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भारत में एथर कोनॉर्क हुआ लॉन्च, कीमत रु.1 लाख से शुरू

इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में तीन बैटरी ऑप्शन, 161 km तक की IDC रेंज और 70 kmph की टॉप स्पीड मिलती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 29, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • तीन बैटरी ऑप्शन: 2.1 kWh, 2.7 kWh और 3.5 kWh
  • 161 km तक की IDC रेंज का दावा
  • इसमें ऑटो-होल्ड, फॉल-सेफ, एथर कनेक्ट और OTA अपडेट्स मिलते हैं

एथर एनर्जी ने भारत में नया कोनॉर्क इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1 लाख है. यह स्कूटर तीन वेरिएंट्स – S 100 KM, S 125 KM और S 161 KM – में उपलब्ध है, जिनमें मुख्य अंतर उनकी बैटरी क्षमता और रेंज का है.

 

एंट्री-लेवल कोनॉर्क में 2.1 kWh की बैटरी मिलती है और इसकी IDC रेंज 100 km बताई गई है, जबकि 2.7 kWh वाले वर्जन की रेंज 125 km है.

 

यह भी पढ़ें: एथर EL01 इलेक्ट्रिक स्कूटर टैस्टिंग के दौरान दिखा, आने वाले दिनों में कंपनी लॉन्च करेगी अपना सबसे सस्ता ई-स्कूटर

 

इसके सबसे महंगे वैरिएंट में 3.5 kWh की बैटरी मिलती है और इसकी IDC रेंज 161 km बताई गई है. तीनों वर्ज़न की टॉप स्पीड 70 kmph है, जबकि पीक पावर 4.7 kW तक और टॉर्क 16 Nm है.

 

कोनॉर्क में स्टील यूनिबॉडी चेसिस, अलॉय व्हील्स और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आगे 90 mm और पीछे 100 mm का ट्रैवल मिलता है. ब्रेकिंग हार्डवेयर अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हैं; ऊंचे वैरिएंट्स में आगे 220 mm का डिस्क ब्रेक और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है.

 

इसमें ऑटोहोल्ड, फॉलसेफ, एयरवॉक, ब्लूटूथ कॉल और म्यूज़िक अलर्ट, एथर कनेक्ट, चोरी और टो अलर्ट, 'फ़ाइंड माय स्कूटर' और OTA अपडेट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं। स्कूटर में सीट के नीचे 31-लीटर का स्टोरेज और USB टाइप-C चार्जर भी मिलता है.

 

कोनॉर्क वैरिएंट के आधार पर चार रंगों में उपलब्ध है.

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