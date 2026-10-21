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बजाज पल्सर N250SS रु.1.59 लाख में हुई लॉन्च

ऋषभ परमार
last published date : 21 October 2026, 14:36 IST
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बजाज पल्सर N250SS रु.1.59 लाख में हुई लॉन्च
हाइलाइट्स
  • इसमें गूगल मैप्स मिररिंग के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है
  • 249cc का इंजन अब 24.7 bhp की ताकत और 22 Nm का टॉर्क पैदा करता है
  • 5-स्पीड गियरबॉक्स की जगह 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है; साथ ही राइड मोड्स के साथ ETB भी जोड़ा गया है

N160 का SS वर्ज़न लॉन्च करने के बाद, बजाज ने पल्सर N250 में भी कुछ इसी तरह के बदलाव किए हैं और इसमें कई अपडेट्स दिए हैं. 'पल्सर N250SS' नाम के इस नए मॉडल में 6-स्पीड गियरबॉक्स, 5-इंच का TFT डिस्प्ले और राइड मोड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) दी गई है. दिल्ली में इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.1.59 लाख है, और रेगुलर N250 के मुकाबले इसमें पावर और टॉर्क भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 2027 कावासाकी Z1100 भारत में रु.12.79 लाख में हुई लॉन्च

Bajaj Pulsar N250 SS 2

N250SS में वही 249cc का इंजन है, लेकिन अब इसमें एक नया फोर-वॉल्व सेटअप दिया गया है. यह 24.7 bhp की ताकत और 22 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि रेगुलर N250 में यह 24.2 bhp की ताकत और 21.5 Nm टॉर्क बनाता है. यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक और बदलाव है जिस पर ध्यान देना चाहिए। बजाज ने इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स की जगह 6-स्पीड गियरबॉक्स लगा दिया है.

इस मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी भी दी गई है, जो चुनने योग्य ETB राइड मोड की सुविधा देती है. ये मौजूदा ABS मोड के अलावा दिए गए हैं.

Bajaj Pulsar N250 SS 4

N160SS और कंपनी के कुछ अन्य मॉडल्स की तरह ही, N250SS में पुराने LCD यूनिट की जगह एक नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है. बजाज ने इसमें एक 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' भी जोड़ा है. इतना ही नहीं, इसमें एडजस्टेबल लीवर्स, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, हैज़र्ड स्विच और 'पैनिक ब्रेक अलर्ट' फीचर भी शामिल किए गए हैं.

Bajaj Pulsar N250 SS 1

N250SS के लिए कलर विकल्पों में अटलांटिक ब्लू, ब्रुकलिन ब्लैक, फायरी रेड और पर्ल व्हाइट शामिल हैं.

स्टैंडर्ड N250 की तुलना में, SS ट्रिम की कीमत रु.14,000 अधिक है, लेकिन फिर भी यह अपने प्रतिस्पर्धियों—जैसे हीरो एक्सट्रीम 250R, सुजुकी जिक्सर 250 और अन्य—से सस्ती है.

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