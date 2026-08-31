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एथर कोनार्क: इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहली बार मिलने वाले नए फीचर्स

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Aug 31, 2026, 10:43 AM
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एथर कोनार्क: इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहली बार मिलने वाले नए फीचर्स
हाइलाइट्स
  • सबसे महंगे कोनार्क में 3.5 kWh की बैटरी और 161 km की IDC रेंज मिलती है
  • इसके महंगे वैरिएंट्स में 7-इंच का डीप व्यू डिस्प्ले और कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं
  • कोनार्क में रिमोट सीट ओपनिंग का फ़ीचर भी है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है

नया एथर कोनार्क, एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज में कई खास फ़ीचर और नई चीज़ें लेकर आया है. हालांकि स्पेसिफ़िकेशन शीट में साफ़ तौर पर इन फ़ीचर्स को "सबसे पहले" (firsts) नहीं बताया गया है, लेकिन इनमें से कुछ फ़ीचर और प्रैक्टिकल बदलाव ऐसे हैं जो अलग से ध्यान खींचते हैं.

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सबसे बड़ी बात कोनार्क S 161 KM में लगी 3.5 kWh की बैटरी है, जो IDC के हिसाब से 161 km की रेंज देती है. यह स्कूटर 2.1 kWh और 2.7 kWh बैटरी के साथ भी उपलब्ध है, जो क्रमशः 100 km और 125 km की रेंज देती हैं.

Ather Konarc Display

कोनार्क के महंगे वेरिएंट्स में 7-इंच का डीपव्यू डिस्प्ले मिलता है, जबकि एंट्री-लेवल वर्ज़न में 4.2-इंच का यूनिट मिलता है.

Ather Konarc features

इसकी एक और खासियत है एथर का 'राइड असिस्ट' सूट, जिसमें एयरवॉक, ऑटोहोल्ड और फॉलसेफ शामिल हैं. इसमें एथर कनेक्ट, ब्लूटूथ कॉल और म्यूज़िक अलर्ट, चोरी और टो (tow) अलर्ट, 'फाइंड माय स्कूटर', रिमोट चार्जिंग स्टेटस और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

Ather Konark launched

हालांकि, सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक बहुत ही साधारण है: मेन स्टैंड. वैसे तो कई पारंपरिक और इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेन स्टैंड आम बात है, लेकिन एथर के लिए 'कोनार्क' में इसका होना एक खास और व्यावहारिक शुरुआत है

Ather Konarc Underseat

इस स्कूटर में सीट के नीचे 31-लीटर का स्टोरेज भी मिलता है, जिसे रिमोट से या टेल लैंप के ऊपर लगे बटन को घुटने से दबाकर आसानी से खोला जा सकता है. इसमें USB टाइप-C चार्जिंग की सुविधा भी है और S 161 KM मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर एक कंबाइंड चार्जर भी मिलता है.

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