समर्थ ई-मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड, 'एवोर इलेक्ट्रिक' (Avore Electric) ने अपनी सप्लाई चेन के 90% पुर्जों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराकर (लोकलाइज करके) अपनी निर्माण प्रक्रिया को बेहतर बनाया है. कंपनी अपनी घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने और आयातित पुर्जों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, बैटरी पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर और डिजिटल डिस्प्ले जैसे कई महत्वपूर्ण EV सिस्टम का निर्माण खुद ही (इन-हाउस) कर रही है. इसके अलावा, कंपनी 'रेयर-अर्थ-फ्री' (दुर्लभ खनिजों के बिना बनने वाली) मोटरें, और साथ ही खास 'टैंक लाइट्स' व 'पोजीशन लैंप' भी बनाती है. इससे कंपनी का उन पुर्जों के विकास और निर्माण पर बेहतर नियंत्रण हो जाता है, जो सीधे तौर पर वाहन के प्रदर्शन और कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं.

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यह बदलाव ब्रांड के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, और स्थानीयकरण (लोकलाइजेशन) की मदद से अब घरेलू स्तर पर सामग्री जुटाने और इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग दोनों को अपनाना संभव हो गया है. कंपनी महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करने पर भी विचार कर रही है.

अपनी खुद की प्रोडक्शन गतिविधियों के अलावा, एवोर इलेक्ट्रिक भारतीय MSME वेंडरों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि उनकी निर्माण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सके और उन्हें ऑटोमोटिव-ग्रेड मानकों के अनुरूप लाया जा सके. कंपनी कंपोनेंट डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण टॉलरेंस को सत्यापित करने के लिए 'एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग' (APQP) और 'प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस' (PPAP) जैसी प्रक्रियाओं का पालन करती है. इसकी विनिर्माण प्रक्रियाएं IATF 16949 और ISO 9001 मानकों के अनुरूप हैं, जबकि गुणवत्ता-नियंत्रण उपायों में 'फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस' (FMEA), 'स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल' (SPC) और 'पोका-योके' (Poka-yoke) सिस्टम शामिल हैं.



एवोर इलेक्ट्रिक का कहना है कि उनकी गुणवत्ता-नियंत्रण प्रक्रिया पूरी सप्लाई चेन में फैली हुई है. इसमें सोर्सिंग और प्रोडक्शन से लेकर बिक्री के बाद की सहायता (आफ्टर-सेल्स सपोर्ट) तक, सभी कंपोनेंट्स, सब-असेंबली और सॉफ्टवेयर वर्ज़न की ट्रेसिबिलिटी (ट्रैक करने की सुविधा) बनाए रखी जाती है. इनकी बैटरी निर्माण लाइन में ऑटोमेटेड सेल ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, लेज़र मार्किंग, वायर बॉन्डिंग और चार्ज-डिस्चार्ज टेस्टिंग शामिल हैं. वहीं, मोटर प्रोडक्शन लाइन में नियंत्रित थर्मल प्रक्रियाओं और सटीक बेयरिंग असेंबली का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद डायनेमोमीटर टेस्टिंग की जाती है.