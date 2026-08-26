एस-प्रेसो, ऑल्टो K10, टियागो, पंच से लेकर मैग्नाइट तक ये हैं भारत की एंट्री लेवल कारें जो कम कीमत के साथ देती हैं बढ़िया माइलेज

भारत में पहली कार खरीदने का मतलब आमतौर पर ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस से ज़्यादा ड्राइविंग के दौरान मिलने वाले भरोसे से होता है. ज़्यादातर नए ड्राइवर ऐसी कार पसंद करते हैं जिसे ट्रैफ़िक में चलाना आसान हो, जिसकी पार्किंग आसान हो, जिसका मेंटेनेंस सस्ता हो और जो रोज़ाना शहर में चलाने के हिसाब से आसान हो. यही वजह है कि नए ड्राइवरों के लिए बनी कारों के सेगमेंट में कॉम्पैक्ट हैचबैक और छोटी SUV का दबदबा बना हुआ है. इनमें से कई कारों में अब ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा और बेहतर सेफ़्टी फ़ीचर्स भी मिलते हैं, जिससे ये कुछ साल पहले की एंट्री-लेवल कारों के मुकाबले नए ड्राइवरों के लिए कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गई हैं.

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मारुति सुज़ुकी S-Presso

कीमत: ₹3.50 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

मारुति सुज़ुकी एस-प्रेसो का कॉम्पैक्ट साइज़, 'टॉल बॉय' डिज़ाइन, ऊंची सीटें और बाहर का साफ़ नज़ारा नए ड्राइवरों के लिए गाड़ियों के बीच की जगह का अंदाज़ा लगाना आसान बनाता है. इसके दमदार 1.0-लीटर इंजन का माइलेज 25.30 kmpl तक बताया गया है, जिससे फ़्यूल का खर्च कम रहता है और ट्रैफ़िक के साथ चलने के लिए इसमें काफ़ी पावर भी है. स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स बेसिक सुरक्षा देते हैं और इसकी हल्की स्टीयरिंग तंग जगहों पर U-टर्न लेना आसान बनाती है.

मारुति सुज़ुकी ऑल्टो K10

कीमत: ₹3.70 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

मारुति सुज़ुकी ऑल्टो K10 को लाखों लोगों के लिए सबसे बेहतरीन पहली कार माना जा सकता है. इसके कॉम्पैक्ट साइज़ और हल्के कंट्रोल की वजह से इसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में आसानी से चलाया जा सकता है और तंग जगहों पर भी इसे आसानी से पार्क किया जा सकता है. इसके 1.0-लीटर इंजन के साथ दो ऑप्शन मिलते हैं: एक तो हल्के क्लच और आसानी से लगने वाले गियर वाला 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और दूसरा ज़्यादा सुविधा के लिए AMT भी है.

रेनॉ क्विड

कीमत: ₹4.30 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

एसयूवी जैसे डिज़ाइन की वजह से, रेनॉ क्विड असल में अपनी कीमत के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रीमियम लगती है. इस गाड़ी में ड्राइविंग की ऊँची पोज़िशन होने से आपको बाहर का नज़ारा साफ़ और बेहतर दिखता है, साथ ही हल्का स्टीयरिंग भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर बिना किसी परेशानी के गाड़ी चलाने में मदद करता है. इसका 1.0-लीटर इंजन एक समान रफ़्तार से पावर देता है, जिससे इस हैचबैक को चलाना आसान हो जाता है और AMT ऑप्शन होने से बार-बार गियर बदलने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती.

टाटा टियागो

कीमत: ₹4.70 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

पहली बार कार खरीदने वालों के लिए टाटा टियागो कई मामलों में एक बढ़िया विकल्प है; इसमें अच्छे फ़ीचर्स, हल्के कंट्रोल्स और कॉम्पैक्ट साइज़ का सही तालमेल मिलता है. ग्लोबल NCAP से मिली 4-स्टार सेफ़्टी रेटिंग से भी मन को तसल्ली मिलती है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन शहर में गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी पावर और टॉर्क देता है, और इसका सस्पेंशन ज़्यादातर गड्ढों को आसानी से झेल लेता है.

मारुति सुज़ुकी सेलेरियो

कीमत: ₹4.70 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

अगर फ़्यूल की बचत ज़रूरी है, तो मारुति सुज़ुकी सेलेरियो शुरुआती लोगों के लिए एक और अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह 26.68 kmpl का माइलेज देती है. इसका डिज़ाइन गोल-मटोल है और इसके कंट्रोल हल्के हैं, जिससे भारी ट्रैफ़िक में भी थकान नहीं होती. इस कार के ऑटोमैटिक मॉडल में 'हिल-होल्ड असिस्ट' फ़ीचर है, जो नए ड्राइवरों को चढ़ाई पर कार को पीछे खिसकने से रोककर काफ़ी मदद करता है.

सिट्रॉएन C3

कीमत: ₹4.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

सिट्रॉएन C3 की अनोखी स्टाइलिंग और बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप इसे अपने कॉम्पिटिशन से अलग बनाते हैं. यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चलती है, इसकी ड्राइविंग पोजीशन एकदम सही है, और 1.2-लीटर पेट्रोल व टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन, दोनों ही लगभग एक जैसा पावर देते हैं, जिससे इसे आसानी से और स्मूद तरीके से चलाया जा सकता है. इसका कैबिन काफी खुला-खुला लगता है, और स्टीयरिंग का वज़न भी इतना है कि आपको अपनी दिशा का सही अंदाज़ा मिलता रहता है.

