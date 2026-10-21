बजाज पल्सर N250SS रु.1.59 लाख में हुई लॉन्च
- इसमें गूगल मैप्स मिररिंग के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है
- 249cc का इंजन अब 24.7 bhp की ताकत और 22 Nm का टॉर्क पैदा करता है
- 5-स्पीड गियरबॉक्स की जगह 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है; साथ ही राइड मोड्स के साथ ETB भी जोड़ा गया है
N160 का SS वर्ज़न लॉन्च करने के बाद, बजाज ने पल्सर N250 में भी कुछ इसी तरह के बदलाव किए हैं और इसमें कई अपडेट्स दिए हैं. 'पल्सर N250SS' नाम के इस नए मॉडल में 6-स्पीड गियरबॉक्स, 5-इंच का TFT डिस्प्ले और राइड मोड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) दी गई है. दिल्ली में इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.1.59 लाख है, और रेगुलर N250 के मुकाबले इसमें पावर और टॉर्क भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है.
यह भी पढ़ें: 2027 कावासाकी Z1100 भारत में रु.12.79 लाख में हुई लॉन्च
N250SS में वही 249cc का इंजन है, लेकिन अब इसमें एक नया फोर-वॉल्व सेटअप दिया गया है. यह 24.7 bhp की ताकत और 22 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि रेगुलर N250 में यह 24.2 bhp की ताकत और 21.5 Nm टॉर्क बनाता है. यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक और बदलाव है जिस पर ध्यान देना चाहिए। बजाज ने इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स की जगह 6-स्पीड गियरबॉक्स लगा दिया है.
इस मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी भी दी गई है, जो चुनने योग्य ETB राइड मोड की सुविधा देती है. ये मौजूदा ABS मोड के अलावा दिए गए हैं.
N160SS और कंपनी के कुछ अन्य मॉडल्स की तरह ही, N250SS में पुराने LCD यूनिट की जगह एक नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है. बजाज ने इसमें एक 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' भी जोड़ा है. इतना ही नहीं, इसमें एडजस्टेबल लीवर्स, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, हैज़र्ड स्विच और 'पैनिक ब्रेक अलर्ट' फीचर भी शामिल किए गए हैं.
N250SS के लिए कलर विकल्पों में अटलांटिक ब्लू, ब्रुकलिन ब्लैक, फायरी रेड और पर्ल व्हाइट शामिल हैं.
स्टैंडर्ड N250 की तुलना में, SS ट्रिम की कीमत रु.14,000 अधिक है, लेकिन फिर भी यह अपने प्रतिस्पर्धियों—जैसे हीरो एक्सट्रीम 250R, सुजुकी जिक्सर 250 और अन्य—से सस्ती है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय बजाज मॉडल
- बजाज
पल्सर 150एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 - 1.29 लाख
- बजाज
पल्सर एन250एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.45 लाख
- बजाज
अवेंजर क्रूज़ 220एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.34 लाख
- बजाज
पल्सर एनएस160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 - 1.35 लाख
- बजाज
पल्सर 220एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.29 लाख
- बजाज
पल्सर 180एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.22 लाख
- बजाज
पल्सर 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90,494 - 1.04 लाख
- बजाज
सीटी 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,930
- बजाज
पल्सर एन एस 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 94,188 - 1.02 लाख
- बजाज
प्लैटिना 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 75,797
- बजाज
प्लैटिना 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,942
- बजाज
पल्सर एनएस 200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.38 - 1.49 लाख
- बजाज
डॉमिनार 250एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.87 लाख
- बजाज
पल्सर एन160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.22 - 1.43 लाख
- बजाज
पल्सर आरएस 200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.81 लाख
- बजाज
अवेंजर स्ट्रीट 220एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.3 लाख
- बजाज
डोमिनार 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.08 लाख
- बजाज
फ़्रीडोम 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.04 - 1.17 लाख
