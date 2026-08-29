भारत में एथर कोनॉर्क हुआ लॉन्च, कीमत रु.1 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 29, 2026
हाइलाइट्स
- तीन बैटरी ऑप्शन: 2.1 kWh, 2.7 kWh और 3.5 kWh
- 161 km तक की IDC रेंज का दावा
- इसमें ऑटो-होल्ड, फॉल-सेफ, एथर कनेक्ट और OTA अपडेट्स मिलते हैं
एथर एनर्जी ने भारत में नया कोनॉर्क इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1 लाख है. यह स्कूटर तीन वेरिएंट्स – S 100 KM, S 125 KM और S 161 KM – में उपलब्ध है, जिनमें मुख्य अंतर उनकी बैटरी क्षमता और रेंज का है.
एंट्री-लेवल कोनॉर्क में 2.1 kWh की बैटरी मिलती है और इसकी IDC रेंज 100 km बताई गई है, जबकि 2.7 kWh वाले वर्जन की रेंज 125 km है.
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इसके सबसे महंगे वैरिएंट में 3.5 kWh की बैटरी मिलती है और इसकी IDC रेंज 161 km बताई गई है. तीनों वर्ज़न की टॉप स्पीड 70 kmph है, जबकि पीक पावर 4.7 kW तक और टॉर्क 16 Nm है.
कोनॉर्क में स्टील यूनिबॉडी चेसिस, अलॉय व्हील्स और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आगे 90 mm और पीछे 100 mm का ट्रैवल मिलता है. ब्रेकिंग हार्डवेयर अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हैं; ऊंचे वैरिएंट्स में आगे 220 mm का डिस्क ब्रेक और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है.
इसमें ऑटोहोल्ड, फॉलसेफ, एयरवॉक, ब्लूटूथ कॉल और म्यूज़िक अलर्ट, एथर कनेक्ट, चोरी और टो अलर्ट, 'फ़ाइंड माय स्कूटर' और OTA अपडेट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं। स्कूटर में सीट के नीचे 31-लीटर का स्टोरेज और USB टाइप-C चार्जर भी मिलता है.
कोनॉर्क वैरिएंट के आधार पर चार रंगों में उपलब्ध है.
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू iX3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
- टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2026
- यामाहा लैंडर एक्सटी जेड 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2026
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