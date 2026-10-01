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बजाज पल्सर NS400Z में मिली TFT स्क्रीन, कीमत ₹1.90 लाख

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 22:41 IST
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बजाज पल्सर NS400Z में मिली TFT स्क्रीन, कीमत ₹1.90 लाख
हाइलाइट्स
  • एलसीडी यूनिट की जगह 5 इंच का टीएफटी कंसोल लगाया गया है
  • गूगल मैप्स मिररिंग, संगीत नियंत्रण और लैप टाइमर की सुविधा उपलब्ध है
  • गूगल मैप्स मिररिंग, संगीत नियंत्रण और लैप टाइमर की सुविधा उपलब्ध है

बजाज ऑटो अपनी मोटरसाइकिलों को टीएफटी स्क्रीन के साथ अपडेट कर रही है और इस क्रम में सबसे नया मॉडल उसकी सबसे दमदार पल्सर, NS400Z है. इस मोटरसाइकिल में अब गूगल मैप्स मिररिंग वाला 5-इंच का TFT कंसोल मिलता है और इसकी कीमत रु.1.90 लाख है, जो पिछले LCD वाले वर्जन से सिर्फ़ रु.4,000 ज़्यादा है.

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नई स्क्रीन में राइडिंग और कनेक्टिविटी से जुड़े कई फ़ंक्शन एक साथ मिलते हैं। राइडर्स चार राइड मोड के बीच स्विच कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल और डॉक्यूमेंट स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लैप टाइमर का भी उपयोग कर सकते हैं. ये फ़ंक्शन अपडेटेड स्विचगियर के ज़रिए ऑपरेट किए जाते हैं. NS400Z में USB टाइप-C पोर्ट और पैनिक ब्रेक अलर्ट भी दिया गया है.

यह भी पढ़ें: ज़बरदस्त मांग के बाद रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 की बुकिंग कुछ समय के लिए रोकी गई

मोटरसाइकिल में कोई और बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अभी भी 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 9,000rpm पर 40 bhp की ताकत और 7,500rpm पर 33.2 Nm का टॉर्क बनाता है. मोटरसाइकिल में USD फ्रंट फोर्क, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी पहले की तरह ही दिए गए हैं.

2026 Bajaj Pulsar NS 400 Z m2 jpg

इस घोषणा पर बात करते हुए, बजाज ऑटो लिमिटेड के टू-व्हीलर बिज़नेस यूनिट के चीफ बिज़नेस ऑफिसर, श्री सारंग कनाडे ने कहा, “25 से ज़्यादा सालों से, पल्सर राइडर्स की बदलती ज़रूरतों के साथ-साथ आगे बढ़ी है, और साथ ही ब्रांड की असल पहचान—यानी इसकी परफॉर्मेंस और एटीट्यूड—को भी बनाए रखा है. NS400Z को हमेशा से ही शानदार परफॉर्मेंस अनुभव देने के लिए बनाया गया है, और इस अपडेट के साथ हमने इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जोड़ी है, जिससे राइडर्स के लिए अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुविधाजनक और कनेक्टेड हो गया है. हमने NS400Z की खासियतों को बरकरार रखा है और साथ ही राइडिंग के अनुभव को ज़्यादा आसान और निश्चित रूप से रोमांचक बनाया है.”

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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