- बजाज
पल्सर N125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 92,270 - 93,158
- बजाज
चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.34 - 1.62 लाख
- बजाज
पल्सर एन250 एसएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.59 लाख
- बजाज
चेतक सीरीज 30एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.24 लाख
- बजाज
चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.05 लाख
- बजाज
बजाज पल्सर एनएस400जेडएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.9 लाख
नई कारें
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
आने वाली कारें
- वॉल्वो ईएक्स 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-20
- श्याओमी एसयूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 48 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-21
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-23
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-26
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-28
- रेनो नई क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-31
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-05
- ऑडी Q6 ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-09
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-12
- सिट्रॉन New Aircrossएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- ह्यून्दे बेयॉन के सेफ्टी फीचर्स का हुआ खुलासा: इसमें मिलेगा लेवल 2 ADASह्यून्दे बेयॉन में 23 फंक्शन्स वाला लेवल 2 ADAS, स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स और 69% एडवांस्ड मल्टी-ग्रेड हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बना बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है.1 मिनट पढ़ें
- बजाज पल्सर N250SS रु.1.59 लाख में हुई लॉन्चअपडेट की गई मोटरसाइकिल की ताकत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और इसमें कुछ और फीचर्स भी जोड़े गए हैं.1 मिनट पढ़ें
- लॉन्च से पहले टीवीएस एनटॉर्क 150 नए गहरे हरे रंग में दिखीटीवीएस एनटॉर्क 150 को एक डीलरशिप पर नए गहरे हरे रंग में देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि इस परफॉरमेंस स्कूटर की रेंज में जल्द ही एक नया रंग शामिल हो सकता है.1 मिनट पढ़ें
- रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलनारेनॉ डस्टर हाइब्रिड 29 km/l के माइलेज का दावा करती है, जो इन तीनों SUV में सबसे ज़्यादा है.1 मिनट पढ़ें
- शहर में रोज़ाना चलाने के लिए Kia Syros EV या Mahindra XUV 3XO EV, कौन सी बेहतर?किआ सिरोस EV में 526 km तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है, जबकि महिंद्रा XUV 3XO EV में 310 Nm का टॉर्क और 364 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. हम इनकी रेंज, डाइमेंशन, चार्जिंग क्षमता और फीचर्स की तुलना करके यह पता लगाएंगे कि रोज़मर्रा की शहरी ड्राइविंग के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है.1 मिनट पढ़ें
- 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह ने खरीदी BMW i7 लग्ज़री EVरणवीर सिंह ने बिल्कुल नई BMW i7 खरीदी है, हाल ही में धुरंधर में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता को इस लग्जरी एसयूवी के साथ देखा गया, i7 लग्ज़री ईवी के अलावा उनके गैराज में GMC हमर EV पहले से मौजूद है.2 मिनट पढ़े
- हीरो एक्सट्रीम 250R में फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग (FSD) दी गई है: यह क्या है?2027 हीरो एक्सट्रीम 250R में इस सेगमेंट का पहला 'फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग' (FSD) फीचर दिया गया है. आखिर FSD क्या है और यह कैसे काम करता है? आइए, इसे संक्षेप में समझते हैं.1 मिनट पढ़ें
- कारएंडबाइक-टीम | Oct 20, 2026एक्सोर एगेरा फुल-फेस हेलमेट लॉन्च हुआ, मिला स्पॉइलर और रियर एग्जॉस्ट वेंटरु 10,000 से कम कीमत वाले इस नए हेलमेट में कंपनी ने कई खास सुरक्षा फीचर्स दिए हैं1 मिनट पढ़ें
- कारएंडबाइक-टीम | Oct 20, 2026नई हीरो एक्सट्रीम 160R 4V: किस वेरिएंट में क्या मिलेगा?एक्सट्रीम 160R 4V अब तीन ट्रिम्स में उपलब्ध है, जिसमें नई स्टाइलिंग और नए फीचर्स दिए गए हैं.1 मिनट पढ़ें