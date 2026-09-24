लॉन्च से पहले ही बजाज पल्सर NS200 और NS400Z के TFT वेरिएंट डीलरशिप पर पहुँचे
- NS200 और NS400Z नए 5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ देखे गए
- दोनों में गूगल मैप्स मिररिंग और कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं
- NS200 में WP एपेक्स USD फ्रंट फोर्क्स भी मिलते हैं
बजाज ऑटो अपनी नई TFT-वाली पल्सर रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. आधिकारिक लॉन्च से पहले ही पल्सर NS200 और पल्सर NS400Z के अपडेटेड वर्शन डीलरशिप पर देखे गए हैं. इन दोनों मोटरसाइकिलों में बजाज का नया 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिससे NS रेंज में टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा अपग्रेड हुआ है.
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नई टीएफटी यूनिट ब्लूटूथ और वाई-फाई कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है और बजाज के स्मार्टफोन ऐप के साथ काम करती है। इसमें गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा है, जिससे एंड्रॉयड यूज़र्स फ़ोन की स्क्रीन बंद होने पर भी नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अन्य कनेक्टेड फ़ंक्शंस में म्यूज़िक कंट्रोल, कॉल अलर्ट, थर्ड-पार्टी ऐप नोटिफ़िकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए डिजिटल स्टोरेज शामिल हैं। नई डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए दोनों बाइक्स में नए स्विचगियर भी दिए गए हैं.
हालांकि, पल्सर NS200 में सिर्फ़ टेक्नोलॉजी बदलाव ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ मिलेगा. उम्मीद है कि इस अपडेटेड मोटरसाइकिल में WP Apex USD फ्रंट फोर्क्स होंगे, जिससे इस 200 cc स्ट्रीटफाइटर में ज़्यादा प्रीमियम हार्डवेयर मिलेगा. टायर्स और ब्रेकिंग हार्डवेयर में भी बदलाव की खबरें हैं, हालांकि इन जानकारियों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है.
वहीं, NS400Z में मौजूदा मैकेनिकल पैकेज ही बरकरार रहने की उम्मीद है. इसमें 349.13 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन ही लगा रहेगा, जो 40.6 bhp की ताकत और 33.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
बजाज ने अभी तक अपडेटेड मोटरसाइकिलों की लॉन्च की तारीख या कीमत का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, डीलरशिप पर इनके पहुंचने से संकेत मिलता है कि त्योहारों के मौसम से पहले जल्द ही इनकी आधिकारिक घोषणा और डिलीवरी शुरू हो सकती है.
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