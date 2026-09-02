ऑटो बिक्री अगस्त 2026: मारुति, ह्यून्दे और महिंद्रा ने ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की

भारत की प्रमुख कार बनाने वाली कंपनियों के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहा और अब तक सभी कंपनियों ने बिक्री में सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है. महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने सबसे ज़्यादा बढ़त हासिल की, जबकि मारुति सुज़ुकी ने बड़े अंतर से बाज़ार में अपनी बढ़त बनाए रखी.

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मारुति सुज़ुकी

मारुति सुज़ुकी ने अगस्त 2026 में कुल 2,19,220 यूनिट बेचीं. इसमें घरेलू बाज़ार में बेची गईं 1,80,078 यूनिट, दूसरी OEM कंपनियों को सप्लाई की गईं 5,298 यूनिट और एक्सपोर्ट की गईं 33,844 यूनिट शामिल हैं. कंपनी ने FY2026-27 के शुरुआती पाँच महीनों में ही कुल बिक्री में दस लाख यूनिट का आंकड़ा भी पार कर लिया.

अगस्त 2025 में घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 1,31,278 यूनिट थी, जो अब बढ़कर 1,76,971 यूनिट हो गई है. अप्रैल-अगस्त की अवधि में मारुति ने घरेलू बाजार में 8,98,402 पैसेंजर गाड़ियां बेचीं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 6,62,626 यूनिट था.

महिंद्रा ऑटो

महिंद्रा ने अगस्त में कुल 1,07,648 ऑटो यूनिट्स की बिक्री दर्ज की (जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है), जो पिछले साल के मुकाबले 42% ज़्यादा है. इसकी SUV रेंज बिक्री बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती रही; घरेलू बिक्री 50% बढ़कर 59,257 यूनिट्स हो गई, जबकि अगस्त 2025 में यह 39,399 यूनिट्स थी.

एक्सपोर्ट समेत, महिंद्रा ने महीने के दौरान 61,167 यूटिलिटी गाड़ियां बेचीं. FY2026-27 के पहले पांच महीनों में, घरेलू यूटिलिटी गाड़ियों की बिक्री 2,94,050 यूनिट रही, जबकि FY2025-26 की इसी अवधि में यह 2,41,337 यूनिट थी, जो 22% की बढ़ोतरी को दिखाता है.

टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अगस्त 2026 में कुल 67,753 यूनिट्स की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल अगस्त की 43,315 यूनिट्स से 56% ज़्यादा है. ईवी समेत घरेलू पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 41,001 यूनिट्स से 59% बढ़कर 65,253 यूनिट्स हो गई.



टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में और भी ज़्यादा उछाल आया. कंपनी ने अगस्त में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कुल 16,549 EV बेचीं, जबकि एक साल पहले यह संख्या 8,540 यूनिट थी; यानी बिक्री में 94% की बढ़ोतरी हुई.



ह्यून्दे इंडिया

ह्यून्दे मोटर इंडिया ने अगस्त में कुल 65,796 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की (जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है), जो पिछले साल के मुकाबले 8.8% ज़्यादा है. घरेलू बिक्री 54,396 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 23.60% ज़्यादा है.



ह्यून्दे ने कहा कि अगस्त में घरेलू बिक्री का आंकड़ा उस महीने के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा था. अप्रैल-अगस्त की अवधि में कंपनी की घरेलू बिक्री में भी साल-दर-साल 12.60% की बढ़ोतरी हुई.



किआ इंडिया

किआ इंडिया ने अगस्त 2026 में 29,042 यूनिट्स की सप्लाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह संख्या 19,608 यूनिट्स थी; इस तरह इसमें 48.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कंपनी ने इसे भारतीय बाज़ार में आने के बाद से अगस्त महीने में अपना अब तक की सबसे अच्छी थोक बिक्री बताया.



साल 2026 में अब तक किआ की थोक बिक्री 2,20,991 यूनिट रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1,83,882 यूनिट थी; यानी इसमें 20.10% की बढ़ोतरी हुई है.