मारुति सुजुकी वैगन आर

कीमत: ₹4.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

मारुति सुज़ुकी वैगन आर नए ड्राइवरों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दमदार और स्मूथ इंजन, 'टॉल बॉय' डिज़ाइन और चारों तरफ अच्छी विज़िबिलिटी मिलती है. इसके 1.0 और 1.2-लीटर इंजन, दोनों ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं और इसका हल्का क्लच, गियरबॉक्स और स्टीयरिंग इसे चलाना बहुत आसान बनाते हैं. इसका बहुत कम टर्निंग रेडियस तंग गलियों में गाड़ी सीखने वालों के लिए बहुत बढ़िया है.

ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस

कीमत: ₹5.55 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

शुरुआती लोगों के लिए बनी कारें ज़्यादातर एंट्री-लेवल सेगमेंट में आती हैं, लेकिन ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस अपनी प्रीमियम क्वालिटी के साथ इसे बदल देती है. अब इसमें स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर छह एयरबैग दिए गए हैं, जिससे पैसेंजर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है. इसका बहुत हल्का स्टीयरिंग व्हील और बेहतरीन 4-सिलेंडर इंजन इसे चलाना काफ़ी आसान बनाते हैं, और इसके गियर भी बिना किसी झटके के आसानी से बदलते हैं.

निसाम मैग्नाइट

कीमत: ₹5.65 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

चार मीटर से कम लंबाई वाली SUV कैटेगरी में, निसान मैग्नाइट का ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा है और इसका लुक भी मज़बूत है. इसके ऊंचे ट्रिम्स में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जो नए ड्राइवरों को रिवर्स पार्किंग में मदद करता है. इसका 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी सीखने वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पावर डिलीवरी बहुत स्मूद और एक जैसी रहती है.

टाटा पंच

कीमत: ₹5.65 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

टाटा पंच में हैचबैक के कॉम्पैक्ट साइज़ और SUV के मज़बूत लुक का बेहतरीन तालमेल है. इसे क्रैश टैस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है. साथ ही, इसमें बैठने की ऊँची जगह, 90-डिग्री तक खुलने वाले दरवाज़े और साफ़ विज़िबिलिटी की सुविधा है, जिससे यह गाड़ी नए ड्राइवरों के लिए बहुत आसान और सुविधाजनक है. इस कार का सस्पेंशन भी भारतीय सड़कों के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से ट्यून किया गया है.

रेनॉ काइगर

कीमत: ₹5.81 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

मैकेनिकल तौर पर रेनॉ काइगर काफी हद तक निसान मैग्नाइट जैसी ही है, लेकिन इसका लुक ज़्यादा स्पोर्टी है. यह 405-लीटर के बड़े बूट स्पेस के साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब-4-मीटर कार है. इसका स्टैंडर्ड सेफ्टी किट और आसानी से इस्तेमाल होने वाला ऑटोमैटिक ऑप्शन मुश्किल सिटी ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा है, जबकि स्मूथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स की वजह से कार अचानक आगे की तरफ झटके नहीं लेती.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

कीमत: ₹5.79 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

मारुति सुज़ुकी की एक और बहुत काम की कार, स्विफ्ट अपनी शानदार हैंडलिंग से सबका ध्यान खींचती है. इसका स्मूद 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और हल्का क्लच नए ड्राइवरों को आसानी से गियर बदलना सीखने में मदद करते हैं. कार के अंदर कम ऊंचाई वाली सीटिंग थोड़ी स्पोर्टी फील देती है, लेकिन यह इतनी भी आक्रामक नहीं है कि लंबी यात्राओं में आराम से समझौता करना पड़े.

मारुति सुजुकी बलेनो

कीमत: ₹5.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

अगर आप थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहते हैं, तो मारुति सुज़ुकी बलेनो में प्रीमियम केबिन स्पेस और बेहतरीन मैकेनिकल रिफाइनमेंट मिलता है. मुश्किल पार्किंग स्थितियों में ड्राइवर की मदद के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. साथ ही, इसके शानदार 1.2-लीटर इंजन के साथ बहुत स्मूथ हाइड्रोलिक क्लच मिलता है, जिससे नए ड्राइवरों को ट्रैफिक लाइट से गाड़ी आगे बढ़ाते समय इंजन बंद होने की दिक्कत नहीं होती.

रेनॉ ट्राइबर

कीमत: ₹6.00 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

रेनॉ ट्राइबर यहाँ एकमात्र सात-सीटर विकल्प है, जो चार मीटर से कम लंबाई में भी शानदार कैबिन मॉड्यूलरिटी देती है. इतनी ज़्यादा क्षमता होने के बावजूद, इसे चलाना बिल्कुल एक छोटी, फुर्तीली हैचबैक जैसा लगता है. इसमें वे सभी ज़रूरी सेफ्टी टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जो इसे उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती कार बनाती हैं जो अक्सर यात्रा करना पसंद करते हैं.