अपडेटेड वर्ज़न लॉन्च होने के लगभग दो साल बाद, बजाज पल्सर RS200 को आखिरकार एक अपग्रेड मिलने वाला है. हाल ही में एक टेस्ट बाइक देखी गई है, जिसमें USD फोर्क और 5-इंच का TFT डिस्प्ले लगा है. 2015 से बाज़ार में मौजूद इस मोटरसाइकिल के लिए ये बदलाव एक अच्छा अपडेट हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से यह लगभग उसी पुराने सेटअप के साथ चल रही थी.

यह TFT यूनिट वही है जिसे बजाज अपनी पल्सर रेंज में दे रहा है, जिसकी शुरुआत N160 SS से हुई थी। इससे RS200 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, हालाँकि गूगल मैप्स वाला फीचर शायद इसके किसी हायर-स्पेक वेरिएंट में देखने को मिले. टेस्टिंग बाइक में डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए नया स्विचगियर और एडजस्टेबल लीवर भी दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में हीरो विडा UBX 06 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल टेस्टिंग के दौरान दिखी

यह TFT यूनिट वही है जिसे बजाज अपनी पल्सर रेंज में दे रहा है, जिसकी शुरुआत N160 SS से हुई थी. इससे RS200 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, हालाँकि गूगल मैप्स वाला फीचर शायद इसके किसी हायर-स्पेक वेरिएंट में देखने को मिले. टेस्ट बाइक में डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए नया स्विचगियर और एडजस्टेबल लीवर भी दिए गए हैं.

हालाँकि, USD फोर्क सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है. 2025 के अपडेट के बाद भी RS200 में टेलिस्कोपिक फोर्क ही दिए गए हैं, और सामने की तरफ USD फोर्क का आना एक और अच्छा बदलाव होगा.

दिखने के मामले में, इसमें कोई बड़ा स्टाइल बदलाव नज़र नहीं आता, क्योंकि टेस्ट बाइक लगभग मौजूदा RS200 जैसी ही दिखती है. हालाँकि, उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी नए ग्राफिक्स या पेंट स्कीम के ज़रिए इसमें कुछ ताज़गी ला सकती है.

इंजन भी वही रहने की उम्मीद है. 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन 9,750 rpm पर 24 bhp की ताकत और 8,000 rpm पर 18.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है.

बजाज ने सबसे पहले 2015 में NS200 को आधार बनाकर RS200 को लॉन्च किया था. यह कंपनी की पहली पूरी तरह से फेयर्ड (fully faired) मोटरसाइकिल थी और आज भी यह उनकी इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है. मौजूदा मॉडल की कीमत रु.1.82 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है और यह केवल एक ही वेरिएंट में आती है. नए हार्डवेयर और TFT डिस्प्ले के जुड़ने से इसकी कीमत में कुछ हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है.

छवि स्रोत: ad_ridesindia