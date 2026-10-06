बजाज पल्सर रेंज पर ₹12,000 तक के फेस्टिव बेनिफिट्स मिले

बजाज ऑटो ने भारत में अपनी पल्सर मोटरसाइकिल रेंज पर सीमित समय के लिए फेस्टिव ऑफ़र पेश किए हैं. ग्राहक चुनिंदा मॉडल्स पर रु.12,000 तक के फ़ायदे पा सकते हैं; इस ऑफ़र में पल्सर 125 से लेकर फ़्लैगशिप NS400Z तक की मोटरसाइकिलें शामिल हैं.

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इसके फ़ायदों में कैश ऑफ़र, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस न लगना और पाँच मुफ़्त सर्विस शामिल हैं. हालाँकि, असल बचत मॉडल और इलाके के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

यह ऑफ़र इस रेंज की कई मोटरसाइकिलों पर लागू होता है, जिनमें पल्सर 125, NS125, पल्सर 150, N160 S/SS, NS160, NS200, N250, P220F, RS200 और NS400Z शामिल हैं.

यह फेस्टिव कैंपेन पल्सर लाइनअप में हाल ही में किए गए अपडेट्स के बाद आया है. पल्सर 125 और पल्सर 150 में अब गूगल मैप्स के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, साथ ही अपडेटेड मैकेनिकल पार्ट्स और राइड मोड्स व क्रॉल टेक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

पल्सर N160 S/SS में 5-इंच का TFT कंसोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स और इंटेलिजेंट थ्रॉटल टेक्नोलॉजी मिलती है. बजाज का दावा है कि N160 S/SS 0 से 60 kmph की रफ़्तार 4.5 सेकंड में पकड़ लेती है.

वहीं, पल्सर NS400Z में गूगल मैप्स के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले, USB Type-C पोर्ट और हज़ार्ड लाइट्स मिलती हैं. यह अब भी 40 PS की पावर देती है और इसमें राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्पोर्ट्स शिफ्ट फ़ंक्शनैलिटी वाला क्विकशिफ़्टर जैसे फ़ीचर्स हैं.

त्योहारी ऑफ़र अभी कुछ समय के लिए बाज़ार में उपलब्ध हैं. ग्राहकों को अलग-अलग मॉडल्स पर मिलने वाले फ़ायदों के बारे में अपने स्थानीय बजाज डीलरशिप से पता करना होगा.