता है.

इसकी एक और खासियत है एथर का 'राइड असिस्ट' सूट, जिसमें एयरवॉक, ऑटोहोल्ड और फॉलसेफ शामिल हैं. इसमें एथर कनेक्ट, ब्लूटूथ कॉल और म्यूज़िक अलर्ट, चोरी और टो (tow) अलर्ट, 'फाइंड माय स्कूटर', रिमोट चार्जिंग स्टेटस और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

हालांकि, सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक बहुत ही साधारण है: मेन स्टैंड. वैसे तो कई पारंपरिक और इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेन स्टैंड आम बात है, लेकिन एथर के लिए 'कोनार्क' में इसका होना एक खास और व्यावहारिक शुरुआत है

इस स्कूटर में सीट के नीचे 31-लीटर का स्टोरेज भी मिलता है, जिसे रिमोट से या टेल लैंप के ऊपर लगे बटन को घुटने से दबाकर आसानी से खोला जा सकता है. इसमें USB टाइप-C चार्जिंग की सुविधा भी है और S 161 KM मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर एक कंबाइंड चार्जर भी मिलता है.